Финансы
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«Тинькофф» повысит комиссию за SWIFT-переводы с 6 июня Статьи редакции

Переводы станут платными даже для подписчиков Tinkoff Premium, которые это этого могли отправлять деньги без комиссии.

  • «Тинькофф» с 6 июня пересмотрит тарифы за переводы в системе SWIFT в долларах и фунтах стерлингов, сообщает банк. «Тинькофф» объяснял, что изменит тарифы, так как процесс переводов становится сложнее и требует множество новых процедур от банка.
  • Для пользователей с подпиской Tinkoff Premium или премиальных клиентов Tinkoff Private комиссия составит 0,5% от суммы перевода, при этом минимальная сумма — $15 или 15 фунтов стерлингов, максимальная — $100 или 100 фунтов стерлингов.
  • С подпиской Tinkoff Pro или без неё комиссия составит 1% от суммы перевода, минимальная сумма — $30 или 30 фунтов стерлингов, максимальная — $200 или 200 фунтов стерлингов.
  • До этого комиссия составляла $15 или 10 фунтов стерлингов, с Tinkoff Premium или Tinkoff Private она отсутствовала.
  • В начале мая «Тинькофф» временно отключил SWIFT-переводы в евро — из-за «увеличения сроков их прохождения».

#новость #тинькофф

6463 просмотров
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92 комментария
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Алеоп

Я понял, раньше банк пользовался популярностью, т.к. условий прикольных много было. Теперь его превратят просто в банк

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SilanseR

Ща все плюхи уберут

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12 комментариев
MEGAtraXXXer666

Теперь в нем нет смысла, в любом другом банке есть все то же самое, плюс дополнительная опция — отделения

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2 комментария
Игорь Крафт

Печаль...прощай Тинькофф.

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Ezis Ozols

Так это стандартная практика каждого банка, который пытается взять кусок рынка. Не первый и не последний

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неформат

есть же уже - росбанк называется

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Максим Соколовский

теперь он такой не один получаеца

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Yury Kotov

Можно новый модный нео банк запускать 🏦

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Lengor

Ну они уже решили офисы открывать, так что новое руководство во всю начало движение

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melkiyPadonok

А разве Тинькофф это банк , а не платежная система ?

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Степан Степан

Тинек, как таксист во время терракта

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SilanseR

Не люблю их за это, на горе наживались

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Джахор Дырдырдаев

Сперва не понял, а потом как понял.

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Владимир Кондратьев

просто перед отключением от Свифта, видать денех хотят поднять.

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1 комментарий

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Ivan Susanin

Ну что за Премиум такой, что даже SWIFT бесплатно не отправить…

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mirge

Премиальная наёбка

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Ash

Swift не доходят, поддержка кормит отписками и никак не помогает, с переводами полная жопа. Тинькофф: А давайте комиссию поднимем! 😅🤷🏻‍♂️

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Роман Н.

Ну, чтоб меньше переводов и обращений в тп было 😄

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1 комментарий
Вадим Д.

Ух, заголовок напугал немного, но доллары и евро мне не грозят, чуть расслабился. За тех, кому эти переводы требуются – обидно, правда.
Банк без фамилии что-то вообще последнее время шалит и становится «как все».

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Алеоп

Ничего, под вашу ситуацию тоже что-то прикрутят)

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1 комментарий
Sanya

Поражаюсь вашим комментарием, а как ещё должно быть? Swift везде отменяют, где большой спрос, там и предложение растёт в цене

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4 комментария
Vlad Romanchenko

Казахстанские "туристы" и скупатели видимокарт с алибабы набежали, и банк не придумал ничего умнее как выстрелить себе в колено. Как говорится, узнай своего клиента.

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Вася Пражкин

Вижу, что новый менеджмент заработал. Мы еще времена при Олежке со слезами ностальгии вспоминать будем:
- А помните при Олеге можно было приложение запустить бесплатно?
- Да-да, кэшбэк тебе платили, а не ты банку..
- Карту тебе привозили, а не ты ехал к курьеру..

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Олег Арматоев

Щас может статься и тиньку свифт прикроют из-за смены собственников.

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Alexander Shibaev

Имхо, крайне вероятный сценарий.

