Отказ от российской нефти займёт до восьми месяцев, ислючения сделают для нескольких стран.

ЕС согласовал новые санкции против России 31 мая. Тогда сообщалось только об отключении от SWIFT «Сбера», запрете вещания «трёх государственных телеканалов» и частичном запрете российской нефти. О возможных новых санкциях против МКБ и «Россельхозбанка» говорили источники Bloomberg.