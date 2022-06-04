BBC: в сделке по покупке McDonald's мог поучаствовать «Совкомбанк» — он заключил договор о залоге с компанией Говора Статьи редакции
Главные тезисы из материала издания.
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- В начале июня «Клуб-Отель», через которую франчайзи Александр Говор покупает McDonald's, заключила с «Совкомбанком» договор о залоге имущественных прав — информация о нём появилась на сайте Федеральной нотариальной палаты (ФНП) и СПАРК. Его предоставляет компания, получает банк.
Предмет залога — «имущественные права по договору заёмного финансирования ООО “Макдоналдс” (переименовано в “Систему ПБО”)». Это основное юрлицо сети, его выручка по итогам 2021 года — 75,2 млрд рублей. Дата исполнения обязательств — 31 декабря 2022 года. До этого времени «Клуб» должен погасить долг перед «Совкомбанком» — что это за долг и о каких суммах идёт речь, неизвестно.
- BBC попросило «Трансперенси-Интернешнл-Р» изучить сделку: гендиректор организации Илья Шуманов считает, что её участники пытаются скрыть залог из-за санкционных рисков, а его реальным предметом могут быть доля в бизнесе McDonald's, договоры долгосрочной аренды или дебиторская задолженность.
- В «Совкомбанке» заявили BBC, что банк не предоставлял финансирование, в «Клуб-Отель» — что они не уполномочены отвечать на вопросы, в российском McDonald's — что документы появились из-за «технической ошибки», а компания уже обратилась в ФНП и СПАРК для её устранения. Вечером 3 июня данные удалили с сайта ФНП — осталась только история изменений, но они по-прежнему отражаются в СПАРК.
- Источник BBC, знакомый с деталями сделки, утверждает, что есть два договора — один фиксирует обязательства «Клуб-Отеля» перед «Совкомбанком», второй — «Макдоналдса» перед «Клуб-Отелем». Если «Клуб» не погасит обязательства, банк получит права требования к «Макдоналдсу».
- Самостоятельно купить McDonald's Говор не мог — это очень сложно. Со 2 июня один только уставной капитал основного юрлица сети составляет 9,7 млрд рублей. При этом компания, через которую Говор управляет ресторанами McDonald's по франшизе никогда не показывала прибыль, её выручка — 2 млрд рублей.
- В совокупности за последние три года выручка всех бизнесов Говора, по подсчётам BBC, составила 76,6 млрд рублей. Но большая часть их них работала в минус, и чистый убыток всех вместе — 18,7 млрд рублей.
Совкомбанк? Оплатили «халвой» в рассрочку? (-:
Не удержался, ирония.
А ещё этот гражданин с фотогрфии напоминает Олега Табакова, чем пытается вызвать симпатию и доверие, но я ему не верю! (-:
Вот тебе и "Весело и вкусно"..
И все думали, что McDonald's хитрит и вернется через какое-то время.
Типа Александр Говор номинал и все такое.
Оказался номинал, но с не с той стороны..
Теперь скорее думается "Надолго, и навсегда"
Грустно и мутно.
Совкомбанк вообще мутный банк. Банкротит и присваивает предприятия, попытки рейдерского захвата, мусорные активы. Истории с Росевробанком и Ремпуть.
Тут свежая статья подоспела о том как самостоятельно и также через третьи структуры учавствуют в присввоении денег и квартир пенсионеров, матерей-одиночек при помощи кредитно-залоговых схем.
https://compromat.group/main/economics/61395-besplatnyy-syr-sovkombanka.html
Можно объединить день России и переоткрытия макдональдса
Взял что-то вроде ипотеки для бизнесменов, судя по всему, никакой покупки "за рубль с выкупом" не было и Макдональдс ушел очень надолго.
ага, значит, Совкомбанк реальный покупатель...