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SSJ100

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 7 июня: доллар — 61,10 рубля, евро — 64,86 рубля.

Курсы валют на 8 июня: доллар — 60,95 рубля, евро — 64,57 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:35 мск — 60,24 рубля, евро — 64,37 рубля.

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Курс доллара на открытии Мосбиржи — 61,52 рубля, евро — 65,21 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,85 рубля.

Что происходит

Продажи премиум-машин в России в мае снизились на 89% год к году, подсчитали в «Автостате». Некоторые производители не могут отправить в Россию машины из-за логистического кризиса, другие — из-за санкций. Например, Mercedes-Benz не отгружает автомобили со склада в России дилерам из-за опасения вторичных санкций, рассказали источники «Ъ».

Сервис электронных платежей «ЮMoney» запустил агрегатор интернет-магазинов в приложении. В разделе «Покупки» — 50 тысяч товаров, туда могут попасть магазины, которые принимают платежи на сайте через «ЮKassa», среди способов оплаты должен быть кошелек «ЮMoney».

«Яндекс.Маркет» начал продавать подержанные сумки от люксовых брендов — Louis Vuitton, Saint Laurent, Dior, Prada, Gucci, Chanel, Fendi, Balenciaga, Bottega Veneta — в партнёрстве с платформой The Cultt. Средняя цена сумок — больше 100 тысяч рублей.

«Аэрофлот» планирует купить 300 самолетов российского производства — SSJ100, МС-21 и Ту-214, выяснили «Ведомости».

По итогам 2022 года на офисном рынке Москвы освободится дополнительно 800 тысяч м², на которые не найдутся арендаторы. Такой прогноз дал оператор коммерческой недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP). Это будет максимальным значением с 2012 года.

Ozon, «Авито», «Циан», HeadHunter, «Тинькофф» и «Билайн» попросили премьер-министра Михаила Мишустина поменять критерии для включения продуктов в реестр отечественного программного обеспечения. Так они смогут получить льготы для ИТ-компаний.

Новости предыдущего дня, 7 июня — здесь.