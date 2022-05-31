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Отключение «Сбера» от SWIFT и частичный запрет импорта нефти из России: ЕС согласовал новые санкции Статьи редакции

По словам источников, из мер убрали запрет на покупку недвижимости россиянами в Европе.

В ночь на 31 мая 2022 года дипломаты стран Евросоюза частично одобрили шестой пакет санкций против России, сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. Среди них:

  • Частичный запрет экспорта российской нефти, который «немедленно» покроет две трети импорта из России. Он уточнил, что запрет пока не касается поставок нефти по трубопроводам. Премьер Венгрии Виктор Орбан добавил, что предложенные ограничения не коснутся страны — она выступала против эмбарго.
  • Отключение «Сбера» от SWIFT. «“Сбербанк” работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчётах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — заявили в компании.
  • Запрет вещания трёх российских государственных телеканалов и расширение персональных санкций.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что частичный запрет на нефть затронет две трети поставок по морю и одну треть — по трубопроводу. По словам Шарля Мишеля, послы стран ЕС 1 июня должны легализовать это решение.

Источники Bloomberg и Reuters сообщили, что ЕС исключил из проекта шестого пакета санкций запрет на покупку недвижимости россиянами. Решение было связано с давлением со стороны Кипра, рассказали собеседники. О планах на такой запрет Bloomberg сообщало в начале мая.

#новость #санкции #сбер

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58 комментариев
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DN

Седьмой пакет будет полиэтиленовым.

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Слегка Придурковатый

(здесь должна быть тупая шутка сильно неумной женщины из Совфеда)

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Александр Пименов

Вряд ли. Полиэтилен из нефти делается.

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1 комментарий
Keivorit Keivor

Бич пакетом скорее всего.

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Big Boss

Это намёк на удушье?)

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Я никто и звать меня никак

Можно и гондон

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S.Capusta

Россия, это не " вальсы шуберта и хруст французской булки.."
Это место, где реальность и нормальность отъезжают друг от друга все дальше и дальше.

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Ezis Ozols

Вальсы Шуберта и хруст французской булки уехали в 1917 году обратно на свои родины. В России с того момента остались только матросы, изгоняющие интелегенцию

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5 комментариев
Сергей Терещенков

Тот случай когда лицемерие запада на показ либеральной публике принимается за норму.

Нашу страну всегда воспринимали как угрозу. Между тем мы единственные кто предложили общую безопасность и договора.

А сейчас они просто субъект разменной монеты. Европа с такой экономической политикой пострадает больше нашего.

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AIAIAI

+15 братан, только в следующий раз так не пались

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1 комментарий
Roman Shar

«Нашу страну всегда воспринимали как угрозу» - как оказалось, правильно.

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Anton Konushin

ЕС переплатит что-то около 500-600 млрд евро в этом году за газ и нефть, и прилично еще позже. Все эти деньги пойдут поставщикам ресурсов и на удорожание логистики. Спасибо ЕС, а то они могли эти деньги реально в энергопереход и собственное производство вложить.

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2 комментария
Дмитрий Иванов

Если бы воспринимали как угрозу, то в пандемийные годы заполнили бы резерауары нефтью и газом до отказа и сразу ввели эмбарго. Это был бы реальный удар и конец российской экономики

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Вадим Д.

Таким образом, для Сбера ничего особо и не изменится.

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Кристина Олеговна

Сбер от Свифта отключают в третий раз ??

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giftmouse
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Я никто и звать меня никак

Потом догонят и еще раз отключат!

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Каменный меч

Главное! Чтобы внутри страны цены на топливо начали регулировать (снизили).

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AIAIAI

АХАХХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХХАХА

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Soulis

Если вы увидите в новостях сообщение, что цену на что-то начали регулировать, то можете начинать отсчитывать до дефицита этого товара и повышения на него цен в реальности

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Роман Н.

Безусловно, это самое главное, да!

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Pavel Odegov

У Урсулы раздвоение личности что ли? На прошлой неделе она же заявляла, что если ЕС перестанет закупать нефть у России, то Путин найдет кому её продать дороже, поэтому они сами будут её закупать.

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Maryan tarnavs'kyi

Она сказала, что если в один момент отключить, то такое случится. А если постепенно, то будет выравнивание каналов поставок, не будет скачков цены. Но зачем новость дальше загов читать )

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Anton Konushin

Она политик. Политики должны уметь искренне врать

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Rabbit Rabbin

Я понимаю конечно, что так надо и все дела. Но как США относятся к тому, что главный противник - Китай, закупает нефть задарма? Ведь сами США и Европа при этом покупают по рыночной цене у арабов и компании.

Прошу магистров диванной геополитики разъяснить этот момент.

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AIAIAI

Уважаемый магистр диванной геополитики разъясните, сколько сейчас Китай и по какой цене закупает нефти?

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3 комментария
badResistor

Торговая война не реальная. Тут похоже даже Китай по сравнению с нашими выглядит душкой...

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2 комментария
Denis Kiselev

Не совсем так. Европа сейчас опять довольно сильно дернула цены вверх: потому что нефть надо где то брать, перебивая цену текущих покупателей. Поэтому дисконт от России в абсолютном выражении может означать рост абсолютной выручки.

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3 комментария
Allestor Klei
Источники Bloomberg и Reuters сообщили, что ЕС исключил из проекта шестого пакета санкций запрет на покупку недвижимости россиянами. Решение было связано с давлением со стороны Кипра, рассказали собеседники

Хорошая новость

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Александр Рюмин

Хочу поинтересоваться, уважаемые висивчане, Вы на себе почувствовали эффект от санкций?
И если почувствовали, то в каком плане, поделитесь.

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Я никто и звать меня никак

Да

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Maryan tarnavs'kyi

Теперь вопрос кто и по какой цене будет ещё покупать рос. Нефть. Китай и Индия по 30 долларов и тоже немного, потому что много им не надо

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DN

Блумберг опять врет?

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3 комментария
Cristi Pădureac

На сколько помню говорилось и про запрет вторичного импорта рос нефти, но тут надо ждать когда выйдет пакет и можно будет узнать

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Lukas Dexter

Поеду сегодня за недвижкой в Европу😁

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Dmitriy

ну что там с долларом будет? вверх пойдет?

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роман долгополов

Да,бегите закупайтесь долларами.Срочно!

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Сергей Терещенков

Мне нечего скрывать. Мое мнение опубликовано выше. Как и интересы государства выше моего и вашего мнения.

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