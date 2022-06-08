Новости и тексты на фоне 105 дня «спецоперации»: «Аэрофлот» купит российские самолёты, 800 тысяч м² офисов опустеют Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 7 июня: доллар — 61,10 рубля, евро — 64,86 рубля.
Курсы валют на 8 июня: доллар — 60,95 рубля, евро — 64,57 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,85 рубля.
Что происходит
Продажи премиум-машин в России в мае снизились на 89% год к году, подсчитали в «Автостате». Некоторые производители не могут отправить в Россию машины из-за логистического кризиса, другие — из-за санкций. Например, Mercedes-Benz не отгружает автомобили со склада в России дилерам из-за опасения вторичных санкций, рассказали источники «Ъ».
Сервис электронных платежей «ЮMoney» запустил агрегатор интернет-магазинов в приложении. В разделе «Покупки» — 50 тысяч товаров, туда могут попасть магазины, которые принимают платежи на сайте через «ЮKassa», среди способов оплаты должен быть кошелек «ЮMoney».
«Яндекс.Маркет» начал продавать подержанные сумки от люксовых брендов — Louis Vuitton, Saint Laurent, Dior, Prada, Gucci, Chanel, Fendi, Balenciaga, Bottega Veneta — в партнёрстве с платформой The Cultt. Средняя цена сумок — больше 100 тысяч рублей.
«Аэрофлот» планирует купить 300 самолетов российского производства — SSJ100, МС-21 и Ту-214, выяснили «Ведомости».
По итогам 2022 года на офисном рынке Москвы освободится дополнительно 800 тысяч м², на которые не найдутся арендаторы. Такой прогноз дал оператор коммерческой недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP). Это будет максимальным значением с 2012 года.
Ozon, «Авито», «Циан», HeadHunter, «Тинькофф» и «Билайн» попросили премьер-министра Михаила Мишустина поменять критерии для включения продуктов в реестр отечественного программного обеспечения. Так они смогут получить льготы для ИТ-компаний.
Новости предыдущего дня, 7 июня — здесь.
Еще короче и только о самом главном: пока не умер.
#сок
Какая глупость выражать недовольство политикой страны в виде ненависти к главе государства (не важно своему гос-ву или чужому). Политику формирует и реализует правящая элита (включая главу). Даже самый лютый диктатор не может в одиночку ничего.
Так что мой вам совет (не смотря на то что я не разделяю вашу неодобрение текущей политикой), не нравится политика - критикуйте её, предлагайте иные подходы, приводите аргументы и доказательства.
А просто от смены лидера политика не то что может не изменится, может и ужесточиться.
Не мели те чушь. Диктатор всегда правит один. Все остальные "шестерки" выполняющие указания. Самостоятельные люди там не "приживаются". А "илита" молчит пока ей разрешают воровать. Собственно есть сейчас и происходит.
Еще один пригожинский. Я напомню, у твоего шефа три судимости, и это он нам предлагает поговорить, а сам собрал личную армию под крылышком большого босса.
Если кто-то пишет что-то с чем вы не согласны, то значит кремлебот (пригожинский, ольгинский, я запутался), я правильно понял?
Удобно, зачем как-то аргументировать свою позицию, опровергать как-то там, просто поставлю лейбл на всех кто мне не нравится и проблем нет!
Я бы на вашем месте здесь такое не писал. Это сообщество либералов, вы их будете только злить.
Как в «Семейке Крудс» про бабку с хвостом: всё ещё жива! (-:
Интересно было бы такую же сводку увидеть по основным экономикам мира.
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Хз , вчера великий рекорд поставил по безработице 😔
Смысл в статистике ?)
Зато приколитесь с каких высот будем падать?)
Не знаю , 90% по Рен-ТВ видели обратное 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Рекорд или антирекорд?
Это уже каждый сам решать должен )
⏱ Коротко о главном.
– Минцифры: план на случай отключения РФ от точек обмена трафиком готов – пустим через Азию
– теперь и Тинькофф банк в реестре ИТ-компаний. Несколько его «дочек» уже были там
– $ и € чуть вниз: 60,95 ₽ и 64,57 ₽
– премиум-машины продаются всё хуже: -89% к году. Причин несколько, но источник проблем один
– ЮMoney запустил мега-ИМ: 50 000 товаров
– ЯндексМаркет тестирует новые форматы, теперь можно купить б/у сумки Dior, Prada и прочих люкс. брендов
– Аэрофлот хочет купить 300 отечественных самолётов. Новые субсидии?
– 800 000 м² офисов не найдут арендаторов в 2022-: в Москве, максимум за 10 лет.
🎉 Сегодня:
День социального работника в России;
День Республики Карелия;
Всемирный день океанов;
Всемирный день петербургских котов и кошек!
Желаю всем чудесного дня!
(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)
#сокр
В общем - пока живём. С праздником всех карелов (или все таки карельцев), любителей океанов и петербургских котов и кошек. Кто бы мы были без них? Всем молока и морепродуктов.
P.S. Бывших коллег- соцработников тоже с праздником.
