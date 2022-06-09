Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 9 июня: доллар — 60,22 рубля, евро — 63,93 рубля. В офисах «Сбера» доллар продают по 80 рублей, евро — по 90 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 07:47 мск — 58,9 рубля, евро — 63,21 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,25 рубля.

Что происходит

Федеральная антимонопольная служба встретилась с представителями крупнейших маркетплейсов Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», AliExpress Russia и «СберМегаМаркет», выяснил Forbes. ФАС предложила маркетплейсам придумать оценку эффективности параллельного импорта в России, чтобы осенью представить эти данные правительству.

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Компания Brown-Forman заявила об убытках в $52 млн за четвертый квартал 2022 года из-за обесценивания торговой марки водки Finlandia. Компания приостановила продажи в России в марте.

Крупные российские банки начнут закупать отечественные банкоматы. Но пока на российском рынке представлены только иностранные производители.

Volkswagen предложил 200 сотрудникам производства в Нижнем Новгороде уволиться, получив до шести окладов. Они собирают Volkswagen и Skoda на базе группы ГАЗ. Завод в простое с марта, выпуск под вопросом из-за санкций США в отношении ГАЗа.

Наблюдательный совет Национального расчетного депозитария покинули большинство его членов, остались двое из 11, выяснил «Ъ». НРД принадлежит 99,9% акций Московской биржи. Без набсовета депозитарий может работать, но «не может принимать важные решения».

Популярность сервисов доставки рационов и наборов для готовки в первом квартале года упала почти на 40% год к году, посчитали аналитики Infoline. Из-за этого закрылись несколько нерентабельных проектов Prime, Juicy-food, Rock'n'raw, Simple Kitchen, Foodbasket.pro.

Японский производитель станков DMG Mori Seiki закрыла сборочный завод и представительство в России и уволила около 270 сотрудников.

После прекращения поставок в Россию известных брендов растительных продуктов Beyond Meat и Alpro, их пытается запустить компания \Eggan председателя совета директоров ГК «Черноголовка» Алексея Четвергова.

Международные платежные системы Visa и Mastercard начали возвращать российским банкам страховые депозиты, которые хранились у них на случай проблем с платежами.

Банки остановили платежи в валюте даже лояльным западным правообладателям, рассказали «Ведомостям» их партнёры. С невозможностью перевести средства столкнулись в издательстве «Эксмо», Universal Music Russia, Warner Music Russia и Sony Music Entertainment и другие.

В Приморье суд рассмотрит иск к H&M от местного юриста о дискриминации россиян по национальному признаку. Он считает, что компания не может ограничивать россиян в покупках на работающем сайте.

Новости предыдущего дня, 8 июня — здесь.