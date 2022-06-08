«Шереметьево» купил туроператора «Библио-Глобус» за $5,7 млн — прошлый покупатель готов был заплатить $150 млн Статьи редакции
Но британский холдинг Thomas Cook разорился, и сделка сорвалась.
- Аэропорт «Шереметьево» заплатил за 75% ООО «Библио-Глобус Туроператор» 410 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчётность компании за 2021 год. По курсу на день покупки 18 октября 2021 года, это $5,7 млн.
- Контрольный пакет в туроператоре принадлежал супругам Юлии и Александру Туголуковым. Его продали со второй попытки — изначально компанию в 2019 году планировал купить старейший британский туристический холдинг Thomas Cook. Он хотел создать СП с турецкой Sapedon Travel, которое станет собственником «Библио-Глобуса». Британский холдинг должен был получить 30% в СП.
- Первый этап сделки планировали завершить к концу мая 2019 года и выплатить $10 млн российским основателям, в январе 2020-го — ещё столько же. Максимальная сумма, которую могли получить Туголуковы в течение трёх лет при достижении показателей по прибыли — $150 млн. Сделка не состоялась, потому что Thomas Cook не смог договориться с банками-кредиторами и в сентябре 2019 года объявил о ликвидации.
- «Шереметьево» объявил о покупке контрольного пакета «Библио-Глобуса» в августе 2021 года. Аэропорт получил «дополнительные возможности для привлечения и роста туристического пассажиропотока».
- «Библио-Глобус» входит в число крупнейших частных компаний по версии Forbes. Туроператор на 174-м месте рейтинга с выручкой 59,5 млрд рублей. С начала 2022 года «Библио-Глобус» отправил на отдых более 528 тысяч туристов, указано на сайте компании.
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Путлеризм во всей красе,распродажа перспективных компаний за копейки друзьям ядерной моли под давлением ФСБ и прочих силовых структур... Пропал дом.
назвать в текущей обстановке тур-оператора ориентированного на зарубежный туризм перспективной компанией это сильная аналитика..
А кто эту обстановку создал, а?
Тут это не прокатит.Проблемы начались еще с пандемией, считай 2 года простоя
А ну то есть отмена авиасообщения с Европой никак не влияет на бизнес тур-оператора? Видимо Thomas Cook хотел за 150 миллионов $ купить продавца Ж/Д путевок по Золотому Кольцу России.
У Томаса бабла то не было, поэтому и банкротом стал
Кто? Расскажите нам
Обама, ясно же
Он с подъездами зашивается
Дед не вечен. Однажды он скопытится, и тогда... К власти придет совсем уж отмороженный мудак, и мы будем вспоминать дедовские времена с умилением ;)
Представляю Байдена нашим президентом. Интересно, устроило бы критиков?
у байдена в отличии от нашего власть ограничена. поэтому его старческие бредни котролируемы.
Контролируемы избирателями, или кем-то ещё?
меня устроил бы любой, хоть клоун, хоть табурет, хоть подстилка запада, лишь бы НОВЫЙ.
Пока тон задаёт макака с ядерной кнопкой, нет никакой мотивации, будущее кажется тёмным, а завтрашнее дно будет глубже сегодняшнего.
Один клоун уже стал президентом, получилось не очень.
В Армении сменили власть. Лучше стало?
Я не против смены, но не на кого угодно. Но нормальные люди почему-то не хотят идти это дерьмо разгребать.
Ну придёт на смену Кадыров или Бастрыкин, или Шойгу какой-нибудь. Все? Уже светлое будущее?
В гамне на морозе тепло,однако ж надо выбиратся и дрожа от холода бежать отмыватся-Да,можно и упасть ,и замерзнуть.Ну или дальше в гамне сидеть-тепло же,чо!
для начала пойдет. Из дна быстро не выбраться никак.
Согласился бы до 24 февраля, сейчас уже не понимаю, что может быть отмороженнее того, что текущий дед натворил и натворит. Новый что может сделать - сразу развяжет войну с НАТО, окончательно закроет границы и обрубит экспорт/импорт, отрубит интернет, конфискует валюту у населения? Есть вероятность, что до этого и с текущим дедом недолго осталось.
Что за бред, Томас Кук разорился безо всякого Путина.
Уверены? )))))))
В мире интернета и сервисов типа букинга (до спецоперации) только конченные даунилы через туроператоров ездили на отдых.
Разница в деньгах за отдых с туроператором и без него, как купить квартиру через риэлторов и напрямую с нотариальным ДКП
Вывод уровня «я так не делаю - никто так не делает, а кто делает - дурак» :D
Стоит открыть тот же интернет и посчитать, чтобы понять насколько поездки туроператорами во многих случаях удобнее и в большинстве случаев дешевле. Отели ОАЭ, Турции, Кипра бронирую в основном туроператором, в 90% случаев это дешевле "рецепшена", букинга, островка.
Пилят рынок изо всех сил
Есть что пилить?
Сук на котором сидят
на которых
До 24.02 вполне себе было. был рынок, который люто просел на ковиде - самое время покупать :)
Ну а сейчас уже таки да... Я хз как оценить, сколько там рынка осталось
было бы желание, на найти что пилить всегда можно
А я почему-то думал, что "Библио-Глобус" - это гастроном.
Не, это книжный. Гастроном просто Глобус.
ахах глобус-гурмэ гастроном
Продуктовый библеОтека
За копейки (с)
Жадность всем потерям причина. Тинькофф Олег тоже хотел больше нулей, а в итоге получил 350 млн. Вместо 5 млрд, зеленых президентов.сколько таких историй мы ещё увидим.
Ну Тиньков то изначально 🐴...
🦌 - Оле(г)нь
Ну правильно. Летать скоро не начнём будет, хотя бы на путевках отобьют что-то. На поездах в Краснодарский край будут отправлять.
краснодарский край не резиновый.
А где все скидки посмотреть? Может на сдачу из пятёрочки тоже куплю чего-нибудь.
Моя школа
Отправил 528 тысяч, А сколько вернул?
3 %
Тяжело покупать, когда разорён.
А Шереметьево нехило так сэкономил, хотя именно сейчас и на Х лет вперёд тур. бизнес будет не самым доходным.
Может быть, смотрят насколько далеко, что «отсель не видать»?
Сарказм, но реалистично-ироничный.
Тупо пришлось слить за бесценок
Заголовок: «Шереметьево» купил туроператора «Библио-Глобус» за $5,7 млн — прошлый покупатель готов был заплатить $150 млн
Статья: Аэропорт «Шереметьево» заплатил за 75% ООО «Библио-Глобус Туроператор»
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