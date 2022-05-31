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Новости и тексты на фоне 97 дня «операции»: новые санкции ЕС, рост цен на российские решения для кибербезопасности Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 31 мая: доллар — 63,09 рублей, евро — 64,71 рубль.

Курс доллара на закрытии Мосбиржи 30 мая — 62,25 рублей, евро — 64,30 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 03:00 мск — 62,22 рубля, евро — 67,03 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 68,40 рублей.

Forbes рассказывает, кого могут затронуть ограничения ЦБ на торги иностранными ценными бумагами, которые заблокированы международными депозитариями.

Санкции

Лидеры ЕС согласовали отключение «Сбера» от SWIFT в шестом пакете санкций против России и частичный запрет поставок российской нефти в 27 стран блока.

По расчётам Bloomberg, Россия потеряет более $22 млрд доходов в год от экспорта нефти в Европу из-за эмбарго со стороны ЕС, но сохранит около $10 млрд поступлений от поставок в Венгрию, Словакию и Чехию по нефтепроводу «Дружба».

По оценке аппарата уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, более 86% российских компаний затронуты действием санкций.

Что происходит

Французский бренд люксовой одежды и аксессуаров Jacquemus отказался от поставок в Россию, узнали «Ведомости».

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Минтранс предлагает закрепить за отечественными судами перевозку российских экспортных и импортных грузов, сделав исключение лишь для случаев, когда нужного типа флота у судовладельцев нет или он не может вывезти нужные объемы груза в срок, выяснил «Ъ».

То же издание сообщает, что группа депутатов внесла законопроект, увеличивающий число специальных административных районов — «русских офшоров». К ним могут добавить сочинский «Сириус».

Хлебопеки просят регуляторов продлить продажу нефасованной продукции сетям после 1 июня, когда истекает эта мера. Она вводилась в апреле из-за проблем с импортом упаковки.

Владельцы ресторанов, кафе и магазинов всё чаще предпочитают не покупать для своих заведений каталоги популярной иностранной музыки, сообщил сервис Cubic Music. Среди причин аналитики называют новости об уходе лейблов-мейджоров и «неочевидную для бизнеса ситуацию с выплатами авторского вознаграждения».

Каждая пятая компания в России столкнулась с ростом цен на российские решения для кибербезопасности более чем на 20%, выяснили в «Ростелеком-Солар». Почти половина заказчиков жалуется на задержки поставок. Поставщики же обещают «скорректировать» цены по мере решения логистических проблем.

McKinsey в России сменит бренд и бизнес-модель. Компания должна отказаться от бренда к осени, при этом она остается на российском рынке и будет работать не только как консультант, но и как соинвестор и партнёр.

«Сбер» убрал данные о ставках из рекламы потребкредитов. В компании объяснили, что ситуация слишком непредсказуемая и параметры кредитов могут быстро меняться.

Новости предыдущего дня, 30 мая — здесь.

#новость #днрилнр

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124 комментария
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Алексей Дымов

Продолжается поиск инициатив, которыми можно навредить России, даже в ущерб своей экономике.
Учитывая, что те в Европе, кто принимает решения, отвечать за них не будут (не собираются), то можно ожидать буквально всего

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ondefeat

Если уж говорить в контексте "достигать целей, но какой ценой" и про не собираются отвечать - то что-то круче в этом плане чем февральская "инициатива" со стороны России сложно представить.

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58 комментариев
Олег Ш.

Не навредить. Лишить возможности нападать на соседей. Западу да, придется потерпеть. Но есть ради чего - чтобы жить спокойнее.

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2 комментария
Serpantin74

Забавно как вата вроде тебя говорит, что Европа все делает в ущерб собственной экономики, и при этом же, утверждает, что кризис это время возможностей. Интересно и у кого же больше возможностей, у части мира который развивает технологии, соц программы, повышает уровень образования и комфорт своего населения, или у страны которая за последние 30 лет не придумала ничего кроме новых способов распила бабла, что бы одна лысая башка и часть ее друзей хорошо жила.

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1 комментарий
Дмитрий Ковач

Вау!! Это я про Европу сейчас прочитал? Вы прикольный)

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Soulis

То ли дело взвешенность принятия решений и ответственность, проявленная нашими властями, проявленные в феврале.
Спасибо за ваши слова, теперь гораздо проще думать о десятках тысяч мертвых и падении уровня жизни. Клятые европейцы!

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1 комментарий
Вадим Д.

Коротко о главном.

– $немного вниз: 63,09, € рядом: 67,03
– Forbes: кому на Руси жить хорошо и кого коснутся ограничения ЦБ
– ЕС: «Сберу SWIFT отключить, от нефти из РФ отказаться частично!»
– Венгрия, Словакия и Чехия компенсируют РФ $10 млрд из теряемых 22 от экспорта нефти в Европу: Bloomberg
– мощная аналитика от Титова: >86% компаний РФ затронули санкции
– Jacquemus прекратил поставки в РФ
– минтранс с инициативой закрепления за судами РФ перевозки грузов
– депутаты хотят создать больше «русских офшоров». Ну а кто же ещё?
– хлебопеки просят продлить продажу нефасованой продукции. А кто-то требует сотни миллиардов
– общепит отказывается от покупки музыки для заведений. Пиратят рестораторы?!
– для каждой пятой компании РФ растут цены на решения для кибербезопасности. Задержки поставок обещают решить.

Сегодня:
День российской адвокатуры;
День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел РФ;
Всемирный день без табака;
Всемирный день блондинок!

Желаю всем замечательного дня!

