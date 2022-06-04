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Royal Flight

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 4-6 июня: доллар — 61,97 рубля, евро — 65,92 рубля.

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Что происходит

Авиакомпания Royal Flight, выполнявшая чартерные рейсы для туроператоров Coral Travel и Sunmar, сократит более 100 пилотов из-за проблем в авиаотрасли.

Барнаульский патронный завод сократил около 400 сотрудников из-за ограничения экспорта продукции, это почти 20% от общего количества сотрудников предприятия.

Росавиация снова продлила запрет на полёты в 11 российских аэропортов — до 12 июня.

«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку — решение связано с «неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полётов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку». 2 июня власти страны задержали самолёт «Аэрофлота» по требованию лизинговой компании.

Европейские предприниматели Хакан Коч и Пиррос Куссиос купят у Абрамовича и партнёров британского оператора связи Truphone за £1 — примерно 79 рублей, выяснила Financial Times.

Россияне при попытке оформить электронную визу для въезда в Мексику на сайте посольства республики стали получать отказ на украинском языке.

Новости предыдущего дня, 3 июня — здесь.