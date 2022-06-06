Финансы
Маша Цепелева

Банк «Точка» и «Иннополис» запустили акселератор для ИТ-стартапов — победители получат до 500 млн рублей Статьи редакции

В первую очередь будут рассматривать заявки от разработчиков сервисов для логистики, найма и образования.

  • Заявки на участие принимаются до конца июня 2022 года, итоги планируется подвести в ноябре.
  • В акселераторе могут поучаствовать стартапы с «уникальными решениями». Это может быть команда с идеей и оценкой времени выхода на рынок или опытная команда с готовым MVP (минимально жизнеспособный продукт) и первыми продажами.
  • В первую очередь будут рассматривать заявки от разработчиков в сферах международной логистики, найма персонала и образования.
  • Участники акселератора смогут получить до 200 тысяч рублей на продвижение для тестирования гипотезы. «Точка» готова вложить в лучшие проекты до 500 млн рублей.
  • Курировать образовательную программу будет «Иннополис» — запланированы лекции, collaboration-сессии, курс с основами ведения бизнеса для молодых команд и кураторство экспертов.

#новость #акселератор #точка #иннополис

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31 комментарий
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Андрей Донской

Какой-то заголовок корявый в посте.

Оригинал:

До 500 миллионов

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ инвестиций в победителей

А у вас написано:

Победители получат до 500 млн рублей

Имхо, но ваш заголовок читается как "каждый победитель получит по 500 млн".

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Слегка Придурковатый

1000 рублей - это тоже "до 500 млн".

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Платон Щукин

Кликбейт же умышленный, это сейчас партийная линия у Комитета:)

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Evgeny Boyko

Тем более это Цепелева — прессрелизница всея комитета!

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Сергей И

Исправьте год в статье, пожалуйста.

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Redmi

И ещё ошибка в "200 тысяч рублей", там скорее всего какая то другая валюта должна быть. Рубль не на столько ещё укрепился, что бы этого хватало хоть на что то.

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Noblesse. tv

Не 200 тысяч рублей, а

до 200 тысяч рублей

На рекламу в директе 10к дадут и хватит :-)

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Hambala Fully

Страшно представить, что можно на 10к там натестировать, особенно если деятельность стртапа узкопрофильная (не всякие CRM-ки или ЭДО, а какой-нибудь ИИ). Там цена клика блять по 100 рублей.

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Сергей И

А 500млн хватит?)

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Демократический цветок
Банк «Точка» и «Иннополис»

Нужно было назвать проект «Инночка»

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Mike Elkin

а банк переименовать в "Точка-У"

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Martin Prestone

бл подозрительно когда в названии компании есть инн)

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Михаил

Зачем ?

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Платон Щукин

До 200 000 ₽ на тестирование гипотез?!) Разработчик стоит от 100к/месяц минимум. @Точка что так мало-то? Минцифры «инвалидам» дают от миллиона, @ФРИИ давало от миллиона. Все в IT подорожало, а вы там решили давать в 5 раз меньше, а на ролики с Кустурицей и дальше сливать бюджеты?!) Какие 500 млн., ска, откуда вы их возьмёте?!)

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Точка

Платон, 200 000 рублей — это только на рекламу гипотезы. Мы не первый год ищем интересные стартапы и вкладываемся в них, проводим Питч Дей. Можете не сомневаться, бюджет для этого есть. В целом, стараемся развиваться в сторону эко-системы и строить новые бизнес-линии.

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Платон Щукин

"На проверку гипотезы и оплату рекламного продвижения"

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Борис Вишневский
Какие 500 млн., ска, откуда вы их возьмёте?!)

Могу предположить, что Точке для этого и понадобился иннополис

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Михаил Загоскин

"Ищем технологичные стартапы" - да идите вы в жопу, достали со своими абстракциями, какими-то стартапами которые будут помогать бизнесу. Стартап должен приносить деньги, и точка. Опять наверное выделили какие-то целевые деньги не пойми что, и пытаются попилить.

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Николай Истомин

Точка — красавчики! Как всегда

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Martin Prestone

точка это ж она?)

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Николай Истомин

Их там много... Ну хорошо, красавчики, и красавицы ))

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ART

Нам дали шанс всё исправить с 2020 года)

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Дима А

Статья долго грузилась

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Встречный дебаркадер

Иннополис ускоряет стартапы в точку! (-:

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Evgeny Voronkov

На vc качество статей и редакторов снизилось, зато наняли модераторов, чтобы активно банить и, порой, непонятно за что …

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Платон Щукин

@Маша Цепелева сейчас 2022 год, микро ошибка.

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Evgeny Voronkov

Ну кто-где живет!

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Кирилл Ермаков

А смысл?

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Андрей Чуринов

А резидентом Иннополиса нужно стать для этого?

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Псков Бурито

а у Точки деньги есть?

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Roman Volgasov

Ну вообще движуха нормальная. Только сам сабж вводит в заблуждение.
Новость читается так:
Инвестируем в ваш проект до 500млн, на доказательства выделим до 200k₽.

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