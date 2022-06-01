Ozon договорился с владельцами облигаций — они временно не будут требовать возврата денег после остановки торгов Статьи редакции
Это позволит продолжить переговоры о долгосрочной реструктуризации долга.
- Ozon объявил о договорённости со специальным комитетом держателей облигаций. Часть из них требовала досрочного погашения бумаг. Документы подписали 35,9% владельцев облигаций.
- Соглашение будет действовать до 30 августа 2022 года. По его условиям, держатели гарантировали, что не будут принимать меры принудительного взыскания к кипрской Ozon Holdings и к дочерним компаниям в России «в связи с потенциальным техническим дефолтом по облигациям».
Основные условия реструктуризации долга стороны согласуют до 14 июня, рассказал близкий к переговорам источник.
- В конце февраля американская биржа Nasdaq остановила торги бумагами компаний, связанных с Россией, в том числе Ozon. После этого некоторые владельцы облигаций потребовали досрочно выплатить им долг и проценты — по условиям размещения на случай остановки торгов. Общая сумма долга — $750 млн.
- 27 мая Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня, если не сумеет провести выплаты держателям, которые потребуют досрочного погашения. Тогда в компании уточнили, что это формальное событие и не значит, что компания неплатежеспособна.
- 30 мая Ozon сообщил, что не смог перевести деньги держателям облигаций «из-за мер по контролю и защите капитала и других регуляторных ограничений».
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Ну всё, можно не переживать..
Ваши кетчупы и туалетную бумагу вам точно привезут!
* но это не точно ))) пока только временно договорились
Аблигация
За 3 месяца могут и решить вопрос. Или что-то всё же, хотя бы частично (ну есть же некоторая верочтность?) изменится у нас? Что-нибудь закончится, к примеру то, для чего своего слова нет, а есть только «спецоперация».
Или как в притче про Ходжу Насретдина: «за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет – или я, или эмир, или этот ишак».