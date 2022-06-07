«Райффайзенбанк» начнёт брать комиссию за хранение крупных сумм валюты на текущих счетах Статьи редакции
Это позволит банку «эффективнее управлять средствами в иностранной валюте».
- С 30 июня 2022 года банк введёт комиссию за хранение средств на текущих валютных счетах в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.
- Комиссия составит 0,2% в месяц от суммы превышения порогового значения на конец месяца, минимальный размер комиссии — 10 у.е. (условных единиц).
- Порог для всех валют составит 5000 у.е., а для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» и «Премиальный 5» — 50 тысяч у.е. Для счетов в иенах — 500 тысяч и 5 млн соответственно.
- Для суммы совокупного остатка в одной валюте более 500 тысяч у.е. (5 млн для иен) комиссия составит 0,5%. Суммируются остатки только на текущих счетах, остатки на вкладах не облагаются комиссией.
- В мае введение отрицательных ставок по валютным вкладам в рамках дедолларизации допустил ЦБ — но только для юрлиц. Госдума уже рассматривает этот вопрос, говорил регулятор. Введение отрицательных ставок для физлиц не обсуждалось.
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Готов хранить без комиссии Вашу валюту )
А я еще и приумножу ))
Это что, отрицательные ставки по депозитам?
Это попытка обнулить валютные счета, а потом устроить сюрприз с курсом 200+.
Новые обещания без запуска станка не выполнить. А поступлении большого кол-ва валюты и обязательная конвертация - заставит цб запустить печатный станок, чтобы выкупить всю валютную массу.
Они самые, все как в Европе!
Нет. Вкладов не касается. Во всяком случае пока.:-)
За такое на вилы надо, я считаю
Удачи, «Райффайзенбанк»!
Смелое решение, если только они не преследуют какие-то свои цели, типо избавиться от валютных вкладов перед уходом.
Именно избавиться от валютных вкладов россиян они и хотят.
И ведь всё равно найдутся люди, которые будут платить и не забирать.
А они, уходят?
Снять нельзя, хранить - за деньги. Красота!
берут за хранение комиссию, но обналичить тоже не дают - твари одним словом
Теперь хранить деньги в банке - это привилегия, а не возможность!
Ого, европейские ставки подъехали
Вот бы ещё европейские ставки по кредитам
Мне кажется, что-то пошло по пизде
Регресс, получается
Мощный шаг от райффайзен! Больше продуманных (нет) решений! Всё для клиентов (нет)!
Ух, прям оторопь берёт (-:
Такое ощущение что к запрету хождения токсичной бумажки готовят банки
Ну наконец-то доллару конец
Ага... дедолларизация населения.
Мне кажется, или банки раньше за такое бонусы предлагали?
Доходность по вкладам в июне текущего года уверенно продолжает отрицательный рост
Раньше ставка по вкладам в валюте была что-то около 0,1%, не особо похоже на бонусы
Я снять нал можно только тот, что был до 10 апреля или чё-то там такое?
Т.е. остальных принуждают конвертнуть валюту обратно в деревянные и скорее всего по не самому выгодному курсу?
Это что, начало возвращения в Россию легендарных у.е. из 90х?
Комиссия составит 0.2% в месяц от суммы превышения порогового значения на конец месяца.
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Те, у кого меньше 5К евро, баксов, фунтов и иен можете спать спокойно.
А если больше можно вклад открыть.
Главное, чтобы до моих мозгов не добрались!
Короче ребята за крипту топят, понятно.
Это первый, но не последний банк который будет брать комиссию за валютный депозит.
Т.е. хранить в матрасе выгоднее???
но в матрас тебе с депозита их никто не отдаст
Как в старые добрые, самый надёжный банк - матрас
Блин, откуда в статье все увидели обнуление валютных счетов и комиссию за депозиты? Я слепой или что?
Уважаемые россияне учите матерный лексикон - в ближайшее время пригодится.
эффективность управления средствами за комиссию в чем выражается? В факте комиссии? Объективные расчеты есть?
Получается, можно перевести на брокерский счет например и хранить бесплатно?
Да, но брокерский счет не подпадает под АСВ. Шах и мат.
Если банкам так валюта не нужна, что аж отрицательный процент хотят сделать - пусть вернут выдачу валюты в любых объёмах населению в начале, а потом вводят что хотят.
Сначала Тинькофф, теперь Райффайзен ... 100% указание ЦБ
Как с внезапными ограничениями 9 марта 2022 года, ограничения были настолько "внезапные", что Тинькофф успел переписать ПО для нескольких типов банкоматов... а @Тинькофф ??
Это для физ или юр лиц?
Как хорошо что Путин нас спас от валюты, а то ещё комиссию платить