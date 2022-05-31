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Минцифры создаст критерии для включения банков в список аккредитованных ИТ-компаний летом 2022 года Статьи редакции

Скорее всего, для них появятся два требования — по доле ИТ-специалистов в общем количестве сотрудников и доле расходов на ИТ.

  • Критерии для включения в список аккредитованных ИТ-компаний российских банков и университетов ведомство планирует разработать к середине лета 2022 года. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Изначально услуга аккредитации оказывалась автоматически. Выходит, что любая компания может добавить нужный ОКВЭД и попасть в перечень ИТ-компаний, что позволяет её сотрудникам получить отсрочку от армии. Но нам не хотелось бы дискредитации таким образом самой меры поддержки.

Максут Шадаев
глава Минцифры
  • Для ИТ-отрасли в России есть несколько льгот. Например, с марта 2022 года сотрудники аккредитованных ИТ-компаний могут претендовать на льготную ипотеку и отсрочку от армии, действуют и другие меры поддержки. Для этого нужно, чтобы ИТ-деятельность приносила не меньше 90% выручки, а в штате было не меньше семи человек.
  • О том, что эти льготы нужно распространить и на банки, в конце мая говорил предправления «Тинькофф» Станислав Близнюк. Поддержать инициативу с признанием банков ИТ-компаниями обещал ЦБ. В мае такой статус смог получить «Сбер», но на все льготы он претендовать не может.

#новость #банки #минцифры

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19 комментариев
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Для этого нужно, чтобы ИТ-деятельность приносила не меньше 90% выручки
В мае такой статус смог получить «Сбер»

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Сергей И

Никакого нет. Госбанк, все преференции ему

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Rnatery
В Минцифры не стали комментировать, на какие именно льготы сможет претендовать «Сбер». Там напомнили, что госаккредитацию может получить любая компания, среди видов деятельности которой есть ИТ, и что аккредитация — «необходимое, но недостаточное условие для получения налоговых льгот для ИТ-компаний». В «Сбере» на момент выхода материала не ответили на запрос издания.

в общем хз зачем тогда аккредитация нужна. а как тогда проверяют положены льготы или нет.?

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John Doe

Граждане требуют увеличить государственную помощь крупнейшим российским компаниям...

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Alex

Просто сбер очень плохой банк 😁
В рез-те даже полсайта на WordPress составили 95% выручки.

PS. Все это сарказм.

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Ivan Petrov

Что то немогу понять как банки относятся к айти компаниям, пилят свое закрытое ПО, зарабатывают на кредитах и комиссии, причём тут ИТ

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Павел Морозов

Ит статус для того кого надо, а не для людей

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Генеральный нос

Как и любая другая госинициатива, эта начинает обрастать "критериями", тем более, что ни ипотека, ни отсрочки от армии не смогли сдержать массовую релокацию.

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Сергей С.

Уже скоро: "Минцифры создаст критерии для включения военкоматов в список аккредитованных ИТ-компаний"

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Илья Попов

И не сомневаетесь.

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Вадим Д.

Определённость – почти всегда хороша.
Плохо то, что в публикации присутствуют обороты: «создаст критерии», «скорее всего».
И фаталити, конечно: «нам не хотелось бы дискредитации таким образом самой меры поддержки». То есть до этого всё нормально с поддержкой ИТ было? Ничего не вызывало у людей оторопи и удивления? Это мягко говоря.
Сарказм, юмор и не только.

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Ivan Petrov

Выходит такси с мобильной приложухой даже больше ИТ компания чем банки

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Pavel Loginov

Так сколько денег то на ипотеку будет выделено? 21 миллиард на всех? Откуда столько суеты вокруг этого?

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Big Boss

Это между прочим целый день СВО. там такая же сумма тратится. Делай выводы

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Илья Попов

Представляю, если в течение 3 месяца с лишним с такой суммой они финансировали бы науку, экономику, бизнеспроекты... плюс люди жили бы спокойно и такого бардака не было бы.

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Shoo

Ну тут же все просто.
Сидит в втб/сбере/тиньке оседлый программист Васян, который вне политики и ему и так норм.
А тут мало того, что по какой-то странной причине на зарплату можно купить все меньше и меньше, так ещё и льготная ипотека для сотрудников менее выгодная, чем у нормальных айтишников.
И что получается, он зря что ли все это говно про аджайл и бигдату слушает?

В итоге банку или самому надо раскошелиться, или у государства денег отжать.

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Илья Попов

А если доход составляет 89 процентов тогда что?

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Александр Лаптев

Пс, это не вам)

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High Stakes

Кто больше симок вывез - тот и ИТ.

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