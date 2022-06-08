«Тинькофф банк» попал в реестр ИТ-компаний Минцифры Статьи редакции
Вслед за «Сбером».
- Информация об этом внесена 6 июня 2022 года в реестр аккредитованных ИТ-компаний, который ведёт Минцифры.
- Несколько «дочек» компании уже находятся в реестре: «Тинькофф центр разработки» с 2016 года, «Тинькофф операционные технологии», «Тинькофф инвестиционные технологии», «Тинькофф мобильные технологии» — с января 2022-го, «Тинькофф мобайл» — с апреля.
- В мае такой же статус получил «Сбер».
- Аккредитованные ИТ-компании могут претендовать на налоговые и другие льготы. Но аккредитация — «необходимое, но недостаточное условие» для их получения, говорили в Минцифры.
- В конце мая предправления «Тинькофф» Станислав Близнюк отмечал, что льготы для ИТ нужно распространить и на банки. Поддержать инициативу с признанием банков ИТ-компаниями обещал ЦБ.
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Потанин купил банк, чтобы податься на льготную ипотеку.
Я, кстати, нашел абсолютно надежный способ хранить деньги в Тинькофф банке без риска, что их с3.14здят, — нужно просто прорезать в ней сверху небольшую дырочку под монетки.
Хртьфу
Смачно ))
Значит, вслед за Сбером поймает санкции?..
А отказ от включения в этот список равносилен госизмене?
И не сомневаетесь.
Тогда надо любую компанию с сайтом и мобильным приложением признавать ИТ компанией.
Так и есть, в России уже таких сотни, налоговые льготы решают)))
Любую, в которой есть кампухтер, и человек, умеющий его перезагружать
Всё возможно, но смотря кто владеет этой компанией.
Ну вот теперь-то банк, выросший из фамилии, заживёт и на широкую ногу зашагает. Сможет нанимать айтишников для упрощённого оформления им ПМЖ и через них, не опасаясь наказаний, осуществлять параллельный импорт!
и так нанимать может, в "тинькофф центр разработки", это ит компания, которая есть в реестре, сейчас все банковское ит в этой дочке зарегистрировано, недавно переводились ребята в московском офисе, в регионах сразу там были
Так а теперь включили сам Тинькофф
У тинькоф разве программисты не ИПшниками оформлены?
Нет
@Тинькофф добро пожаловать в "клуб", теперь ты точно официальный член.