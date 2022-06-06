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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 103 дня «спецоперации»: завод Renault официально переименовали в «Москвич» Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 6 июня: доллар — 61,96 рубля, евро — 65,91 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:35 мск — 61,45 рубля, евро — 65,89 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,85 рубля.

Что происходит

«Делимобиль» решил закрыть сервис аренды премиальных машин Anytime Prime, выяснил «Коммерсантъ». Это связано с проблемами с поставками запчастей из-за западных санкций.

Бывший московский завод Renault официально переименован в «Москвич», данные внесли в ЕГРЮЛ. Руководителем предприятия стал вместо Яна Птачека Дмитрий Пронин, он был замглавы московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

У российских банков возникла проблема с получением комплаенс-информации о клиентах. Поставщики данных о действующих по всему миру санкционных списках разрывают с ними контракты, выяснил РБК. Например, крупнейший агрегатор данных Dow Jones предупредил банки о прекращении сотрудничества с 1 июня.

Число автодилеров в России может вдвое сократиться к концу года при оптимистическом развитии ситуации. Несколько крупных компаний уже продаются, рассказала «Ведомостям» гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова. Это связано с тем, что большинство автопроизводителей прекратили выпускать машины на территории России из-за «спецоперации». Сейчас работают только УАЗ и китайский Haval, планируется запустить «АвтоВАЗ».

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Правительство выделит банкам 175 млрд рублей на компенсацию процентной ставки по льготным кредитам для ИТ-компаний на внедрение отечественного ПО и аппаратно-программных комплексов.

ЦБ заверил, что готов поддержать российских производителей банковских карт, если они снизят цены. В противном случае регулятор вернётся к вопросу о допуске китайских производителей.

Отель Holiday Inn на Павелецкой в Москве и Holiday Inn Express в Воронеже будут работать под брендом Cosmos Smart. Ими будет управлять компания Cosmos Hotel Group, входящая в АФК «Система».

Хакеры из DumpForums потребовали выплатить 0,5 биткоина (около 900 тысяч рублей) до 7 июня, чтобы данные сотрудников министерства строительства и ЖКХ не оказались в открытом доступе после взлома сайта ведомства.

Новости предыдущего дня, 5 июня — здесь.

#новость #днрилнр

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96 комментариев
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Встречный дебаркадер

⏱ Коротко о главном.

– $ и € на местах: 61,96 ₽ и 65,91 ₽
– Делимобиль закрывает сервис аренды премиум-авто из-за проблем поставок запчастей
– Renault переименован в Москвич, новый глава предприятия: Пронин. Zed's dead, baby, Zed's dead.
– поставщики данных разрывают контракты с банками РФ, Dow Jones – с 1 июня (нет ли ошибки?)
– автодиоеры уполовинятся к концу года. Нет производства в стране. Крупные компании уже продаются
– правительство дарует банкам 175 млрд ₽ – компенсация льготных кредитов
– ЦБ поддержит проиводителей банковских карт РФ при снижении цен, иначе – болванки пойдут из Китая
– Cosmos Hotel Group будет управлять отелями Holidey Inn в Москве (1 шт) и Воронеже (1 шт)
– хакеры требут 0,5 биткоина, чтобы не публиковать данные сотрудников мин. ЖКХ. 0,5 на троих?

🎉 Сегодня:
Пушкинский день России;
День русского языка!

Желаю всем хорошего понедельника!

(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)

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Грамотный браслет

Многие ждут «когда все уже закончится!».
Не хочу Вас огорчать. Мы слышим только настройку инструментов в оркестровой яме. Какофонию.
Занавес еще не открывался.
Вот когда он откроется…
© из интернетов

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6 комментариев
Андрей Мельник

Ну, за Пушкина и русский язык. Кто мы без них? "Выпьем, няня! Где же кружка?".

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1 комментарий
Молчаливый Влад

SupeR! Спасибо!

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1 комментарий
Александр

0,5 на троих?
так 900'000 же
на троих спокойно делится без остатка

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1 комментарий
Skyray

Назад, в будущее!

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Alex Gurulli

Широко шагая.

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Виктор Д.

Кувырочками

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Слегка Придурковатый

"Руководителем предприятия стал вместо Яна Птачека Дмитрий Пронин"

Капитан Пронин спешит на помощь отечественному автопрому.

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Игорь Добрынинский

Он же вроде майором был? За что понизили в звании?

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1 комментарий
Молчаливый Влад

Капитан Пронин Супер стар...

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C Ever

Голосувание
По какому пути идём?
1) Иран
2) КНДР
3) Куба
4) Венесуэла
5) Чехословакия

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Слегка Придурковатый

У нас свой особый путь, тебе это любой патриот скажет.

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11 комментариев
Молчаливый Влад

Ни по какому! У каждой из них свой "особый" путь взад!

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2 комментария
Тяжелый Макс
Число автодилеров в России может вдвое сократиться к концу года при оптимистическом развитии ситуации.

Я сначала думала, что возврат машины в семью - это теперь вопрос финансов, откладывать в 2 раза больше и быстрей, чтобы постичь нынешние цены. А теперь, оказывается, что не факт, что и машины будут, кроме этих( Буду так кататься(

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Встречный дебаркадер

Теперь очередь будет не на популярные модели, а на машину.

