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Финансы
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Новости и тексты на фоне 99 дня «операции»: кондитеры снижают производство сладостей, банки — ставки по вкладам Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Shutterstock/Fotodom

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 2 июня: доллар — 61,47 рублей, евро — 63,66 рубля.

Курс доллара на закрытии Мосбиржи 1 июня — 61,28 рублей, евро — 64,38 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 07:37 мск — 62,14 рублей, евро — 66,22 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 67,66 рублей.

«СПБ биржа» может возобновить утренние торги в ближайшие месяцы.

Санкции

ЕС готов отказаться от большей части российской нефти — Forbes разбирается, возможно ли это.

Что происходит

Датский производитель счётчиков учёта энергии и воды Kamstrup объявил об уходе с рынков России и Беларуси.

Тайвань запретил экспорт в Россию и Беларусь чипов с тактовой частотой более 25 МГц, а также литографическое оборудование, используемое для изготовления таких микросхем.

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Кондитерские изделия стали единственной категорией среди ключевых продуктов питания, производство которых сократилось по итогам января-апреля. Фабрики снизили выпуск продукции примерно на 50 тысяч тонн год к году.

Искусственный интеллект обойдётся России дороже: исследовательские центры запросили дополнительное финансирование для таких проектов.

«Ростех» направил в Минцифры новую версию «дорожной карты» развития отечественного телеком-оборудования, узнал «Ъ». В ней фокус делается не на оборудовании 5G, как раньше, а на предшествующем поколении — LTE.

Росавиация в апреле-мае выдала пяти компаниям сертификаты разработчика авиатехники, узнали «Ведомости». Они позволяют предприятиям работать с зарубежными воздушными судами.

Вагоностроительный завод в Ленинградской области продлил простой до июня, в его штате 7 тысяч человек.

Средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках ушла ниже 10% годовых после снижения ключевой ставки до 11%.

Крупнейшие банки собрали несколько тысяч заявок на льготную ипотеку для ИТ-специалистов. Согласно лимитам, предполагается выдать кредиты на 240 млрд рублей. Больше половины придётся на «Сбербанк», ВТБ и банк «Дом.РФ».

Глава «Альпины» Алексей Ильин рассказал в интервью «Коммерсанту» о кризисе на книжном рынке и поиске новых авторов. Из-за разрыва отношений с зарубежными партнёрами и дефицита материалов не выйдут многие книжные новинки, а на оставшиеся книги цены вырастут минимум на 10-15%.

Российские аграрии могут столкнуться с нехваткой шин. Премиальные бренды приостановили поставки и выпуск в России, что приводит к росту импорта бюджетных шин из Азии. В Минпромторге говорят, что мощностей российских производителей хватит, но в «Росспецмаше» отмечают: в России не производятся некоторые типоразмеры шин, а перебои с поставками из Азии поставят выпуск техники в стране под угрозу.

В российских косметологических клиниках опасаются нехватки ботокса: американская AbbVie в марте приостановила поставки. На замену пришли средства от Ipsen и Merz, но и их импорт сокращается, а массово переходить на российские аналоги клиники пока не готовы.

Новости предыдущего дня, 1 июня — здесь.

#новость #днрилнр

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43 комментария
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Слегка Придурковатый

Нам этот ваш датский счётчик и нахуй не нужон!

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Dimych Pupkin

да уж, не смочь сделать самим такое элементарное устройство это совсем зашквар. но я думаю там речь про хай тек счетчики. которые автоматические и отправляют данные по интернету "куда положено"

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Слегка Придурковатый

Если пройти по ссылке, то там вообще ни о чём у этих датчан. Рынок в РФ и РБ был мизерный:

"Представитель компании отметила, что при общей выручке Kamstrup в размере 2,4 млрд датских крон в 2021 году, доля российского и белорусского рынка не превышает десяти миллионов крон в год"

Так что новость так себе на самом деле.

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Keivorit Keivor

А можно после 100 дня такую подборку больше не делать? Пусть эта серия новостей закончится на красивой цифре)

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Слегка Придурковатый

Да погоди ты. 1000 - число ещё красивее.

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Keivorit Keivor

Тогда пусть 146 или 666 будет)

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Vernon Roche

1488

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Слегка Придурковатый
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Peter Thunder

1984, нет?

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Слегка Придурковатый

В каком-то смысле мы уже там. А вот по санкциям, боюсь, не дотянем до 1984.

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Dimych Pupkin

ну вообще самое красивое число в контесте темы статей - 42 ))

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Павел Воронов

Объяснись

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Этнический дым

⏱ Коротко о главном.

