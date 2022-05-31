Минцифры создаст критерии для включения банков в список аккредитованных ИТ-компаний летом 2022 года Статьи редакции
Скорее всего, для них появятся два требования — по доле ИТ-специалистов в общем количестве сотрудников и доле расходов на ИТ.
- Для ИТ-отрасли в России есть несколько льгот. Например, с марта 2022 года сотрудники аккредитованных ИТ-компаний могут претендовать на льготную ипотеку и отсрочку от армии, действуют и другие меры поддержки. Для этого нужно, чтобы ИТ-деятельность приносила не меньше 90% выручки, а в штате было не меньше семи человек.
- О том, что эти льготы нужно распространить и на банки, в конце мая говорил предправления «Тинькофф» Станислав Близнюк. Поддержать инициативу с признанием банков ИТ-компаниями обещал ЦБ. В мае такой статус смог получить «Сбер», но на все льготы он претендовать не может.
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В мае такой статус смог получить «Сбер»
Найди 10 противоречий
Никакого нет. Госбанк, все преференции ему
в общем хз зачем тогда аккредитация нужна. а как тогда проверяют положены льготы или нет.?
Граждане требуют увеличить государственную помощь крупнейшим российским компаниям...
Просто сбер очень плохой банк 😁
В рез-те даже полсайта на WordPress составили 95% выручки.
PS. Все это сарказм.
Что то немогу понять как банки относятся к айти компаниям, пилят свое закрытое ПО, зарабатывают на кредитах и комиссии, причём тут ИТ
Ит статус для того кого надо, а не для людей
Как и любая другая госинициатива, эта начинает обрастать "критериями", тем более, что ни ипотека, ни отсрочки от армии не смогли сдержать массовую релокацию.
Уже скоро: "Минцифры создаст критерии для включения военкоматов в список аккредитованных ИТ-компаний"
И не сомневаетесь.
Определённость – почти всегда хороша.
Плохо то, что в публикации присутствуют обороты: «создаст критерии», «скорее всего».
И фаталити, конечно: «нам не хотелось бы дискредитации таким образом самой меры поддержки». То есть до этого всё нормально с поддержкой ИТ было? Ничего не вызывало у людей оторопи и удивления? Это мягко говоря.
Сарказм, юмор и не только.
Выходит такси с мобильной приложухой даже больше ИТ компания чем банки
Так сколько денег то на ипотеку будет выделено? 21 миллиард на всех? Откуда столько суеты вокруг этого?
Это между прочим целый день СВО. там такая же сумма тратится. Делай выводы
Представляю, если в течение 3 месяца с лишним с такой суммой они финансировали бы науку, экономику, бизнеспроекты... плюс люди жили бы спокойно и такого бардака не было бы.
Ну тут же все просто.
Сидит в втб/сбере/тиньке оседлый программист Васян, который вне политики и ему и так норм.
А тут мало того, что по какой-то странной причине на зарплату можно купить все меньше и меньше, так ещё и льготная ипотека для сотрудников менее выгодная, чем у нормальных айтишников.
И что получается, он зря что ли все это говно про аджайл и бигдату слушает?
В итоге банку или самому надо раскошелиться, или у государства денег отжать.
А если доход составляет 89 процентов тогда что?
Пс, это не вам)
Кто больше симок вывез - тот и ИТ.