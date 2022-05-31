«Тинькофф» повысит комиссию за SWIFT-переводы с 6 июня Статьи редакции
Переводы станут платными даже для подписчиков Tinkoff Premium, которые это этого могли отправлять деньги без комиссии.
- «Тинькофф» с 6 июня пересмотрит тарифы за переводы в системе SWIFT в долларах и фунтах стерлингов, сообщает банк. «Тинькофф» объяснял, что изменит тарифы, так как процесс переводов становится сложнее и требует множество новых процедур от банка.
- Для пользователей с подпиской Tinkoff Premium или премиальных клиентов Tinkoff Private комиссия составит 0,5% от суммы перевода, при этом минимальная сумма — $15 или 15 фунтов стерлингов, максимальная — $100 или 100 фунтов стерлингов.
- С подпиской Tinkoff Pro или без неё комиссия составит 1% от суммы перевода, минимальная сумма — $30 или 30 фунтов стерлингов, максимальная — $200 или 200 фунтов стерлингов.
- До этого комиссия составляла $15 или 10 фунтов стерлингов, с Tinkoff Premium или Tinkoff Private она отсутствовала.
- В начале мая «Тинькофф» временно отключил SWIFT-переводы в евро — из-за «увеличения сроков их прохождения».
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Я понял, раньше банк пользовался популярностью, т.к. условий прикольных много было. Теперь его превратят просто в банк
Ща все плюхи уберут
Теперь в нем нет смысла, в любом другом банке есть все то же самое, плюс дополнительная опция — отделения
Печаль...прощай Тинькофф.
Так это стандартная практика каждого банка, который пытается взять кусок рынка. Не первый и не последний
есть же уже - росбанк называется
теперь он такой не один получаеца
Можно новый модный нео банк запускать 🏦
Ну они уже решили офисы открывать, так что новое руководство во всю начало движение
А разве Тинькофф это банк , а не платежная система ?
Тинек, как таксист во время терракта
Не люблю их за это, на горе наживались
Сперва не понял, а потом как понял.
просто перед отключением от Свифта, видать денех хотят поднять.
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Ну что за Премиум такой, что даже SWIFT бесплатно не отправить…
Премиальная наёбка
Swift не доходят, поддержка кормит отписками и никак не помогает, с переводами полная жопа. Тинькофф: А давайте комиссию поднимем! 😅🤷🏻♂️
Ну, чтоб меньше переводов и обращений в тп было 😄
Ух, заголовок напугал немного, но доллары и евро мне не грозят, чуть расслабился. За тех, кому эти переводы требуются – обидно, правда.
Банк без фамилии что-то вообще последнее время шалит и становится «как все».
Ничего, под вашу ситуацию тоже что-то прикрутят)
Поражаюсь вашим комментарием, а как ещё должно быть? Swift везде отменяют, где большой спрос, там и предложение растёт в цене
Казахстанские "туристы" и скупатели видимокарт с алибабы набежали, и банк не придумал ничего умнее как выстрелить себе в колено. Как говорится, узнай своего клиента.
Вижу, что новый менеджмент заработал. Мы еще времена при Олежке со слезами ностальгии вспоминать будем:
- А помните при Олеге можно было приложение запустить бесплатно?
- Да-да, кэшбэк тебе платили, а не ты банку..
- Карту тебе привозили, а не ты ехал к курьеру..
Щас может статься и тиньку свифт прикроют из-за смены собственников.
Имхо, крайне вероятный сценарий.
Лихолетье Тинькофф-банка, которые банковские историки назовут потанинщиной.
Любыми способами пытаются нажиться и удержать деньги клиентов. Похоже, в банке финансовая ситуация очень печальная...
В банке финансовая ситуация очень отличная, судя по отчетам. Посмотрим, что будет через год.
Я себе в начале войны как раз дебетовую карту Тинькофф оформил и есть ощущение, что надо её закрыть, а то и для пользователей таких карт что-то придумают
Тиньком стоит пользоваться из-за приложения. Оно очень крутое и представляет собой целую экосистему
Пользователи Тинька - Не, ну все равно хороший банк, ну и что что деньги ворует, ну свифт с косяками ходит, или вообще деньги пропадают, ну конвертируют деньги как хотят, ну блокируют счета и морозят бабки, ну тарифы меняют на ходу, ну не менять же банк из-за этого. Зато какое приложение удобное, с кнопочками, и карту домой привозит курьер, вау!
Банк все глубже на дно. Хорошо, что все деньги оттуда выведены
вы так пишете, как будто нашли что-то заметно лучше.
Пока Тинькофф, привет другой жёлтый банк. 💛
Товарищи, пожалуйста, если вы знаете о наличие топового банка, не пишите во всеуслышание об этом банке.
Первое правило топового банка - никому не рассказывать про топовый банк? Люди часто спрашивают вас, знаете ли вы Тайлера Дердона?
Почему?
А какой смысл в премиум?
К нему прилагается повестка в военкомат
уже почти никакого
А какой вообще смысл?
Офигел совсем
@Тинькофф а можно не повышать комиссию, а хотя бы просто вернуть Свифт перевод который был сделан 26 апреля и так и не пришёл?
Мы направили запрос на возврат вашего SWIFT-перевода. Сроки ответа на этот запрос зависят от стороннего банка.
Все успели свои доллары вывести на зарубежный счёт? Последние месяцы агонии банкинга, когда Свифт вообще ещё присутствует в РФ.
Так владелец сменился ж. Где гарантии что и тинек не попадёт под санкции завтра? В такой ситуации клиентов б удерживать - а не вставлять палки в колеса)
Тинькофф порезал мне лимит кредитки сегодня. Спасибочки, у меня будет теперь больше денег 😁
Для этого конкретного банка.
Перекладывать свою некомпетентность и токсичность на клиентов - классика русского бизнеса 👍
У вас текст так написан, будто максимальная сумма перевода 200$
Последним шагом для премиума я так понимаю будет замена металлической карточки на пластиковую.
@Тинькофф, жду понижения стоимости премиального обслуживания.
хорошая шутеечка 👍
Свифт переводы не доходят, зависают по пути. Не знаю только ли у тинькофф такая проблема или у остальных банков, но я первый и последний раз в жизни пользуюсь такими переводами. Уже 2.5 недели висит перевод
Открывал счет в Тиньков чтобы покупать валюту и переводить по swift . Сначала Тинькофф увеличил комиссии за покупку валюты а 10 раз, теперь за каждый свифт перевод я должен еще 15 долларов? Банк Тинькофф, а в чем ваши преимущество тогда. Вы теперь такой-же банк как и остальные, только без отделений. Очень разочарован введению комиссии на swift переводы, буду постепенно отказываться от теперь уже самого обычного банка.