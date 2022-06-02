Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Shutterstock/Fotodom

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 2 июня: доллар — 61,47 рублей, евро — 63,66 рубля.

Курс доллара на закрытии Мосбиржи 1 июня — 61,28 рублей, евро — 64,38 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 07:37 мск — 62,14 рублей, евро — 66,22 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 67,66 рублей.

«СПБ биржа» может возобновить утренние торги в ближайшие месяцы.

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Санкции

ЕС готов отказаться от большей части российской нефти — Forbes разбирается, возможно ли это.

Что происходит

Датский производитель счётчиков учёта энергии и воды Kamstrup объявил об уходе с рынков России и Беларуси.

Тайвань запретил экспорт в Россию и Беларусь чипов с тактовой частотой более 25 МГц, а также литографическое оборудование, используемое для изготовления таких микросхем.

Кондитерские изделия стали единственной категорией среди ключевых продуктов питания, производство которых сократилось по итогам января-апреля. Фабрики снизили выпуск продукции примерно на 50 тысяч тонн год к году.

Искусственный интеллект обойдётся России дороже: исследовательские центры запросили дополнительное финансирование для таких проектов.

«Ростех» направил в Минцифры новую версию «дорожной карты» развития отечественного телеком-оборудования, узнал «Ъ». В ней фокус делается не на оборудовании 5G, как раньше, а на предшествующем поколении — LTE.

Росавиация в апреле-мае выдала пяти компаниям сертификаты разработчика авиатехники, узнали «Ведомости». Они позволяют предприятиям работать с зарубежными воздушными судами.

Вагоностроительный завод в Ленинградской области продлил простой до июня, в его штате 7 тысяч человек.

Средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках ушла ниже 10% годовых после снижения ключевой ставки до 11%.

Крупнейшие банки собрали несколько тысяч заявок на льготную ипотеку для ИТ-специалистов. Согласно лимитам, предполагается выдать кредиты на 240 млрд рублей. Больше половины придётся на «Сбербанк», ВТБ и банк «Дом.РФ».

Глава «Альпины» Алексей Ильин рассказал в интервью «Коммерсанту» о кризисе на книжном рынке и поиске новых авторов. Из-за разрыва отношений с зарубежными партнёрами и дефицита материалов не выйдут многие книжные новинки, а на оставшиеся книги цены вырастут минимум на 10-15%.

Российские аграрии могут столкнуться с нехваткой шин. Премиальные бренды приостановили поставки и выпуск в России, что приводит к росту импорта бюджетных шин из Азии. В Минпромторге говорят, что мощностей российских производителей хватит, но в «Росспецмаше» отмечают: в России не производятся некоторые типоразмеры шин, а перебои с поставками из Азии поставят выпуск техники в стране под угрозу.

В российских косметологических клиниках опасаются нехватки ботокса: американская AbbVie в марте приостановила поставки. На замену пришли средства от Ipsen и Merz, но и их импорт сокращается, а массово переходить на российские аналоги клиники пока не готовы.

Новости предыдущего дня, 1 июня — здесь.