Компании хотят отмены критерия, по которому в реестр отечественного ПО не могут попасть разработчики, контролируемые зарубежными структурами.

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Ozon, «Авито», «Циан», HeadHunter, «Тинькофф» и «Билайн» попросили премьер-министра Михаила Мишустина поддержать инициативу Минцифры и изменить критерии включения в реестр отечественного программного обеспечения. Отправку письма подтвердили РБК представители компаний.

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После включения в реестр компании смогут рассчитывать на нулевую ставку НДС при продаже ПО, на льготный кредит от 5 млн до 5 млрд рублей, налоговые льготы на доходы от продажи рекламы и другие.

Пока, чтобы попасть в реестр, владелец программ должен более чем на 50% принадлежать российским структурам или гражданам. Это блокирующее требование для «компаний-лидеров рынка, которые ведут бизнес только в России и благодаря своему успешному развитию привлекли значительные зарубежные инвестиции», указано в письме. Основные акционеры Ozon, «Авито», «Циан», HeadHunter, «Тинькофф» и «Билайн» зарегистрированы за границей.

О возможном изменении заявил на форуме CNews глава Минцифры Максут Шадаев: «Мы считаем, что этот критерий нужно немного поменять, потому что у нас много российских компаний, где меньше 50% акций принадлежат российским гражданам, но при этом российские граждане фактически контролируют деятельность компании».

«Системно значимые компании российской ИТ-отрасли, очевидно, должны иметь возможность включать продукты в реестр отечественного ПО и пользоваться налоговыми льготами», — прокомментировали изданию в министерстве. Если идею поддержит рынок, ведомство подготовит изменения в законодательство. Список системно значимых компаний будет формироваться после, дополнили в ведомстве.