Комитет по кредитным деривативам объявил о дефолте России — страна не исполнила обязательства по облигациям Статьи редакции
Об этом просили держатели облигаций — они посчитали, что им не доплатили проценты на $1,9 млн.
- Комитет по кредитным деривативам Европы, Ближнего Востока и Африки (Credit Derivatives Determinations Committee EMEA) решил, что Россия не исполнила в полном объёме обязательства по суверенным еврооблигациям 19 мая, следует из материалов на сайте комитета.
В мае группа держателей российских евробондов попросила объявить дефолт по облигациям «Россия-2022» — они посчитали, что им не доплатили проценты на $1,9 млн.
- Погашение должно было произойти 4 апреля, но Россия сделала это не в установленную дату, а в течение грейс-периода — периода между наступлением технического дефолта и реального дефолта. В это время по облигациям начисляются проценты, но страна их не выплатила, чем, по мнению держателей, допустила дефолт.
- В апреле Минфин попытался расплатиться в рублях по нескольким выпускам еврооблигаций, но Минфин США заблокировал эту возможность, в итоге ведомство провело платёж в валюте. Для этого оно использовал внутренние долларовые резервы, писал Bloomberg.
- Близость дефолта возникла из-за санкций против ЦБ: регулятор не может воспользоваться своими золотовалютными резервами, а значит и платить в валюте. Заморожены примерно $300 млрд при общем объёме активов на $640 млрд.
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Так возьмите из замороженных счетов ЦБ в качестве зачета встречных требований, вот и произойдёт исполнение обязательств РФ
Ты забываешь, это "их борьба"
Оно так и работает, возьмут и другие активы. Просто еще нужен будет пул на репарации.
Елдаболы сами же себе объявили дефолт. Денег видите ли не хотят получать. Вообще для меня удивительно что одна страна может просто отобрать у любой страны лицензию на обслуживание своего долга. Как такое может существовать? Пздц
А то что одна страна может нападать и убивать граждан другой страны без причины, вас не смущает ? 🤣💪
ну как сами - они возьмут этот процент от имущества рф за рубежом.
Ну твою ж растак-то.
Однако всё равно как-то размыто: то ли есть тех. дефолт, то ли и не совсем.
В любом случае ничего хорошего.
Плохо, недавно новостью про кофе из грибов порадовали, а тут это.
ах если бы все новости были как новость про кофе из грибов
Дефолт Шредингера
Ничего хорошего, но, в принципе, и сильно плохого тоже нет.
Я как раз пару дней назад смотрел сиквел "Соника", и там в начале таки было про грибной кофе. 🤔
Оказывается, чем хуже, тем лучше
Я и мои родители при просмотре одних и тех же новостей про дефолт
Кто из них кто? :D
Да уже бы обьявили тех. дефолт и расслабились, на что он повлияет? Да уже ни на что, только пляски с бубнами вокруг устраивают.
Что бы потом говорить мы пытались, но злые американцы заставили нас дефолтнутся.Прямо сейчас это роли не играет но на длинной дистанции может быть.
Понять не могу чего добиваются, очевидно, что у РФ есть деньги на покрытие процентов. Грубо говоря, если хотели бы могли бы из замороженного взять, пытаются видимость дефолта создать или что? Выглядит так, что и денег хотят, но при этом когда РФ пытается их передать, сами же это и блокируют.. Л- логика
Объявить дефолт. Погасить облиги через конфискацию вместо того чтобы ждать, когда страна вылечится от шизофрении, и больше не инвестировать в токсичные активы в ближайшее время.
Не хотят брать фантикамиапреле Минфин попытался расплатиться в рублях по нескольким выпускам еврооблигаций, но Минфин США заблокировал эту возможность, в итоге ведомство провело платёж в валюте.
логика видимо в том, что в дефолтную страну не будет никаких инвестиций.
Так РФ пытается заплатить не деньгами а пустыми бутылками или билетами банка приколов а они не хотят принимать такое...
"денег хотят"
Именно! Денег хотят! Денег!
И что дальше?
Хороший вопрос
А этой группе инвесторов-то что это даст? Ну, типа, какая им выгода признавать дефолт по облигациям?
Суд, отжатие имущества РФ на всю сумму бондов в течение 1-2 лет плюс проценты.А так в течении 20 лет ждать пока страна будет гасить бонды.Короче хотят быстрых денег.
Попи арились
Как и сказали выше - теперь можно в судах требовать ареста имущества или иных активов РФ за рубежом.
Кто бы мог подумать
Не дефолт, а технический дефолт, все-таки.
"ну дефолт и дефолт, чего бубнеть то"
ой да насрать уже 🤣
как думаете стоит сейчас доллар покупать?
Бери, не ссы.
Да! Всегда!
Дефолт россиянам не грозит, потому что у них и так денег не осталось. Авось как-нибудь обойдется, терпение и труд все перетрут... Да и вообще, как сказал один известный геостратег, мы попадем в рай.
Так что ждём. Хорошего всем настроения и здоровья!
По-моему, слово «дефолт» в РФ пора заменить, например на: «спецоперация по сохранению денежных средств для нужд граждан России»
Ой всё...
О нет!
А впрочем насрать.
Все облигации покрываются страховкой, после объявления дефолта страховые выплатит деньги, а потот поднимут цены на покрытие или вообще отменят. Объем инвестиций ещё сильней уменьшиться.
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Йес, бэйби!