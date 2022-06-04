Новости и тексты на фоне 101 дня «операции»: запрет на полёты на юг продлили, Royal Flight уволит сотню пилотов Статьи редакции
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Курсы валют от ЦБ на 4-6 июня: доллар — 61,97 рубля, евро — 65,92 рубля.
Что происходит
Авиакомпания Royal Flight, выполнявшая чартерные рейсы для туроператоров Coral Travel и Sunmar, сократит более 100 пилотов из-за проблем в авиаотрасли.
Барнаульский патронный завод сократил около 400 сотрудников из-за ограничения экспорта продукции, это почти 20% от общего количества сотрудников предприятия.
Росавиация снова продлила запрет на полёты в 11 российских аэропортов — до 12 июня.
«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку — решение связано с «неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку». 2 июня власти страны задержали самолёт авиакомпании по требованию лизинговой компании.
Европейские предприниматели Хакан Коч и Пиррос Куссиос купят у Абрамовича и партнёров британского оператора связи Truphone за £1 — примерно 79 рублей, выяснила Financial Times.
Россияне при попытке оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства республики стали получать отказ на украинском языке.
Новости предыдущего дня, 3 июня — здесь.
Вот уж думал у кого не будет проблем и сокращений, это патронный завод
Могли работать на экспорт. США вроде закупали много патронов
Ага, Аэрофлот, неблагонадёжна именно ситуация! Браво!
Какие-то бандиты пытаются отобрать украденные самолёты.
Интересно, когда будет такая новость:
В России полностью отключают интерне
тогда мы её не увидим))
"интерне" - это не опечатка
Комментарий удален модератором
Тонко! амигос мучачос умеют в троллинг 😂
Комментарий удален модератором
Вроде не вброс, но посольство Мексики пока не прокомментировало - это официальная позиция или же сердобольные хакеры.
ты ксенофоб?
На вторую сотню пошли )-:
⏱ Коротко о главном.
– отели Marriott прекращают работу в РФ
– журналист-программист (есть и такие!) Артём Зиннатуллин опубликовал список сотрудников NtechLab и обвинил их в причамтности к арестам на митингах
– Минюст: «Пивоваров и Чичваркин – иноагенты»
– $ и € практически замерли:
61,97 ₽ и 65,92 ₽
– Royal Flight сокращает более 100 пилотов
– патронный завод Барнаула сократил 400 человек (20%)
– продлён запрет полётов в 11 аэропортов РФ
– Аэрофлот не летает в Шри-Ланку, нет доверия их властям
– оперетора связи Truphone купят у Абрамовича за £1
– посольтво мексики отвечает россиянам отказом на украинском.
🎉 Сегодня:
День крановщика (День машиниста крана) в России;
Международный день невинных детей — жертв агрессии;
Международный день очистки водоемов в России;
Ярило Мокрый, Троян!
Всем и каждому – отличного выходного!
(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)
Про Аэрофлот..
А какие страны ещё принимают наши самолёты? Остались такие, где не арестовывают?
Вот происходящее, это уже долгожданный прорыв или только еще рывок?
Сообщение удалено
Ждём когда Госуслуги уйдут из России.