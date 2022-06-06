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Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 6 июня: доллар — 61,96 рубля, евро — 65,91 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:35 мск — 61,45 рубля, евро — 65,89 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,85 рубля.

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Что происходит

«Делимобиль» решил закрыть сервис аренды премиальных машин Anytime Prime, выяснил «Коммерсантъ». Это связано с проблемами с поставками запчастей из-за западных санкций.

Бывший московский завод Renault официально переименован в «Москвич», данные внесли в ЕГРЮЛ. Руководителем предприятия стал вместо Яна Птачека Дмитрий Пронин, он был замглавы московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

У российских банков возникла проблема с получением комплаенс-информации о клиентах. Поставщики данных о действующих по всему миру санкционных списках разрывают с ними контракты, выяснил РБК. Например, крупнейший агрегатор данных Dow Jones предупредил банки о прекращении сотрудничества с 1 июня.

Число автодилеров в России может вдвое сократиться к концу года при оптимистическом развитии ситуации. Несколько крупных компаний уже продаются, рассказала «Ведомостям» гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова. Это связано с тем, что большинство автопроизводителей прекратили выпускать машины на территории России из-за «спецоперации». Сейчас работают только УАЗ и китайский Haval, планируется запустить «АвтоВАЗ».

Правительство выделит банкам 175 млрд рублей на компенсацию процентной ставки по льготным кредитам для ИТ-компаний на внедрение отечественного ПО и аппаратно-программных комплексов.

ЦБ заверил, что готов поддержать российских производителей банковских карт, если они снизят цены. В противном случае регулятор вернётся к вопросу о допуске китайских производителей.

Отель Holiday Inn на Павелецкой в Москве и Holiday Inn Express в Воронеже будут работать под брендом Cosmos Smart. Ими будет управлять компания Cosmos Hotel Group, входящая в АФК «Система».

Хакеры из DumpForums потребовали выплатить 0,5 биткоина (около 900 тысяч рублей) до 7 июня, чтобы данные сотрудников министерства строительства и ЖКХ не оказались в открытом доступе после взлома сайта ведомства.

Новости предыдущего дня, 5 июня — здесь.