(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)

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Maryan tarnavs'kyi

Только вот в материале Блумберг по ссылке разные цифры. Не 10 ярдов покупать будут, а максимум 6, а по факту ещё меньше. К концу 2022 Россия потеряет 90% экспорта в ЕС

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Глупый кофе

С днем блондинок господа! Шампанского. Кто бы мы без них.

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3 комментария
S.Capusta

Вот ещё забыли:
- ИИ спрогнозировал, что к 2040–2060 годам борщевик распространиться почти на всю европейскую часть России
- Российские добытчики краба приостановят промысел из-за запрета импорта в США.

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16 комментариев
Алексей Завитаев

Хлебопеки)

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S.Capusta

Уныло, безропотно в луже
Стояла гнедая кобыла.
Твердила: «Чтоб не было хуже…»
А хуже всё было и было...
© Андрей Макаревич

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Bobrdobr

Санкции нам на пользу кричали они🤣

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Вдова Кличко

так они и до сих пор кричат это)) как будто чем громче и чаще это будут говорить тем сильнее в это поверят)

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Автомат Томпсона

Если экспорт уменьшают, получается цены на бензин должны снизить. Правда?

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Слегка Придурковатый

В Венесуэле, говорят, чуть ли не самые низкие цены на бензин. Но есть нюанс.

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3 комментария
Kir Lazare

Помню, как мотивировали рост цен на бензин при падении цен на нефть: "таким образом нефтяники компенсируют выпадающие доходы от падения нефтяных цен".
Достойно нобелевке, ящитаю.

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Blackrock

Во всем мире топливо дорожает на заправках, а в РФ цены стоят на месте так что вот вместо снижения заморозка.

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SilanseR

97 день, а ощущение как 937, все будто выдохлись. А с кем из окружения не общаюсь, так у всех все прекрасно, никого не сократили, такое ощущение, что я один барахтаюсь на дне…

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роман долгополов

Окружение в сфере ритуальных услуг работает?))

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1 комментарий
Вадим Д.

Крепитесь! Всё у Вас наладится!

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2 комментария
Слегка Придурковатый

"более 86% российских компаний затронуты действием санкций"

Ну, в принципе, Борис Титов прав: ведь "100%" - это действительно "более 86%".

Интересно, в итоге останется хоть один банк, которого не отключат от SWIFT?

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Алексей Дымов

Из новости очевидно, что Газпромбанк будет получать деньги за энергоносители и дальше

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3 комментария
Вадим Д.

(-:
Гражданин Титов весьма наблюдателен и имеет определённые математические таланты.

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1 комментарий
Глупый кофе
Владельцы ресторанов, кафе и магазинов всё чаще предпочитают не покупать для своих заведений каталоги популярной иностранной музыки

К народу надо быть ближе, господа рестораторы, не смузи а квас, не стейк-хаус а шашлычная, шансончик вместо трип-хопа.

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VC комментатор

Тогда народ не пойдет. Квас и шашлычок можно и дома/на даче

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1 комментарий
SPS Fun

Надо ставить караоке. Хочешь Леди Гагу - вот тебе микрофон, пой под фанеру за нее.

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1 комментарий
Виктор Булов
Forbes рассказывает, кого могут затронуть ограничения ЦБ на торги иностранными ценными бумагами, которые заблокированы международными депозитариями.

Чего оды хвалебные не говорите про ЦБ? Фанаты вы где?

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Слегка Придурковатый
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1 комментарий
Дмитрий Перепродажный
97 дня

"97-го дня". Довольно сеять на Руси безграмотность по воле сиюминутных редполитик.

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Слегка Придурковатый
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Юности вольная птица
Минтранс предлагает закрепить за отечественными судами перевозку российских экспортных и импортных грузов, сделав исключение лишь для случаев, когда нужного типа флота у судовладельцев нет или он не может вывезти нужные объемы груза в срок, выяснил «Ъ».

Кто-нибудь может мне объяснить, что закрепляют-то? Обязанность? Право? Исключения для кого - для судов "вражеского флота", если нет наших по тоннажу?
Я как та девочка с коньками, что нихера не поняла.

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Илья Ефимов

А я напоминаю, что корабли под юрисдикцией РФ гонят ссаными тряпками из всех нормальных портов мира.

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5 комментариев
Глупый кофе

Клубок частных инициатив, суета мелких дел.

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Глупый кофе

.

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TLGM x Event

Из 9 событий, одно вроде положительное. Если не копать в глубь вопроса.

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Глупый кофе

Ого, Сириус теперь офшор, весело.

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Роман Н.

Эх, такие события разворачиваются вокруг и трубопровод с названием "Дружба", как же это всё таки _________ (подставить нужное слово)

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Дмитрий Филиппов
Владельцы ресторанов, кафе и магазинов всё чаще предпочитают не покупать для своих заведений каталоги популярной иностранной музыки, сообщил сервис Cubic Music.

Что, кто-то что покупал?)

Каждая пятая компания в России столкнулась с ростом цен на российские решения для кибербезопасности более чем на 20%, выяснили в «Ростелеком-Солар». Почти половина заказчиков жалуется на задержки поставок. Поставщики же обещают «скорректировать» цены по мере решения логистических проблем.

А это что вообще, антивирусники Касперского и проблемы с логистикой?))

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Вадим Д.

Скорее кто-то что-то отчислял.

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Serpantin74

Если ты не очень умный, то прочитай про такие компании как инфотекс, код безопасности и другие и поймешь, что относится к сетевой защите.

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Алексей Дымов

Вообще непонятно, что это за компании

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