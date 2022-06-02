ЕС согласовал отключение от SWIFT «Россельхозбанка» и МКБ — Bloomberg Статьи редакции
Меры войдут в шестой пакет санкций.
- Лидеры ЕС приняли шестой пакет санкций в отношении России, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение главы Евросовета Шарля Мишеля. По данным источников издания, от SWIFT отключат не только «Сбербанк», но и «Россельхозбанк» и «Московский кредитный банк».
- Меры вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС. Ожидается, что это произойдёт 3 июня.
Дипломаты частично согласовали пакет санкций 31 мая. Тогда стало известно, что в него войдёт частичный запрет экспорта российской нефти и новые ограничения для «Сбербанка».
- Источники Bloomberg и Reuters сообщили, что ЕС исключил из проекта шестого пакета санкций запрет на покупку недвижимости россиянами. Решение было связано с давлением со стороны Кипра, рассказали собеседники.
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Как же они уже заебали. Отключить бы этих умников от пшеницы, газа, нефти и космических программ. Пусть дрочат на свифт и айфоны.
Рогозин ворвался в чат)
Лол, вы просрали все, что можно за последние тридцать лет, вон даже Армения запускает спутники без Роскосмоса
Ага, а ты будешь дрочить на каменные топоры и телеги и лечиться йодом.
Вас похоже с рождения от мозгов отключили!
На что жить России?космических программ
Зачем им батуты?
От херсонской пшеницы или какой?
Это они завидуют нам, что мы захватили Попасную и Бердянск.
Отключи от космических программ и летать на совковом дерьме будет совсем некому.
Прямо с языка снял! 😁 Верно сказано заеб...ли!
Пхахаха
Бля, ахахах
Ватник порвало
Успехов
Ряды банков в SWIFT редеют с каждым днём, блин.
Но для меня странно не это: раз уж вводят такие масштабные санкции, тотпочему не отключают все банки страны разом? Какие-то обязательства? Вряд ли, с той стороны уже положили на них. Или ждут каких-то платежей?
Лягушку варят медленно..
Газ, нефть, рынок сбыта, продукты питания
тотпочему не отключают все банки страны разом?
Ждут пока найдут обходные пути чтобы их парировать
Отключят отключат. Останеться российский банк со своими резервами. Кредиты с ипотеками аннулируют. Хотя нет, пускай платят пока что.))
Отключают те, которые финансируют войну и связаны с государством
Санкции становятся все беззубее и беззубее
Прямо как российская армия 😂
А когда 156 пакет санкций хуянуий будет? Реально любопытно. Пускай себе на голову это пакет оденут. И росконадзор себе заберут. -_-
Полезные санкции
Говорили они.
Что полезного?
Ага прикольно, ну ладно пусть русские все же будут покупать недвижимость.
Но арестовать при необходимости сможем, ну или забрать себе.
Если конечно я правильно понял от чего они отказались. У кого большие деньги обороты, думаю по-любому приходится с государством общаться. Как случай с Абрамовичем.
Ну почему же, в ЕС покупали и обычные топ менеджеры всяких айти контор, которые лично ни с кем из правительства не знакомы
Скоро осень, ЕС захочется купить пшеницу. Как ЕС осенью будет работать с Россельхозбанком? Наверно банки ЕС будут подключаться к СПФС. Не знаю сколько в мае иностранных банков присоединилось к СПФС, но на 18 апреля было уже 52 иностранных банка.
ЕС газ осенью уже не покупает? В методичках теперь пшеница прописана в качестве сверхоружия?
Объём экспорта российской пшеницы в ЕС - менее полумиллиарда долларов в год. И то это технические сорта.
Этот шлак заместить можно вообще не напрягаясь.
Так что Россельхозбанк идёт вслед за кораблём.
я так понимаю не все банки разом кроме пока нужного газпрома, это чтоб растянуть ещё пакетов на 100, туда же тоже какие то отключения от свифт какого-нибудь залупа банка надо будет включать, зря чтоли багеты с круассанами жуют 😄 по факту же тот же тинёк самоустранился от свифта, на бумаге он ещё конечно существует
Тинькофф новый монополист в сфере swift! тарифы уже накрутил, готовят мешки для бабла
О, ботов-плюсометов с цепи спустили.