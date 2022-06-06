Amazon провела дробление акций 20 к 1 — теперь они стоят около $128 за штуку Статьи редакции
Так компания сделала бумаги более доступными для инвесторов.
- 6 июня 2022 года вступило в силу решение совета директоров Amazon о дроблении акций в соотношении 20 к 1, пишет Bloomberg. На 17:59 мск акции компании на Nasdaq растут на 4,45% и стоят около $128 за штуку.
- Совет директоров одобрил эту процедуру в марте. CNBC писало, что это первое дробление с 1999 года и четвёртое с момента IPO компании в 1997 году. Такое разделение даст больше гибкости сотрудникам и сделает бумаги более доступными для инвесторов, поясняли в Amazon. С момента последнего дробления акции компании выросли более чем на 4300%, отмечало издание.
- Гендиректор инвестокомпании JMP Group Марк Леманн в разговоре с Bloomberg заметил, что дробление акций — это обычно признак оптимизма компании: «Очень немногие дробят свои акции, ожидая, что дела пойдут плохо».
- В начале февраля 2022 года о дроблении акций в соотношении 20 к 1 объявила Alphabet. В 2020 год сплит акций 5 к 1 провела Tesla, а в марте 2022-го запросила у акционеров разрешение на ещё одно дробление.
3242 просмотров
Ага, стала доступней... сейчас пойду закуплюсь на Московской бирже.
На спб закупитесь
Лучше бомжам отдать эти деньги
Я готов быть этим бомжом )
Сбер круче дробление провёл.
Ха! В прошлый раз, как я слышал, после сплита амазон рынок обвалился и их акции стали стоить 1$
Ждём-с
Ваще пох..ю!
Это ракета, скриньте
К чему скриннить, и так понятно, что все гуд у компании будет. Растет двухзначными темпами, доходы из нескольких несвязанных между собой источников, плюс есть десятки проектов на этапе тестируй&пересобирай, один из которых может выстрелить как aws
Подлетит и пойдет на посадку, скриньте
P/E 56, любое падение роста продаж ракету направит на днище, а если ты платишь лишние 500$ за бензин - вряд ли хуйни с амазона больше затаривать будешь
Для некоторых всё ещё недоступно, надо дробление на дробление)
На Тинькофф Инвестициях бумагу купить невозможно
Биржа пока не возобновила по ним торги. Как только завершится дробление, торги откроются. Следите, пожалуйста, за новостями.
Следим, спасибо. До конца торговой сессии сегодня?
По времени точно не подскажем, ждем информацию от биржи.
Вы зачем мобильный трафик режете?
Таким не занимаемся. Если у вас низкая скорость, напишите, пожалуйста, на mobile.help@tinkoff.ru ваши ФИО и номер телефона. Коллеги постараются помочь.
Вы именно этим и занимаетесь. Никому не советую этих охламонов, зачем в мобайл полезли, если не вывозите
Ожидаю скорый делистинг мозгов.
теперь они ничего не стоят..обособленные акции в стране,где цб регулирует рынок...