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Финансы
Маша Цепелева

Ozon, «Авито», «Циан», «Тинькофф» и «Билайн» попросили распространить на них льготы для ИТ-компаний Статьи редакции

Компании хотят отмены критерия, по которому в реестр отечественного ПО не могут попасть разработчики, контролируемые зарубежными структурами.

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Ozon, «Авито», «Циан», HeadHunter, «Тинькофф» и «Билайн» попросили премьер-министра Михаила Мишустина поддержать инициативу Минцифры и изменить критерии включения в реестр отечественного программного обеспечения. Отправку письма подтвердили РБК представители компаний.

После включения в реестр компании смогут рассчитывать на нулевую ставку НДС при продаже ПО, на льготный кредит от 5 млн до 5 млрд рублей, налоговые льготы на доходы от продажи рекламы и другие.

Пока, чтобы попасть в реестр, владелец программ должен более чем на 50% принадлежать российским структурам или гражданам. Это блокирующее требование для «компаний-лидеров рынка, которые ведут бизнес только в России и благодаря своему успешному развитию привлекли значительные зарубежные инвестиции», указано в письме. Основные акционеры Ozon, «Авито», «Циан», HeadHunter, «Тинькофф» и «Билайн» зарегистрированы за границей.

О возможном изменении заявил на форуме CNews глава Минцифры Максут Шадаев: «Мы считаем, что этот критерий нужно немного поменять, потому что у нас много российских компаний, где меньше 50% акций принадлежат российским гражданам, но при этом российские граждане фактически контролируют деятельность компании».

«Системно значимые компании российской ИТ-отрасли, очевидно, должны иметь возможность включать продукты в реестр отечественного ПО и пользоваться налоговыми льготами», — прокомментировали изданию в министерстве. Если идею поддержит рынок, ведомство подготовит изменения в законодательство. Список системно значимых компаний будет формироваться после, дополнили в ведомстве.

  • В марте 2022 года Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» уже просили правительство распространить на них льготы для ИТ-компаний, потому что они « играют значительную роль в поддержании экономической стабильности страны» и «фактически принадлежат ИТ-отрасли».
  • 6 июня «Тинькофф банк» попал в реестр ИТ-компаний Минцифры. Это «необходимое, но недостаточное» условия для получения льгот, говорили в ведомстве.

#новость #ozon #авито #тинькофф #билайн #циан #hh

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50 комментариев
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DN

Как бабло в оффшоры выводить, так это иностранные инвестиции, а как льготы по налогам получать, так сразу российскими стали

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Денис Демидов

В иностранную юрисдикцию уходят не от экономии, а от идиотских российских законов или отсутствия нужных и фейковых судов.

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ЯжПрограммист
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Денис Демидов

Любишь совок? Люби и дефицит.

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Самарский мангал

Но тарифы они в любом случае повысят.

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ЯжПрограммист

Классика же.

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Слегка Придурковатый

Вообще охуеть, когда такие гиганты выцыганивают себе льготы. Нахуй пройдите, пожалуйста.

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Antonio C.

Разумеется. НАХУЙ ОПИДАРЕВШИЕ! ПЛАТИТЕ БАБКИ!

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Antonio C.

Не хотят палды экономику страны качать. Налоги все равно пиздят и уводят за рубеж (

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Вас Ко

С доярок надо подоходный налог отменить!

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Madina Djalilova

Прощай малый и средний бизнес. Производство и услуги.
Когда у крупняка ещё и льготы по налогам больше, чем у более мелких конкурентов, то рынок будет просто выжжен

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Nomad from Mordor

Малый еще как никак но выживет, сложно - бедно, но выживать будет, а вот уже среднему - деревянный макинтош это точно.

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Наталья Калинина

А Авито не заслуживает. Он и так неплохо наживается, в т.ч. на биометрии и порноселфи-паспортах и т.д. Вот недавно заблокировали акккаунт безо всяких причин. А те причины, что назвали - могут ими [мат]

Слышал, авито? Я теперь везде буду это писать. К каждому посту. Не сомневайтесь
Как вы - так и к вам.

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Blackrock

Карфаген должен быть разрушен
Катон Цензор после поездки в Карфаген в конце 150-х годов (по разным сведениям, состоявшейся в 153[1][2] или 152 году до н. э.[3]) заканчивал этим высказыванием все свои речи.

