По словам источников, из мер убрали запрет на покупку недвижимости россиянами в Европе.

В ночь на 31 мая 2022 года дипломаты стран Евросоюза частично одобрили шестой пакет санкций против России, сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. Среди них:

Частичный запрет экспорта российской нефти, который «немедленно» покроет две трети импорта из России. Он уточнил, что запрет пока не касается поставок нефти по трубопроводам. Премьер Венгрии Виктор Орбан добавил, что предложенные ограничения не коснутся страны — она выступала против эмбарго.

Отключение «Сбера» от SWIFT. «“Сбербанк” работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчётах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — заявили в компании.

Запрет вещания трёх российских государственных телеканалов и расширение персональных санкций.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что частичный запрет на нефть затронет две трети поставок по морю и одну треть — по трубопроводу. По словам Шарля Мишеля, послы стран ЕС 1 июня должны легализовать это решение.

Источники Bloomberg и Reuters сообщили, что ЕС исключил из проекта шестого пакета санкций запрет на покупку недвижимости россиянами. Решение было связано с давлением со стороны Кипра, рассказали собеседники. О планах на такой запрет Bloomberg сообщало в начале мая.