Ozon не смог расплатиться с владельцами облигаций, которые требовали вернуть деньги после прекращения торгов на Nasdaq Статьи редакции
Это может привести к дефолту по облигациям, но не повлияет на операционную работу, заявили в компании.
- Ozon не смог перевести деньги держателям облигаций со сроком погашения в 2026 году, которые потребовали досрочного возврата долга. «Из-за мер по контролю и защите капитала и других регуляторных ограничений компания не может перевести необходимую сумму из российских структур Ozon в адрес Ozon Holdings PLC», — говорится в заявлении.
- В конце февраля американская биржа Nasdaq остановила торги бумагами компаний, связанных с Россией, в том числе Ozon. После этого некоторые владельцы облигаций потребовали досрочно выплатить им долг и проценты — по условиям размещения на случай остановки торгов. Общая сумма долга — $750 млн.
- Ozon продолжает переговоры с держателями облигаций о реструктуризации долга и подписании соглашения, по которому они не будут требовать полного погашения до конца переговоров. Условия планируют зафиксировать в течение 10 дней, до формальной даты технического дефолта – 14 июня, рассказал источник Forbes.
- Потенциальный дефолт не повлияет на работу Ozon, заявили в компании. «Событие никак не скажется на текущих расчетах и взаимодействии с партнерами. На уровне российских компаний у Ozon достаточно денежных средств для поддержки и развития бизнеса», — говорится в заявлении.
- В марте Ozon пояснял, что имеет 113 млрд рублей на 28 февраля, 80% из них в валюте. Выплачивать долг должна холдинговая компания на Кипре, но вывести деньги за рубеж «из-за технических и регуляторных проблем» может не получиться, что приведёт к «техническому дефолту» по облигациям».
- 27 мая Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня 2022 года, если не сумеет провести выплаты держателям, которые потребуют досрочного погашения. Тогда в компании уточнили, что это формальное событие и не значит, что компания неплатежеспособна.
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Ну да, дефолт обычно ни на что же не влияет: так, досадное недоразумение.
А если серьёзно: позитива из этого даже озон не вынесет. Репутация, опять же.
На самом деле интересно, насколько заявления Озона будут расходиться с реальностью
Упс
Дефолтные дефолты
Пиздец озону
Да не, переживут, конечно. Они и так убыточны из-за постоянных вложений и развития бизнеса.
Риски, риски!
Так за получением денег им не к Озону нужно,а к Бидону идти.
Хотят деньги - могут получить в рублях а с ними к бидону под окна белого дома на демонсрацию
Вы не понимаете— это риски, произошла отрицательная выплата по облигациям, вследствии отрицательных доходов.
Врятли у них на счётах такие деньги! озон это перекуп, ты заплатил за товар, он прислал тебе товар, озон получил прибыль.
Озон лучший маркетплейс, все получится