– ФНС продлила запрет на блоктровку счетов компаний-налоговых должников до 1 июля
– дефолт РФ объявил комитет по кредитный дериативам. Дефолт как бы есть, но его вроде нет
– база данных клиентов GeekBrains обнаружена в открытом доступе. Кто-то хорошо учился на их курсах и стал хакером?
– Binance привлекла $500 млн в для развития проектов web3
– Ozon отсрочил возможный дефорт на 3 месяца: есть договорённость с владельцами облигаций
– $ замер – 61,47 ₽, € рядом – 63,66 ₽
– СПБ биржа может начать утренние торги в ближ. месяцы
– датская Kamstrup уходит из РФ и РБ
– только производство кондитерки снизилось из всех прод. питания
– исследовательские центры просят больше денег на ИИ
– Ростех: будет развивать то, что уже есть – LTE, а не 5G
– Росавиация волевым решением создаёт разработчиков авиатехники. Первые 5 в строю!
– вагоностр-й завод Лен. обл. продлил простой
– средняя ставка по вкладам в РФ ниже 10%
– ИТ-спецы идут за льготной ипотекой: несколько тыс. заявок уже есть
– книжный кризис: авторы за рубежом, материалов не хватает, рост цен до 15%. Будет по 10 книг на семью?
– нехватка шин премиальных (!) брендов грозит аграриям РФ. Грозит переход на бюджетные азиатские
– косметологи: «опасаемся нехватки качественного ботокса». К аналогам РФ пока не готовы.

🎉 Сегодня:
День здорового питания и отказа от излишеств в еде (РФ)!

Желаю всем великолепного дня!

(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)

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Андрей Мельник

Ну, за здоровое питание! Кто мы без него? Всем свежевыжатого берёзового фреша с мякотью

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Этнический дым

Субтильные и болезненные?

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Андрей Мельник

Короче говоря - задохлики, которые ни в песду, ни на спецоперацию не годятся

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Anton Kalmysh

В когда уже будет праздник отказа от еды и вещей первой необходимости?

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Виктор Д.

Когда всё это начнёт заканчиваться

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Этнический дым

Так 99-й день уже его «празднуем» )-:

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Сидор

Если читать новости про импортозамещение, то они состоят из двух частей
1) "вместо А, производитель которого ушел из России, теперь будет поставляться отечественный Х производства "Росспецфигпоцмечтокачествомаш"
2) "Однако специалисты "Росспецфигпоцмечтокачествомаш" отметили, что в России не производят похожее на А/не все типоразмеры А или клиенты не хотят покупать Х вместо А".

Вот замещение как бы есть. Но его мало или оно не то, или его не хотят брать.

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Брянский Бренд

Стабильность

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Александр Еремин

Про шины прекрасно. Так и напрашивается вопрос. А где вы были 8, 22 года

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Слегка Придурковатый

А видели венгры там опять залупаются? То они, значит, против эмбарго, а теперь вот топят за исключение Котреарха Перила из санкционного списка.

Видать молодой энергичный лидер плотно так за яйца Орбана держит.

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Андрей Мельник

Этак они скоро и спецоперацию поддержат, введя udvarias emberek в Закарпатскую область

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Skyray

Единственное с ботоксом хорошо: бабы станут краше, а Волан Де Морт наконец покажет свой лик как он есть.

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Forgotten Games

Есть мнение, что ещё селикон надо задефицитить.:-)

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Skyray

Спб в ближайшие месяцы?
Лучше бы молчали, это смешно.

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Александр Голубев

Это не смешно. Это агония. И она разворачивается на наших глазах.

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Drunkenmaasta

Сладко не будет

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ART

На кеиановые ресурсы перейдём))

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Слегка Придурковатый

На кетаминовые?

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Никита Каляев

Вот на счет книг жаль

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Слегка Придурковатый

Этот рудимент давно уже должен отпасть.

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Александр Голубев

У страны гангрена, а они макияж лопатами втирают!

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Андрей Мельник

Кондитерские изделия стали единственной категорией среди ключевых продуктов питания, производство которых сократилось по итогам января-апреля. Фабрики снизили выпуск продукции примерно на 50 тысяч тонн год к году.
Ищем очередной позитив для властей - меньше кондитерки => ее меньше употреблять будут => меньше людей с лишним весом=> здоровее население => меньше трат на медицину и больше призывников

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Olga RRR

Позитив скорее в том, что упала только кондитерка. Остальное как ели, так и едим. Типа

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Андрей Мельник

Для нас - да. Хотя я и кондитерки как покупал, так и покупаю, хотя по причине 25 кг лишнего веса уже давно надо бы прекратить.

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Автомат Томпсона

Такими темпами книги снова станут развлечением для богатых

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LB

а сейчас это не так?
ну, в плане книги покупает очень мало людей, даже в цифровом виде. и именно потому что дорого и западло.
я вот тут решил "обелиться" и всю свою библиотеку перевести в литрес, на легальные рельсы. я ужаснулся сколько денег для этого нужно, и не готов пока столько выложить. по этому взялся за абонемент + 1000р в месяц тратить. посмотрим, как быстро это все дело закуплю.
по этому да, я слишком беден для книг.

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Илья Ив

Будем с утра вставать и нести макулатуру чтобы её обменять на книги. Мда

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sun sun

Без ботокса то как обойдёмся, а, бабоньки - дедушки...

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LubovK

главное чтоб молодой энергичный лидер обошёлся

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Бачей Эрик

спасибо за информацию))

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