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7 комментариев
От Себя Добавлю

Всё по билетам будем покупать и в порядке живой очереди

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Внимательно прочитал по ссылке про пластиковые карты и что-то смешно стало. Вот это особенно улыбнуло:

«В марте цены на болванки карт "Мир" превышали €9» (см. “Ъ” от 24 марта). Сейчас, говорит источник “Ъ”, они доходят до €7, тогда как до пандемии карты стоили для банков по €0,4 за штуку. «Проблема с чипами известна, пусть они подорожали в четыре раза, даже в пять, но тогда карта должна стоить €1,5–2»

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Грамотный браслет

Чем больше геморроя, тем богаче проктолог..

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Елена Бельская

Известно же, остальная разница - логистические сложности /с/

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Александр Рюмин

Теперь на "Москвиче" в "Он такой один"... Это пи7дец.

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Эзиз Артыков

Москвич ‘’он такой не один’’

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Тяжелый Макс

Ну хоть отельеры не тупо закрываются, а работу людям оставляют. Так работал в Холидэй Инн, все дела, а теперь бац, и в 3 звёздах Космоса))

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Alex Gurulli

Сейчас работают только...

Начало первого абзаца для новостей к концу года.

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Laquanda

Число автодилеров в России может вдвое сократиться к концу года при оптимистическом развитии ситуации.
это в какой опе мы сейчас, что такие прогнозы при "оптимистическом развитии ситуации"

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OdinokiyAlex

Пришло время работать а не скулить

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C Ever

с нами ещё за прежние работы не рассчитались

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Red Fox

Хз как ты конечно, а я и до этого работал.

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Молчаливый Влад

Простите а вы уже начали работать? Ну и какой результат?

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1 комментарий
Serg R

А, вот оно что. Надо поработать и потерпеть! ))) это так ново, так свежо. Никогда раньше не слышал такого.

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Дмитрий Филиппов
Правительство выделит банкам 175 млрд рублей на компенсацию процентной ставки по льготным кредитам для ИТ-компаний на внедрение отечественного ПО и аппаратно-программных комплексов.

Типа Сбер получил льготы и еще компенсацию из наших налогов?
$уки.

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Юлия Баранова

Однако акции так и останутся заморожены, а зарубеж денег вы послать не сможете. Кинотеатры и аатопроизводители закроются, малый бизнес умрет, но банкам выделить 175 млрд - святое.

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Drunkenmaasta

Rest in peace, завод...

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Автомат Томпсона

О, количество пользы от санкций увеличилось в 700 раз

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Тяжелый Макс
количество пользы от санкций увеличилось в 700 раз

Почему я прочитала это с интонацией *количество грифонов в замке увеличилось на 6*?)

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1 комментарий
TLGM x Event

Видимо Рено, получило прописку в Москве)

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Технологический парфюмер
Renault переименован в Москвич, новый глава предприятия: Пронин. Zed's dead, baby, Zed's dead.

Следуя тренду, новый глава тоже переименован.

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Тяжелый Макс
175 млрд рублей

Нет такого смайлика, чтобы я выразила всё, что хотела. Все платят ежегодно НДФЛ, все платят имущественный, а многие и транспортный налог, все наливают в котел, но оттуда компенсируют раздачу льготных кредитов на бизнес только одним. А заводчан на разработку своего поддержать не надо? Те же хлебзаводы, где только дежи отечественные?
Не, ну что такое-то.

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Евгений Кузнецов

Дно пробито

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Александр

Когда пробито первое дно - ищи второе

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Молчаливый Влад

У нас теперь снова появилась уверенность в завтрашнем дне! Ура!

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Igor Fedorov

Наверное, первый день, когда в новостях нет того, что кто-то еще ушел с рынка РФ ...

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Молчаливый Влад

Новости дополняются...

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Александр У

Надо было переименовывать в МосквиCHN Чтобы сразу было понятно, чьë там налаживают производство)

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Igor Mylnikov

На нескольких сайтегах reCAPTCHA работает с VPN, без него к сожалению нет.

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Авиационный самолет

Как хорошо быть щедрым за счёт граждан ))

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Юлия Баранова

Правительство выделит 175млрд банкам, но ничего кинотеатрам и автопроизводителям и др. полезным населению отраслям.

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Джахор Дырдырдаев

Поддерживать кинотеатры - спускать деньги в дыру. Без новых фильмов им не выжить и так. Тут либо эвтаназия, либо пусть мучаются.

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DN

Ждём

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Джахор Дырдырдаев

21-ая сосочка. 😍

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Молчаливый Влад

А это обычная или премиум версия?

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Сергей С.

В гугл-картах поиск заблокирован (на нескольких операторах точно), вот это я понимаю новость.

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Слегка Придурковатый

Какие провайдеры? У меня всё работает.

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3 комментария
Совет безопасности

Поллитрушку

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Леонид Гнездилов

Пронин уж не родственник Пронина?

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Джахор Дырдырдаев

Ржомба 😂👍

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Ivan Off

Мы живем в удивительное время! Нам выпало воочию наблюдать процесс трансформации великого Советского Союза в забытый всеми Северный Иран, заброшенную пустыню Евразии. Своим внукам будем рассказывать эпичные истории про времена, когда наша страна была одним из мировых лидеров, страной Первого мира.

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Анатолий Герман

Ура, наконец-то, скоро свои бмв создадим 😎

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Тяжелый Макс

Ну да. Разговор в деревне про на нашей бывшей машине не спуститься с гредера по праваленной насыпи из песка, "нам нужен УАЗ"
Ну вот Боженька нас услышал.

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Илья Ив

Будет отечественная разработка "ХЙН"

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1 комментарий
user_90123129312

В лучшем случае будет модель 1:18 в дереве 😉

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