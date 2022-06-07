Финансы
Заработный паркур

«Райффайзенбанк» начнёт брать комиссию за хранение крупных сумм валюты на текущих счетах Статьи редакции

Это позволит банку «эффективнее управлять средствами в иностранной валюте».

  • С 30 июня 2022 года банк введёт комиссию за хранение средств на текущих валютных счетах в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.
  • Комиссия составит 0,2% в месяц от суммы превышения порогового значения на конец месяца, минимальный размер комиссии — 10 у.е. (условных единиц).
  • Порог для всех валют составит 5000 у.е., а для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» и «Премиальный 5» — 50 тысяч у.е. Для счетов в иенах — 500 тысяч и 5 млн соответственно.
  • Для суммы совокупного остатка в одной валюте более 500 тысяч у.е. (5 млн для иен) комиссия составит 0,5%. Суммируются остатки только на текущих счетах, остатки на вкладах не облагаются комиссией.
  • В мае введение отрицательных ставок по валютным вкладам в рамках дедолларизации допустил ЦБ — но только для юрлиц. Госдума уже рассматривает этот вопрос, говорил регулятор. Введение отрицательных ставок для физлиц не обсуждалось.

#новость #райффайзенбанк

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73 комментария
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Вася Пражкин

Готов хранить без комиссии Вашу валюту )

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EU Advisor

А я еще и приумножу ))

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Alexander Ivanov

Это что, отрицательные ставки по депозитам?

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EK

Это попытка обнулить валютные счета, а потом устроить сюрприз с курсом 200+.
Новые обещания без запуска станка не выполнить. А поступлении большого кол-ва валюты и обязательная конвертация - заставит цб запустить печатный станок, чтобы выкупить всю валютную массу.

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26 комментариев
Vrangel

Они самые, все как в Европе!

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1 комментарий
Forgotten Games

Нет. Вкладов не касается. Во всяком случае пока.:-)

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Кучкуду

За такое на вилы надо, я считаю

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Капитальный крюк

Удачи, «Райффайзенбанк»!
Смелое решение, если только они не преследуют какие-то свои цели, типо избавиться от валютных вкладов перед уходом.

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Denis Bystruev

Именно избавиться от валютных вкладов россиян они и хотят.

И ведь всё равно найдутся люди, которые будут платить и не забирать.

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Roman Volgasov

А они, уходят?

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A.V.

Снять нельзя, хранить - за деньги. Красота!

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unknown

берут за хранение комиссию, но обналичить тоже не дают - твари одним словом

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Рикардо Иванов

Теперь хранить деньги в банке - это привилегия, а не возможность!

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Андрей Верижников

Ого, европейские ставки подъехали

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Капитальный крюк

Вот бы ещё европейские ставки по кредитам

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2 комментария
Генетический Паша

Мне кажется, что-то пошло по пизде
Регресс, получается

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Старательный звук

Мощный шаг от райффайзен! Больше продуманных (нет) решений! Всё для клиентов (нет)!
Ух, прям оторопь берёт (-:

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Иван Петров

Такое ощущение что к запрету хождения токсичной бумажки готовят банки

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Василий Петров

Ну наконец-то доллару конец

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EK

Ага... дедолларизация населения.

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RomanistHere

Мне кажется, или банки раньше за такое бонусы предлагали?

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Grigoriy Malyshev

Доходность по вкладам в июне текущего года уверенно продолжает отрицательный рост

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Павел

Раньше ставка по вкладам в валюте была что-то около 0,1%, не особо похоже на бонусы

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Hnorr

Я снять нал можно только тот, что был до 10 апреля или чё-то там такое?
Т.е. остальных принуждают конвертнуть валюту обратно в деревянные и скорее всего по не самому выгодному курсу?

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Andrey Romanov

Это что, начало возвращения в Россию легендарных у.е. из 90х?

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Цкуро Бесцветный

Комиссия составит 0.2% в месяц от суммы превышения порогового значения на конец месяца.
-
Те, у кого меньше 5К евро, баксов, фунтов и иен можете спать спокойно.

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Forgotten Games

А если больше можно вклад открыть.

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Голодный Зомби

Главное, чтобы до моих мозгов не добрались!

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Skyray

Короче ребята за крипту топят, понятно.

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SYNACK

Это первый, но не последний банк который будет брать комиссию за валютный депозит.

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Petr0vich71

Т.е. хранить в матрасе выгоднее???

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Михаил Желтухин

но в матрас тебе с депозита их никто не отдаст

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1 комментарий
Иван Петров

Как в старые добрые, самый надёжный банк - матрас

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Forgotten Games

Блин, откуда в статье все увидели обнуление валютных счетов и комиссию за депозиты? Я слепой или что?

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Alex Gurulli

Уважаемые россияне учите матерный лексикон - в ближайшее время пригодится.

Словарь русского мата: все матерные слова от а…
Толковый словарь матных слов русского языка или их список от а до я. Разбор истории происхождения…
prostudio.ru
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Александр Иванов

эффективность управления средствами за комиссию в чем выражается? В факте комиссии? Объективные расчеты есть?

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Борис Вишневский

Получается, можно перевести на брокерский счет например и хранить бесплатно?

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Цкуро Бесцветный

Да, но брокерский счет не подпадает под АСВ. Шах и мат.

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1 комментарий
Си Но

Если банкам так валюта не нужна, что аж отрицательный процент хотят сделать - пусть вернут выдачу валюты в любых объёмах населению в начале, а потом вводят что хотят.

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Old Car Raffle

Сначала Тинькофф, теперь Райффайзен ... 100% указание ЦБ
Как с внезапными ограничениями 9 марта 2022 года, ограничения были настолько "внезапные", что Тинькофф успел переписать ПО для нескольких типов банкоматов... а @Тинькофф ??

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Анастасия

Это для физ или юр лиц?

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Breitson

Как хорошо что Путин нас спас от валюты, а то ещё комиссию платить

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