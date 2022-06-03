Финансы
Жаркий ихтиандр

ЕС утвердил шестой пакет санкций против России: кроме «Сбера» от ​SWIFT отключат МКБ и «Россельхозбанк» Статьи редакции

Отказ от российской нефти займёт до восьми месяцев, ислючения сделают для нескольких стран.

О решении говорится на сайте Европейского Совета:

  • От SWIFT отключат «Сбер», «Московский кредитный банк» (МКБ) и «Россельхозбанк».
  • Вводится запрет на консалтинговые, аудиторские и пиар-услуги для России, предоставление облачных сервисов. Деталей пока нет.
  • Запрет на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС займёт шесть месяцев для сырой нефти и восемь месяцев для нефтепродуктов.
  • Временное исключение сделают для импорта сырой нефти по трубопроводу в те страны, которые «в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России не имеют жизнеспособных альтернатив». Болгария и Хорватия также получат временные льготы в отношении импорта российской нефти, перевозимой по морю, и вакуумного газойля.
  • ЕС приостанавливает вещание на своей территории государственных телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета» и «ТВ-Центр».
  • Также будет расширен список российских физических и юрлиц, на которых распространяется запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

ЕС согласовал новые санкции против России 31 мая. Тогда сообщалось только об отключении от SWIFT «Сбера», запрете вещания «трёх государственных телеканалов» и частичном запрете российской нефти. О возможных новых санкциях против МКБ и «Россельхозбанка» говорили источники Bloomberg.

#новость #санкции #ес

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33 комментария
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Sergey N

про ограничения для облачных сервисов подробнее бы рассказать...

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ROME

Не ограничения, а отключение)

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Дмитрий Филиппов

Это прям мега представление лжи и двуличия, они санкции по народу РФ, наши тоже в ответочку санкции по народу РФ и все покупают нефть и газ, которые качают через Украину. При этом Украина пылинки с труб сметает, пока наши там нацистов ищут, а Европа и США поставляют Украине деньги и оружие, ну и в РФ тоже деньги, только больше.
Ой да ладно, пока мы платим деньги в приветливой Турции, они поставляет байракторы в Украину, иногда даже бесплатно (читай, за деньги туристов РФ).
Мне кажется, что это мир людей нужно лечить и похоже уже шоковой терапией.

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Джахор Дырдырдаев

New World Order.

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Иван
мега представление лжи и двуличия

каждый пытается сохранить лицо

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Иван Шеметов

По сути если раз в месяц, по два три банка отключать , то на месяцев 100 хватит этих пакетов

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Джахор Дырдырдаев

Западные куколды не могут иначе.

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Илья Ефимов

лягушку нужно варить медленно.....

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Igor Gorbenko

при чем эту варят с двух сторон
с одной стороны санкции, с другой стороны пошаговая самоизоляция

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Илья Ефимов

отрезают потихоньку банки, более чем уверен .чтоб смотреть, куда бабки льются, чтоб потом еще банки отключить)

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Джахор Дырдырдаев

А потом будут бухтеть о том, что им не поставляется с территории рахи %ресурснейм% и вообще Путин лично виноват в африканском голоде.

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ATM-Tech

Если с двух сторон, то это уже жарят

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melkiyPadonok

Ну да , в РФ банков как грязи и везде не&ово .

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неформат

усруле надо же что то объявлять потом будет, иначе нахой она там напару с жозепой

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Евгений Петров

Приостановили вещание телеАналов. Прикиньте. Так и написано в новости)

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Вася Пражкин

Так а что не так?

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Максим Бережной

у нас бы ещё их отключили все

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Логический месяц

Фонетически да, а вот смысловое – всё верно (-:

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ROME

Когда там по Туркам санкциями бабахнут за их спецоперацию? Или там не люди живут в Сирии? Ой, забыл, они ж за нефтью туда поперлись, а миру она нужна, так что все ок

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Korovka iz HoMM3

Так давай их от яндекса отключим и перестанем ресурсы продавать, туристов туда пускать)

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Анна Беднарская

Мы не цивилизованный мир, а варварская периферия. Нас не поймут.

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Анна Беднарская

Это другое понимать надо. Они кошмарят народ без государства. Им можно.

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Слегка Придурковатый

А почему «Московский кредитный банк» удостоен аббревиатуры, а «Россельхозбанк» и «Банк развития Республики Беларусь» нет?

Опять рука Москвы? Ущемляют даже в санкциях.

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Логический месяц

Что-то долго телеканалы не отключали, даже странно – только на 6-м заходе вспомнили? Думал, что уж все наши СМИ разом запретили у себя первым делом.
А так – ничего нового, «утечек» про 6-й пакет было больше, чем про айдафоны сливают.
От нефти будет отказываться, но вот этим – будьте добры качайте жижу, а то у них отказывалки слабенькие совсем. Ну, тут уже сарказм (-:

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Илья Ефимов

Ищут альтернативу, накачивают резервуары. А потом в один прекрасный день - нам не нужны ваши ресурсы и всё) Мы ж сейчас бабки получаем, но влияем их в спецоперацию, отрывая от других отраслей, затыкая дыры везде, где можно, поэтому когда будет полный отказ, окажется, что ноги уже слабы и не выдержат этого колосса.

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Джахор Дырдырдаев

Автор, у вас телеанал.

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ВК

Тут не ошибки

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Джахор Дырдырдаев

Харош ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Prosto Zurab

Нас пугали 90-ми,в итоге дали 10-е прошлого века

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Джахор Дырдырдаев

Какое это уже по счёту отключение Сбера?

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Панда Ву

Похоже царь действительно знает что делает!

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Marine Le Pen

Так звучит даже правдоподобнее

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Yury Storstrom

Ну и хорошо. Голая раша.

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