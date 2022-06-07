Финансы
Заработный паркур

Суд арестовал ещё 1 млрд рублей на счетах российской «дочки» Google по искам ВГТРК Статьи редакции

Телекомпания требует восстановить доступ к своим заблокированным каналам на YouTube и взыскать неустойку.

  • Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и счета ООО «Гугл» на общую сумму 1 млрд рублей в качестве обеспечительной меры по двум искам ВГТРК, пишет РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
  • В конце мая суд также арестовал активы российского подразделения Google на 500 млн рублей по иску телеканала «Звезда», а затем на 1 млрд рублей — по двум искам «Москва Медиа». Обе компания недовольны ограничением доступа к своим YouTube-каналам.
  • Кроме того, приставы взыскали с Google оборотный штраф в 7,7 млрд рублей за неудаление запрещённой в России информации. Из-за ареста банковского счёта в середине мая российское юрлицо компании начало процедуру банкротства.

#новость #google

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29 комментариев
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Леонид Гнездилов

Позор какой-то. Урок будет на сто лет всем иностранным фирмам, как открывать у нас филиалы)

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Кирилл Левин

Замораживать 300млрд для Вас не является позорным?

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Uuno Turhopuru

Бомбить соседнюю страну не является позорным?

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cepera

Так пусть та страна, которую бомбят и замораживает. Зачем кому то лезть не в своё дело?
«Свои собаки грызутся, чужая не приставай»

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Николай

Чтобы дальше бомбление не полезло надо останавливать его в зародыше

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Uuno Turhopuru

Ну она попросила и заморозили. В чем проблема? Это асимметричный ответ..

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Леонид Гнездилов

Ну вот такие молодцы, готовы рисковать и прибылями и репутациями, лишь бы не дать убивать ничем неповинных людей. Важное и правое дело.

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Тимур Хоязов

А что ты предлагаеш? Как надо было поступить? Они же просто так решили её бомбить по твоему

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Александр

А какая компания их заморозила?

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Сергей Гилюк

Чекните оборотные штрафы в ес

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Roman Moskovskiy

К чему юридический цирк, заберите просто всё?...

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Андрей Иванов

у всех гугл последние 2 дня глючит?

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Daily Science

Сервера Global Cache отключают с конца мая. А может уже и через ТСПУ замедлять начали.

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Андрей Иванов

короче надо быстрее скачивать весь гугл

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Йонас Урбонас

У многих. Заметил еще неделю назад начались проблемы с гугл картами.

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Max

Не последние два дня, а уже давно

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Александр

А что э это ацечаствянныя компании выбирают вражеский ютуб, а не поддерживают ацечаствянны рутуб? Из каждого тапка кричат же, что наше - лучше. Выходит, что нет? Как же так?

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Евгений Кузнецов

И я думаю, мы все заслуживаем эти деньги. Куда прийти за своей долей?

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Йонас Урбонас

Без обид, на йух))

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Alexander Novikov

Ну что могу сказать. Легально обокрали только через суд. Понятное дело, что это совсем не 300 млн. Долларов., ну хоть что-то.

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Андрей Князев

Обе компания недовольны ограничением доступа к своим YouTube-каналам. Странно. Я тоже не доаелен, что не могу смотреть и читать, что хочу. Но подозреваю, что мои иски будут менее успешны, чем у пропагандистов.

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Йонас Урбонас

Последние дня 2 штормит сервисы гугл, очень. Просто держу в курсе. Что дальше, какие прогнозы?

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Betty Boop

Клинопись, берестяные грамоты.

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ART

Они должны передать свой бизнес vk?

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Александр

У нынешней власти хорошо получается «отжимать по закону». В 90х учились…

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Евгений Кузнецов

Как узнать фейк эта новость или нет?

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Own glow

Гугл по этим причинам не может вернуть деньги рекламодателям судя по всему 🤷🏻‍♂️

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Антон Казанцев

Всё продолжают высасывать деньги с гугла.. М-да

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Стерлядка Вяленная

Вот в гугле дураки сидят))) Давно бы вывели 95% средств, оставили мелочь на всякие траты)) Или думали, что дважды в одну воронку не стукнет)

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