Банк «Точка» и «Иннополис» запустили акселератор для ИТ-стартапов — победители получат до 500 млн рублей Статьи редакции
В первую очередь будут рассматривать заявки от разработчиков сервисов для логистики, найма и образования.
- Заявки на участие принимаются до конца июня 2022 года, итоги планируется подвести в ноябре.
- В акселераторе могут поучаствовать стартапы с «уникальными решениями». Это может быть команда с идеей и оценкой времени выхода на рынок или опытная команда с готовым MVP (минимально жизнеспособный продукт) и первыми продажами.
- В первую очередь будут рассматривать заявки от разработчиков в сферах международной логистики, найма персонала и образования.
- Участники акселератора смогут получить до 200 тысяч рублей на продвижение для тестирования гипотезы. «Точка» готова вложить в лучшие проекты до 500 млн рублей.
- Курировать образовательную программу будет «Иннополис» — запланированы лекции, collaboration-сессии, курс с основами ведения бизнеса для молодых команд и кураторство экспертов.
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Какой-то заголовок корявый в посте.
Оригинал:До 500 миллионов
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ инвестиций в победителей
А у вас написано:Победители получат до 500 млн рублей
Имхо, но ваш заголовок читается как "каждый победитель получит по 500 млн".
1000 рублей - это тоже "до 500 млн".
Кликбейт же умышленный, это сейчас партийная линия у Комитета:)
Тем более это Цепелева — прессрелизница всея комитета!
Исправьте год в статье, пожалуйста.
И ещё ошибка в "200 тысяч рублей", там скорее всего какая то другая валюта должна быть. Рубль не на столько ещё укрепился, что бы этого хватало хоть на что то.
Не 200 тысяч рублей, адо 200 тысяч рублей
На рекламу в директе 10к дадут и хватит :-)
Страшно представить, что можно на 10к там натестировать, особенно если деятельность стртапа узкопрофильная (не всякие CRM-ки или ЭДО, а какой-нибудь ИИ). Там цена клика блять по 100 рублей.
А 500млн хватит?)
Нужно было назвать проект «Инночка»
а банк переименовать в "Точка-У"
бл подозрительно когда в названии компании есть инн)
Зачем ?
До 200 000 ₽ на тестирование гипотез?!) Разработчик стоит от 100к/месяц минимум. @Точка что так мало-то? Минцифры «инвалидам» дают от миллиона, @ФРИИ давало от миллиона. Все в IT подорожало, а вы там решили давать в 5 раз меньше, а на ролики с Кустурицей и дальше сливать бюджеты?!) Какие 500 млн., ска, откуда вы их возьмёте?!)
Платон, 200 000 рублей — это только на рекламу гипотезы. Мы не первый год ищем интересные стартапы и вкладываемся в них, проводим Питч Дей. Можете не сомневаться, бюджет для этого есть. В целом, стараемся развиваться в сторону эко-системы и строить новые бизнес-линии.
"На проверку гипотезы и оплату рекламного продвижения"
Могу предположить, что Точке для этого и понадобился иннополис
"Ищем технологичные стартапы" - да идите вы в жопу, достали со своими абстракциями, какими-то стартапами которые будут помогать бизнесу. Стартап должен приносить деньги, и точка. Опять наверное выделили какие-то целевые деньги не пойми что, и пытаются попилить.
Точка — красавчики! Как всегда
точка это ж она?)
Их там много... Ну хорошо, красавчики, и красавицы ))
Нам дали шанс всё исправить с 2020 года)
Статья долго грузилась
Иннополис ускоряет стартапы в точку! (-:
На vc качество статей и редакторов снизилось, зато наняли модераторов, чтобы активно банить и, порой, непонятно за что …
@Маша Цепелева сейчас 2022 год, микро ошибка.
Ну кто-где живет!
А смысл?
А резидентом Иннополиса нужно стать для этого?
а у Точки деньги есть?
Ну вообще движуха нормальная. Только сам сабж вводит в заблуждение.
Новость читается так:
Инвестируем в ваш проект до 500млн, на доказательства выделим до 200k₽.