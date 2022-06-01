Сбой у «Тинькофф»: пользователи пожаловались на проблемы с переводами и входом в приложение Статьи редакции
Банк обещает всё исправить «как можно скорее».
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Пользователи пожаловались на сбой днём 1 июня 2022 года. При входе в приложение появляется сообщение, что оно может работать с ошибками.
При попытке перевести деньги по номеру телефона появляется ошибка «Клиент с таким номером не найден», убедились несколько редакторов vc.ru. По номеру карты переводы проходят.
Некоторые пользователи столкнулись с проблемами при входе в приложение.
В «Тинькофф» сообщили vc.ru, что у «небольшой части клиентов» (менее 0,1% клиентской базы) могут возникать затруднения со входом в мобильное приложение и платежами: «В ближайшее время работа приложения будет полностью восстановлена».
Комиссию за вход в приложение прикручивают
Вход рубль, выход — два!
Выход 20% от суммы на счёте вроде как был
Я не понимаю нафига мне VC показывает о всяком чихе и пуке Тинькофф Банк??? В сбере и райфе постоянно что-то не работает. Нафига в топы выводить посты про тинькофф??
Потому что он один такой. 😀
Просто очень плотно у них идут действия как они за что-то повышают цену или прокатывают клиентов, поэтому любая тема начинает собирать много просмотров.
ЗЫ. Хз, мб всякие Сберы и Райфы успели нагнуть своих пользователей так же за прошедшие месяцы
«По результатам проверки рекомендуем вам закрыть счёт. Пересмотреть своё решение не готовы».
Небольшая часть клиентов = все клиенты?
В качестве извинения банк Тинькофф всем пострадавшим оформит рассрочку?)))
Только просмотревшим этот пост.
жаль что от банка только название осталось
Да, Потанин сразу же после покупки всё заменил на другое, а что не смог заменить, сломал
Зашёл почитать, как Потанин всё испортил
Странно выглядит :D
Постоянно попадаю в тот милипиздрический процент людей с проблемами у тинька
Невольно задумываешься, такой ли процент на самом деле милипиздрический
При Олеге и Оливере такого не было (с)
Здравствуйте. Небольшая часть клиентов сейчас может столкнуться со сложностями в работе приложения Тинькофф по техническим причинам. Постараемся исправить как можно скорее, уже активно работаем. Извините, пожалуйста, за неудобства.
ответы у соседа по парте списали?
Вы хоть понимаете там, что вот такими формальными канцелярскими отписками, только усугубляете отрицательное отношение к банку. Лояльность к вам тает на глазах у людей: не только тех, кто только думал о вашем банке в перспективе, но у реальных клиентах, которые годами были с вами, держали сбережения, вели бизнес.
Все эти "сториз с подвохом", все эти несчастные люди, у которых забрали бабло из-за ваших же ошибок с курсом валют, эти бесконечные фашистские блокировки аккаунтов, когда человек остается без денег на оплату автобуса... Всё это надо выруливать вам. И точно не формализмом, а честными простыми ответами: когда вы снова повернетесь к людям лицом, а не жопой?
А что они должны были написать? Какой ответ бы устроил?
Щас навертят, что чьи-то долги из Вайлдберриса появятся или чужая ипотека, реально
Чужая ипотека, чужая ипотека. Случайный взгляд, распахнутая дверь...
Во-во. Или чужой кредит на свадьбу, который традиционно не окупился)))
У сбера тоже сегодня были проблемы
У нас никаких ограничений в работе нет. Какую операцию вы пытались провести?
При переводе столкнулся с ошибкой, что перевод не возможен, смог перевести спустя 6 попыток только
Не баг, а фича!
POV: пытаешься залогиниться в Тинькофф
Банк по пизде пошел.
Снова доказывают, что они худший банк
Переводы с Альфы и Сбера (по СБП) сегодня не могу сделать на Тинькоф😔
Переводил сегодня деньги из Тинька в Сбер по СБП, Тинькофф захотел комиссию, хотя до месячного лимита в 100 тыр. по СБП еще далеко.
Лайфхак: повторил такую же операцию из истории, она прошла без комиссии. Главное - не менять сумму, иначе тут же комиссия появляется...
С ПСБ и Сбербанка через СПБ у меня все прошло. Правда во время сбоя у Тинькофф, деньги с ПСБ на Тинькофф пришли (что указывало пришедшее уведомление у Тинькофф) спустя минут 10-15 после перевода. В момент сбоя информация в приложении о поступлении средств у меня отсутствовала. Минут 10-15 назад перевёл со Сбера без проблем.
Да ну че паниковать, у меня тоже плашка эта есть, но все чето также работает как работало) кстати раньше не помню чтоб вешали уведомлялку если че сбоит - как сейчас лучше, ибо есь понимание что исправляют
Я не понимаю нафига мне VC показывает о всяком чихе и пуке Тинькофф Банк??? В сбере и райфе постоянно что-то не работает. Нафига в топы выводить посты про тинькофф?
У местной аудитории на этот банк реакция, как у собак Павлова. Вот и посты про него всегда в топе)
Эффект Олежи
у меня приложение и веб версия не работает:)
Тоже пыталась сделать перевод с карты альфа на карту тинька и пишет, что банк получателя заблочен 🥲
Не могут вклад открыть (ни через приложение не получается, ни у службы поддержки не получается), причем с 19ч 31 мая по текущий момент. Не могут добавить данные проживания, поэтому заявки не проходят... Уже думаю, может и не стоит там вклад то открывать с такими их техническими сложностями...
Тинькофф он такой один
Я тоже вхожу в этот "0,1%". Приятно быть избранным!
Кстати, а вот этот сбой связан со вчерашней новостью о введении платы за Swift переводы для premium-клиентов? Небось сегодня релиз выкатили и опять все сломалось.
У меня не ушел свифт перевод:) я тоже 0.1 %
Как это "путриотично" - сообщать новости в Твиттер...
Не опять, а снова
При Стиве Джобсе такого не было! А, это же Тиньков.
Мурыжили час на проводе и потом сбросили. Теперь время ожидания ответа более 10 минут...