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1 комментарий
Василий Степанофф

Лихолетье Тинькофф-банка, которые банковские историки назовут потанинщиной.

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John Nash

Любыми способами пытаются нажиться и удержать деньги клиентов. Похоже, в банке финансовая ситуация очень печальная...

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Ivan Off

В банке финансовая ситуация очень отличная, судя по отчетам. Посмотрим, что будет через год.

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Soulis

Я себе в начале войны как раз дебетовую карту Тинькофф оформил и есть ощущение, что надо её закрыть, а то и для пользователей таких карт что-то придумают

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Кирилл Мухаметшин

Тиньком стоит пользоваться из-за приложения. Оно очень крутое и представляет собой целую экосистему

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8 комментариев
Олег Саенов

Пользователи Тинька - Не, ну все равно хороший банк, ну и что что деньги ворует, ну свифт с косяками ходит, или вообще деньги пропадают, ну конвертируют деньги как хотят, ну блокируют счета и морозят бабки, ну тарифы меняют на ходу, ну не менять же банк из-за этого. Зато какое приложение удобное, с кнопочками, и карту домой привозит курьер, вау!

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Drunkenmaasta

Банк все глубже на дно. Хорошо, что все деньги оттуда выведены

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Alexander Shibaev

вы так пишете, как будто нашли что-то заметно лучше.

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2 комментария
Джахор Дырдырдаев

Пока Тинькофф, привет другой жёлтый банк. 💛

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Марат Хафизов

Товарищи, пожалуйста, если вы знаете о наличие топового банка, не пишите во всеуслышание об этом банке.

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Олег Саенов

Первое правило топового банка - никому не рассказывать про топовый банк? Люди часто спрашивают вас, знаете ли вы Тайлера Дердона?

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1 комментарий
Дмитрий Ковач

Почему?

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Pavel Loginov

А какой смысл в премиум?

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DN

К нему прилагается повестка в военкомат

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Alexander Shibaev

уже почти никакого

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Слегка Придурковатый

А какой вообще смысл?

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4 комментария
Stan Vuytcz

Офигел совсем

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Anton Shevtsov

@Тинькофф а можно не повышать комиссию, а хотя бы просто вернуть Свифт перевод который был сделан 26 апреля и так и не пришёл?

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Тинькофф

Мы направили запрос на возврат вашего SWIFT-перевода. Сроки ответа на этот запрос зависят от стороннего банка.

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Ildarkin

Все успели свои доллары вывести на зарубежный счёт? Последние месяцы агонии банкинга, когда Свифт вообще ещё присутствует в РФ.

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Никита Кашонков

Так владелец сменился ж. Где гарантии что и тинек не попадёт под санкции завтра? В такой ситуации клиентов б удерживать - а не вставлять палки в колеса)

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Lukas Dexter

Тинькофф порезал мне лимит кредитки сегодня. Спасибочки, у меня будет теперь больше денег 😁

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Artem Kravchenko
становится сложнее

Для этого конкретного банка.

Перекладывать свою некомпетентность и токсичность на клиентов - классика русского бизнеса 👍

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Dmitry Koryas

У вас текст так написан, будто максимальная сумма перевода 200$

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Max Krou

Последним шагом для премиума я так понимаю будет замена металлической карточки на пластиковую.

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Yuriy Lisenkov

@Тинькофф, жду понижения стоимости премиального обслуживания.

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alex

хорошая шутеечка 👍

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1 комментарий
Александр

Свифт переводы не доходят, зависают по пути. Не знаю только ли у тинькофф такая проблема или у остальных банков, но я первый и последний раз в жизни пользуюсь такими переводами. Уже 2.5 недели висит перевод

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Andrey Kubrik

Открывал счет в Тиньков чтобы покупать валюту и переводить по swift . Сначала Тинькофф увеличил комиссии за покупку валюты а 10 раз, теперь за каждый свифт перевод я должен еще 15 долларов? Банк Тинькофф, а в чем ваши преимущество тогда. Вы теперь такой-же банк как и остальные, только без отделений. Очень разочарован введению комиссии на swift переводы, буду постепенно отказываться от теперь уже самого обычного банка.

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