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Новости и тексты на фоне 101 дня «спецоперации»: запрет на полёты на юг продлили, Royal Flight уволит сотню пилотов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Royal Flight

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 4-6 июня: доллар — 61,97 рубля, евро — 65,92 рубля.

Что происходит

Авиакомпания Royal Flight, выполнявшая чартерные рейсы для туроператоров Coral Travel и Sunmar, сократит более 100 пилотов из-за проблем в авиаотрасли.

Барнаульский патронный завод сократил около 400 сотрудников из-за ограничения экспорта продукции, это почти 20% от общего количества сотрудников предприятия.

Росавиация снова продлила запрет на полёты в 11 российских аэропортов — до 12 июня.

«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку — решение связано с «неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полётов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку». 2 июня власти страны задержали самолёт «Аэрофлота» по требованию лизинговой компании.

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Европейские предприниматели Хакан Коч и Пиррос Куссиос купят у Абрамовича и партнёров британского оператора связи Truphone за £1 — примерно 79 рублей, выяснила Financial Times.

Россияне при попытке оформить электронную визу для въезда в Мексику на сайте посольства республики стали получать отказ на украинском языке.

Новости предыдущего дня, 3 июня — здесь.

#новость #днрилнр

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42 комментария
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Alex Yutkin

Вот уж думал у кого не будет проблем и сокращений, это патронный завод

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Поджог Сараев

Могли работать на экспорт. США вроде закупали много патронов

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Александр Голубев

Санкции на пользу пошли.

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Лаврентий Петренко

https://www.rbc.ru/business/15/12/2021/61b73f979a794745391b5ac7

"По данным ООН, более 94% всех российских патронов, отправляющихся на экспорт, идут в США
...
Российские патроны востребованы в США из-за того, что они, как правило, дешевле американских аналогов"

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Порядочный кот

На экспорт шли охотничьи патроны. Видимо цена-качество было хорошим.

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Лаврентий Петренко

Ага, Аэрофлот, неблагонадёжна именно ситуация! Браво!
Какие-то бандиты пытаются отобрать украденные самолёты.

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Sergey Vasiliev

не украденные, а реквизированные

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Цкуро Бесцветный

Так там реально массовые протесты на фоне госпереворота.

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Лаврентий Петренко

"Власти Шри-Ланки задержали самолет «Аэрофлота» в аэропорту Коломбо 2 июня по требованию лизинговой компании из Ирландии Celestial Aviation Trading Limited."

Вроде не в протестах дело.

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Лаврентий Петренко

Вижу, подтянулись сторонники отжимания.

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Молодежный холод

На вторую сотню пошли )-:

⏱ Коротко о главном.

– отели Marriott прекращают работу в РФ
– журналист-программист (есть и такие!) Артём Зиннатуллин опубликовал список сотрудников NtechLab и обвинил их в причамтности к арестам на митингах
– Минюст: «Пивоваров и Чичваркин – иноагенты»
– $ и € практически замерли:
61,97 ₽ и 65,92 ₽
– Royal Flight сокращает более 100 пилотов
– патронный завод Барнаула сократил 400 человек (20%)
– продлён запрет полётов в 11 аэропортов РФ
– Аэрофлот не летает в Шри-Ланку, нет доверия их властям
– оперетора связи Truphone купят у Абрамовича за £1
– посольтво мексики отвечает россиянам отказом на украинском.

🎉 Сегодня:
День крановщика (День машиниста крана) в России;
Международный день невинных детей — жертв агрессии;
Международный день очистки водоемов в России;
Ярило Мокрый, Троян!

Всем и каждому – отличного выходного!

(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)

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Порядочный кот

Про Аэрофлот.
А какие страны ещё принимают наши самолёты? Остались такие, где не арестовывают?
Не для себя, брат спрашивает..

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Молодежный холод

Все непризнанные – Абхазии и прочие и СНГ, пожалуй. Но это всё не точно.

