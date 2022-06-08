Финансы
Маша Цепелева

«Шереметьево» купил туроператора «Библио-Глобус» за $5,7 млн — прошлый покупатель готов был заплатить $150 млн Статьи редакции

Но британский холдинг Thomas Cook разорился, и сделка сорвалась.

  • Аэропорт «Шереметьево» заплатил за 75% ООО «Библио-Глобус Туроператор» 410 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчётность компании за 2021 год. По курсу на день покупки 18 октября 2021 года, это $5,7 млн.
  • Контрольный пакет в туроператоре принадлежал супругам Юлии и Александру Туголуковым. Его продали со второй попытки — изначально компанию в 2019 году планировал купить старейший британский туристический холдинг Thomas Cook. Он хотел создать СП с турецкой Sapedon Travel, которое станет собственником «Библио-Глобуса». Британский холдинг должен был получить 30% в СП.
  • Первый этап сделки планировали завершить к концу мая 2019 года и выплатить $10 млн российским основателям, в январе 2020-го — ещё столько же. Максимальная сумма, которую могли получить Туголуковы в течение трёх лет при достижении показателей по прибыли — $150 млн. Сделка не состоялась, потому что Thomas Cook не смог договориться с банками-кредиторами и в сентябре 2019 года объявил о ликвидации.
  • «Шереметьево» объявил о покупке контрольного пакета «Библио-Глобуса» в августе 2021 года. Аэропорт получил «дополнительные возможности для привлечения и роста туристического пассажиропотока».
  • «Библио-Глобус» входит в число крупнейших частных компаний по версии Forbes. Туроператор на 174-м месте рейтинга с выручкой 59,5 млрд рублей. С начала 2022 года «Библио-Глобус» отправил на отдых более 528 тысяч туристов, указано на сайте компании.

#новость #шереметьево #библиоглобус

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47 комментариев
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Александр Кремлёв

Путлеризм во всей красе,распродажа перспективных компаний за копейки друзьям ядерной моли под давлением ФСБ и прочих силовых структур... Пропал дом.

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under construction

назвать в текущей обстановке тур-оператора ориентированного на зарубежный туризм перспективной компанией это сильная аналитика..

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Пришелец

А кто эту обстановку создал, а?

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Мистер Андерсон

Тут это не прокатит.Проблемы начались еще с пандемией, считай 2 года простоя

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Пришелец

А ну то есть отмена авиасообщения с Европой никак не влияет на бизнес тур-оператора? Видимо Thomas Cook хотел за 150 миллионов $ купить продавца Ж/Д путевок по Золотому Кольцу России.

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Дмитрий Филиппов

У Томаса бабла то не было, поэтому и банкротом стал

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Алексей Полюсов

Кто? Расскажите нам

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Пришелец

Обама, ясно же

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semen matrasov

Он с подъездами зашивается

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Автостопом по Земному шарику

Дед не вечен. Однажды он скопытится, и тогда... К власти придет совсем уж отмороженный мудак, и мы будем вспоминать дедовские времена с умилением ;)

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Птиц

Представляю Байдена нашим президентом. Интересно, устроило бы критиков?

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Garmonbon

у байдена в отличии от нашего власть ограничена. поэтому его старческие бредни котролируемы.

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Поджог Сараев
его старческие бредни котролируемы

Контролируемы избирателями, или кем-то ещё?

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DeepFakescovery channel

меня устроил бы любой, хоть клоун, хоть табурет, хоть подстилка запада, лишь бы НОВЫЙ.
Пока тон задаёт макака с ядерной кнопкой, нет никакой мотивации, будущее кажется тёмным, а завтрашнее дно будет глубже сегодняшнего.

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Птиц

Один клоун уже стал президентом, получилось не очень.
В Армении сменили власть. Лучше стало?
Я не против смены, но не на кого угодно. Но нормальные люди почему-то не хотят идти это дерьмо разгребать.

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Dragon Johan

Ну придёт на смену Кадыров или Бастрыкин, или Шойгу какой-нибудь. Все? Уже светлое будущее?

