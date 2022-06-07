Правительство запланировало выделить 500 млн рублей на рекламу российских брендов на телевидении Статьи редакции
С марта многие зарубежные компании перестали инвестировать в маркетинг в России — а телеканалы лишились рекламодателей.
- Правительство одобрило выделение субсидий на поддержку российских брендов, в первую очередь на телевидении, пишет «Интерфакс». Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
- В 2022 году на эти цели в пилотном режиме выделят 500 млн рублей. Кто получит деньги и каким образом их будут распределять, Мантуров не уточнил.
- Также он отметил, что часто российские бренды продаются в России под иностранными названиями, потому что покупатели считают, что иностранное — лучше. С помощью рекламы Мантуров хочет исправить ситуацию — сделать так, чтобы покупатели знали, что товар производится в России.
- С начала марта большинство иностранных компаний заморозили инвестиции в маркетинг в России, а телеканалы лишились покупателей рекламы: в том числе Nestle, Procter&Gamble, Mars Russia, PepsiCo, Bayer и GSK, которые входят в топ-15 крупнейших рекламодателей из рейтинга Sostav.ru за 2021 год.
- После начала «спецоперации» состав лидеров среди рекламодателей изменился — на место западных игроков пришли российские банки, фармкомпании и маркетплейсы.
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"потому что покупатели считают, что иностранное — лучше"
А мы с этим нечего не делали.
Забавно, что иностранное и правда лучше.
Невозможно сделать лучший продукт в реалиях закрытой экономики.
Мало промывать мозги насчет политики, надо теперь еще и на товары госпропаганду распространить.
Можно мне, я бренд и слоган придумал.
Бренд:
РУССКИЙ КУСОК ГОВНА
Слоган:
Зато свое
Даже искать особо не надо.
Заходишь в любую Шестерочку и берешь любой продукт "Прекрасная цена"
Неплохо. Скинул предложение о трудоустройстве на должность главного маркетолога всея Руси в личку.
очень зелёнослониковски))
главное лого у Лебедева заказать
500 млн - это же вообще копейки для ТВ. На федеральных каналах ценник же от нескольких миллионов за 10 секунд начинается.
Да же такая сумма - бесполезная трата.
Кому и как распределят деньги не уточняют,ну как обычно
Давно пора.
Давно пора не лезть своим государственно номенклатурным рылом на рынок. Как конкурировать мне с тем, кому дадут бесплатно рекламы на 500млн?
Говна пора.
Т.е. получается это поддержка государственного ТВ под видом помощи избранным производителям?
Охуенно вы придумали ребята
Нет не гос ТВ, там 90% осядет в рекламных студиях. Хотели бы помочь ТВ просто добавили бюджеты ТВ. Тут речь про рекламные отделы.
Забавно, кто-то против растраты средств на эту хню вообще был? Или опять единогласно одобрили?
Чего это хуйня? Ну а как ты ещё узнаешь, что в ресторане "Дядя Ваня" самые вкусные пирожки с луком?
До этого недостаточно рекламировали?
И на кого эта поддержка рассчитана? Точно у брендов будет профит или деньги прокрутят каналы и студии-подрядчики из очередного «реестра»?
Все так, скрытые субсидии телеканалам по факту, ну тут целой отрасли насыпят.
Другое дело 500млн? Там вроже объем был в десятки миллиардов, а рынок схлопнулся на 70-80%.
Лучше бы инсту разблокировали, больше пользы для брендов было бы
Да хотя бы просто бы не блокировали впны
Это они так решили поддержать рекламу и бизнес или же пропагандисткие каналы?
Зачем тратить деньги? Ещё годик-другой санкций и российские бренды не будут нуждаться в рекламе. Те же продукты под маркой "красная цена", "каждый день" и т.д. станут бестселлерами естественным образом.
Ощущение, что у страны нет других задач, как бюджет на рекламу выделять.
Турция ?
Верните мне телек 90-х!
"Обращайтесь на Московский вентиляторный завод!"
Вангую. Грант получат: СБЕР, Газпром и РОСТЕХ
деньги получит ТВ каналы +прокладки в виде РА, которые и так живут за счет государства
Те кто смотрит телевизор, уже "окучены", не в тот рынок инвестируют :-(
Снова все для народа.
Чиновники вообще когда-нибудь о себе думают?
Так яро осваивать бюджеты - это ж тяжкий труд.
"А что случилось-то?"
Зачем мертвый медиум накачивать деньгами?
Кому как, а мне нравятся многие бренды на русском. Наши или иностранные.
Деньги в трубу.
Для средств на рекламу маловато
хорошая логика выделить нную сумму на рекламу, но не лучше что-то изменить, чтоб было другое мнение нежели "покупатели считают, что иностранное — лучше"
Больше похоже на поддержку телеканалов
Подскажите есть ли способы перестать читать "Власти выделили" как "Из твоих налогов будут оплачены"?
Я же правильно понимаю что теперь по ТВ за мои деньги мне будут показывать рекламу? Это что то новенькое.