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Новости и тексты на фоне 101 дня «операции»: запрет на полёты на юг продлили, Royal Flight уволит сотню пилотов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Royal Flight

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 4-6 июня: доллар — 61,97 рубля, евро — 65,92 рубля.

Что происходит

Авиакомпания Royal Flight, выполнявшая чартерные рейсы для туроператоров Coral Travel и Sunmar, сократит более 100 пилотов из-за проблем в авиаотрасли.

Барнаульский патронный завод сократил около 400 сотрудников из-за ограничения экспорта продукции, это почти 20% от общего количества сотрудников предприятия.

Росавиация снова продлила запрет на полёты в 11 российских аэропортов — до 12 июня.

«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку — решение связано с «неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку». 2 июня власти страны задержали самолёт авиакомпании по требованию лизинговой компании.

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Европейские предприниматели Хакан Коч и Пиррос Куссиос купят у Абрамовича и партнёров британского оператора связи Truphone за £1 — примерно 79 рублей, выяснила Financial Times.

Россияне при попытке оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства республики стали получать отказ на украинском языке.

Новости предыдущего дня, 3 июня — здесь.

#новость #днрилнр

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14 комментариев
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Alex Yutkin

Вот уж думал у кого не будет проблем и сокращений, это патронный завод

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Поджог Сараев

Могли работать на экспорт. США вроде закупали много патронов

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Лаврентий Петренко

Ага, Аэрофлот, неблагонадёжна именно ситуация! Браво!
Какие-то бандиты пытаются отобрать украденные самолёты.

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Gustav Trokk123

Интересно, когда будет такая новость:
В России полностью отключают интерне

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Vasiliy

тогда мы её не увидим))

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Gustav Trokk123

"интерне" - это не опечатка

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Ащьф Лштшфум
Россияне при попытке оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства республики стали получать отказ на украинском языке.

Тонко! амигос мучачос умеют в троллинг 😂

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Поджог Сараев

Вроде не вброс, но посольство Мексики пока не прокомментировало - это официальная позиция или же сердобольные хакеры.

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Александр Голубев

ты ксенофоб?

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Молодежный холод

На вторую сотню пошли )-:

⏱ Коротко о главном.

– отели Marriott прекращают работу в РФ
– журналист-программист (есть и такие!) Артём Зиннатуллин опубликовал список сотрудников NtechLab и обвинил их в причамтности к арестам на митингах
– Минюст: «Пивоваров и Чичваркин – иноагенты»
– $ и € практически замерли:
61,97 ₽ и 65,92 ₽
– Royal Flight сокращает более 100 пилотов
– патронный завод Барнаула сократил 400 человек (20%)
– продлён запрет полётов в 11 аэропортов РФ
– Аэрофлот не летает в Шри-Ланку, нет доверия их властям
– оперетора связи Truphone купят у Абрамовича за £1
– посольтво мексики отвечает россиянам отказом на украинском.

🎉 Сегодня:
День крановщика (День машиниста крана) в России;
Международный день невинных детей — жертв агрессии;
Международный день очистки водоемов в России;
Ярило Мокрый, Троян!

Всем и каждому – отличного выходного!

(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)

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Порядочный кот

Про Аэрофлот..
А какие страны ещё принимают наши самолёты? Остались такие, где не арестовывают?

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Валентин Слободчиков

Вот происходящее, это уже долгожданный прорыв или только еще рывок?

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Ащьф Лштшфум

Сообщение удалено

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Aleksandr Dubrovin

Ждём когда Госуслуги уйдут из России.

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