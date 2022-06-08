Финансы
Адекватный франт

«Дочка» АФК «Система» купила производителя минеральной воды «Архыз» за 450 млн рублей Статьи редакции

Компания уже владеет долей в производители минералки «Ессентуки».

  • «Система Телеком Активы», дочерняя компания АФК «Система», купила «Архыз Оригинал», пишет РБК. Сумма сделки — 450 млн рублей. Покупатель конвертирует долг в капитал компании.
  • В 2019 году «Архыз» занимал 3% от оборота рынка бутилированной воды в России, по данным Euromonitor International. Бренд был на шестом месте. На первом — «Святой источник» с долей 11,7%. Общая оценка рынка составила 230,3 млрд рублей.
  • В ноябре 2021 года «Система Телеком Активы» предоставила займ «Архыз Оригинал» в 291 млн рублей на два года, со ссылкой на источники писал «Коммерсантъ». По данным издания, компания фактически управляет бизнесом производителя воды.
  • В марте 2019 года АФК «Система» купила 33,3% доли в «Аква инвест» — производителе минеральной воды «Ессентуки», «Родные озёра» и «Славяновская». В декабре 2021 года «Аква инвест» планировала купить и «Нарзан», сообщали источники «Ъ».
  • В январе 2022 года АФК «Система» подала ходатайство в ФАС о покупке «Архыза». ФАС посчитала, что сделка не ограничит конкуренцию на рынке и одобрила покупку 25 мая.

#новость #афксистема #архыз

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22 комментария
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Руслан Курманакаев

Карачаево-Черкесская республика изготавливает и поставляет вплоть до Кремля такие воды как АРХЫЗ, КУБАЙ, ПИЛИГРИМ, МЕРКУРИЙ. но в Черкесске из крана течет хлорка.👌🏼

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Пабы старой Руси

Если минералка из-под крана потечёт, тоже будет не очень

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Владимир

Шото дёшево, не?

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XPEH B TOMATE

У Архыза долгов, как воды в мировом океане. Считай просто название бренда куплено.

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Письменный пришелец

АФК "Система" в убытках по самые уши, но "инвестирует" в "активы".

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Sendero

Перспективное направление. До февральских событий бутылка 1.5 литра Славяновской стоила 19 рублей, сейчас 27. Кубай 1.5 л подорожал с 23 рублей до 39.

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Dzan Yang

А что не подорожало? 🧐

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Вячеслав Быков

Стоимость твоего труда :D

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Дурацкий корабль

Неплохая водица!
Название менять на «Система "Архыз"», надеюсь, не станут (-:

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Андрей Мельник

Ну, у Есентуков и Славяновской вроде не поменяли.

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Владимир Часов

Всю воду скупят и цену поменяют

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Андрей Мельник

Цену - могут.

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God Damn

Беру по 38.90 в КБ Архыз.
До событий по 34 брал.
Хорошая водица

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Глеб Буряков

Да,уже как то мноого смен названий

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Alister Brown

боржоми намеренны продать компанию, архыз тоже продают, что пить в итоге??

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Я никто и звать меня никак

Самогон

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Андрей Мельник

Их и пить. Вряд ли смена владельца повлияет на выпуск продукции. Хотя у Боржоми возможны политические риски прекращения поставок, но не у российских вод.

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Denis Kostin

Норм вода

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Слегка Придурковатый

Есть ещё хоть что-нибудь, что не купила АФК "Система"?

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Николай Бараненко

а я все думаю чего вдруг Архыз стали так пиарить особенно на Московском забеге Бегущие сердца, теперь понятнее стало

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Maxim Korobov

Питьевая вода - новая нефть. Но АФК как-то резко скупает российские активы. Думал, что будет ближе к 30му году расти спрос и монополизироваться рынок.

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Александр Кремлёв

Дочке Путина прописали минералку от цистита ?))) Страшно подумать что будет если ядерной моли пропишут аспирин,все аптечные сети уйдут за три копейки какому нибудь Тимченко или Ротенбергу)))

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