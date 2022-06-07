Финансы
Металлургический корабль

Правительство запланировало выделить 500 млн рублей на рекламу российских брендов на телевидении Статьи редакции

С марта многие зарубежные компании перестали инвестировать в маркетинг в России — а телеканалы лишились рекламодателей.

  • Правительство одобрило выделение субсидий на поддержку российских брендов, в первую очередь на телевидении, пишет «Интерфакс». Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
  • В 2022 году на эти цели в пилотном режиме выделят 500 млн рублей. Кто получит деньги и каким образом их будут распределять, Мантуров не уточнил.
  • Также он отметил, что часто российские бренды продаются в России под иностранными названиями, потому что покупатели считают, что иностранное — лучше. С помощью рекламы Мантуров хочет исправить ситуацию — сделать так, чтобы покупатели знали, что товар производится в России.
  • С начала марта большинство иностранных компаний заморозили инвестиции в маркетинг в России, а телеканалы лишились покупателей рекламы: в том числе Nestle, Procter&Gamble, Mars Russia, PepsiCo, Bayer и GSK, которые входят в топ-15 крупнейших рекламодателей из рейтинга Sostav.ru за 2021 год.
  • После начала «спецоперации» состав лидеров среди рекламодателей изменился — на место западных игроков пришли российские банки, фармкомпании и маркетплейсы.

#новость #телевидение

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75 комментариев
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Марк Цукор

"потому что покупатели считают, что иностранное — лучше"

А мы с этим нечего не делали.

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Breitson

Забавно, что иностранное и правда лучше.
Невозможно сделать лучший продукт в реалиях закрытой экономики.

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1 комментарий
Пришелец

Мало промывать мозги насчет политики, надо теперь еще и на товары госпропаганду распространить.

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Breitson

Можно мне, я бренд и слоган придумал.

Бренд:
РУССКИЙ КУСОК ГОВНА
Слоган:
Зато свое

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Герман Воронов

Даже искать особо не надо.
Заходишь в любую Шестерочку и берешь любой продукт "Прекрасная цена"

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5 комментариев
Слегка Придурковатый

Неплохо. Скинул предложение о трудоустройстве на должность главного маркетолога всея Руси в личку.

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Виктория Никанорова

очень зелёнослониковски))

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Grigoriy Malyshev

главное лого у Лебедева заказать

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Слегка Придурковатый

500 млн - это же вообще копейки для ТВ. На федеральных каналах ценник же от нескольких миллионов за 10 секунд начинается.

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Владимир Кондратьев

Да же такая сумма - бесполезная трата.

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1 комментарий
Матвей Дубровин

Кому и как распределят деньги не уточняют,ну как обычно

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Хиро Накамура
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Kesha Pazzy

Давно пора.

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Леонид Гнездилов

Давно пора не лезть своим государственно номенклатурным рылом на рынок. Как конкурировать мне с тем, кому дадут бесплатно рекламы на 500млн?

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Stas dyakonov

Говна пора.

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1 комментарий
Хозяин
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Мировой Орзэмэс
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10 комментариев
Alexey

Т.е. получается это поддержка государственного ТВ под видом помощи избранным производителям?
Охуенно вы придумали ребята

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Валерий

Нет не гос ТВ, там 90% осядет в рекламных студиях. Хотели бы помочь ТВ просто добавили бюджеты ТВ. Тут речь про рекламные отделы.

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Zamir Saidov

Забавно, кто-то против растраты средств на эту хню вообще был? Или опять единогласно одобрили?

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Слегка Придурковатый

Чего это хуйня? Ну а как ты ещё узнаешь, что в ресторане "Дядя Ваня" самые вкусные пирожки с луком?

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5 комментариев
Старательный звук

До этого недостаточно рекламировали?
И на кого эта поддержка рассчитана? Точно у брендов будет профит или деньги прокрутят каналы и студии-подрядчики из очередного «реестра»?

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color

Все так, скрытые субсидии телеканалам по факту, ну тут целой отрасли насыпят.
Другое дело 500млн? Там вроже объем был в десятки миллиардов, а рынок схлопнулся на 70-80%.

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1 комментарий
Антон Кузнецов

Лучше бы инсту разблокировали, больше пользы для брендов было бы

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Мировой Орзэмэс

Да хотя бы просто бы не блокировали впны

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2 комментария
Артур Анатольевич Ротарь

Это они так решили поддержать рекламу и бизнес или же пропагандисткие каналы?

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Andrew

Зачем тратить деньги? Ещё годик-другой санкций и российские бренды не будут нуждаться в рекламе. Те же продукты под маркой "красная цена", "каждый день" и т.д. станут бестселлерами естественным образом.

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Псков Бурито

Ощущение, что у страны нет других задач, как бюджет на рекламу выделять.

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Витторио Скалетта
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YCbluKOBPbl

Турция ?

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2 комментария
Артем Акшинцев

Верните мне телек 90-х!

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Виктория Никанорова

"Обращайтесь на Московский вентиляторный завод!"

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1 комментарий
Псков Бурито

Вангую. Грант получат: СБЕР, Газпром и РОСТЕХ

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Сидор

деньги получит ТВ каналы +прокладки в виде РА, которые и так живут за счет государства

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Дмитрий Иванов

Те кто смотрит телевизор, уже "окучены", не в тот рынок инвестируют :-(

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Сидор

Снова все для народа.
Чиновники вообще когда-нибудь о себе думают?
Так яро осваивать бюджеты - это ж тяжкий труд.

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Ушлый тип

"А что случилось-то?"

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Random Dude

Зачем мертвый медиум накачивать деньгами?

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Kesha Pazzy

Кому как, а мне нравятся многие бренды на русском. Наши или иностранные.

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Владимир Кондратьев

Деньги в трубу.

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Мировой Орзэмэс
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Михаил Кондратьев

Для средств на рекламу маловато

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Yaroslav R.

хорошая логика выделить нную сумму на рекламу, но не лучше что-то изменить, чтоб было другое мнение нежели "покупатели считают, что иностранное — лучше"

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Voin Mraka
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kassandra ka

Больше похоже на поддержку телеканалов

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Валерий

Подскажите есть ли способы перестать читать "Власти выделили" как "Из твоих налогов будут оплачены"?

Я же правильно понимаю что теперь по ТВ за мои деньги мне будут показывать рекламу? Это что то новенькое.

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