Ozon, «Авито», «Циан», «Тинькофф» и «Билайн» попросили распространить на них льготы для ИТ-компаний Статьи редакции
Компании хотят отмены критерия, по которому в реестр отечественного ПО не могут попасть разработчики, контролируемые зарубежными структурами.
Ozon, «Авито», «Циан», HeadHunter, «Тинькофф» и «Билайн» попросили премьер-министра Михаила Мишустина поддержать инициативу Минцифры и изменить критерии включения в реестр отечественного программного обеспечения. Отправку письма подтвердили РБК представители компаний.
После включения в реестр компании смогут рассчитывать на нулевую ставку НДС при продаже ПО, на льготный кредит от 5 млн до 5 млрд рублей, налоговые льготы на доходы от продажи рекламы и другие.
Пока, чтобы попасть в реестр, владелец программ должен более чем на 50% принадлежать российским структурам или гражданам. Это блокирующее требование для «компаний-лидеров рынка, которые ведут бизнес только в России и благодаря своему успешному развитию привлекли значительные зарубежные инвестиции», указано в письме. Основные акционеры Ozon, «Авито», «Циан», HeadHunter, «Тинькофф» и «Билайн» зарегистрированы за границей.
О возможном изменении заявил на форуме CNews глава Минцифры Максут Шадаев: «Мы считаем, что этот критерий нужно немного поменять, потому что у нас много российских компаний, где меньше 50% акций принадлежат российским гражданам, но при этом российские граждане фактически контролируют деятельность компании».
«Системно значимые компании российской ИТ-отрасли, очевидно, должны иметь возможность включать продукты в реестр отечественного ПО и пользоваться налоговыми льготами», — прокомментировали изданию в министерстве. Если идею поддержит рынок, ведомство подготовит изменения в законодательство. Список системно значимых компаний будет формироваться после, дополнили в ведомстве.
- В марте 2022 года Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» уже просили правительство распространить на них льготы для ИТ-компаний, потому что они « играют значительную роль в поддержании экономической стабильности страны» и «фактически принадлежат ИТ-отрасли».
- 6 июня «Тинькофф банк» попал в реестр ИТ-компаний Минцифры. Это «необходимое, но недостаточное» условия для получения льгот, говорили в ведомстве.
Как бабло в оффшоры выводить, так это иностранные инвестиции, а как льготы по налогам получать, так сразу российскими стали
В иностранную юрисдикцию уходят не от экономии, а от идиотских российских законов или отсутствия нужных и фейковых судов.
Любишь совок? Люби и дефицит.
Но тарифы они в любом случае повысят.
Классика же.
Вообще охуеть, когда такие гиганты выцыганивают себе льготы. Нахуй пройдите, пожалуйста.
Разумеется. НАХУЙ ОПИДАРЕВШИЕ! ПЛАТИТЕ БАБКИ!
Не хотят палды экономику страны качать. Налоги все равно пиздят и уводят за рубеж (
С доярок надо подоходный налог отменить!
Прощай малый и средний бизнес. Производство и услуги.
Когда у крупняка ещё и льготы по налогам больше, чем у более мелких конкурентов, то рынок будет просто выжжен
Малый еще как никак но выживет, сложно - бедно, но выживать будет, а вот уже среднему - деревянный макинтош это точно.
А Авито не заслуживает. Он и так неплохо наживается, в т.ч. на биометрии и порноселфи-паспортах и т.д. Вот недавно заблокировали акккаунт безо всяких причин. А те причины, что назвали - могут ими [мат]
Слышал, авито? Я теперь везде буду это писать. К каждому посту. Не сомневайтесь
Как вы - так и к вам.
Карфаген должен быть разрушен
Катон Цензор после поездки в Карфаген в конце 150-х годов (по разным сведениям, состоявшейся в 153[1][2] или 152 году до н. э.[3]) заканчивал этим высказыванием все свои речи.
Про Карфаген — шедевр. 😂 Вот это остроумие. 👏
Ну, Пятёрочка даже своё приложение сделать нормально не может, какая льгота IT.🤦♀️
Тиньков лучше получить льготу ОБЭП, потому что больше половины их клиентов обвиняются в 115ФЗ, судя по приёмной.
Авито вообще у все биометрию выпрашивает и блокирует аккаунты просто потому что захотелось. Какая льгота?🤦♀️
Во-во, бро, все в точку написал! Гопники по 115 всех херачат, авито в концлагерь на экскурсию собирает)) 😉
Сис, а не бро ;)
Точно. Надо спать)
Им бы или трусы снять, или крестик надеть. Ну или наоборот. Ну вы поняли
Я так понимаю, скоро и Пятёрочка с Дикси IT компаниями будут.
Цифровые маркетплэйсы это тоже ИТ.
А какой-нибудь всратый лендос от ИП Барабулькин - это тоже ИТ?
В этом и прелесть айти, оно вокруг нас
Тогда от лица ИП Барабулькина требую льготу, блеать!
В том и дело! Что каждый должен иметь льготу, а не только сбер с тиньком.
Тогда никто не будет иметь льгот
Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц.
Скоро появятся новые аналоговнет RU IT компании:
- ПятерочкаIT
- МагнитIT
- АшанIT
- ДиксиIT
- FixPriceIT
ПятерочкаIT -> X5 Digital
МагнитIT -> Magnit.tech
Диджитал хуиджитал
FixPrice и магнит уже есть) MagnitTech, например)
Тинькоффиииии вообще бы пасть закрыли свою
Скоро айтишником будет торгаш с тетрадкой и калькулятором в автолавке.
А в России перерегистрироваться слабо? Почему наши налоги должны идти еще и на это? Сейчас этими сервисами владеют зарубежные акционеры
Какое злоупотребление!
Вообще какие "50% принадлежать российским структурам или гражданам"? Если уж развивать отечественное, так пусть это будет действительно отечественное на 100%. Но нет, мы видим красивый заголовок этой идеи, а мелким шрифтом сплошные условности. Самообман. Ура, товарищи!
Абрамовичи усмановы миллеры сечены и прочая шваль тоже вроде как россияне, только бабло их все шуршавелях да и сами они там живут.. Так что идея так себе
Уже не живут, да и поддержку пока не просят))
Как это не просят?
А как просить ? они придут и скажут блин мы ослушались хранили все заграницей, можно нам помочь деньгами?
Или есть ссылки на новости где Абрамович в соцзащиту как многодетный отец обратился?)
Прикол в том что бизнесы у них то никто не забирал. Как отели стояли так и работают. На счетах только заморозили лаве..
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Привлекли значительные зарубежные инвестиции? Как насчёт признать их для начала иноагентами?
Норм вариант
А че вб не попросил, самый бедный же))
Билайн? Я думал они закрылись.
Wаурма ultra nano technology IT corp - эээ ми с детства в ЭТ даите миненам льготи
Если на время забыть, что такие крупные конторы цыганят себе всё новые и новые льготы, то один вопрос: как среди остальных Циан-то затесался? Или они офигеть какая ИТ-компания?
легким движением руки компания из маркетплейса превращается в айти компанию и платит меньше налогов
Самые бедные ....