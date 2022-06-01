Финансы
Здешний дым

Комитет по кредитным деривативам объявил о дефолте России — страна не исполнила обязательства по облигациям Статьи редакции

Об этом просили держатели облигаций — они посчитали, что им не доплатили проценты на $1,9 млн.

  • Комитет по кредитным деривативам Европы, Ближнего Востока и Африки (Credit Derivatives Determinations Committee EMEA) решил, что Россия не исполнила в полном объёме обязательства по суверенным еврооблигациям 19 мая, следует из материалов на сайте комитета.

  • В мае группа держателей российских евробондов попросила объявить дефолт по облигациям «Россия-2022» — они посчитали, что им не доплатили проценты на $1,9 млн.

  • Погашение должно было произойти 4 апреля, но Россия сделала это не в установленную дату, а в течение грейс-периода — периода между наступлением технического дефолта и реального дефолта. В это время по облигациям начисляются проценты, но страна их не выплатила, чем, по мнению держателей, допустила дефолт.
  • В апреле Минфин попытался расплатиться в рублях по нескольким выпускам еврооблигаций, но Минфин США заблокировал эту возможность, в итоге ведомство провело платёж в валюте. Для этого оно использовал внутренние долларовые резервы, писал Bloomberg.
  • Близость дефолта возникла из-за санкций против ЦБ: регулятор не может воспользоваться своими золотовалютными резервами, а значит и платить в валюте. Заморожены примерно $300 млрд при общем объёме активов на $640 млрд.
Финансы
Рая Хачатрян
Будет ли в России дефолт и кто от этого пострадает Статьи редакции

Как в 1998 году не будет, уверены эксперты. При этом доходы населения могут упасть, а рубль обесцениться — но не из-за дефолта.

#новость #дефолт

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57 комментариев
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Rinat Mingariev

Так возьмите из замороженных счетов ЦБ в качестве зачета встречных требований, вот и произойдёт исполнение обязательств РФ

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Konstantin Grishko

Ты забываешь, это "их борьба"

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Oleg Pasko

Оно так и работает, возьмут и другие активы. Просто еще нужен будет пул на репарации.

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1 комментарий
Умид Бахромов

Елдаболы сами же себе объявили дефолт. Денег видите ли не хотят получать. Вообще для меня удивительно что одна страна может просто отобрать у любой страны лицензию на обслуживание своего долга. Как такое может существовать? Пздц

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Dzan Yang

А то что одна страна может нападать и убивать граждан другой страны без причины, вас не смущает ? 🤣💪

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3 комментария
Garmonbon

ну как сами - они возьмут этот процент от имущества рф за рубежом.

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1 комментарий
Тупой файл

Ну твою ж растак-то.
Однако всё равно как-то размыто: то ли есть тех. дефолт, то ли и не совсем.
В любом случае ничего хорошего.
Плохо, недавно новостью про кофе из грибов порадовали, а тут это.

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Здешний дым

ах если бы все новости были как новость про кофе из грибов

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4 комментария
Dmitry Mok

Дефолт Шредингера

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1 комментарий
artёm rudomёtov

Ничего хорошего, но, в принципе, и сильно плохого тоже нет.

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2 комментария
Джахор Дырдырдаев

Я как раз пару дней назад смотрел сиквел "Соника", и там в начале таки было про грибной кофе. 🤔

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Павел Воронов

Оказывается, чем хуже, тем лучше

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Евгений Кислов

Я и мои родители при просмотре одних и тех же новостей про дефолт

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Джахор Дырдырдаев

Кто из них кто? :D

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1 комментарий
Степан Степан

Да уже бы обьявили тех. дефолт и расслабились, на что он повлияет? Да уже ни на что, только пляски с бубнами вокруг устраивают.

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Ярослав

Что бы потом говорить мы пытались, но злые американцы заставили нас дефолтнутся.Прямо сейчас это роли не играет но на длинной дистанции может быть.

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Тамара Пав

Понять не могу чего добиваются, очевидно, что у РФ есть деньги на покрытие процентов. Грубо говоря, если хотели бы могли бы из замороженного взять, пытаются видимость дефолта создать или что? Выглядит так, что и денег хотят, но при этом когда РФ пытается их передать, сами же это и блокируют.. Л- логика

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Константин Кузнецов

Объявить дефолт. Погасить облиги через конфискацию вместо того чтобы ждать, когда страна вылечится от шизофрении, и больше не инвестировать в токсичные активы в ближайшее время.

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1 комментарий
Мурад Муртазалиев

Не хотят брать фантиками

апреле Минфин попытался расплатиться в рублях по нескольким выпускам еврооблигаций, но Минфин США заблокировал эту возможность, в итоге ведомство провело платёж в валюте.
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Garmonbon

логика видимо в том, что в дефолтную страну не будет никаких инвестиций.

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Вертикальный диод

Так РФ пытается заплатить не деньгами а пустыми бутылками или билетами банка приколов а они не хотят принимать такое...
"денег хотят"
Именно! Денег хотят! Денег!

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Московский каякер
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Александр Валяев

И что дальше?

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Денис

Хороший вопрос

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Слегка Придурковатый

А этой группе инвесторов-то что это даст? Ну, типа, какая им выгода признавать дефолт по облигациям?

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Ярослав

Суд, отжатие имущества РФ на всю сумму бондов в течение 1-2 лет плюс проценты.А так в течении 20 лет ждать пока страна будет гасить бонды.Короче хотят быстрых денег.

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Юрий Б.

Попи арились

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John Doe

Как и сказали выше - теперь можно в судах требовать ареста имущества или иных активов РФ за рубежом.

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Арабский Данила

Кто бы мог подумать

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Konstantin Grishko

Не дефолт, а технический дефолт, все-таки.

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Alexander Bet

"ну дефолт и дефолт, чего бубнеть то"

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Ростислав Давыдкин
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неформат

ой да насрать уже 🤣

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Михаил Васильев

как думаете стоит сейчас доллар покупать?

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Слегка Придурковатый

Бери, не ссы.

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Вертикальный диод

Да! Всегда!

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Yuriy Lisenkov

Дефолт россиянам не грозит, потому что у них и так денег не осталось. Авось как-нибудь обойдется, терпение и труд все перетрут... Да и вообще, как сказал один известный геостратег, мы попадем в рай.
Так что ждём. Хорошего всем настроения и здоровья!

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Dzan Yang

По-моему, слово «дефолт» в РФ пора заменить, например на: «спецоперация по сохранению денежных средств для нужд граждан России»

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Вертикальный диод

Ой всё...

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Джахор Дырдырдаев

О нет!
А впрочем насрать.

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Андрей Бугаев

Все облигации покрываются страховкой, после объявления дефолта страховые выплатит деньги, а потот поднимут цены на покрытие или вообще отменят. Объем инвестиций ещё сильней уменьшиться.

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Сергей Щукин

.

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Озверевший Фукуяма

Йес, бэйби!

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