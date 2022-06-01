ФНС продлила до 1 июля запрет на блокировку счетов компаний-должников по налогам Статьи редакции
После этого срока у должников будет ещё две недели, чтобы погасить долги.
- Федеральная налоговая служба продлила на месяц, до 1 июля действие моратория на приостановку операций по счетам в банке с должников по налогам. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо службы региональным органам от 31 мая.
- Запрет не действует, если налоговики во время проверки заметили риск уклонения от обязательств. По данным ФНС, такие исключения коснулись одной из 1000 компаний.
- После 1 июля у компаний будет ещё две недели до блокировки банковского счета, чтобы погасить долги.
- С 9 марта налоговым органам запретили инициировать банкротство должников по налогам. В конце марта ФНС разослала в налоговые инспекции распоряжение о сокращении срока проверок для предоставления части налоговых вычетов до 15 дней, писал РБК.
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Может лучше, всё-таки, ставку снизить, а? Не?
Да срать ваще на эту ставку какая разница сколько вы заплатите с нихуя?
Зато физиков натянули по самое "не могу".
Социал-дарвинизм шагает по России
Отсрочка раскулачивания ?