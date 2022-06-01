Финансы
Коренной волк

Новости и тексты на фоне 98 дня «операции»: АЗС Shell возобновляют работу, OBI столкнулся с исками от контрагентов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Getty Images 

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 1 июня: доллар — 61,60 рублей, евро — 62,73 рубля.

Курс доллара на закрытии Мосбиржи 31 мая — 61,50 рублей, евро — 62,33 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 22:51 мск 31 мая — 61,19 рублей, евро — 65,68 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 67,56 рублей.

Санкции

ЕС и Великобритания согласовали запрет на страхование российских судов с нефтью, пишет The Financial Times.

Что происходит

АЗС Shell возобновляют работу в Москве под старым брендом, программа лояльности не действует. «Лукойл» должен провести ребрендинг автозаправок в течение года.

Citigroup может сохранить банковскую лицензию и некоторые операции в России, чтобы помогать своим клиентам сворачивать бизнес в стране.

Российские банки удерживают высокие cставки по кредитам наличными, несмотря на снижение ключевой ставки до 11%. Пока они снижают ставки только для наиболее надёжных клиентов, пишет «Ъ».

ЦБ хочет дать доступ к единой информационной системе проверки сведений об абонентах операторов связи не только банкам и платежным системам, но также силовикам и коллекторам. Такие поправки регулятор направил в профильный комитет Госдумы, выяснил «Ъ».

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Аэропорты попросили правительство разрешить открыть магазины duty free для пассажиров, летающих по России.

Российские авиакомпании готовятся платить за лизинг иностранных самолётов в рублях: они открыли специальные счета, выяснили «Ведомости».

Союзы производителей продуктов и напитков попросили правительство не вводить ограничения для въезжающих в Россию грузовиков. По их оценкам, после введения таких ограничений в Беларуси стоимость логистики удвоилась, а сроки доставки выросли.

Российские фитнес-клубы могут столкнуться с дефицитом электронных тренажеров. Часть иностранных брендов запретили поставки, другие — столкнулись с логистическими сложностями.

Операторам по вывозу отходов придется заменить почти 4 тысячи иностранных мусоровозов: за пять лет на это потребуется 36,1 млрд рублей, оценили в «Российском экологическом операторе».

OBI получил более 50 исков от контрагентов с требованием погасить долги на сотни миллионов рублей. Вместе с тем, по словам источников «Ъ», сделка по продаже российского бизнеса до сих пор под вопросом.

Правительство хочет перевести рабочую переписку чиновников, в том числе глав регионов, в разработанный VK специальный сервис для госслужащих, узнал «Ъ».

Новости предыдущего дня, 31 мая — здесь.

#новость #днрилнр

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29 комментариев
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Слегка Придурковатый

"ЦБ хочет дать доступ к единой информационной системе проверки сведений об абонентах операторов связи не только банкам и платежным системам, но также силовикам и коллекторам"

Какой заботливый у нас ЦБ. Не только о товарище маёре думает, но и о коллекторах. А абоненты? Да хуй на них на всех.

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Александр Соколов

Так коллекторы бабло выбивают)

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Слегка Придурковатый

Чо, серьёзно? А я думал коллектор - это участок канализационной сети.

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Dmitry Polyanovsky

Силовики тоже

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Юности вольная птица

Это вы ещё нашу старшую по подъезду не видели

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Alexander Shelestov

"Российские авиакомпании готовятся платить за лизинг иностранных самолётов в рублях: они открыли специальные счета, выяснили «Ведомости»."
А вот интересно иностранные лизингодатели об этом знают? :-)

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Юрий Б.

Пусть для них это будет приятный сюрприз

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Вадим Д.

Коротко о главном.

