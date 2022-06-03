Минфин предложил на два года освободить россиян от уплаты налога при продаже золотых слитков Статьи редакции
И отменить на год налог для тех, кому из-за санкций пришлось перенести бумаги от одного брокера к другому.
Правительство одобрило разработанные Минфином поправки в налоговое законодательство о льготах для частных инвесторов и бизнеса, сообщило ведомство.
Что предлагает Минфин
- Освободить физлиц от уплаты налога на доходы от продажи золотых слитков на два года — 2022-й и 2023-й. Цель — повысить привлекательность золота как инструмента сбережения. В марте для россиян отменили налог на покупку таких слитков.
- В 2022 году отменить подоходный налог для частных инвесторов, которым пришлось переводить ценные бумаги и деньги от попавшего под санкции брокера в другую компанию.
- На тот же год отменить налог с доходов, полученных по вынужденным сделкам. Такими Минфин считает сделки, которые совершили для вывода компаний из-под санкций «недружественных» стран, наложенных на владельцев.
- Ввести налоговые льгот для разработчиков и производителей электроники и электронных компонентов.
- Установить повышающий коэффициент для компаний к расходам на покупку российского радиоэлектронного оборудования и российских баз данных, если они относятся к сфере искусственного интеллекта. Также они смогут получать инвестиционный налоговый вычет на затраты по внедрению такого оборудования и программ.
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Ух ебатьпри продаже золотых слитков
Да бля
А тех денег Центробанка, которые заморожены в других странах хватит на два года отмены 60% налогов, чтобы работодатель тоже не платил и поднял зарплату? Получается и вправду не будет заметна инфляция в 40%, в смысле 10, ой то есть ее нету...
Если бы работодатель не платил хз куда и кому, ваша зп выросла бы от 30%. И вы бы сами решали, как откладывать на пэнсию.
Ну, тут правда, и с здравоохранением пришлось бы решать - страховки всякие, целую систему пришлось бы построить, чтоб вас нормально лечить.
Я про то, что государство возьмёт на себя оплату. Сколько бы хватило из замароженых сбережений вопрос задал
Достаточно просто сделать самостоятельную оплату. Люди охренеют от того, сколько они отдают за "бесплатную" медицину.
То есть ты хочешь чтобы у нас было как в недружественных странах? А чего ещё ты хочешь, может в НАТО вступить или идеальных дорог. НЕТ УЖ!!! Не бывать этому, до чего народ пошел...
Неудивительно. Они же потомки иллюзиониста Игоря Кио.
Мне кажется они уверены просто что никакого дохода с этого не будет))) Это как предлагать отменить налог с доходов на акции сбера? Правильно я понял или нет?)
Ну да, у каждого второго слиток в заначке.
На vc у каждого первого , тут одни миллиардеры тусуются
Тут сцена из фильма вспомнилась: Ты суслика видишь? И я нет, а он где-то есть!
Ну да, в том то и дело что не в заначке. А они какбы намекают что теперь можно заначить не плотя налоги.
ага только цена золота трёхгодичной давности
А налог с з/п в 12тыс вы отменить не хотите? Нет слов
Ну всё, понеслась!
Этот налог – ведь единственное, что удерживало народ от продажи запасов своих золотых слитков!
Ну теперь – всё, держитесь, банки, расчехляйте хранилища, сдувайте пыль с весов! За 2 года вам всяк и каждый хоть по слиточку пудовому точно принесёт, он же у каждого есть.
Наоборот, стимулируют закупаться. Чтобы не в валюту переводили а затем переводом за границу, а в золото в погребе и никуда не рыпались.
Так речь о налоге с продажи золота. Видимо, есть недостаток золота в хранилищах. Нужно получить от населения.
Ну тут я не совсем согласен и наоборот думаю, что они хотят больше золота скинуть. Просто многие люди при бабле осознавали, что хотя отменили комиссию при покупке, то при продаже то налог остался, из-за чего это золото хз когда доходность принесёт.
Вот именно, отменили налог на доход, которого не будет)))
А после сделать 100% налог и ввести уголовную ответственность за владение слитками.
А потом за 1 год оба раза снять, не перепутайте
Как только ты купил слиток он автоматически теряет в цене до 10% своей стоимости, а иногда и вовсе в банк сдать его не получится
Сначала слитки, потом технику, далее домашняя утварь, последние трусы, ну и в конце честь и достоинство.
Специалисты расскажите какова волатильность золота? Может правда это лучше чем зелёные бумажки хранить?
Купи бетковен
Покупать Бетковен вместе Луна террой и продать лунную сонату Бетховена.
Эта мурзилка обиделась на мой минус и прошлась минусами по всем моим комментам. В правилах VC есть пункт об этом, предлагаю забанить.
Лол.
Это, техническая неисправность - отказали тормоза.
https://www.tradingview.com/symbols/TVC-GOLD/
Первая часть заголовка до предлога «ПРИ» была приятнее)
Я читаю "отменить налог на год" и вроде бы всё понятно, но у меня почему-то появляется ощущение, что в итоге это может быть просто перенос этого налога на год
Ну да. Сейчас все закупятся, почувствуют себя купцами, а через 5 лет перевести это дело в бабло будет стоить гораздо дороже.
А спред в 30% так и останется)
Все равно наебут.
Некий nochnoy.ru заминусовал коммент, так ты не парься, от налогов на пару лет освободят, потом дойдет черёд до твоих потрохов.
Я просто не люблю когда опускаются до уровня деревенских бабулек - творог по семь рублёв, ворують, ноги болять.
Ну дружище, ты же понимаешь зачем это делается, чтобы сначала народ свою кубышку распотрошил, когда народ распродаст накопленное, его смотривируют распродавать уже машины/технику/квартиры. Тут же благих побуждений, альтруизма нет и не будет.
Аттракцион уебищной щедрости. Какие-там налоги, если рынок в пизду улетел и доходов с бумаг нет, да и бумаг похоже тоже нет.
Ну ладно, везу, везу.
Пытаются хоть своему населению сплавить ненужные звр. Нах не надо, спасибо)
Это просто топ