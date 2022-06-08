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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 105 дня «спецоперации»: «Аэрофлот» купит российские самолёты, 800 тысяч м² офисов опустеют Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 7 июня: доллар — 61,10 рубля, евро — 64,86 рубля.

Курсы валют на 8 июня: доллар — 60,95 рубля, евро — 64,57 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:35 мск — 60,24 рубля, евро — 64,37 рубля.

Курс доллара на открытии Мосбиржи — 61,52 рубля, евро — 65,21 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,85 рубля.

Что происходит

Продажи премиум-машин в России в мае снизились на 89% год к году, подсчитали в «Автостате». Некоторые производители не могут отправить в Россию машины из-за логистического кризиса, другие — из-за санкций. Например, Mercedes-Benz не отгружает автомобили со склада в России дилерам из-за опасения вторичных санкций, рассказали источники «Ъ».

Сервис электронных платежей «ЮMoney» запустил агрегатор интернет-магазинов в приложении. В разделе «Покупки» — 50 тысяч товаров, туда могут попасть магазины, которые принимают платежи на сайте через «ЮKassa», среди способов оплаты должен быть кошелек «ЮMoney».

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«Яндекс.Маркет» начал продавать подержанные сумки от люксовых брендов — Louis Vuitton, Saint Laurent, Dior, Prada, Gucci, Chanel, Fendi, Balenciaga, Bottega Veneta — в партнёрстве с платформой The Cultt. Средняя цена сумок — больше 100 тысяч рублей.

«Аэрофлот» планирует купить 300 самолетов российского производства — SSJ100, МС-21 и Ту-214, выяснили «Ведомости».

По итогам 2022 года на офисном рынке Москвы освободится дополнительно 800 тысяч м², на которые не найдутся арендаторы. Такой прогноз дал оператор коммерческой недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP). Это будет максимальным значением с 2012 года.

Ozon, «Авито», «Циан», HeadHunter, «Тинькофф» и «Билайн» попросили премьер-министра Михаила Мишустина поменять критерии для включения продуктов в реестр отечественного программного обеспечения. Так они смогут получить льготы для ИТ-компаний.

Новости предыдущего дня, 7 июня — здесь.

#новость #днрилнр

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42 комментария
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Vladislav S

Еще короче и только о самом главном: пока не умер.

#сок

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Виктор Албанец

Какая глупость выражать недовольство политикой страны в виде ненависти к главе государства (не важно своему гос-ву или чужому). Политику формирует и реализует правящая элита (включая главу). Даже самый лютый диктатор не может в одиночку ничего.
Так что мой вам совет (не смотря на то что я не разделяю вашу неодобрение текущей политикой), не нравится политика - критикуйте её, предлагайте иные подходы, приводите аргументы и доказательства.

А просто от смены лидера политика не то что может не изменится, может и ужесточиться.

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Мдидслсл Шишпшпшпщ

Не мели те чушь. Диктатор всегда правит один. Все остальные "шестерки" выполняющие указания. Самостоятельные люди там не "приживаются". А "илита" молчит пока ей разрешают воровать. Собственно есть сейчас и происходит.

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Сергей С.

Еще один пригожинский. Я напомню, у твоего шефа три судимости, и это он нам предлагает поговорить, а сам собрал личную армию под крылышком большого босса.

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Виктор Албанец

Если кто-то пишет что-то с чем вы не согласны, то значит кремлебот (пригожинский, ольгинский, я запутался), я правильно понял?

Удобно, зачем как-то аргументировать свою позицию, опровергать как-то там, просто поставлю лейбл на всех кто мне не нравится и проблем нет!

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Y Peskarev

Я бы на вашем месте здесь такое не писал. Это сообщество либералов, вы их будете только злить.

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Дурацкий корабль

Как в «Семейке Крудс» про бабку с хвостом: всё ещё жива! (-:

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Igor Kowalski

Интересно было бы такую же сводку увидеть по основным экономикам мира.

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YCbluKOBPbl

Хз , вчера великий рекорд поставил по безработице 😔
Смысл в статистике ?)

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Александр Привалов

Зато приколитесь с каких высот будем падать?)

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YCbluKOBPbl

Не знаю , 90% по Рен-ТВ видели обратное 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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Евгений

Рекорд или антирекорд?

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YCbluKOBPbl

Это уже каждый сам решать должен )

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Дурацкий корабль

⏱ Коротко о главном.

– Минцифры: план на случай отключения РФ от точек обмена трафиком готов – пустим через Азию
– теперь и Тинькофф банк в реестре ИТ-компаний. Несколько его «дочек» уже были там
– $ и € чуть вниз: 60,95 ₽ и 64,57 ₽
– премиум-машины продаются всё хуже: -89% к году. Причин несколько, но источник проблем один
– ЮMoney запустил мега-ИМ: 50 000 товаров
– ЯндексМаркет тестирует новые форматы, теперь можно купить б/у сумки Dior, Prada и прочих люкс. брендов
– Аэрофлот хочет купить 300 отечественных самолётов. Новые субсидии?
– 800 000 м² офисов не найдут арендаторов в 2022-: в Москве, максимум за 10 лет.

🎉 Сегодня:
День социального работника в России;
День Республики Карелия;
Всемирный день океанов;
Всемирный день петербургских котов и кошек!

Желаю всем чудесного дня!

(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)

#сокр

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Андрей Мельник

В общем - пока живём. С праздником всех карелов (или все таки карельцев), любителей океанов и петербургских котов и кошек. Кто бы мы были без них? Всем молока и морепродуктов.
P.S. Бывших коллег- соцработников тоже с праздником.

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Дурацкий корабль

Без карельцев были бы менее разнообразными, а без кошек – собачниками?

