Рассказывают инвесторы.

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Сергей автор канала « Финсей

Хранение всех иностранных ценных бумаг осуществляется в конечном счете в иностранном депозитарии. Независимо от того, в какой юрисдикции они покупались. Блокировка российских держателей по инициативе Euroclear привела к тому, что хранящиеся там бумаги не могут выйти из российского контура (а также к невозможности участвовать в корпоративных действиях, таких как получение дивидендов и сплиты). Если за Euroclear последуют другие депозитарии, то все бумаги, купленные через российскую инфраструктуру окажутся заперты в ней.

Покупка иностранных бумаг при помощи иностранных посредников влечёт за собой риск прекращения обслуживания россиян в одностороннем порядке с последующей принудительной продажей активов или, что хуже, их заморозкой просто по причине наличия российского гражданства.

Андрей Болкиcев автор канала onfin

В первую очередь нужно исходить из того, что блокировки будут продолжаться. Хоть в теории наши биржи и могут возобновить торги теми бумагами, права на которые учитываются в России, между клиентами российских брокеров, без возможности проводить расчёты с иностранными контрагентами, это будет достаточно искусственный рынок — «кухня», и дивиденды по этим акциям поступать не будут. Отдельные акции через российскую инфраструктуру — самый проблемный вариант.

Также возобновились торги БПИФами на иностранные акции. Я думаю, что высока вероятность такого же сценария: активы будут заморожены. То есть маркетмейкер потеряет возможность выполнять свои функции, ликвидность сильно упадёт, но останется возможность российским держателям паёв торговать между собой, цены при этом будут крайне нестабильны, а доступные объёмы — невелики. Дивиденды поступать не будут, при этом УК продолжит снимать с активов фонда свою комиссию.

Однако, если БПИФ — фидерный, и имеет в своём составе единственный европейский фонд, реинвестирующий полученные дивиденды внутри себя, то потери от заморозки для долгосрочных инвесторов не кажутся катастрофическими. Они лишь будут стеснены в возможности покупат или продавать и будут нести дополнительные издержки из-за возросших спредов.

Также не исключён сценарий, при котором БПИФы сохранят возможность полноценной работы через какие-то офшорные структуры, на которые санкции не будут распространяться. Хотя в качестве базового я бы всё-таки рассматривал сценарий с заблокированными операциями на иностранных рынках и отстутствие дивидендов.

Какие есть варианты инвестиций и связанные с ними риски

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Через брокеров. Interactive Brokers и ещё несколько менее известных брокеров продолжают открывать россиянам счета, IB даже принимает пополнения счёта в рублях. Здесь худший сценарий — брокер потребует подтвердить нероссийское резидентство, в противном случае предложит распродать активы (либо через некоторое время сделает это сам), вывести деньги и закрыть счёт.

Если вывести деньги невозможно из-за блокировок — они будут ждать такой возможности на счету у брокера. Базовый сценарий — запрет открытия новых позиций и пополнений счёта до подтверждения нероссийского резидентства. Это, по моему мнению, наименее рискованный способ зарубежных инвестиций. В особенности если держать один аккумулирующий дивиденды фонд на весь мир, который вообще не требует совершения никаких операций по счёту (ни ребалансировок, ни реинвестирования дивидендов).

Через открытие полисов инвестиционного страхования жизни (Unit Linked). Но они сопряжены с высокими входными расходами, высокими комиссиями и, как правило, обязанностью делать периодические взносы. Причём невозможность заплатить очередной взнос (весьма вероятная в складывающихся условиях) обычно оставляет от инвестированного капитала какие-то крохи, если вообще что-то оставляет.

Вывод

Что лучше — сидеть в рублях, вкладывать в российские инструменты или иностранные — каждый решает сам, исходя из своих целей, потребностей, отношения к рискам и оценки масштаба и вероятности реализации этих рисков. Если говорить об альтернативе российским или иностранным акциям, то для перспективы добавлю замечание, что фондовый рынок слабо связан с той экономикой, которую человек наблюдает вокруг себя: у него другой состав компаний, участники рынка могут смотреть в довольно далёкое будущее, а также имеет место сильное влияние психологии.

