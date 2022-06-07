Суд арестовал ещё 1 млрд рублей на счетах российской «дочки» Google по искам ВГТРК Статьи редакции
Телекомпания требует восстановить доступ к своим заблокированным каналам на YouTube и взыскать неустойку.
- Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и счета ООО «Гугл» на общую сумму 1 млрд рублей в качестве обеспечительной меры по двум искам ВГТРК, пишет РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
- В конце мая суд также арестовал активы российского подразделения Google на 500 млн рублей по иску телеканала «Звезда», а затем на 1 млрд рублей — по двум искам «Москва Медиа». Обе компания недовольны ограничением доступа к своим YouTube-каналам.
- Кроме того, приставы взыскали с Google оборотный штраф в 7,7 млрд рублей за неудаление запрещённой в России информации. Из-за ареста банковского счёта в середине мая российское юрлицо компании начало процедуру банкротства.
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Позор какой-то. Урок будет на сто лет всем иностранным фирмам, как открывать у нас филиалы)
Замораживать 300млрд для Вас не является позорным?
Бомбить соседнюю страну не является позорным?
Так пусть та страна, которую бомбят и замораживает. Зачем кому то лезть не в своё дело?
«Свои собаки грызутся, чужая не приставай»
Чтобы дальше бомбление не полезло надо останавливать его в зародыше
Ну она попросила и заморозили. В чем проблема? Это асимметричный ответ..
Ну вот такие молодцы, готовы рисковать и прибылями и репутациями, лишь бы не дать убивать ничем неповинных людей. Важное и правое дело.
А что ты предлагаеш? Как надо было поступить? Они же просто так решили её бомбить по твоему
А какая компания их заморозила?
Чекните оборотные штрафы в ес
К чему юридический цирк, заберите просто всё?...
у всех гугл последние 2 дня глючит?
Сервера Global Cache отключают с конца мая. А может уже и через ТСПУ замедлять начали.
короче надо быстрее скачивать весь гугл
У многих. Заметил еще неделю назад начались проблемы с гугл картами.
Не последние два дня, а уже давно
А что э это ацечаствянныя компании выбирают вражеский ютуб, а не поддерживают ацечаствянны рутуб? Из каждого тапка кричат же, что наше - лучше. Выходит, что нет? Как же так?
И я думаю, мы все заслуживаем эти деньги. Куда прийти за своей долей?
Без обид, на йух))
Ну что могу сказать. Легально обокрали только через суд. Понятное дело, что это совсем не 300 млн. Долларов., ну хоть что-то.
Обе компания недовольны ограничением доступа к своим YouTube-каналам. Странно. Я тоже не доаелен, что не могу смотреть и читать, что хочу. Но подозреваю, что мои иски будут менее успешны, чем у пропагандистов.
Последние дня 2 штормит сервисы гугл, очень. Просто держу в курсе. Что дальше, какие прогнозы?
Клинопись, берестяные грамоты.
Они должны передать свой бизнес vk?
У нынешней власти хорошо получается «отжимать по закону». В 90х учились…
Как узнать фейк эта новость или нет?
Гугл по этим причинам не может вернуть деньги рекламодателям судя по всему 🤷🏻♂️
Всё продолжают высасывать деньги с гугла.. М-да
Вот в гугле дураки сидят))) Давно бы вывели 95% средств, оставили мелочь на всякие траты)) Или думали, что дважды в одну воронку не стукнет)