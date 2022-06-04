Новости и тексты на фоне 101 дня «спецоперации»: запрет на полёты на юг продлили, Royal Flight уволит сотню пилотов Статьи редакции
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Курсы валют от ЦБ на 4-6 июня: доллар — 61,97 рубля, евро — 65,92 рубля.
Что происходит
Авиакомпания Royal Flight, выполнявшая чартерные рейсы для туроператоров Coral Travel и Sunmar, сократит более 100 пилотов из-за проблем в авиаотрасли.
Барнаульский патронный завод сократил около 400 сотрудников из-за ограничения экспорта продукции, это почти 20% от общего количества сотрудников предприятия.
Росавиация снова продлила запрет на полёты в 11 российских аэропортов — до 12 июня.
«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку — решение связано с «неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полётов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку». 2 июня власти страны задержали самолёт «Аэрофлота» по требованию лизинговой компании.
Европейские предприниматели Хакан Коч и Пиррос Куссиос купят у Абрамовича и партнёров британского оператора связи Truphone за £1 — примерно 79 рублей, выяснила Financial Times.
Россияне при попытке оформить электронную визу для въезда в Мексику на сайте посольства республики стали получать отказ на украинском языке.
Новости предыдущего дня, 3 июня — здесь.
Вот уж думал у кого не будет проблем и сокращений, это патронный завод
Могли работать на экспорт. США вроде закупали много патронов
Санкции на пользу пошли.
https://www.rbc.ru/business/15/12/2021/61b73f979a794745391b5ac7
"По данным ООН, более 94% всех российских патронов, отправляющихся на экспорт, идут в США
...
Российские патроны востребованы в США из-за того, что они, как правило, дешевле американских аналогов"
На экспорт шли охотничьи патроны. Видимо цена-качество было хорошим.
Ага, Аэрофлот, неблагонадёжна именно ситуация! Браво!
Какие-то бандиты пытаются отобрать украденные самолёты.
не украденные, а реквизированные
Так там реально массовые протесты на фоне госпереворота.
"Власти Шри-Ланки задержали самолет «Аэрофлота» в аэропорту Коломбо 2 июня по требованию лизинговой компании из Ирландии Celestial Aviation Trading Limited."
Вроде не в протестах дело.
Вижу, подтянулись сторонники отжимания.
На вторую сотню пошли )-:
⏱ Коротко о главном.
– отели Marriott прекращают работу в РФ
– журналист-программист (есть и такие!) Артём Зиннатуллин опубликовал список сотрудников NtechLab и обвинил их в причамтности к арестам на митингах
– Минюст: «Пивоваров и Чичваркин – иноагенты»
– $ и € практически замерли:
61,97 ₽ и 65,92 ₽
– Royal Flight сокращает более 100 пилотов
– патронный завод Барнаула сократил 400 человек (20%)
– продлён запрет полётов в 11 аэропортов РФ
– Аэрофлот не летает в Шри-Ланку, нет доверия их властям
– оперетора связи Truphone купят у Абрамовича за £1
– посольтво мексики отвечает россиянам отказом на украинском.
🎉 Сегодня:
День крановщика (День машиниста крана) в России;
Международный день невинных детей — жертв агрессии;
Международный день очистки водоемов в России;
Ярило Мокрый, Троян!
Всем и каждому – отличного выходного!
(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)
Про Аэрофлот.
А какие страны ещё принимают наши самолёты? Остались такие, где не арестовывают?
Не для себя, брат спрашивает..
Все непризнанные – Абхазии и прочие и СНГ, пожалуй. Но это всё не точно.
Вроде бы какие то разговоры были, что часть парка была собственная, часть лизинговых успели выкупить и только оставшиеся невыкупленными не будут летать за границу
Сейчас зарубежные «партнёры» не считают себя обязанными выполнять любые договорённости относительно РФ, могут опрокинуть в любой момент без объяснений, очень удобно может быть для них в некоторых ситуациях, отмазка мировая, причём во всех смыслах.
Поэтому могут задержать, вероятнее всего, любой борт.
За что боролись, на то и напоролись.
Ну еще вроде должны деньги выплачивать на спецсчета для погашения лизинга. Что бы в случае судебных тяжб сразу рассчитаться с лизингодателями.
Этот, конкретный борт, выкуплен быть не может. Таковы были условия лизинга.
Пока самолет в пользовании Аэрофлота платежи начисляются на рос счет. Что бы потом когда все уляжется эти деньги перевести лизингодателю. Это не выкуп. Просто заранее подготовка расчета. По крайней мере так декларировали на совещаниях.
П.с. что с арабами в другой ветке ? Что насчет их законной избранности ?
Деньги поступают на деревню дедушке Константину Макаровичу. Лизингодателям на это наплевать. Поэтому борт и арестован. На той ветке бан на неделю.
Попал самолёт, который, по условиям лизинга, не может быть выкуплен. От слова совсем. А мог стать донором. Диверсия, ящетаю.
Турция, Армения, Узбекистан, Казахстан. Но это лизинговые могут только арестовать. А на суперджетах летать можно куда угодно.
Кругом враги.
Ненадёжные партнёры у Аэрофлота, в виде целых стран, образовались. Кака бяда-пичаль!
Не будет нам покоя))
Тонко! амигос мучачос умеют в троллинг 😂
Комментарий удален модератором
ты ксенофоб?
Вроде не вброс, но посольство Мексики пока не прокомментировало - это официальная позиция или же сердобольные хакеры.
Скорее второе. Если уж Италия, Испания, Япония начали визы выдавать, мексиканцем то зачем вписываться в это. Зная сколько русских к ним ездит, «ложки найдут осадок то останется».
Интересно, когда будет такая новость:
В России полностью отключают интерне
тогда мы её не увидим))
"интерне" - это не опечатка
Спс шо пояснил
Комментарий удален модератором
Вот происходящее, это уже долгожданный прорыв или только еще рывок?
Это выполнение поставленных целей и задач, видимо.
И в строгом соответствие с намеченным планом
Ждём когда Госуслуги уйдут из России.
Сообщение удалено
Хакан Коч это походу турок из династии Кочей. В Стамбуле есть музей Рахми Коча. За 200 руб можно посмотреть кучу старых автомобилей самолеты корабли даже подводную лодку. Правда подлодка изза ковида была закрыта хз почему.
Потому, что в лодке тесно и не проветриваемо
Сто пилотов угнали самолет с патронами и загасились в мариоте на шриланке
Бурдан Анри написал офигительную книгу!!! Называется "Трагический рейс".
Он сам - французский пилот, которому предложили поработать в Малайзии. Он взял жену и поехал с ней в Сингапур (ещё тот, не сегодняшний). Там построил в деревне лодку и плавал с женой.
Когда читал, сопоставлял его жизнь и жизнь жителей СССР в это же время. А сейчас так вообще грустно...