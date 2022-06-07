ЦБ увеличил лимит перевода денег за границу для физлиц — с $50 тысяч до $150 тысяч в месяц Статьи редакции
Максимальный размер перевода через посредников без открытия счёта вырос вдвое — до $10 тысяч.
- С 8 июня 2022 года россияне могут в течение календарного месяца переводить со своего счёта в российском банке на свой счёт за рубежом или другому человеку не более $150 тысяч или эквивалент в другой валюте.
- Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физлица из «дружественных» стран.
Через компании, которые переводят деньги без открытия счета, резиденты и нерезиденты из «дружественных» стран теперь могут перевести до $10 тысяч в месяц. Раньше порог составлял $5000.
- Все нерезиденты по-прежнему могут переводить за рубеж деньги, которые они получают в качестве зарплаты. Сохраняется запрет на переводы за границу со стороны юрлиц из стран, поддерживающих санкции.
- Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года.
- ЦБ впервые установил лимит для перевода денег за рубеж для физлиц в марте 2022 года, в апреле увеличил его с $5000 до $10 тысяч, а с середины мая лимит составлял $50 тысяч.
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Спасибо, еб..ть. Наличку - то когда вернут?
Так его ж неоткуда брать, ввоз банкнот USD и EUR запрещен санкциями
Что будете с наличкой делать? Под кроватью хранить?
Никогда. Вывозите рубли. Или покупайте USDT
простые люди писали письма Терешковой с просьбой увеличить этот лимит, она их передала, и ЦБ пошёл навстречу народу
Спасибо Валя!
Помощь родственникам увеличивается, дети не могут жить на 50к$ заграницей
Тинькофф сдулся! Свифт по месяцу люди ждут. И ничего. Так что это издевательство. 150к$ можешь отправить но нечем;)))
Вот вот. Люто плюсую. Хоть ляп напишите - сделать по факту все равно уже ничего нельзя
Отправлял свифтом в армянский юнибанк вчера. Сегодня уже дошли. Но там фишка в том что банк корреспондент у юнибанка стоит мкб - он быстро проводит, правда ему всего пару дней осталось. А вот если идёт через других корреспондентов то там да - жопа полная. Могут просто завернуть, могут проверять по месяцу
Каждый месяц шлю из америки на много счетов в тинькове за работу народу около 100-150k суммарно в месяц - все доходит сразу, комплайенс у них в банке занимает 1-2 дня.
Еще пару месяцев и смогу вывести лям, полагаю?
Да вы шерлок 😂
Объясните, пожалуйста, вот я могу теперь слать 150K, но европейские банки не принимают перевод из РФ.
Деньги или у банка корреспондента разворачиваются, либо сами банки отправляют обратно.
Куда можно слать-то? Только в дружественные банки?
Дайте наводку, пожалуйста, если в курсе.
Переводите в банк Бишкека. Летите в Бишкек. Снимаете налик. Профит
Всё, экономика вернулась к своему пику, с наличкой и свифтом проблемы тоже закончились - Расходимся...
Ваще то даже дна не видно )))
Если на рубли сейчас купил долларов, то отправить именно доллары я не могу, правильно понимаю?
Можешь
Операция «вывоз»
Какое ограничение сейчас является наиболее сдерживающим? Насколько я понял, сейчас главный фактор — разница экспорта и импорта. А, ну и нерезиденты заперты
Главный фактор сейчас - отсутствие банков работающих нормально. На каждом этапе ошибки и возвраты.
Дождаться бы еще теперь евровых свифтов от @Тинькофф !
Ну вот! А все говорили плохо-плохо! А тут вон оно что: хочешь – от $50 до $150 килобаксов каждый месяц переводи за рубеж; хочешь – покупай виртуальные баксы, храни их в Райффайзен и плати за это %.
Сарказм, печальный сарказм.
Осталось только найти 50 тыс бакарей в месяц)))
За 50 тыс в месяц я себе в РФ любую Америку, Германию, Францию, Карибы, Канары устрою)))
Вы так быстро поправили 10 на 50, а я ещё сижу считаю, что можно купить на 10 нынешних
Оттепель
А щас как у крипты еще будут проблемы в связи с заявлениями бидона
Что за заявление бидога?
с таким то свифтом да хоть мульён нам не жалко 😄
Отлично!
Чиновникам купюры карманы жмут, вот и бесятся. А не, это забота о среднем классе. Скока там у нас зп в среднем? 🔍Переведем чутка излишка за бугор?
У нас нет средней зп(
У нас одни едят мясо, а другие хряпу и крошево, а по средней у нас у всех всё ровно, и мы едим голубцы(