Новости и тексты на фоне 103 дня «спецоперации»: завод Renault официально переименовали в «Москвич» Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 6 июня: доллар — 61,96 рубля, евро — 65,91 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,85 рубля.
Что происходит
«Делимобиль» решил закрыть сервис аренды премиальных машин Anytime Prime, выяснил «Коммерсантъ». Это связано с проблемами с поставками запчастей из-за западных санкций.
Бывший московский завод Renault официально переименован в «Москвич», данные внесли в ЕГРЮЛ. Руководителем предприятия стал вместо Яна Птачека Дмитрий Пронин, он был замглавы московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
У российских банков возникла проблема с получением комплаенс-информации о клиентах. Поставщики данных о действующих по всему миру санкционных списках разрывают с ними контракты, выяснил РБК. Например, крупнейший агрегатор данных Dow Jones предупредил банки о прекращении сотрудничества с 1 июня.
Число автодилеров в России может вдвое сократиться к концу года при оптимистическом развитии ситуации. Несколько крупных компаний уже продаются, рассказала «Ведомостям» гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова. Это связано с тем, что большинство автопроизводителей прекратили выпускать машины на территории России из-за «спецоперации». Сейчас работают только УАЗ и китайский Haval, планируется запустить «АвтоВАЗ».
Правительство выделит банкам 175 млрд рублей на компенсацию процентной ставки по льготным кредитам для ИТ-компаний на внедрение отечественного ПО и аппаратно-программных комплексов.
ЦБ заверил, что готов поддержать российских производителей банковских карт, если они снизят цены. В противном случае регулятор вернётся к вопросу о допуске китайских производителей.
Отель Holiday Inn на Павелецкой в Москве и Holiday Inn Express в Воронеже будут работать под брендом Cosmos Smart. Ими будет управлять компания Cosmos Hotel Group, входящая в АФК «Система».
Хакеры из DumpForums потребовали выплатить 0,5 биткоина (около 900 тысяч рублей) до 7 июня, чтобы данные сотрудников министерства строительства и ЖКХ не оказались в открытом доступе после взлома сайта ведомства.
Новости предыдущего дня, 5 июня — здесь.
⏱ Коротко о главном.
– $ и € на местах: 61,96 ₽ и 65,91 ₽
– Делимобиль закрывает сервис аренды премиум-авто из-за проблем поставок запчастей
– Renault переименован в Москвич, новый глава предприятия: Пронин. Zed's dead, baby, Zed's dead.
– поставщики данных разрывают контракты с банками РФ, Dow Jones – с 1 июня (нет ли ошибки?)
– автодиоеры уполовинятся к концу года. Нет производства в стране. Крупные компании уже продаются
– правительство дарует банкам 175 млрд ₽ – компенсация льготных кредитов
– ЦБ поддержит проиводителей банковских карт РФ при снижении цен, иначе – болванки пойдут из Китая
– Cosmos Hotel Group будет управлять отелями Holidey Inn в Москве (1 шт) и Воронеже (1 шт)
– хакеры требут 0,5 биткоина, чтобы не публиковать данные сотрудников мин. ЖКХ. 0,5 на троих?
🎉 Сегодня:
Пушкинский день России;
День русского языка!
Желаю всем хорошего понедельника!
(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)
Многие ждут «когда все уже закончится!».
Не хочу Вас огорчать. Мы слышим только настройку инструментов в оркестровой яме. Какофонию.
Занавес еще не открывался.
Вот когда он откроется…
© из интернетов
Ну, за Пушкина и русский язык. Кто мы без них? "Выпьем, няня! Где же кружка?".
SupeR! Спасибо!
0,5 на троих?
так 900'000 же
на троих спокойно делится без остатка
Назад, в будущее!
Широко шагая.
Кувырочками
"Руководителем предприятия стал вместо Яна Птачека Дмитрий Пронин"
Капитан Пронин спешит на помощь отечественному автопрому.
Он же вроде майором был? За что понизили в звании?
Капитан Пронин Супер стар...
Голосувание
По какому пути идём?
1) Иран
2) КНДР
3) Куба
4) Венесуэла
5) Чехословакия
У нас свой особый путь, тебе это любой патриот скажет.
Ни по какому! У каждой из них свой "особый" путь взад!
