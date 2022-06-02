Финансы
Маша Цепелева

ЕС согласовал отключение от SWIFT «Россельхозбанка» и МКБ — Bloomberg Статьи редакции

Меры войдут в шестой пакет санкций.

  • Лидеры ЕС приняли шестой пакет санкций в отношении России, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение главы Евросовета Шарля Мишеля. По данным источников издания, от SWIFT отключат не только «Сбербанк», но и «Россельхозбанк» и «Московский кредитный банк».
  • Меры вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС. Ожидается, что это произойдёт 3 июня.

  • Дипломаты частично согласовали пакет санкций 31 мая. Тогда стало известно, что в него войдёт частичный запрет экспорта российской нефти и новые ограничения для «Сбербанка».

  • Источники Bloomberg и Reuters сообщили, что ЕС исключил из проекта шестого пакета санкций запрет на покупку недвижимости россиянами. Решение было связано с давлением со стороны Кипра, рассказали собеседники.
Финансы
Лиана Липанова
Что будет, если банк отключат от SWIFT Статьи редакции

Внутренние переводы в рублях не пострадают, а международные расчёты подорожают и замедлятся.

Платежные поручения повышенной важности могут обрабатываться более оперативно усилиями иностранной стороны, но в остальных случаях (малые суммы, несущественные сделки, нежелание иностранных банков брать на себя риски) возникает вероятность больших задержек, особенно для частных лиц и малого и среднего бизнеса.

Джордж Волошин
директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence

#новость #санкции

2805 просмотров
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89 комментариев
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Roman Volgasov

Как же они уже заебали. Отключить бы этих умников от пшеницы, газа, нефти и космических программ. Пусть дрочат на свифт и айфоны.

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Генерал Ермолов
Космические программы

Рогозин ворвался в чат)
Лол, вы просрали все, что можно за последние тридцать лет, вон даже Армения запускает спутники без Роскосмоса

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24 комментария
John Doe
Отключить бы этих умников от пшеницы, газа, нефти и космических программ. Пусть дрочат на свифт и айфоны.

Ага, а ты будешь дрочить на каменные топоры и телеги и лечиться йодом.

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3 комментария
Александр Голубев

Вас похоже с рождения от мозгов отключили!

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3 комментария
Мурад Муртазалиев
Отключить бы этих умников от пшеницы, газа, нефти

На что жить России?

космических программ

Зачем им батуты?

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Сергей Кондык

От херсонской пшеницы или какой?

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Пётр Петров

Это они завидуют нам, что мы захватили Попасную и Бердянск.

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Панда Ву

Отключи от космических программ и летать на совковом дерьме будет совсем некому.

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Серёга Муренцов

Прямо с языка снял! 😁 Верно сказано заеб...ли!

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John Doe
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Артём Кучиев

Пхахаха
Бля, ахахах
Ватник порвало

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melkiyPadonok

Успехов

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Этнический дым

Ряды банков в SWIFT редеют с каждым днём, блин.
Но для меня странно не это: раз уж вводят такие масштабные санкции, тотпочему не отключают все банки страны разом? Какие-то обязательства? Вряд ли, с той стороны уже положили на них. Или ждут каких-то платежей?

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Символический корабль

Лягушку варят медленно..

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Александр Еремин

Газ, нефть, рынок сбыта, продукты питания

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melkiyPadonok

тотпочему не отключают все банки страны разом?

Ждут пока найдут обходные пути чтобы их парировать

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Ghost Raccoon

Отключят отключат. Останеться российский банк со своими резервами. Кредиты с ипотеками аннулируют. Хотя нет, пускай платят пока что.))

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Артём Кучиев

Отключают те, которые финансируют войну и связаны с государством

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Я никто и звать меня никак

Санкции становятся все беззубее и беззубее

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Пётр Петров

Прямо как российская армия 😂

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1 комментарий
Ghost Raccoon

А когда 156 пакет санкций хуянуий будет? Реально любопытно. Пускай себе на голову это пакет оденут. И росконадзор себе заберут. -_-

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- -

Полезные санкции

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Этнический дым

Говорили они.

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Игорь Маренков

Что полезного?

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Kuper Bad

Ага прикольно, ну ладно пусть русские все же будут покупать недвижимость.
Но арестовать при необходимости сможем, ну или забрать себе.
Если конечно я правильно понял от чего они отказались. У кого большие деньги обороты, думаю по-любому приходится с государством общаться. Как случай с Абрамовичем.

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Allestor Klei

Ну почему же, в ЕС покупали и обычные топ менеджеры всяких айти контор, которые лично ни с кем из правительства не знакомы

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1 комментарий
Янис

Скоро осень, ЕС захочется купить пшеницу. Как ЕС осенью будет работать с Россельхозбанком? Наверно банки ЕС будут подключаться к СПФС. Не знаю сколько в мае иностранных банков присоединилось к СПФС, но на 18 апреля было уже 52 иностранных банка.

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Александр Голубев

ЕС газ осенью уже не покупает? В методичках теперь пшеница прописана в качестве сверхоружия?

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18 комментариев
Пётр Петров

Объём экспорта российской пшеницы в ЕС - менее полумиллиарда долларов в год. И то это технические сорта.
Этот шлак заместить можно вообще не напрягаясь.
Так что Россельхозбанк идёт вслед за кораблём.

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6 комментариев
Джахор Дырдырдаев
очередное отключение Сбера от SWIFT
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неформат

я так понимаю не все банки разом кроме пока нужного газпрома, это чтоб растянуть ещё пакетов на 100, туда же тоже какие то отключения от свифт какого-нибудь залупа банка надо будет включать, зря чтоли багеты с круассанами жуют 😄 по факту же тот же тинёк самоустранился от свифта, на бумаге он ещё конечно существует

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darkAlert

Тинькофф новый монополист в сфере swift! тарифы уже накрутил, готовят мешки для бабла

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Константин Кузнецов

О, ботов-плюсометов с цепи спустили.

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