Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":437609,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":437609,"gtm":null} 829 просмотров

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 6 июня: доллар — 61,10 рубля, евро — 64,86 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:35 мск — 60,24 рубля, евро — 64,37 рубля.

Курс доллара на открытии Мосбиржи — 61,52 рубля, евро — 65,21 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,85 рубля.

Санкции

Япония ввела санкции против «Россельхозбанка», «Кредитного банка Москвы» и белорусского «Белинвестбанка».

Что происходит

Шведская группа IKEA продаст «Икано-банк» партнёру, российскому «Кредит Европа банку». «Икано-банк» занимался кредитованием клиентов IKEA и «Меги».

Минэкономразвития предложило специальные правила регулирования финансового рынка для противодействия санкциям, выяснил РБК. Например, послабления для корпоративного сектора в части выпуска и обслуживания ценных бумаг и установление режима секретности для информации о размере золотого запаса и валютных резервах государства.

McDonald’s подал заявки на регистрацию двух товарных знаков в виде картинок. В компании подтвердили, что это возможные варианты логотипа. В нём использовали три цвета – зеленый, оранжевый и красный.

Владелец мастер-франшизы сети пиццерий Pizza Hut в России — польский холдинг Amrest — продал бизнес. Новым собственником стала «Ной-М», которая развивает рестораны «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s, выяснил «Ъ». Оценочная сумма сделки — 300 млн рублей.

Российские ИТ-компании приостановили международную экспансию из-за кризиса в авиаперелетах и санкций, пишут «Ведомости». О сложностях рассказали разработчик офисных программ «МойОфис», который приостановил экспансию в Африке, платежная платформа Mandarin, компания по информбезопасности «Серчинформ» и другие.

Новости предыдущего дня, 6 июня — здесь.