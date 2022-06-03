Новости и тексты на фоне 100 дня «операции»: банки попросили отложить ограничения для стоимости ипотеки до конца года Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 3 июня: доллар — 61,57 рублей, евро — 64,90 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 67,29 рублей.
Что происходит
Ассоциация банков России (АБР) направила письма в правительство и ЦБ с просьбой не ограничивать предельную ставку ипотеки до конца года, узнали «Ведомости». С июля для ипотеки вводится ограничение полной стоимости – около 40% кредитов банки могут не выдать из-за риска нарушить закон.
Борис Титов останется бизнес-омбудсменом до 2023 года, рассказали источники «Ведомостей».
Тайвань официально запретил экспорт микропроцессоров и микросхем в Россию и Беларусь. Forbes разбирался, как это скажется на российском рынке.
Россия же ограничила экспорт благородных (инертных) газов, таких как неон, который служит одним из ключевых компонентов производства чипов.
Ритейлеры зафиксировали сокращение ассортимента техники и электроники в России. На этом фоне спрос на ремонт и обслуживание бытовой техники за последние три месяца вырос на 43% год к году, подсчитали «Авито Услуги».
Резидентам из «недружественных» стран хотят запретить заниматься в России азартными играми — с законопроектом ознакомился РБК.
Правительство одобрило 2 июня несколько законопроектов с новыми антикризисными мерами. В частности, сектору радиоэлектроники будут предоставлены налоговые преференции, а концессионным соглашениям — большая гибкость.
На фоне завершения сроков трёхмесячных банковских вкладов с повышенной доходностью брокеры активизировали борьбу за эту аудиторию. Для этого они проводят специальные акции, позволяющие экономить на издержках при работе на фондовом рынке, а также предлагают инструменты, которые могут дать доходность выше, чем у депозитов.
Банки попросили повысить порог операций, подлежащих обязательному контролю, с 600 тысяч до 1,5 млн рублей. Пока регуляторы готовы поднять лимит только до 1 млн рублей.
Ритейлеры и рестораторы попросили власти заморозить до 2023 года индексацию тарифов на вывоз коммунальных отходов, выяснил «Ъ».
Минпромторг изменил требования к комплектации быстрых зарядных станций для электромобилей: теперь они должны обязательно иметь только китайский стандарт зарядки, а европейский и японский — на выбор. Но, по данным «Ъ», все китайские машины в России имеют европейские разъёмы.
Основатель компании-разработчика процессоров «Элвис» Ярослав Петричкович вышел из капитала компании, выяснил «Ъ».
Российские музыкальные и видеосервисы увеличили закупки рекламы в семь раз за март-апрель, подсчитали в dentsu. Большая часть вложений приходится на ТВ и наружную рекламу, лидером по объему стал VK Music.
Новости предыдущего дня, 2 июня — здесь.
Новости кратко :
Колесо ещё крутится, но хомячок уже почти сдох! ))) 100 дней!
Как-то все грустно и невесело.
Хотя уже все и привыкли к происходящему..
Про сдохшего хомяка я слышу не переставая уже с 2014 года. А колесо все крутится и крутится.
Сотый день, а печально и тревожно, как в самом начале.
⏱ Коротко о главном.
– Россельхозбанк и МКБ отключат от SWIFT: ЕС согласовал 6 пакет санкций;
– Amazon поминутно следит за работниками склада и увольняет бездельников. Пишут оъяснительные за посещения туалета
– McDonald's сможет выкупить бизнес обратно в течение 15 лет. Так решила ФАС, никто ей не указ!
– iPad как MacBook, а на iPhone новый экран блокировки: новинки iOS и iPadOS 16
– $ и € топчутся на месте
– АБР молит правительство и ЦБ не ограничивать предел беспредела (ставку по ипотеке) до конца года
– Титов на месте до 2023-го
– Тайвань: запретить экспорт МП и микросхем в РФ и РБ. РФ в долгу не осталась: фигу вам, а не инертные газы!