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роман долгополов

В гамне на морозе тепло,однако ж надо выбиратся и дрожа от холода бежать отмыватся-Да,можно и упасть ,и замерзнуть.Ну или дальше в гамне сидеть-тепло же,чо!

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DeepFakescovery channel

для начала пойдет. Из дна быстро не выбраться никак.

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Ildarkin

Согласился бы до 24 февраля, сейчас уже не понимаю, что может быть отмороженнее того, что текущий дед натворил и натворит. Новый что может сделать - сразу развяжет войну с НАТО, окончательно закроет границы и обрубит экспорт/импорт, отрубит интернет, конфискует валюту у населения? Есть вероятность, что до этого и с текущим дедом недолго осталось.

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Озверевший Фукуяма

Что за бред, Томас Кук разорился безо всякого Путина.

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Алексей Панашел

Уверены? )))))))

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Петро Петров

В мире интернета и сервисов типа букинга (до спецоперации) только конченные даунилы через туроператоров ездили на отдых.
Разница в деньгах за отдых с туроператором и без него, как купить квартиру через риэлторов и напрямую с нотариальным ДКП

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P P

Вывод уровня «я так не делаю - никто так не делает, а кто делает - дурак» :D

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Igor Kachura

Стоит открыть тот же интернет и посчитать, чтобы понять насколько поездки туроператорами во многих случаях удобнее и в большинстве случаев дешевле. Отели ОАЭ, Турции, Кипра бронирую в основном туроператором, в 90% случаев это дешевле "рецепшена", букинга, островка.

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Борис Макаров

Пилят рынок изо всех сил

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Автостопом по Земному шарику

Есть что пилить?

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Иван Петров

Сук на котором сидят

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Автостопом по Земному шарику

на которых

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Алексей Прасковьин
Есть что пилить?

До 24.02 вполне себе было. был рынок, который люто просел на ковиде - самое время покупать :)

Ну а сейчас уже таки да... Я хз как оценить, сколько там рынка осталось

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Sophia Kononova

было бы желание, на найти что пилить всегда можно

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Слегка Придурковатый

А я почему-то думал, что "Библио-Глобус" - это гастроном.

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Птиц

Не, это книжный. Гастроном просто Глобус.

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Евгений Стагис

ахах глобус-гурмэ гастроном

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Konstantin Tebenkov

Продуктовый библеОтека

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Автостопом по Земному шарику

За копейки (с)

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Денис Вершинин

Жадность всем потерям причина. Тинькофф Олег тоже хотел больше нулей, а в итоге получил 350 млн. Вместо 5 млрд, зеленых президентов.сколько таких историй мы ещё увидим.

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Antonio C.

Ну Тиньков то изначально 🐴...

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Петро Петров

🦌 - Оле(г)нь

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Dzan Yang

Ну правильно. Летать скоро не начнём будет, хотя бы на путевках отобьют что-то. На поездах в Краснодарский край будут отправлять.

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Garmonbon

краснодарский край не резиновый.

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Ушлый тип

А где все скидки посмотреть? Может на сдачу из пятёрочки тоже куплю чего-нибудь.

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Пришелец

Моя школа

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Алексей Истомин

Отправил 528 тысяч, А сколько вернул?

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Insaf Galiullin

3 %

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Дурацкий корабль

Тяжело покупать, когда разорён.
А Шереметьево нехило так сэкономил, хотя именно сейчас и на Х лет вперёд тур. бизнес будет не самым доходным.
Может быть, смотрят насколько далеко, что «отсель не видать»?
Сарказм, но реалистично-ироничный.

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Видади Исмайлов

Тупо пришлось слить за бесценок

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SYNACK

Заголовок: «Шереметьево» купил туроператора «Библио-Глобус» за $5,7 млн — прошлый покупатель готов был заплатить $150 млн

Статья: Аэропорт «Шереметьево» заплатил за 75% ООО «Библио-Глобус Туроператор»

Редакторы але

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