Предмет залога — «имущественные права по договору заёмного финансирования ООО “Макдоналдс” (переименовано в “Систему ПБО”)». Это основное юрлицо сети, его выручка по итогам 2021 года — 75,2 млрд рублей. Дата исполнения обязательств — 31 декабря 2022 года. До этого времени «Клуб» должен погасить долг перед «Совкомбанком» — что это за долг и о каких суммах идёт речь, неизвестно.