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Наталья Калинина

Про Карфаген — шедевр. 😂 Вот это остроумие. 👏

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Darya Hihihaha

Ну, Пятёрочка даже своё приложение сделать нормально не может, какая льгота IT.🤦‍♀️

Тиньков лучше получить льготу ОБЭП, потому что больше половины их клиентов обвиняются в 115ФЗ, судя по приёмной.

Авито вообще у все биометрию выпрашивает и блокирует аккаунты просто потому что захотелось. Какая льгота?🤦‍♀️

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Antonio C.

Во-во, бро, все в точку написал! Гопники по 115 всех херачат, авито в концлагерь на экскурсию собирает)) 😉

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Самарский мангал

Сис, а не бро ;)

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Antonio C.

Точно. Надо спать)

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Андрей П.

Им бы или трусы снять, или крестик надеть. Ну или наоборот. Ну вы поняли

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Максим Мюллер

Я так понимаю, скоро и Пятёрочка с Дикси IT компаниями будут.

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Alexander Novikov

Цифровые маркетплэйсы это тоже ИТ.

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Слегка Придурковатый

А какой-нибудь всратый лендос от ИП Барабулькин - это тоже ИТ?

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Криминальный историк

В этом и прелесть айти, оно вокруг нас

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Слегка Придурковатый

Тогда от лица ИП Барабулькина требую льготу, блеать!

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Криминальный историк

В том и дело! Что каждый должен иметь льготу, а не только сбер с тиньком.

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Hambala Fully

Тогда никто не будет иметь льгот

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Слегка Придурковатый

Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц.

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Nomad from Mordor

Скоро появятся новые аналоговнет RU IT компании:
- ПятерочкаIT
- МагнитIT
- АшанIT
- ДиксиIT
- FixPriceIT

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Spiker Spunreal

ПятерочкаIT -> X5 Digital
МагнитIT -> Magnit.tech

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Antonio C.

Диджитал хуиджитал

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Василий Иванов

FixPrice и магнит уже есть) MagnitTech, например)

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Designer Stock

Тинькоффиииии вообще бы пасть закрыли свою

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Знатный Тролль

Скоро айтишником будет торгаш с тетрадкой и калькулятором в автолавке.

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Макс Петров

А в России перерегистрироваться слабо? Почему наши налоги должны идти еще и на это? Сейчас этими сервисами владеют зарубежные акционеры

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Seldon Psy

Какое злоупотребление!
Вообще какие "50% принадлежать российским структурам или гражданам"? Если уж развивать отечественное, так пусть это будет действительно отечественное на 100%. Но нет, мы видим красивый заголовок этой идеи, а мелким шрифтом сплошные условности. Самообман. Ура, товарищи!

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Antonio C.

Абрамовичи усмановы миллеры сечены и прочая шваль тоже вроде как россияне, только бабло их все шуршавелях да и сами они там живут.. Так что идея так себе

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Blackrock

Уже не живут, да и поддержку пока не просят))

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Antonio C.

Как это не просят?

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Blackrock

А как просить ? они придут и скажут блин мы ослушались хранили все заграницей, можно нам помочь деньгами?
Или есть ссылки на новости где Абрамович в соцзащиту как многодетный отец обратился?)

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Antonio C.

Прикол в том что бизнесы у них то никто не забирал. Как отели стояли так и работают. На счетах только заморозили лаве..

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Antonio C.

.

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Dmitry Pasyutin

Привлекли значительные зарубежные инвестиции? Как насчёт признать их для начала иноагентами?

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Antonio C.

Норм вариант

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Antonio C.

А че вб не попросил, самый бедный же))

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Степан Фадеев

Билайн? Я думал они закрылись.

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Александр Кудин

Wаурма ultra nano technology IT corp - эээ ми с детства в ЭТ даите миненам льготи

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Дурацкий корабль

Если на время забыть, что такие крупные конторы цыганят себе всё новые и новые льготы, то один вопрос: как среди остальных Циан-то затесался? Или они офигеть какая ИТ-компания?

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Вдова Кличко

легким движением руки компания из маркетплейса превращается в айти компанию и платит меньше налогов

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Дмитрий Кулаков

Самые бедные ....

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