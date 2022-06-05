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Новости и тексты на фоне 102 дня «спецоперации»: в Беларуси вслед за Россией легализуют параллельный импорт Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Getty Images

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 4-6 июня: доллар — 61,97 рубля, евро — 65,92 рубля.

Санкции

Александра Мельниченко, жена бывшего владельца СУЭК и «Еврохима» Андрея Мельниченко, намерена оспорить введенные против нее санкции ЕС в суде. В марте Мельниченко попал в санкционный список ЕС и передал жене доли в своих компаниях, после под санкции попала и она.

Что происходит

Власти Беларуси разработают законопроект по легализации параллельного импорта — ввоза товара без разрешения правообладателя.

Российские санкции против компании Gazprom Germania и дочерних предприятий, находящихся под ее управлением, могут обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные €5 млрд в год, пишет Welt am Sonntag. Компании были «дочками» российского «Газпрома», однако он прекратил в них участие с 1 апреля.

Новости предыдущего дня, 4 июня — здесь.

#новость #днрилнр

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Студенческий жар

⏱ Коротко о главном.

– Microsoft и Amazon приглашают сотрудников Tesla на работу: «ждём всех, кому не люб "император Марса"»
– власти Запорожья предлагают переименовать Украину. В УГИЛ
– $ и € всё там же: 61,97 ₽ и 65,92 ₽ – выходные же
– А. Мельниченко, жена А. Мельниченко будет оспаривать персональные санкции ЕС против неё
– власти Беларуси введут параллельный импорт
– санкции РФ против Gazprom Germania и её «дочек» могут обойтись в €5 млрд/год потребителям. Это «дочки» (и внучки?) Газпрома, в которых он больше не участвует.

🎉 Сегодня:
День образования российской полиции;
День создания Государственной службы карантина растений в России;
День мелиоратора в России;
Всемирный день окружающей среды;
Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом!

Желаю всем просто отличного дня!

(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)

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Должен ихтиандр
Всемирный день окружающей среды

Не далее как вчера, мужик стоял около мусорки, пил пиво, в итоге бутылку бросил в кусты. Зазеркалье.

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Студенческий жар

Паразиты натуральные, ей богу. Даже отнести не сложно ведь, хоть до дома, хоть до ближайшего магазина/заправки/чего угодно. А тут просто рядом – по жопе палками надо лупить, не раз видел подобное, к сожалению.

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Должен ихтиандр

Бесполезно, лупить палками и прочим, это не возможно исправить, потому что причина такого поведения слишком глубока, они даже не поймут за что ты на них с палкой.

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Прогрессивный мангал

Что-то никто не пишет про седьмой пакет, который обсуждают в ЕС.

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Студенческий жар

А там всё тоже самое: отключение от свифт и не нефть, а газ.

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Виктор Ляшенко

Седьмой пакет санкций - как седьмой сезон любимого сериала. Скатился и мало кому интересен.

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darkAlert

Хилинько сегодня

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Студенческий жар

Так воскресенье же, завтра навялят по крышечку.

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Вася Пражкин
доллар — 61,97 рубля, евро — 65,92 рубля

Какие приятные цифры, смотришь так на них и вроде не все так плохо в стране )

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From Syberia

Предлагаю посмотреть на цифры на полках в супермаркете, чтобы пелену развеять

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Виктор Ляшенко

С ценами в супермаркетах всё в порядке, с утра посмотрел

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Национальный Женя

Ну да, если ничего не покупать, то в принципе, цены нормальные)

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Виктор Ляшенко

В таком случае, надо больше зарабатывать 🤷‍♂️

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Студенческий жар

Если б от них конечные ценники на товары и услуги хоть как-то зависели – да, было весьма неплохо. Однако есть нюанс (-:

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Национальный Женя

Ну вот у меня радость. Как в апреле на корма задрали 9000 за мешок, сейчас опять спустили на привычные 5180, а если брать от 4-х мешков, по 4770. Вот доставку ждут мои на даче, 5 мешков заказали. А то на даче девочки крупненькие, вдвоём 4х газовиков случайно уложили.

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Студенческий жар

Да, корма – больная тема.
Газовики живы? (-:

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Национальный Женя

Конечно. Но модель "если калитка открыта - мы думали, можно входить" более, насколько я знаю, ими не применяется.
Не у нас в горло не вцепляются и скальп сразу не снимают, у нас замыкают в круг и хороводят до выхода хозяев.

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Виктор Ляшенко

Я сначала подумал что у вас кошки, пока не прочитал про газовиков)

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Nikolay Ivanov

Тут главное, чтобы цены на технику падали и были созданы мастерские по ремонту

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