Банк обещает всё исправить «как можно скорее».

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Пользователи пожаловались на сбой днём 1 июня 2022 года. При входе в приложение появляется сообщение, что оно может работать с ошибками.

нервный рыцарь @vik_torra



Как раз, когда надо было оплатить 😅 не вовремя капец @tinkoff_bank отвалились переводы на тинькофф же :(Как раз, когда надо было оплатить 😅 не вовремя капец

При попытке перевести деньги по номеру телефона появляется ошибка «Клиент с таким номером не найден», убедились несколько редакторов vc.ru. По номеру карты переводы проходят.

Некоторые пользователи столкнулись с проблемами при входе в приложение.

В «Тинькофф» сообщили vc.ru, что у «небольшой части клиентов» (менее 0,1% клиентской базы) могут возникать затруднения со входом в мобильное приложение и платежами: «В ближайшее время работа приложения будет полностью восстановлена».