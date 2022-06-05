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Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 4-6 июня: доллар — 61,97 рубля, евро — 65,92 рубля.

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Санкции

Александра Мельниченко, жена бывшего владельца СУЭК и «Еврохима» Андрея Мельниченко, намерена оспорить введенные против нее санкции ЕС в суде. В марте Мельниченко попал в санкционный список ЕС и передал жене доли в своих компаниях, после под санкции попала и она.

Что происходит

Власти Беларуси разработают законопроект по легализации параллельного импорта — ввоза товара без разрешения правообладателя.

Российские санкции против компании Gazprom Germania и дочерних предприятий, находящихся под ее управлением, могут обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные €5 млрд в год, пишет Welt am Sonntag. Компании были «дочками» российского «Газпрома», однако он прекратил в них участие с 1 апреля.

Новости предыдущего дня, 4 июня — здесь.