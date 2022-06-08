Финансы
Заработный паркур

«Тинькофф банк» попал в реестр ИТ-компаний Минцифры Статьи редакции

Вслед за «Сбером».

  • Информация об этом внесена 6 июня 2022 года в реестр аккредитованных ИТ-компаний, который ведёт Минцифры.
  • Несколько «дочек» компании уже находятся в реестре: «Тинькофф центр разработки» с 2016 года, «Тинькофф операционные технологии», «Тинькофф инвестиционные технологии», «Тинькофф мобильные технологии» — с января 2022-го, «Тинькофф мобайл» — с апреля.
  • В мае такой же статус получил «Сбер».
  • Аккредитованные ИТ-компании могут претендовать на налоговые и другие льготы. Но аккредитация — «необходимое, но недостаточное условие» для их получения, говорили в Минцифры.
  • В конце мая предправления «Тинькофф» Станислав Близнюк отмечал, что льготы для ИТ нужно распространить и на банки. Поддержать инициативу с признанием банков ИТ-компаниями обещал ЦБ.

#новость #тинькофф

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16 комментариев
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Император Нолимоций

Потанин купил банк, чтобы податься на льготную ипотеку.

Я, кстати, нашел абсолютно надежный способ хранить деньги в Тинькофф банке без риска, что их с3.14здят, — нужно просто прорезать в ней сверху небольшую дырочку под монетки.

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Парфен Рогожин

Хртьфу

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Организованный кот

Смачно ))

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Philipp Novikov

Значит, вслед за Сбером поймает санкции?..

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Максим Ростокин

А отказ от включения в этот список равносилен госизмене?

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Илья Попов

И не сомневаетесь.

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Денис Богачев

Тогда надо любую компанию с сайтом и мобильным приложением признавать ИТ компанией.

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Цкуро Бесцветный

Так и есть, в России уже таких сотни, налоговые льготы решают)))

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Бумажный глобус

Любую, в которой есть кампухтер, и человек, умеющий его перезагружать

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Илья Попов

Всё возможно, но смотря кто владеет этой компанией.

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Старательный звук

Ну вот теперь-то банк, выросший из фамилии, заживёт и на широкую ногу зашагает. Сможет нанимать айтишников для упрощённого оформления им ПМЖ и через них, не опасаясь наказаний, осуществлять параллельный импорт!

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fintech scientist

и так нанимать может, в "тинькофф центр разработки", это ит компания, которая есть в реестре, сейчас все банковское ит в этой дочке зарегистрировано, недавно переводились ребята в московском офисе, в регионах сразу там были

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Rnatery

Так а теперь включили сам Тинькофф

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Бумажный глобус

У тинькоф разве программисты не ИПшниками оформлены?

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Slava Semenchuk

Нет

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Платон Щукин

@Тинькофф добро пожаловать в "клуб", теперь ты точно официальный член.

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