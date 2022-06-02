Платежные поручения повышенной важности могут обрабатываться более оперативно усилиями иностранной стороны, но в остальных случаях (малые суммы, несущественные сделки, нежелание иностранных банков брать на себя риски) возникает вероятность больших задержек, особенно для частных лиц и малого и среднего бизнеса.