Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 3 июня: доллар — 61,57 рублей, евро — 64,90 рубля.

Курс доллара на закрытии Мосбиржи 2 июня — 61,65 рублей, евро — 65,56 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 07:32 мск — 61,81 рублей, евро — 66,46 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 67,29 рублей.

Что происходит

Ассоциация банков России (АБР) направила письма в правительство и ЦБ с просьбой не ограничивать предельную ставку ипотеки до конца года, узнали «Ведомости». С июля для ипотеки вводится ограничение полной стоимости – около 40% кредитов банки могут не выдать из-за риска нарушить закон.

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Борис Титов останется бизнес-омбудсменом до 2023 года, рассказали источники «Ведомостей».

Тайвань официально запретил экспорт микропроцессоров и микросхем в Россию и Беларусь. Forbes разбирался, как это скажется на российском рынке.

Россия же ограничила экспорт благородных (инертных) газов, таких как неон, который служит одним из ключевых компонентов производства чипов.

Ритейлеры зафиксировали сокращение ассортимента техники и электроники в России. На этом фоне спрос на ремонт и обслуживание бытовой техники за последние три месяца вырос на 43% год к году, подсчитали «Авито Услуги».

Резидентам из «недружественных» стран хотят запретить заниматься в России азартными играми — с законопроектом ознакомился РБК.

Правительство одобрило 2 июня несколько законопроектов с новыми антикризисными мерами. В частности, сектору радиоэлектроники будут предоставлены налоговые преференции, а концессионным соглашениям — большая гибкость.

На фоне завершения сроков трёхмесячных банковских вкладов с повышенной доходностью брокеры активизировали борьбу за эту аудиторию. Для этого они проводят специальные акции, позволяющие экономить на издержках при работе на фондовом рынке, а также предлагают инструменты, которые могут дать доходность выше, чем у депозитов.

Банки попросили повысить порог операций, подлежащих обязательному контролю, с 600 тысяч до 1,5 млн рублей. Пока регуляторы готовы поднять лимит только до 1 млн рублей.

Ритейлеры и рестораторы попросили власти заморозить до 2023 года индексацию тарифов на вывоз коммунальных отходов, выяснил «Ъ».

Минпромторг изменил требования к комплектации быстрых зарядных станций для электромобилей: теперь они должны обязательно иметь только китайский стандарт зарядки, а европейский и японский — на выбор. Но, по данным «Ъ», все китайские машины в России имеют европейские разъёмы.

Основатель компании-разработчика процессоров «Элвис» Ярослав Петричкович вышел из капитала компании, выяснил «Ъ».

Российские музыкальные и видеосервисы увеличили закупки рекламы в семь раз за март-апрель, подсчитали в dentsu. Большая часть вложений приходится на ТВ и наружную рекламу, лидером по объему стал VK Music.

Новости предыдущего дня, 2 июня — здесь.