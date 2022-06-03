ЕС утвердил шестой пакет санкций против России: кроме «Сбера» от SWIFT отключат МКБ и «Россельхозбанк» Статьи редакции
Отказ от российской нефти займёт до восьми месяцев, ислючения сделают для нескольких стран.
О решении говорится на сайте Европейского Совета:
- От SWIFT отключат «Сбер», «Московский кредитный банк» (МКБ) и «Россельхозбанк».
- Вводится запрет на консалтинговые, аудиторские и пиар-услуги для России, предоставление облачных сервисов. Деталей пока нет.
- Запрет на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС займёт шесть месяцев для сырой нефти и восемь месяцев для нефтепродуктов.
- Временное исключение сделают для импорта сырой нефти по трубопроводу в те страны, которые «в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России не имеют жизнеспособных альтернатив». Болгария и Хорватия также получат временные льготы в отношении импорта российской нефти, перевозимой по морю, и вакуумного газойля.
- ЕС приостанавливает вещание на своей территории государственных телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета» и «ТВ-Центр».
- Также будет расширен список российских физических и юрлиц, на которых распространяется запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.
ЕС согласовал новые санкции против России 31 мая. Тогда сообщалось только об отключении от SWIFT «Сбера», запрете вещания «трёх государственных телеканалов» и частичном запрете российской нефти. О возможных новых санкциях против МКБ и «Россельхозбанка» говорили источники Bloomberg.
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про ограничения для облачных сервисов подробнее бы рассказать...
Не ограничения, а отключение)
Это прям мега представление лжи и двуличия, они санкции по народу РФ, наши тоже в ответочку санкции по народу РФ и все покупают нефть и газ, которые качают через Украину. При этом Украина пылинки с труб сметает, пока наши там нацистов ищут, а Европа и США поставляют Украине деньги и оружие, ну и в РФ тоже деньги, только больше.
Ой да ладно, пока мы платим деньги в приветливой Турции, они поставляет байракторы в Украину, иногда даже бесплатно (читай, за деньги туристов РФ).
Мне кажется, что это мир людей нужно лечить и похоже уже шоковой терапией.
New World Order.
каждый пытается сохранить лицо
По сути если раз в месяц, по два три банка отключать , то на месяцев 100 хватит этих пакетов
Западные куколды не могут иначе.
лягушку нужно варить медленно.....
при чем эту варят с двух сторон
с одной стороны санкции, с другой стороны пошаговая самоизоляция
отрезают потихоньку банки, более чем уверен .чтоб смотреть, куда бабки льются, чтоб потом еще банки отключить)
А потом будут бухтеть о том, что им не поставляется с территории рахи %ресурснейм% и вообще Путин лично виноват в африканском голоде.
Если с двух сторон, то это уже жарят
Ну да , в РФ банков как грязи и везде не&ово .
усруле надо же что то объявлять потом будет, иначе нахой она там напару с жозепой
Приостановили вещание телеАналов. Прикиньте. Так и написано в новости)
Так а что не так?
у нас бы ещё их отключили все
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Фонетически да, а вот смысловое – всё верно (-:
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Когда там по Туркам санкциями бабахнут за их спецоперацию? Или там не люди живут в Сирии? Ой, забыл, они ж за нефтью туда поперлись, а миру она нужна, так что все ок
Так давай их от яндекса отключим и перестанем ресурсы продавать, туристов туда пускать)
Мы не цивилизованный мир, а варварская периферия. Нас не поймут.
Это другое понимать надо. Они кошмарят народ без государства. Им можно.
А почему «Московский кредитный банк» удостоен аббревиатуры, а «Россельхозбанк» и «Банк развития Республики Беларусь» нет?
Опять рука Москвы? Ущемляют даже в санкциях.
Что-то долго телеканалы не отключали, даже странно – только на 6-м заходе вспомнили? Думал, что уж все наши СМИ разом запретили у себя первым делом.
А так – ничего нового, «утечек» про 6-й пакет было больше, чем про айдафоны сливают.
От нефти будет отказываться, но вот этим – будьте добры качайте жижу, а то у них отказывалки слабенькие совсем. Ну, тут уже сарказм (-:
Ищут альтернативу, накачивают резервуары. А потом в один прекрасный день - нам не нужны ваши ресурсы и всё) Мы ж сейчас бабки получаем, но влияем их в спецоперацию, отрывая от других отраслей, затыкая дыры везде, где можно, поэтому когда будет полный отказ, окажется, что ноги уже слабы и не выдержат этого колосса.
Автор, у вас телеанал.
Тут не ошибки
Харош ( ͡° ͜ʖ ͡°)
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Нас пугали 90-ми,в итоге дали 10-е прошлого века
Какое это уже по счёту отключение Сбера?
Похоже царь действительно знает что делает!
Так звучит даже правдоподобнее
Ну и хорошо. Голая раша.