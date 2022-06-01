Ozon договорился с владельцами облигаций — они временно не будут требовать возврата денег из-за остановки торгов Статьи редакции
Это позволит продолжить переговоры о долгосрочной реструктуризации долга.
- Ozon объявил о договорённости со специальным комитетом держателей облигаций. Часть из них требовала досрочного погашения бумаг. Документы подписали 35,9% владельцев облигаций.
- Соглашение будет действовать до 30 августа 2022 года. По его условиям, держатели гарантировали, что не будут принимать меры принудительного взыскания к кипрской Ozon Holdings и к дочерним компаниям в России «в связи с потенциальным техническим дефолтом по облигациям».
Основные условия реструктуризации долга стороны согласуют до 14 июня, рассказал близкий к переговорам источник.
- В конце февраля американская биржа Nasdaq остановила торги бумагами компаний, связанных с Россией, в том числе Ozon. После этого некоторые владельцы облигаций потребовали досрочно выплатить им долг и проценты — по условиям размещения на случай остановки торгов. Общая сумма долга — $750 млн.
- 27 мая Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня, если не сумеет провести выплаты держателям, которые потребуют досрочного погашения. Тогда в компании уточнили, что это формальное событие и не значит, что компания неплатежеспособна.
- 30 мая Ozon сообщил, что не смог перевести деньги держателям облигаций «из-за мер по контролю и защите капитала и других регуляторных ограничений».
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стонкс отличный, отрицательный рост х5 за год
Чё ты начинаешь то, нормально же общались
Ты чё, это реверсивный ETF.
Если перевернуть получится рост. Проще простого.
Ээ. Когда это вы со мной договаривались? 🤔
У вас вероятно акции на MOEX, там они продолжают торговаться. Приостановлены торги только на NASDAQ.
Ну всё, можно не переживать..
Ваши кетчупы и туалетную бумагу вам точно привезут!
* но это не точно ))) пока только временно договорились
Кетчупы и бумага точно доедут, у нас хватает денег, чтобы продолжать работать🙂
Тут есть ещё один важный момент!
У вас денег хватает, надо чтобы и у нас они не кончились )))
Деньги не главное, главное чтобы они были (с)
🤣 мудро сказано.
Мне едут штапики для окон, очень нужные и фанеры 3 листа на балкон. Переживаю... Оказалось что фанеру в розницу вообще не купишь, леруа да стройрынки до которых мне, без авто пехать и пехать, а фирмам которые засрали собой все Авито и Юлу меньше куба "не интересно" или заламывают цену от 10к.
Думаете на доставку штапиков и фанеры нужно сильно больше денег, чем у нас есть?)
И их тоже довезем, не переживайте 👌
Думаю я много чего... Например я за увеличение пунктов самовывоза и совсем не против их расположения в подвальных помещениях или в офисах класса "г". Так же не против, что бы пусть за деньги - но на пунктах вывоза были бы крепкие скотчи и пленка для упаковки. Ну и совсем мечтаю о таких стендах
Подвальные и офисные помещения удобны далеко не всем. Не стоит забывать о пожилых и маломобильных людях.
А за идею со скотчем, пленкой и стендах спасибо, забрали на подумать 👌
Зачем нужна фанера на балконе, пол выравнивать?
Не, коту хочу логово обустроить.
@Ozon скиньте мне на карту по номеру телефона, а я со своего недавно открытого офшорного счёта — им. )
Отличное предложение! Пришлите фото карты с двух сторон)
За 3 месяца могут и решить вопрос. Или что-то всё же, хотя бы частично (ну есть же некоторая верочтность?) изменится у нас? Что-нибудь закончится, к примеру то, для чего своего слова нет, а есть только «спецоперация».
Или как в притче про Ходжу Насретдина: «за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет – или я, или эмир, или этот ишак».
Не совсем так, Не договорился - а заставлял.
Подписали документы, пока Озон не получат ответ положительный от переговоров никто не получат деньги.
Обычные серые схемы….. когда деньги не хватает.
Аблигация
Рассчитывают что к 30 августу все уляжется и появится возможность вывести средства
Рассчитываем договориться о долгосрочной реструктуризации о чем и пишем открыто 🙂