В условиях сильной «трансформационной» инфляции при низких процентных ставках сидеть на куче рублей (равно как и на куче долларов: инфляция — в стране, а не в валюте) может быть очень неприятно.

Алексей Марков автор канала « Хулиномика

Вкладываться через нашу биржу рискованно, потому что неизвестно когда откроется (в случае с «Бест эффортс банк» — закроется) мост между депозитариями. Кроме заморозки, ещё есть сплиты и дивиденды. Я бы через нашу биржу точно не стал сейчас вкладываться, только сокращаю позиции.

Через иностранного брокера — менее рискованно, но риск санкций все равно есть. Например, как датский Saxo bank поступил: всем с паспортом России, даже налоговым нерезидентам, пришло письмо, что «у вас есть месяц, чтобы закрыть все позиции и вывести все деньги». А если продаёшь, попадаешь на налог тут в России. Такой сценарий рассматриваю как довольно вероятный — около 25%.

Но есть и похуже сценарии: скажут «всё прощаём, замораживаем, до свидания, ваши деньги уходят на помощь Украине».

Дмитрий Никитенко автор блога об инвестировании и финансовой независимости Capital-Gain.ru

Определённые риски у иностранных инвестиций всегда существовали, если сравнивать их с вложениями в ценные бумаги, напрямую размещенные на локальной бирже. Этим, например, отчасти объясняется такое явление как «портфельный патриотизм», когда инвесторы отводят своей стране вес в портфеле больше, чем её фондовый рынок или экономика занимают в мире. Люди просто боятся потерять вложения в бумаги из чужих стран и понимают, что отстаивать свои интересы в таком случае сложнее, чем в родной юрисдикции.

После начала «спецоперации» эти риски возросли, особенно если речь об иностранных бумагах, доступных на российских биржах — Московской или Санкт-Петербургской. Мало того что цепочка посредников между вами и активами в этом случае возрастает, что само по себе увеличивает операционные риски, так они ещё и из разных стран, отношения между которыми могут резко портиться.

Плохо себя показали и расписки (GDR), и еврооблигации, и ирландские ETF с листингом на Мосбирже, в общем, то, что ориентировалось на сотрудничество стран и с разворотом тренда на глобализацию оказалось токсичными активами, от которых все теперь пытаются избавиться (если могут).

Покупать иностранные ценные бумаги через российских брокеров, если какие-то из них ещё можно купить, сейчас действительно очень рисково. Но говорить, что зарубежным инвестициям уже пришел конец, рано. Варианты сократились, риски выросли, но возможности для глобальной диверсификации еще остаются.

Какие есть варианты инвестиций

Например, крупный американский брокер Interactive Brokers не собирается самостоятельно отказываться ни от старых, ни от новых клиентов из России, и это наиболее прямой способ инвестировать в огромный американский рынок. Я не уверен, что могут массово запретить брокерам иметь дело с россиянами по паспорту, это пахнет дискриминацией и может противоречить каким-то законам. В прошлом, если брокер сам отказывался от работы с россиянами, брокеры либо запрещали покупки, либо просили вывести активы. Слухи о массовой конфискации «на нужды Украины» мне кажутся преувеличенными.

А кроме западных рынков и бирж есть и восточные, активы с которых можно добавлять в свой портфель при наличии доступа. В идеале посредников искать тоже лучше местных и следить, чтобы в приобретаемых фондах не было расписок вместо самих акций (например, китайских компаний), но это уже доступно совсем малому числу людей.

В целом ничего ужасного в том, чтобы «сидеть в рублях», нет, если вы думаете о своих активах системно и составили диверсифицированный, насколько это возможно, портфель, который даже без выхода на зарубежные биржи может включать в себя разные классы активов — акции (в том числе со значимой экспозицией на экспорт), облигации (которые по финансовой теории со временем тоже отбивают инфляцию), арендную недвижимость, немного золота и криптовалют (для смелых).