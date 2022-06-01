Новости и тексты на фоне 98 дня «операции»: АЗС Shell возобновляют работу, OBI столкнулся с исками от контрагентов Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 1 июня: доллар — 61,60 рублей, евро — 62,73 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 67,56 рублей.
Санкции
ЕС и Великобритания согласовали запрет на страхование российских судов с нефтью, пишет The Financial Times.
Что происходит
АЗС Shell возобновляют работу в Москве под старым брендом, программа лояльности не действует. «Лукойл» должен провести ребрендинг автозаправок в течение года.
Citigroup может сохранить банковскую лицензию и некоторые операции в России, чтобы помогать своим клиентам сворачивать бизнес в стране.
Российские банки удерживают высокие cставки по кредитам наличными, несмотря на снижение ключевой ставки до 11%. Пока они снижают ставки только для наиболее надёжных клиентов, пишет «Ъ».
ЦБ хочет дать доступ к единой информационной системе проверки сведений об абонентах операторов связи не только банкам и платежным системам, но также силовикам и коллекторам. Такие поправки регулятор направил в профильный комитет Госдумы, выяснил «Ъ».
Аэропорты попросили правительство разрешить открыть магазины duty free для пассажиров, летающих по России.
Российские авиакомпании готовятся платить за лизинг иностранных самолётов в рублях: они открыли специальные счета, выяснили «Ведомости».
Союзы производителей продуктов и напитков попросили правительство не вводить ограничения для въезжающих в Россию грузовиков. По их оценкам, после введения таких ограничений в Беларуси стоимость логистики удвоилась, а сроки доставки выросли.
Российские фитнес-клубы могут столкнуться с дефицитом электронных тренажеров. Часть иностранных брендов запретили поставки, другие — столкнулись с логистическими сложностями.
Операторам по вывозу отходов придется заменить почти 4 тысячи иностранных мусоровозов: за пять лет на это потребуется 36,1 млрд рублей, оценили в «Российском экологическом операторе».
OBI получил более 50 исков от контрагентов с требованием погасить долги на сотни миллионов рублей. Вместе с тем, по словам источников «Ъ», сделка по продаже российского бизнеса до сих пор под вопросом.
Правительство хочет перевести рабочую переписку чиновников, в том числе глав регионов, в разработанный VK специальный сервис для госслужащих, узнал «Ъ».
Новости предыдущего дня, 31 мая — здесь.
"ЦБ хочет дать доступ к единой информационной системе проверки сведений об абонентах операторов связи не только банкам и платежным системам, но также силовикам и коллекторам"
Какой заботливый у нас ЦБ. Не только о товарище маёре думает, но и о коллекторах. А абоненты? Да хуй на них на всех.
Так коллекторы бабло выбивают)
Чо, серьёзно? А я думал коллектор - это участок канализационной сети.
Силовики тоже
Это вы ещё нашу старшую по подъезду не видели
"Российские авиакомпании готовятся платить за лизинг иностранных самолётов в рублях: они открыли специальные счета, выяснили «Ведомости»."
А вот интересно иностранные лизингодатели об этом знают? :-)
Пусть для них это будет приятный сюрприз
Коротко о главном.
– власти исправят ошибки в оптимизации здравоохранения. Так сказал Мишустин
– ЦБ «меняет позицию» по майнингу и крипте: допускает использование во внешней торговле и за пределами РФ
– Тинькофф повышает комиссию за SWIFT-переводы $ и £ с 6 июня
– РКН требует удаления Tor из Google Play несмотря на отмену судебного решения
– $ и € идут вниз, 61,6 ₽ и 62,73 ₽
– ЕС + Великобритания не будут страховать суда РФ с нефтью. Такая мера ранее вводилась против Ирана
– АЗС Shell снова открыты, но без прежней лояльности
– у Citigroup есть возможность сохранить банк. лицензию в РФ
– банки не снижают ставки по кредитам, ключевая для них не аргумент
– ЦБ жаждет отдать данные абонентов ОпСоСов всем подряд: коллекторам и силовикам
– аэропорты хотят открыть duty free для внутренних пассажиров
– производители продуктов и напитков просят правительство не ограничивать грузовики, въезжающие в РФ, в пример приводят опыт Беларуси
– фитнес-клубы могут ощутить дефицит электронных тренажёров
– заменит 4 тысячи импортных мусоровозов! Распилить на это 36,1 млрд ₽, оценка от РЭО
– > 50 исков и долги на сотни миллионов ₽: продажа OBI под вопросом
– правительство: «а не перевести ли переписку чиновников в сервис VK?».
Сегодня:
День Северного флота ВМФ России;
День военно-транспортной авиации России;
День создания правительственной связи России;
Международный день защиты детей;
Всемирный день родителей;
Всемирный день бега;
Всемирный день молока!
Желаю всем просто отличного дня!
(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)
Опережу. За детей и родителей, которые бегают за молоком! Кто мы без них? Всем шампанского!!
Сгустки протоплазмы в лучшем случае? (-:
Да и у той, небось, родители есть.
Супер! Спасибо!
Обращайтесь!
В конце рабочего дня в блоге и канале полный дайджест коротких новостей, налетай!
OK!
Еще Россию хотят выгнать из ОПЕК
Ммм... С каких пор Россия в ОПЕК?
Нельзя выгнать из ОПЕК то, чего там нет (-:
Операторам по вывозу отходов придется заменить почти 4 тысячи иностранных мусоровозов: за пять лет на это потребуется 36,1 млрд рублей, оценили в «Российском экологическом операторе».
Ну что, в моем детстве 2 раза в день (примерно в 7-30 утра и в 5 вечера) ездил старый ГАЗик грузовик, в кузове которого сидел специально обученный дядя Юра, который принимал ведра с мусором, вываливал мусор в кузов и возвращал пустое ведро. Похоже, скоро опять к такой практике вернутся просто.
Газ полстатретий: можем возродить!
Какое у Вас технологичное детство! У нас тупо с вёдрами на мусорку в полу километре, потом возвращаешься, ставишь ведро под лестницу первого этажа идёшь по делам, а на обратном пути забираешь.
"Аэропорты попросили правительство разрешить открыть магазины duty free для пассажиров, летающих по России"
А вот это интересное предложение )
Ну оно правильно. Скоро летать на полуисправных самолётах будет боязно. А так накатил - и уже не так страшно.
Да давно пора🦢
Так скоро дойдём до, раз ничего не залетает, пускать будут просто в дьютик, без билета, кто с Аэроэкспресса - промокодик ещё.
Какого Аэроэкспресса?
Стоит заглянуть. А пока «выбираешь билет» – отовариваешься (-:
В общем нас пытаются убедить, что не всё так плохо?
А плохо и не будет. Будет просто.... никак. Сползание. Не станет в один день плохо.
Ужасные новости, наглые прям😢
Всех с днём молока друзья!
Аэропорты всеми силами пытаются выжить...
Citigroup может сохранить [...] лицензию [...], чтобы помогать своим клиентам сворачивать бизнес в стране.
Новости, которые мы заслужили) Не помогать развиваться, а помогать загибаться