Без карельцев были бы менее разнообразными, а без кошек – собачниками?
Аэрофлот может планировать купить хоть пепелацы. Производство SSJ100 в лучший год, без 1000 санкций было 35 штук. В прошлом - 12.
Лучше бы аэрофлоту просто купить все украденное на Западе, и не выпендриваться.
а какие из этих самолётов в России произведены? Только не так что собраны, а именно произведены, от заклепок до двигателей и авионики?
Подозреваю, таких самолётов нет ни у кого.
так может надо называть "собраные в России"? А не российские. разница огромная. Я тут на днях видел монитор с тачскрином. Шильдик и сайт производителя гласит что это российское производство. А из российского там только наклейка. Остальное собрано китайцами в Китае. подозреваю что наклейку они же с русскими надписями по заказу приклеили))
В таком случае вообще 99% всей продукции нужно аналогично называть. Какой-нибудь условный айфон тоже собирается в Тайване/Китае, но вряд ли кто-то называет его тайваньским/китайским.
ну или "американской фирмы" что честнее гораздо
Разработан Эппл, а Эппл - компания американская. А собирали его в Тайване/Китае, допустим.
В общем, ты доёбываешься до столба. Современный мир такой, что редкий продукт (со всеми комплектующими) делается в одной стране.
нет, я дое.ваюсь до указания страны производства, а не реального описания. Мне плевать кто что там пытается выставить. но если нас отрежут от внешнего мира они внезапно окажутся такими же российскими как и процессоры, которые мы сами делать не в состоянии. Если мы не можем что-то производить полностью самостоятельно, то оно не может называться нашим. нашей разработки - да. Фирма заказчик наша. Может стоить ограничиться реальностью и не перевирать?
"Если мы не можем что-то производить полностью самостоятельно, то оно не может называться нашим"
Алё, я тебе об этом и говорю: ни одна страна не может производить полностью самостоятельно большинство продуктов. Но от этого условный БМВ не перестаёт считаться немецким, хотя по факту это далеко не так.
А ты именно что доёбываешься.
ну я не слышал чтобы про него говорили "американский айфон", просто айфон...
на нём написано "спроектирован в калифорнии, собран в китае"
И?
то что его не называют американским, американской называют фирму...
никакие
т.е. они такие же Российские как БМВ или VW собранные в Калуге...
Так можно сказать про что угодно... Какие бмв немецкие, если половина комплектующих произведено в Румынии, электроника в Китае, технологии придуманы в США, метал в России, а на заводе работают поляки?
так в здравом уме их немецкими и не называют. Это автомобили немецкой марки. Это правильное описание. Принадлежностью к стране можно, да и то с натяжкой, отнести фирму, но не еë продукцию в 99.9999% случаев. Так что самолеты не Российские, а российских производителей, ну или российской фирмы. что не делает их российскими.
"Продажи премиум-машин в России в мае снизились на 89% год к году"
Ничего, скоро и "Москвич" будет премиум-машиной. А "Мерсы" жаль, так и вижу, как они будут пылиться на складах десятки лет (до отмены санкций).
Будут как электронику перебрендировать.
- А это что иностранный автомобиль поехал? Он же из нежружественного государства! У нас же санкции!
- это Аурус.
- да это Роллс-Ройс!
- Это Аурус.
Только вчера читал что наш автомобильный бизнес в жопе,сегодня уже этому выделили место в новостях
За 2020 и 2021 они столько заработали, что денег им хватит три войны пересидеть. В ноябре 2020 мне на серьёзных щщах предлагали коврики в салон за 50 тыс. рублей, сигнализацию за 300 тыс. и сеточку в радиатор за 20 тыс.
@Роман Кондрашкин
планируется ли в AzurDrive (https://azurdrive.ru/) снизить платеж за лизинг авто? в мае вы его подняли, ссылаясь на повышение ставки ЦБ, но она снизилась до 11%, почему вы не снижаете платеж? стрелочка в обратную сторону не поворачивается или это все же было прикрытие желания навариться как можно больше на своих клиентах?
Если вещь поношенная, это уже не люкс
Спасибки что не Китайские.Ozon, «Авито», «Циан», HeadHunter, «Тинькофф» и «Билайн» попросили премьер-министра Михаила Мишустина поменять критерии для включения продуктов в реестр отечественного программного обеспечения. Так они смогут получить льготы для ИТ-компаний.
*уём по губе бы им, а в итоге опять малому бизнесу.
Аэрофлот планирует купить 300 самолетов российского производства = топ менеджеры аэрофлота создадут подконтрольную им фирму которая купит эти самолеты, а аэрофлоту будет сдавать их в лизинг = профит)
Аэрофлот без гос поддержки уже давно был бы банкрот. Махинации с лизинговыми договорам иностранных судов, непонятная закупка рекламы у Симонян за сотни миллионов и многое многое другое чего мы не знаем, но оплачиваем из налогов…
Готовятся к монополии, все ясно. И цены в небеса, чтобы за все это платить.