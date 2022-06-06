Финансы
Искренний пришелец

Amazon провела дробление акций 20 к 1 — теперь они стоят около $128 за штуку Статьи редакции

Так компания сделала бумаги более доступными для инвесторов.

  • 6 июня 2022 года вступило в силу решение совета директоров Amazon о дроблении акций в соотношении 20 к 1, пишет Bloomberg. На 17:59 мск акции компании на Nasdaq растут на 4,45% и стоят около $128 за штуку.
  • Совет директоров одобрил эту процедуру в марте. CNBC писало, что это первое дробление с 1999 года и четвёртое с момента IPO компании в 1997 году. Такое разделение даст больше гибкости сотрудникам и сделает бумаги более доступными для инвесторов, поясняли в Amazon. С момента последнего дробления акции компании выросли более чем на 4300%, отмечало издание.
  • Гендиректор инвестокомпании JMP Group Марк Леманн в разговоре с Bloomberg заметил, что дробление акций — это обычно признак оптимизма компании: «Очень немногие дробят свои акции, ожидая, что дела пойдут плохо».
  • В начале февраля 2022 года о дроблении акций в соотношении 20 к 1 объявила Alphabet. В 2020 год сплит акций 5 к 1 провела Tesla, а в марте 2022-го запросила у акционеров разрешение на ещё одно дробление.

#новость #amazon

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21 комментарий
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To Broker

Ага, стала доступней... сейчас пойду закуплюсь на Московской бирже.

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Life Expert

На спб закупитесь

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Ilya Lesov

Лучше бомжам отдать эти деньги

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Life Expert

Я готов быть этим бомжом )

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Демократический цветок

Сбер круче дробление провёл.

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Игорь Плюснин

Ха! В прошлый раз, как я слышал, после сплита амазон рынок обвалился и их акции стали стоить 1$
Ждём-с

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Игорь Пронин

Ваще пох..ю!

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Антон Гамаюнов

Это ракета, скриньте

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Adrian Azarov

К чему скриннить, и так понятно, что все гуд у компании будет. Растет двухзначными темпами, доходы из нескольких несвязанных между собой источников, плюс есть десятки проектов на этапе тестируй&пересобирай, один из которых может выстрелить как aws

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Mikhail Manuylov

Подлетит и пойдет на посадку, скриньте

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Mikhail Manuylov

P/E 56, любое падение роста продаж ракету направит на днище, а если ты платишь лишние 500$ за бензин - вряд ли хуйни с амазона больше затаривать будешь

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Сержант Пеппер

Для некоторых всё ещё недоступно, надо дробление на дробление)

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j g

На Тинькофф Инвестициях бумагу купить невозможно

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Тинькофф Инвестиции

Биржа пока не возобновила по ним торги. Как только завершится дробление, торги откроются. Следите, пожалуйста, за новостями.

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j g

Следим, спасибо. До конца торговой сессии сегодня?

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Тинькофф Инвестиции

По времени точно не подскажем, ждем информацию от биржи.

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Кучкуду

Вы зачем мобильный трафик режете?

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Тинькофф Инвестиции

Таким не занимаемся. Если у вас низкая скорость, напишите, пожалуйста, на mobile.help@tinkoff.ru ваши ФИО и номер телефона. Коллеги постараются помочь.

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Кучкуду

Вы именно этим и занимаетесь. Никому не советую этих охламонов, зачем в мобайл полезли, если не вывозите

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Голодный Зомби

Ожидаю скорый делистинг мозгов.

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Rolling On the Floor Laughing

теперь они ничего не стоят..обособленные акции в стране,где цб регулирует рынок...

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