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Порядочный кот

Вроде бы какие то разговоры были, что часть парка была собственная, часть лизинговых успели выкупить и только оставшиеся невыкупленными не будут летать за границу

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Молодежный холод

Сейчас зарубежные «партнёры» не считают себя обязанными выполнять любые договорённости относительно РФ, могут опрокинуть в любой момент без объяснений, очень удобно может быть для них в некоторых ситуациях, отмазка мировая, причём во всех смыслах.
Поэтому могут задержать, вероятнее всего, любой борт.

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Александр Голубев

За что боролись, на то и напоролись.

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Blackrock

Ну еще вроде должны деньги выплачивать на спецсчета для погашения лизинга. Что бы в случае судебных тяжб сразу рассчитаться с лизингодателями.

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Александр Голубев

Этот, конкретный борт, выкуплен быть не может. Таковы были условия лизинга.

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Blackrock

Пока самолет в пользовании Аэрофлота платежи начисляются на рос счет. Что бы потом когда все уляжется эти деньги перевести лизингодателю. Это не выкуп. Просто заранее подготовка расчета. По крайней мере так декларировали на совещаниях.
П.с. что с арабами в другой ветке ? Что насчет их законной избранности ?

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Александр Голубев

Деньги поступают на деревню дедушке Константину Макаровичу. Лизингодателям на это наплевать. Поэтому борт и арестован. На той ветке бан на неделю.

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Александр Голубев

Попал самолёт, который, по условиям лизинга, не может быть выкуплен. От слова совсем. А мог стать донором. Диверсия, ящетаю.

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Blackrock

Турция, Армения, Узбекистан, Казахстан. Но это лизинговые могут только арестовать. А на суперджетах летать можно куда угодно.

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Александр Голубев

Кругом враги.

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Александр Голубев

Ненадёжные партнёры у Аэрофлота, в виде целых стран, образовались. Кака бяда-пичаль!

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Отдельный Абдужаббор
День крановщика (День машиниста крана) в России;

Не будет нам покоя))

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Ащьф Лштшфум
Россияне при попытке оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства республики стали получать отказ на украинском языке.

Тонко! амигос мучачос умеют в троллинг 😂

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Комментарий удален модератором

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Александр Голубев

ты ксенофоб?

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Поджог Сараев

Вроде не вброс, но посольство Мексики пока не прокомментировало - это официальная позиция или же сердобольные хакеры.

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Vitaly Tolstykh

Скорее второе. Если уж Италия, Испания, Япония начали визы выдавать, мексиканцем то зачем вписываться в это. Зная сколько русских к ним ездит, «ложки найдут осадок то останется».

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Gustav Trokk123

Интересно, когда будет такая новость:
В России полностью отключают интерне

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Vasiliy

тогда мы её не увидим))

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Gustav Trokk123

"интерне" - это не опечатка

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Vladimir Veselov

Спс шо пояснил

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Комментарий удален модератором

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Валентин Слободчиков

Вот происходящее, это уже долгожданный прорыв или только еще рывок?

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Сергей Р.

Это выполнение поставленных целей и задач, видимо.

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Валентин Слободчиков

И в строгом соответствие с намеченным планом

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Aleksandr Dubrovin

Ждём когда Госуслуги уйдут из России.

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Ащьф Лштшфум

Сообщение удалено

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Blackrock

Хакан Коч это походу турок из династии Кочей. В Стамбуле есть музей Рахми Коча. За 200 руб можно посмотреть кучу старых автомобилей самолеты корабли даже подводную лодку. Правда подлодка изза ковида была закрыта хз почему.

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C Ever

Потому, что в лодке тесно и не проветриваемо

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Sergey Vasiliev

Сто пилотов угнали самолет с патронами и загасились в мариоте на шриланке

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C Ever

Бурдан Анри написал офигительную книгу!!! Называется "Трагический рейс".
Он сам - французский пилот, которому предложили поработать в Малайзии. Он взял жену и поехал с ней в Сингапур (ещё тот, не сегодняшний). Там построил в деревне лодку и плавал с женой.
Когда читал, сопоставлял его жизнь и жизнь жителей СССР в это же время. А сейчас так вообще грустно...

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