Я сначала думала, что возврат машины в семью - это теперь вопрос финансов, откладывать в 2 раза больше и быстрей, чтобы постичь нынешние цены. А теперь, оказывается, что не факт, что и машины будут, кроме этих( Буду так кататься(
Теперь очередь будет не на популярные модели, а на машину.
Всё по билетам будем покупать и в порядке живой очереди
Внимательно прочитал по ссылке про пластиковые карты и что-то смешно стало. Вот это особенно улыбнуло:
«В марте цены на болванки карт "Мир" превышали €9» (см. “Ъ” от 24 марта). Сейчас, говорит источник “Ъ”, они доходят до €7, тогда как до пандемии карты стоили для банков по €0,4 за штуку. «Проблема с чипами известна, пусть они подорожали в четыре раза, даже в пять, но тогда карта должна стоить €1,5–2»
Чем больше геморроя, тем богаче проктолог..
Известно же, остальная разница - логистические сложности /с/
Теперь на "Москвиче" в "Он такой один"... Это пи7дец.
Москвич ‘’он такой не один’’
Ну хоть отельеры не тупо закрываются, а работу людям оставляют. Так работал в Холидэй Инн, все дела, а теперь бац, и в 3 звёздах Космоса))
Сейчас работают только...
Начало первого абзаца для новостей к концу года.
Число автодилеров в России может вдвое сократиться к концу года при оптимистическом развитии ситуации.
это в какой опе мы сейчас, что такие прогнозы при "оптимистическом развитии ситуации"
Пришло время работать а не скулить
с нами ещё за прежние работы не рассчитались
Хз как ты конечно, а я и до этого работал.
Простите а вы уже начали работать? Ну и какой результат?
А, вот оно что. Надо поработать и потерпеть! ))) это так ново, так свежо. Никогда раньше не слышал такого.
Типа Сбер получил льготы и еще компенсацию из наших налогов?
$уки.
Однако акции так и останутся заморожены, а зарубеж денег вы послать не сможете. Кинотеатры и аатопроизводители закроются, малый бизнес умрет, но банкам выделить 175 млрд - святое.
Rest in peace, завод...
О, количество пользы от санкций увеличилось в 700 раз
Почему я прочитала это с интонацией *количество грифонов в замке увеличилось на 6*?)
Видимо Рено, получило прописку в Москве)
Следуя тренду, новый глава тоже переименован.
Нет такого смайлика, чтобы я выразила всё, что хотела. Все платят ежегодно НДФЛ, все платят имущественный, а многие и транспортный налог, все наливают в котел, но оттуда компенсируют раздачу льготных кредитов на бизнес только одним. А заводчан на разработку своего поддержать не надо? Те же хлебзаводы, где только дежи отечественные?
Не, ну что такое-то.
Дно пробито
Когда пробито первое дно - ищи второе
У нас теперь снова появилась уверенность в завтрашнем дне! Ура!
Наверное, первый день, когда в новостях нет того, что кто-то еще ушел с рынка РФ ...
Новости дополняются...
Надо было переименовывать в МосквиCHN Чтобы сразу было понятно, чьë там налаживают производство)
На нескольких сайтегах reCAPTCHA работает с VPN, без него к сожалению нет.
Как хорошо быть щедрым за счёт граждан ))
Правительство выделит 175млрд банкам, но ничего кинотеатрам и автопроизводителям и др. полезным населению отраслям.
Поддерживать кинотеатры - спускать деньги в дыру. Без новых фильмов им не выжить и так. Тут либо эвтаназия, либо пусть мучаются.
Ждём
21-ая сосочка. 😍
А это обычная или премиум версия?
В гугл-картах поиск заблокирован (на нескольких операторах точно), вот это я понимаю новость.
Какие провайдеры? У меня всё работает.
Поллитрушку
Пронин уж не родственник Пронина?
Ржомба 😂👍
Мы живем в удивительное время! Нам выпало воочию наблюдать процесс трансформации великого Советского Союза в забытый всеми Северный Иран, заброшенную пустыню Евразии. Своим внукам будем рассказывать эпичные истории про времена, когда наша страна была одним из мировых лидеров, страной Первого мира.
Ура, наконец-то, скоро свои бмв создадим 😎
Ну да. Разговор в деревне про на нашей бывшей машине не спуститься с гредера по праваленной насыпи из песка, "нам нужен УАЗ"
Ну вот Боженька нас услышал.
Будет отечественная разработка "ХЙН"
В лучшем случае будет модель 1:18 в дереве 😉