У российских банков начались проблемы с доступом к санкционным спискам — РБК Статьи редакции
Поставщики данных отказываются с ними работать, из-за этого банки могут попасть под вторичные санкции или получить крупный штраф.
- Сервис Risk & Compliance от Dow Jones предупредил российских партнёров, что перестанет поставлять им комплаенс-информацию, в том числе данные о западных санкционных списках. Об этом РБК рассказали источники в двух банках.
- Первый источник рассказал о расторжении договора с 1 июня, другой собеседник в банке из топ-50 — с 31 мая. По его словам, сервисом пользовались все крупные игроки: «Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список».
- В базу данных входили санкционные списки, информация о возбужденных уголовных делах, списки от регуляторов, списки террористов, рассказал изданию руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин.
- Теперь банки могут «сами попасть под санкции» или получить крупные штрафы. «Есть прецедент, когда французский BNP Paribas получил в 2014 году штраф $8,9 млрд, потому что их швейцарское подразделение занималось проведением долларовых платежей в Иран, Судан, что было запрещено. И вот после этого случая все банки моментально настроили у себя эти программы для отслеживания фигурантов санкционных списков», — рассказал эксперт.
- Кроме Dow Jones информацию поставляли Refinitiv и LexisNexis, рассказали Гландин. Refinitiv 16 марта объявила о прекращении работы с российскими клиентами. LexisNexis не публиковала сообщений, но осудила конфликт в Украине.
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Всегда не хватает пояснений, для чего они это сделали. Чтобы что? Часто нам говорят ответ на вопрос почему или по какому поводу, но не говорят, для чего это сделано.
Надеюсь не заминусят, но мое мнение, что нас уже хотят намеренно отхуесосить всеми способами. Логики тут нет.
Ясно же дали понять: все санкции вводятся исключительно, чтобы остановить боевые действия на территории Украины и для того, чтобы Россия вывела войска.
Пока счет такой
Россия 6:0 Пакеты санкций
Половина банков из топ 10 уже под блокирующими санкциями США, поэтому контракты и разрываются
Чтобы отьебались от Украины
или Потому что у них могут начаться проблемы с клиентами не из России
или Совет директоров так решил
это я почтальон Печкин, принёс для вас санкции, но я вам их не покажу, у вас доступа нет.
Думаю, полезность все уже ощутили
Захлёбываемся в полезности
А какая разница тем банкам что уже под блокирующими санкциями? Зачем соблюдать западное законодательство, если забить, станет хуже?
У руководства банков ещё теплится надежда о снятии санкций - пока в шоковом состоянии - всё ещё оторваны от реальности.
Хуавей вон тоже надеется когда-то выйти из под санкций США 🤣
Зачем российские банки и сотовые операторы не открывают свои представительства в Крыму?
Потому что пропадает контроль над транзакциями. Узнает ЦБ, что ты покупаешь товары у интернет-магазина, бенефециары которого террористы - к банку будут вопросы.
Есть призрачная надежда у топ банков, что санкции снимут (хз каким образом), поэтому окончательно мосты сжигать не хотят - не считая ПСБ и ВТБ где все уже понятно)
Правильно понимаю, что сервис Risk & Compliance от Dow Jones собирает данные из открытых источников (указы приказы постановления) в США и формирует список и продает эти данные банкам ? Сами не могут, что ли ?
Как всё просто в вашем мире. Нет, ибо нужно нанимать штат сотрудников, который будет этим заниматься, а также страховать непонятно у кого риски, что что-то упустил. Когда покупаешь продукт у Dow Jones, ответственность в том числе скорее всего прописана на них.
Это колоссальный ручной труд, дешевле купить и внедрить списки.
Да, обычные информационные услуги.
Российские банки работают в российской юрисдикции. Из европы практически всех их дочек выпилили. Так зачем нужна эта комплаенс информация, если даже BNP Paribas ей не пользуется? Да и все более-менее значимые российские банки находятся под санкциями.
А вот, например, будет какой-нибудь банк из РФ сотрудничать с азиатским банком. А азиатский банк такой - не-не-не, чот я очкую с тобой дела теперь иметь.
Бред. Где вы прочли что Paribas не пользуется ? Наоборот, после штрафа теперь пользуются активно. Если не соблюдать санкции, можно забыть о переводах ВООБЩЕ, в том числе в «братский» Китай.
Ну значит придётся вводить "белый список". И теперь все по умолчанию будут находиться в "чёрном".
Докажи, что не верблюд.
Никогда такого не было и вот опять :)
Нормальные банки всегда ведут собственные списки
Теперь вообще не куда не переведёшь. Под матрасом надёжнее.
Т.е.не будут переводы за границу теперь отправлять? У банков-корреспондентов-то доступ к санкционным спискам остался, типа там Райффайзен в Австрии да Сити в США, разве нет?
Будут. Все уходит пока что, но с большими задержками.
Ничё не понял
Что-то новости становятся всё более душными, откройте, пожалуйста, окно
Ну кто бы мог подумать 🤷♀️
Банки теперь будут ориентироваться на новости, где рассказывают и том, какие и против кого введены санкции?
Сарказм, но на заметку могут взять (-:
Страшно. Очень страшно. Мы не знаем что это такое. Если бы мы знали, что это такое- мы не знаем что это такое.