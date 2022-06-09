Новости и тексты на фоне 106 дня «спецоперации»: суд рассмотрит новый иск к H&M, Finlandia обесценилась на $52 млн Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 9 июня: доллар — 60,22 рубля, евро — 63,93 рубля. В офисах «Сбера» доллар продают по 80 рублей, евро — по 90 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,25 рубля.
Что происходит
Федеральная антимонопольная служба встретилась с представителями крупнейших маркетплейсов Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», AliExpress Russia и «СберМегаМаркет», выяснил Forbes. ФАС предложила маркетплейсам придумать оценку эффективности параллельного импорта в России, чтобы осенью представить эти данные правительству.
Компания Brown-Forman заявила об убытках в $52 млн за четвертый квартал 2022 года из-за обесценивания торговой марки водки Finlandia. Компания приостановила продажи в России в марте.
Крупные российские банки начнут закупать отечественные банкоматы. Но пока на российском рынке представлены только иностранные производители.
Volkswagen предложил 200 сотрудникам производства в Нижнем Новгороде уволиться, получив до шести окладов. Они собирают Volkswagen и Skoda на базе группы ГАЗ. Завод в простое с марта, выпуск под вопросом из-за санкций США в отношении ГАЗа.
Наблюдательный совет Национального расчетного депозитария покинули большинство его членов, остались двое из 11, выяснил «Ъ». НРД принадлежит 99,9% акций Московской биржи. Без набсовета депозитарий может работать, но «не может принимать важные решения».
Популярность сервисов доставки рационов и наборов для готовки в первом квартале года упала почти на 40% год к году, посчитали аналитики Infoline. Из-за этого закрылись несколько нерентабельных проектов Prime, Juicy-food, Rock'n'raw, Simple Kitchen, Foodbasket.pro.
Японский производитель станков DMG Mori Seiki закрыла сборочный завод и представительство в России и уволила около 270 сотрудников.
После прекращения поставок в Россию известных брендов растительных продуктов Beyond Meat и Alpro, их пытается запустить компания \Eggan председателя совета директоров ГК «Черноголовка» Алексея Четвергова.
Международные платежные системы Visa и Mastercard начали возвращать российским банкам страховые депозиты, которые хранились у них на случай проблем с платежами.
Банки остановили платежи в валюте даже лояльным западным правообладателям, рассказали «Ведомостям» их партнёры. С невозможностью перевести средства столкнулись в издательстве «Эксмо», Universal Music Russia, Warner Music Russia и Sony Music Entertainment и другие.
В Приморье суд рассмотрит иск к H&M от местного юриста о дискриминации россиян по национальному признаку. Он считает, что компания не может ограничивать россиян в покупках на работающем сайте.
Новости предыдущего дня, 8 июня — здесь.
Банки начнут закупать отечественные банкоматы, которых нет.
Так сейчас многие компании ринулись закупать всё отечественного пр-ва, чего и не было. Тема-то популярная. Главное – закупать начать, а произведут (если) потом!
После отечественного оборудования для майнинга уже ничто не удивляет.
А что по ТВ рассказывают? Что все хорошо? Слышал ВВ говорил, что у нас минимальная безработица за все время…
Я вчера по региональному каналу смотрел опрос. Ну, журналист подходил и спрашивал людей на улице, типа, как вам живётся, хуже/лучше? И процентов 90% людей как-то умудрялись совмещать два тезиса: да, видим повышение цен в магазинах почти на всё, но живётся не хуже.
Я чесгря смотрел и охуевал.
В полночь новости интересные были... Скорее всего выберут новое направление в развитии России на ближайшие 10-15 лет и назвали его предварительно стратегия «технологического острова».«Перезагрузка глобальных технологических рынков, национализация техстандартов, релокализация производства критических товаров. То есть страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. Это то, что происходит прямо сейчас», — указал он.
Технологический суверенитет станет частью сценария построения собственного «острова», на котором каждая страна будет главной, способной принимать решения и отвечать за них. «Это главная история на ближайшие десять лет для нас, а еще для таких стран, как США, Китай, возможно для Индии», — считает Дмитрий Песков.
так это про апрель говорили. типичная мура для дебилов, которые тв смотрят: в реальности же куча простоя без увольнения, отложенные увольнения из-за медленного ухода и т.п.
вот осенью посмотрим реалии
Он может и не в курсе даже, что в этой стране можно работать как проклятый и быть нищим ))
С каждым днем все веселее и веселее.
⏱ Коротко о главном.
– Queen выпустит неизданную песню Меркьюри
– база клиентов «Умного дома» от Ростелекома обнаружена в открытом доступе
– 4 из 19 магазинов Huawei закрылись: падение спроса, проблемы с поставками
– ЯндексМузыка и Кинопоиск не работали без VPN некоторое время. Сбой? Диверсия?
– Минцифры: «А введём-ка оборотные штрафы операторам без СОРМ! А ещё: пошлины на лицензии поднять с 7500 ₽ до 1 млн ₽ (!) и согласовывать с ФСБ схему построения сети!»
– $/€ чуть вниз: 60,22 и 63,93 ₽
– ФАС предложила маркетплейсам «придумать» оценку эффективности паралл-го импорта. Выводы – правительству
– ТМ водки Finlandia обесценилась и принесла убыток $52 млн
– банки РФ закупят отечественные банкоматы. С блэкджеком и?
– Volkswagen предложил уволиться 200 сотрудникам пр-ва в Нижнем, получив до 6 окладов
– 2 из 11 членов набл-го совета Нац-го расчётного депозитария. Решений принимать теперь не смогут
– популярность доставки рационов и наборов продуктов упала на 40% за год. Проекты закрываются
– японский Mori Seiki закрылся в РФ и уволил 270 сотр.
– Eggan пытается запустить растительные продукты после ухода Beyond Meat и Alpro
– Visa и Mastercard возвращают банкам РФ страховые депозиты
– банки РФ остановили валютные платежи лояльным западным правообладателям
– суд в Приморье рассмотрит иск к H&M о дискриминации россиян по нац. признаку.
🎉 Сегодня:
Международный день архивов;
Международный день аккредитации;
Международный день друзей!
Желаю всем замечательного дня!
#пишусокращаю
(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)
Ну, за друзей. Кто мы без них? Всем напиток по его собственному выбору.
Этот день хорош уже только из-за Queen
SupeR! Спасибо!
Добавьте про концепцию "технологического острова" тогда уж :) @Маша Цепелева
"Volkswagen предложил 200 сотрудникам производства в Нижнем Новгороде уволиться, получив до шести окладов."
Это примерно один немецкий оклад на аналогичной позиции?
"до шести" может быть и три, и два, и даже один. Не люблю я этот предлог, "до". Обычно под его предлогом скрывается попытка нае.. обмануть короче )
В Нижнем озвучивали, что оклад рабочего 36к, а с премиями выходит в среднем 95к в месяц. В Германии на той же должности получают 3,5к Евро 💶 в месяц
Так VW вроде бы запускаться собирался не так давно, передумали видимо
Комментарий удален модератором
4 квартал 2022 года.. Заглянули таки в будущее.
Причем именно так написано на сайте ТАСС. Я думал, неудачно скопипастили на ВЦ, но нет.
Новости всё грустнее...
Ну друзья! С днём Друзей!