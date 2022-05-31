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Источник: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 31 мая: доллар — 63,09 рублей, евро — 64,71 рубль.

Курс доллара на закрытии Мосбиржи 30 мая — 62,25 рублей, евро — 64,30 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 03:00 мск — 62,22 рубля, евро — 67,03 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 68,40 рублей.

Forbes рассказывает, кого могут затронуть ограничения ЦБ на торги иностранными ценными бумагами, которые заблокированы международными депозитариями.

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Санкции

Лидеры ЕС согласовали отключение «Сбера» от SWIFT в шестом пакете санкций против России и частичный запрет поставок российской нефти в 27 стран блока.

По расчётам Bloomberg, Россия потеряет более $22 млрд доходов в год от экспорта нефти в Европу из-за эмбарго со стороны ЕС, но сохранит около $10 млрд поступлений от поставок в Венгрию, Словакию и Чехию по нефтепроводу «Дружба».

По оценке аппарата уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, более 86% российских компаний затронуты действием санкций.

Что происходит

Французский бренд люксовой одежды и аксессуаров Jacquemus отказался от поставок в Россию, узнали «Ведомости».

Минтранс предлагает закрепить за отечественными судами перевозку российских экспортных и импортных грузов, сделав исключение лишь для случаев, когда нужного типа флота у судовладельцев нет или он не может вывезти нужные объемы груза в срок, выяснил «Ъ».

То же издание сообщает, что группа депутатов внесла законопроект, увеличивающий число специальных административных районов — «русских офшоров». К ним могут добавить сочинский «Сириус».

Хлебопеки просят регуляторов продлить продажу нефасованной продукции сетям после 1 июня, когда истекает эта мера. Она вводилась в апреле из-за проблем с импортом упаковки.

Владельцы ресторанов, кафе и магазинов всё чаще предпочитают не покупать для своих заведений каталоги популярной иностранной музыки, сообщил сервис Cubic Music. Среди причин аналитики называют новости об уходе лейблов-мейджоров и «неочевидную для бизнеса ситуацию с выплатами авторского вознаграждения».

Каждая пятая компания в России столкнулась с ростом цен на российские решения для кибербезопасности более чем на 20%, выяснили в «Ростелеком-Солар». Почти половина заказчиков жалуется на задержки поставок. Поставщики же обещают «скорректировать» цены по мере решения логистических проблем.

McKinsey в России сменит бренд и бизнес-модель. Компания должна отказаться от бренда к осени, при этом она остается на российском рынке и будет работать не только как консультант, но и как соинвестор и партнёр.

«Сбер» убрал данные о ставках из рекламы потребкредитов. В компании объяснили, что ситуация слишком непредсказуемая и параметры кредитов могут быстро меняться.

Новости предыдущего дня, 30 мая — здесь.