– власти исправят ошибки в оптимизации здравоохранения. Так сказал Мишустин
– ЦБ «меняет позицию» по майнингу и крипте: допускает использование во внешней торговле и за пределами РФ
– Тинькофф повышает комиссию за SWIFT-переводы $ и £ с 6 июня
– РКН требует удаления Tor из Google Play несмотря на отмену судебного решения
– $ и € идут вниз, 61,6 ₽ и 62,73 ₽
– ЕС + Великобритания не будут страховать суда РФ с нефтью. Такая мера ранее вводилась против Ирана
– АЗС Shell снова открыты, но без прежней лояльности
– у Citigroup есть возможность сохранить банк. лицензию в РФ
– банки не снижают ставки по кредитам, ключевая для них не аргумент
– ЦБ жаждет отдать данные абонентов ОпСоСов всем подряд: коллекторам и силовикам
– аэропорты хотят открыть duty free для внутренних пассажиров
– производители продуктов и напитков просят правительство не ограничивать грузовики, въезжающие в РФ, в пример приводят опыт Беларуси
– фитнес-клубы могут ощутить дефицит электронных тренажёров
– заменит 4 тысячи импортных мусоровозов! Распилить на это 36,1 млрд ₽, оценка от РЭО
– > 50 исков и долги на сотни миллионов ₽: продажа OBI под вопросом
– правительство: «а не перевести ли переписку чиновников в сервис VK?».

Сегодня:
День Северного флота ВМФ России;
День военно-транспортной авиации России;
День создания правительственной связи России;
Международный день защиты детей;
Всемирный день родителей;
Всемирный день бега;
Всемирный день молока!

Желаю всем просто отличного дня!

(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)

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Андрей Мельник

Опережу. За детей и родителей, которые бегают за молоком! Кто мы без них? Всем шампанского!!

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Вадим Д.

Сгустки протоплазмы в лучшем случае? (-:
Да и у той, небось, родители есть.

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Вертикальный диод

Супер! Спасибо!

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Вадим Д.

Обращайтесь!
В конце рабочего дня в блоге и канале полный дайджест коротких новостей, налетай!

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Вертикальный диод

OK!

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Вячеслав Че

Еще Россию хотят выгнать из ОПЕК

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Вадим Д.

Ммм... С каких пор Россия в ОПЕК?
Нельзя выгнать из ОПЕК то, чего там нет (-:

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Андрей Мельник

Операторам по вывозу отходов придется заменить почти 4 тысячи иностранных мусоровозов: за пять лет на это потребуется 36,1 млрд рублей, оценили в «Российском экологическом операторе».
Ну что, в моем детстве 2 раза в день (примерно в 7-30 утра и в 5 вечера) ездил старый ГАЗик грузовик, в кузове которого сидел специально обученный дядя Юра, который принимал ведра с мусором, вываливал мусор в кузов и возвращал пустое ведро. Похоже, скоро опять к такой практике вернутся просто.

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Слегка Придурковатый

Газ полстатретий: можем возродить!

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Юности вольная птица

Какое у Вас технологичное детство! У нас тупо с вёдрами на мусорку в полу километре, потом возвращаешься, ставишь ведро под лестницу первого этажа идёшь по делам, а на обратном пути забираешь.

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Evgeniy Elenko

"Аэропорты попросили правительство разрешить открыть магазины duty free для пассажиров, летающих по России"
А вот это интересное предложение )

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Слегка Придурковатый

Ну оно правильно. Скоро летать на полуисправных самолётах будет боязно. А так накатил - и уже не так страшно.

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Юности вольная птица

Да давно пора🦢
Так скоро дойдём до, раз ничего не залетает, пускать будут просто в дьютик, без билета, кто с Аэроэкспресса - промокодик ещё.

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Alexey

Какого Аэроэкспресса?

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Вадим Д.

Стоит заглянуть. А пока «выбираешь билет» – отовариваешься (-:

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Wild Cat

В общем нас пытаются убедить, что не всё так плохо?

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Юрий Б.

А плохо и не будет. Будет просто.... никак. Сползание. Не станет в один день плохо.

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Юности вольная птица

Ужасные новости, наглые прям😢

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Вертикальный диод

Всех с днём молока друзья!

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Виктор Полозов

Аэропорты всеми силами пытаются выжить...

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Юлия Баранова

Citigroup может сохранить [...] лицензию [...], чтобы помогать своим клиентам сворачивать бизнес в стране.

Новости, которые мы заслужили) Не помогать развиваться, а помогать загибаться

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