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Vladislav S
Аэрофлот» планирует купить 300 самолетов российского производства — SSJ100, МС-21 и Ту-214

Аэрофлот может планировать купить хоть пепелацы. Производство SSJ100 в лучший год, без 1000 санкций было 35 штук. В прошлом - 12.

Лучше бы аэрофлоту просто купить все украденное на Западе, и не выпендриваться.

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Александр Иванов

а какие из этих самолётов в России произведены? Только не так что собраны, а именно произведены, от заклепок до двигателей и авионики?

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Слегка Придурковатый

Подозреваю, таких самолётов нет ни у кого.

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Александр Иванов

так может надо называть "собраные в России"? А не российские. разница огромная. Я тут на днях видел монитор с тачскрином. Шильдик и сайт производителя гласит что это российское производство. А из российского там только наклейка. Остальное собрано китайцами в Китае. подозреваю что наклейку они же с русскими надписями по заказу приклеили))

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Слегка Придурковатый

В таком случае вообще 99% всей продукции нужно аналогично называть. Какой-нибудь условный айфон тоже собирается в Тайване/Китае, но вряд ли кто-то называет его тайваньским/китайским.

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Александр Иванов

ну или "американской фирмы" что честнее гораздо

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Слегка Придурковатый

Разработан Эппл, а Эппл - компания американская. А собирали его в Тайване/Китае, допустим.

В общем, ты доёбываешься до столба. Современный мир такой, что редкий продукт (со всеми комплектующими) делается в одной стране.

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Александр Иванов

нет, я дое.ваюсь до указания страны производства, а не реального описания. Мне плевать кто что там пытается выставить. но если нас отрежут от внешнего мира они внезапно окажутся такими же российскими как и процессоры, которые мы сами делать не в состоянии. Если мы не можем что-то производить полностью самостоятельно, то оно не может называться нашим. нашей разработки - да. Фирма заказчик наша. Может стоить ограничиться реальностью и не перевирать?

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Слегка Придурковатый

"Если мы не можем что-то производить полностью самостоятельно, то оно не может называться нашим"

Алё, я тебе об этом и говорю: ни одна страна не может производить полностью самостоятельно большинство продуктов. Но от этого условный БМВ не перестаёт считаться немецким, хотя по факту это далеко не так.

А ты именно что доёбываешься.

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Александр Иванов

ну я не слышал чтобы про него говорили "американский айфон", просто айфон...

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fffggg gggfff

на нём написано "спроектирован в калифорнии, собран в китае"

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Слегка Придурковатый

И?

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Александр Иванов

то что его не называют американским, американской называют фирму...

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Vladislav S

никакие

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Александр Иванов

т.е. они такие же Российские как БМВ или VW собранные в Калуге...

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Станислав Назаров

Так можно сказать про что угодно... Какие бмв немецкие, если половина комплектующих произведено в Румынии, электроника в Китае, технологии придуманы в США, метал в России, а на заводе работают поляки?

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Александр Иванов

так в здравом уме их немецкими и не называют. Это автомобили немецкой марки. Это правильное описание. Принадлежностью к стране можно, да и то с натяжкой, отнести фирму, но не еë продукцию в 99.9999% случаев. Так что самолеты не Российские, а российских производителей, ну или российской фирмы. что не делает их российскими.

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Слегка Придурковатый

"Продажи премиум-машин в России в мае снизились на 89% год к году"

Ничего, скоро и "Москвич" будет премиум-машиной. А "Мерсы" жаль, так и вижу, как они будут пылиться на складах десятки лет (до отмены санкций).

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Александр Привалов

Будут как электронику перебрендировать.
- А это что иностранный автомобиль поехал? Он же из нежружественного государства! У нас же санкции!
- это Аурус.
- да это Роллс-Ройс!
- Это Аурус.

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Ruslan Yunusov

Только вчера читал что наш автомобильный бизнес в жопе,сегодня уже этому выделили место в новостях

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Roman

За 2020 и 2021 они столько заработали, что денег им хватит три войны пересидеть. В ноябре 2020 мне на серьёзных щщах предлагали коврики в салон за 50 тыс. рублей, сигнализацию за 300 тыс. и сеточку в радиатор за 20 тыс.

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AlexName

@Роман Кондрашкин

планируется ли в AzurDrive (https://azurdrive.ru/) снизить платеж за лизинг авто? в мае вы его подняли, ссылаясь на повышение ставки ЦБ, но она снизилась до 11%, почему вы не снижаете платеж? стрелочка в обратную сторону не поворачивается или это все же было прикрытие желания навариться как можно больше на своих клиентах?

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TLGM x Event

Если вещь поношенная, это уже не люкс

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Дмитрий Филиппов
«Аэрофлот» планирует купить 300 самолетов российского производства — SSJ100, МС-21 и Ту-214, выяснили «Ведомости».

Спасибки что не Китайские.

Ozon, «Авито», «Циан», HeadHunter, «Тинькофф» и «Билайн» попросили премьер-министра Михаила Мишустина поменять критерии для включения продуктов в реестр отечественного программного обеспечения. Так они смогут получить льготы для ИТ-компаний.

*уём по губе бы им, а в итоге опять малому бизнесу.

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Александр Кудин

Аэрофлот планирует купить 300 самолетов российского производства = топ менеджеры аэрофлота создадут подконтрольную им фирму которая купит эти самолеты, а аэрофлоту будет сдавать их в лизинг = профит)
Аэрофлот без гос поддержки уже давно был бы банкрот. Махинации с лизинговыми договорам иностранных судов, непонятная закупка рекламы у Симонян за сотни миллионов и многое многое другое чего мы не знаем, но оплачиваем из налогов…

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Криминальный историк

Готовятся к монополии, все ясно. И цены в небеса, чтобы за все это платить.

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