Финансы
Потребительский холод

Минфин предложил на два года освободить россиян от уплаты налога при продаже золотых слитков Статьи редакции

И отменить на год налог для тех, кому из-за санкций пришлось перенести бумаги от одного брокера к другому.

Правительство одобрило разработанные Минфином поправки в налоговое законодательство о льготах для частных инвесторов и бизнеса, сообщило ведомство.

Что предлагает Минфин

  • Освободить физлиц от уплаты налога на доходы от продажи золотых слитков на два года — 2022-й и 2023-й. Цель — повысить привлекательность золота как инструмента сбережения. В марте для россиян отменили налог на покупку таких слитков.
  • В 2022 году отменить подоходный налог для частных инвесторов, которым пришлось переводить ценные бумаги и деньги от попавшего под санкции брокера в другую компанию.
  • На тот же год отменить налог с доходов, полученных по вынужденным сделкам. Такими Минфин считает сделки, которые совершили для вывода компаний из-под санкций «недружественных» стран, наложенных на владельцев.
  • Ввести налоговые льгот для разработчиков и производителей электроники и электронных компонентов.
  • Установить повышающий коэффициент для компаний к расходам на покупку российского радиоэлектронного оборудования и российских баз данных, если они относятся к сфере искусственного интеллекта. Также они смогут получать инвестиционный налоговый вычет на затраты по внедрению такого оборудования и программ.

#новость #минфин

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43 комментария
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Джахор Дырдырдаев
Минфин предложил на два года освободить россиян от уплаты налогов

Ух ебать

при продаже золотых слитков

Да бля

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Alex

А тех денег Центробанка, которые заморожены в других странах хватит на два года отмены 60% налогов, чтобы работодатель тоже не платил и поднял зарплату? Получается и вправду не будет заметна инфляция в 40%, в смысле 10, ой то есть ее нету...

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Olga RRR

Если бы работодатель не платил хз куда и кому, ваша зп выросла бы от 30%. И вы бы сами решали, как откладывать на пэнсию.
Ну, тут правда, и с здравоохранением пришлось бы решать - страховки всякие, целую систему пришлось бы построить, чтоб вас нормально лечить.

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Alex

Я про то, что государство возьмёт на себя оплату. Сколько бы хватило из замароженых сбережений вопрос задал

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Valeryi

Достаточно просто сделать самостоятельную оплату. Люди охренеют от того, сколько они отдают за "бесплатную" медицину.

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Alex

То есть ты хочешь чтобы у нас было как в недружественных странах? А чего ещё ты хочешь, может в НАТО вступить или идеальных дорог. НЕТ УЖ!!! Не бывать этому, до чего народ пошел...

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Илья Попов

Неудивительно. Они же потомки иллюзиониста Игоря Кио.

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ROME

Мне кажется они уверены просто что никакого дохода с этого не будет))) Это как предлагать отменить налог с доходов на акции сбера? Правильно я понял или нет?)

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Boz Atnik

Ну да, у каждого второго слиток в заначке.

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melkiyPadonok

На vc у каждого первого , тут одни миллиардеры тусуются

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Светлана Завацкая

Тут сцена из фильма вспомнилась: Ты суслика видишь? И я нет, а он где-то есть!

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nochnoy.ru

Ну да, в том то и дело что не в заначке. А они какбы намекают что теперь можно заначить не плотя налоги.

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Андрей Ионов

ага только цена золота трёхгодичной давности

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Olga RRR

А налог с з/п в 12тыс вы отменить не хотите? Нет слов

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Логический месяц

Ну всё, понеслась!
Этот налог – ведь единственное, что удерживало народ от продажи запасов своих золотых слитков!
Ну теперь – всё, держитесь, банки, расчехляйте хранилища, сдувайте пыль с весов! За 2 года вам всяк и каждый хоть по слиточку пудовому точно принесёт, он же у каждого есть.

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nochnoy.ru

Наоборот, стимулируют закупаться. Чтобы не в валюту переводили а затем переводом за границу, а в золото в погребе и никуда не рыпались.

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Логический месяц

Так речь о налоге с продажи золота. Видимо, есть недостаток золота в хранилищах. Нужно получить от населения.

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Soulis

Ну тут я не совсем согласен и наоборот думаю, что они хотят больше золота скинуть. Просто многие люди при бабле осознавали, что хотя отменили комиссию при покупке, то при продаже то налог остался, из-за чего это золото хз когда доходность принесёт.

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Цкуро Бесцветный

Вот именно, отменили налог на доход, которого не будет)))

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Хозяин

А после сделать 100% налог и ввести уголовную ответственность за владение слитками.

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Nikolay Kapustin

А потом за 1 год оба раза снять, не перепутайте

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Василий Степанофф

Как только ты купил слиток он автоматически теряет в цене до 10% своей стоимости, а иногда и вовсе в банк сдать его не получится

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Solomon Vagner

Сначала слитки, потом технику, далее домашняя утварь, последние трусы, ну и в конце честь и достоинство.

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nochnoy.ru

Специалисты расскажите какова волатильность золота? Может правда это лучше чем зелёные бумажки хранить?

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Джахор Дырдырдаев

Купи бетковен

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Илья Попов

Покупать Бетковен вместе Луна террой и продать лунную сонату Бетховена.

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nochnoy.ru

Эта мурзилка обиделась на мой минус и прошлась минусами по всем моим комментам. В правилах VC есть пункт об этом, предлагаю забанить.

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Джахор Дырдырдаев

Лол.

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Илья Попов

Это, техническая неисправность - отказали тормоза.

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Борис Вишневский

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Speed Racer

Первая часть заголовка до предлога «ПРИ» была приятнее)

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Soulis

Я читаю "отменить налог на год" и вроде бы всё понятно, но у меня почему-то появляется ощущение, что в итоге это может быть просто перенос этого налога на год

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nochnoy.ru

Ну да. Сейчас все закупятся, почувствуют себя купцами, а через 5 лет перевести это дело в бабло будет стоить гораздо дороже.

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Daily Science

А спред в 30% так и останется)

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semen matrasov

Все равно наебут.

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Solomon Vagner

Некий nochnoy.ru заминусовал коммент, так ты не парься, от налогов на пару лет освободят, потом дойдет черёд до твоих потрохов.

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nochnoy.ru

Я просто не люблю когда опускаются до уровня деревенских бабулек - творог по семь рублёв, ворують, ноги болять.

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Solomon Vagner

Ну дружище, ты же понимаешь зачем это делается, чтобы сначала народ свою кубышку распотрошил, когда народ распродаст накопленное, его смотривируют распродавать уже машины/технику/квартиры. Тут же благих побуждений, альтруизма нет и не будет.

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Дмитрий Филиппов
И отменить на год налог для тех, кому из-за санкций пришлось перенести бумаги от одного брокера к другому.

Аттракцион уебищной щедрости. Какие-там налоги, если рынок в пизду улетел и доходов с бумаг нет, да и бумаг похоже тоже нет.

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Слегка Придурковатый

Ну ладно, везу, везу.

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High Stakes
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color

Пытаются хоть своему населению сплавить ненужные звр. Нах не надо, спасибо)

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Дмитрий Ковач

Это просто топ

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