Акции Didi выросли на 62% на премаркете на фоне новостей о прекращении расследования властей Китая Статьи редакции
Проверка началась летом 2021 года после выхода компании на биржу в США.
- Акции китайского агрегатора такси Didi на премаркете выросли больше чем на 62%, до $3 за штуку.
- Цена выросла на фоне сообщения The Wall Street Journal об окончании расследования в отношении компании. Оно идёт с лета 2021 года. Власти Китая хотят снять запрет на регистрацию новых пользователей в сервисе и восстановить приложение в магазинах. Об этом могут объявить в ближайшие дни, говорят источники издания.
- Также власти завершат расследование в отношении логистической платформы Full Truck Alliance и онлайн-рекрутера Kanzhun, которые тоже вышли на американскую биржу.
- При этом Didi ждёт «относительно большой штраф», остальные компании — мягкое наказание, говорят источники. Все три компании обяжут предоставить государству долю в 1%, чтобы власти могли влиять на корпоративные решения.
- Didi вышла на биржу в США в июне 2021 года и привлекла $4 млрд. Это не понравилось властям Китая: они начали расследование и потребовали удалить сервис из местных магазинов приложений. В декабре Didi объявила о делистинге на Нью-Йоркской бирже и подготовке к размещению акций в Гонконге.
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«Об этом могут объявить в ближайшие дни». А могут и не объявить. Власти Китая – довольно нестабильная группа товарищей. Сейчас посмотрят, что акции резко подросли и скажут: «а вот, буржуины клятые, подавайте 81%, а не 1%, тогда и посмотрим более внимательно».
Юмор, конечно, но с претензией на задумчивость.
А могут расстрелять🥲
*могут расстрелять
*не зарекайтесь
Давайте свой Didi запускайте в столицах, а то Яндексу без конкурентов слишком хорошо живётся
То есть власти вначале наложили запрет,а теперь сами хотят его снять?
Да. Был повод тогда, есть повод сейчас.
Компартия Китая, конечно, тот ещё орган. Вообще непонятно что ими двигает в принятии решений
Ещё тыща-другая процентов и дорастут до цены IPO в 15 $