Новости и тексты на фоне 104 дня «спецоперации»: IKEA продаст банк для кредитования клиентов в России местному партнёру Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 6 июня: доллар — 61,10 рубля, евро — 64,86 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,85 рубля.
Санкции
Япония ввела санкции против «Россельхозбанка», «Кредитного банка Москвы» и белорусского «Белинвестбанка».
Что происходит
Шведская группа IKEA продаст «Икано-банк» партнёру, российскому «Кредит Европа банку». «Икано-банк» занимался кредитованием клиентов IKEA и «Меги».
Минэкономразвития предложило специальные правила регулирования финансового рынка для противодействия санкциям, выяснил РБК. Например, послабления для корпоративного сектора в части выпуска и обслуживания ценных бумаг и установление режима секретности для информации о размере золотого запаса и валютных резервах государства.
McDonald’s подал заявки на регистрацию двух товарных знаков в виде картинок. В компании подтвердили, что это возможные варианты логотипа. В нём использовали три цвета – зеленый, оранжевый и красный.
Владелец мастер-франшизы сети пиццерий Pizza Hut в России — польский холдинг Amrest — продал бизнес. Новым собственником стала «Ной-М», которая развивает рестораны «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s, выяснил «Ъ». Оценочная сумма сделки — 300 млн рублей.
Российские ИТ-компании приостановили международную экспансию из-за кризиса в авиаперелетах и санкций, пишут «Ведомости». О сложностях рассказали разработчик офисных программ «МойОфис», который приостановил экспансию в Африке, платежная платформа Mandarin, компания по информбезопасности «Серчинформ» и другие.
Новости предыдущего дня, 6 июня — здесь.
Для ленивых выкладываю возможные варианты логотипа нового Мака. По мне, так хуйня какая-то, а не логотипы.
Как назвали?
⏱ Коротко о главном.
– Apple представила: iOS 16; Watch OS 9; чип М2; Macbook Air; MacOS Ventura; новые виджеты iPad
– $, € чуть вниз: 61,10 ₽ и 64,86 ₽
– Япония вводит санкции против части банков
– IKEA продаёт Икано-банк партнёру из РФ
– Минэконом. предлагает спец (а какие сейчас ещё нужны?) правила фин. рынка: послабления корпорациям и секретность о запасах РФ
– McDonald’s продолжает регистрировать тов. знаки в зелёно-оранжево-красном цвете
– Pizza Hut в РФ продана за 300 млн ₽
– МойОфис и др. ИТ-компании остановили международное продвижение (называют это экспансией!).
🎉 Сегодня:
День краудфандинга в России;
Всемирный день безопасности пищевых продуктов!
Желаю всем прекрасного дня!
(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)
— Доктор, что мне делать с этими зубами?
— Только удалять!
— И сколько это стоит?
— 100 долларов.
— Ничего себе! 100 долларов за минуту работы?!
— Хорошо! Я буду тащить медленно…
Главное Макдак остался