– техники и электроники в РФ всё меньше, растёт спрос на ремонт (+43% за 3 месяца)
– в планах запретить занятия азартными играми «недрузьям»
– правительство: больше гибкости и преференци по налога
– брокеры ведут борьбу за вкладчиков: вводят акции для экономии и новые доходные инструменты
– банки хотят повысить порог операций под контролем до 1,5 млн ₽
– продавцы и рестораторы проят заморозить тарифы на вывоз мусора
– Минпромторг с очередной «блестящей» идеей по зарядкам электроавто: нужен только китайский, хотя у машин их нет
– Петричкович вышел из «Элвис». Элвис покинул здание!
– муз. и видеосервисы закупили рекламу в 7 раз больше. Лидер – VK Music.
🎉 Сегодня:
Всемирный день велосипеда!
Всем и каждому – по отличной пятнице! Внимание: не больше 1 шт. в руки!
(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)
С днем веселопедистов господа. Шампанского. Кто бы мы без них.
Ну, за велосипеды! Кто мы без них? Всем по изотонику и энергетическому батончику.
SupeR! Спасибо! С Днём велосипедов друзья!!!
С мест сообщают, что в список сегодняшних новостей можно добавить ещё одного выхожденца:
https://t.me/boris_rozhin/51816
Какая чудовищная трагедия для демократии. 😁😁😁
пагадите пагадите, настоящий День Велосипеда 19 апреля жеж
"Элвис жив!" - твердили они.
Лав ми тэндэр
Лав ми свит
Нэвэр лэт ми гоу
Простите а что это за процессор "Элвис" то такой? Впервые о нём слышу...
Значит начинаем избирательную кампанию Птица - 2024
Про зарядки понравилось.
- Вижу дно
- Есть пробитие!
План переписали, теперь все идет по плану
:D
Но банить по 115 ФЗ будут за 2000-3000 рублей)
так и сейчас же так, не очень понятно какая у них там логика антифрода...
кому-то за 500 рублей прилетает
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Когда на буке не видно смайлики - что это, салют, букет или рулле с пюрешечкой и огурчиками?
Минпромторг изменил требования к комплектации быстрых зарядных станций для электромобилей.
Ну к этому добавить старую новость о снижении стандартов для машин и можно сразу сказать, о каком прорыве нам рассказывают
Один в один как с отказом от Болонской системы Минобрнауки.
Отрицательное улучшение стандартов
А вот вам ещё новость смешная: ассоциация юристов России (АЮР) решила создать аналог ЕСПЧ.
Кек
С Юбилеем друзья! Теперь идём на 1000! Жаль не все доживём...
"Борис Титов останется бизнес-омбудсменом до 2023 года"
То есть вот та барышня из "Андерсона", она, получается, зря уволилась? Говорила же, что типа уйдёт вслед за Титовым. Ай как не красиво получилось.
P.S. Всех с юбилеем. Ждём следующего.
Кто не в курсе, основным поставщиком неона (70-90% по разным оценкам) для производства микропроцессоров в мире была Украина, из 4 заводов 2 были в Мариуполе. Теперь заводов нет.
Нам бы еще ударить по ОАЭ, что бы еще в одной отрасли было поменьше конкуренции.
А Одесса тоже закрылась?
Верной дорогой идём товарищи.
спасибо за новости, очень удобно читать такие статьи
Юбилей
какой банк закроется следующий?))
ВТБ?
спасибо на новости
спасибо за новости, вы лучшие
Це перемоха.
Ну что, процессорную войну можно считать официально открытой? Следующим шагом от властей видимо следует ждать официальный запрет на экспорт продукции Монокристалла в "недружественные страны"?
Монокристалл разве к текущему моменту имел значение на мировом рынке? В отличие от поставок неона, который всем придётся замещать.
завтра рубль будет по 60
Копеек?
Ещё нет! Эх...жаль...