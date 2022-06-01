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Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 1 июня: доллар — 61,60 рублей, евро — 62,73 рубля.

Курс доллара на закрытии Мосбиржи 31 мая — 61,50 рублей, евро — 62,33 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 22:51 мск 31 мая — 61,19 рублей, евро — 65,68 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 67,56 рублей.

Санкции

ЕС и Великобритания согласовали запрет на страхование российских судов с нефтью, пишет The Financial Times.

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Что происходит

АЗС Shell возобновляют работу в Москве под старым брендом, программа лояльности не действует. «Лукойл» должен провести ребрендинг автозаправок в течение года.

Citigroup может сохранить банковскую лицензию и некоторые операции в России, чтобы помогать своим клиентам сворачивать бизнес в стране.

Российские банки удерживают высокие cставки по кредитам наличными, несмотря на снижение ключевой ставки до 11%. Пока они снижают ставки только для наиболее надёжных клиентов, пишет «Ъ».

ЦБ хочет дать доступ к единой информационной системе проверки сведений об абонентах операторов связи не только банкам и платежным системам, но также силовикам и коллекторам. Такие поправки регулятор направил в профильный комитет Госдумы, выяснил «Ъ».

Аэропорты попросили правительство разрешить открыть магазины duty free для пассажиров, летающих по России.

Российские авиакомпании готовятся платить за лизинг иностранных самолётов в рублях: они открыли специальные счета, выяснили «Ведомости».

Союзы производителей продуктов и напитков попросили правительство не вводить ограничения для въезжающих в Россию грузовиков. По их оценкам, после введения таких ограничений в Беларуси стоимость логистики удвоилась, а сроки доставки выросли.

Российские фитнес-клубы могут столкнуться с дефицитом электронных тренажеров. Часть иностранных брендов запретили поставки, другие — столкнулись с логистическими сложностями.

Операторам по вывозу отходов придется заменить почти 4 тысячи иностранных мусоровозов: за пять лет на это потребуется 36,1 млрд рублей, оценили в «Российском экологическом операторе».

OBI получил более 50 исков от контрагентов с требованием погасить долги на сотни миллионов рублей. Вместе с тем, по словам источников «Ъ», сделка по продаже российского бизнеса до сих пор под вопросом.

Правительство хочет перевести рабочую переписку чиновников, в том числе глав регионов, в разработанный VK специальный сервис для госслужащих, узнал «Ъ».

Новости предыдущего дня, 31 мая — здесь.