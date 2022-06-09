«Тинькофф» с 23 июня введёт плату за обслуживание счетов в валюте Статьи редакции
До 30 июня банк отменит комиссию за SWIFT-переводы.
- Плата за обслуживание коснётся владельцев счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках и составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у.е. в валюте счёта. Комиссию будут списывать ежедневно, объявил банк.
- С 23 июня открыть накопительный счет можно будет только в рублях. Накопительные счета в долларах и евро закроют, деньги переведут на обычные счета клиентов.
- «Тинькофф» объяснил меру «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России».
«В сложившейся геополитической ситуации финансовые институты ограничены в возможности надежного хранения иностранной валюты. Прецеденты с недавней блокировкой иностранными контрагентами ценных бумаг клиентов-частных лиц — лишнее тому подтверждение. Суммы, превышающие 1000 у.е в обозначенных валютах, хранят на своих счетах незначительная часть наших клиентов», — добавили в «Тинькофф».
- В ближайшее время комиссию введут и за хранение валюты на брокерских счетах, она не затронет ценные бумаги.
- Накануне в Telegram-каналах начали распространять скриншот, сделанный якобы из внутреннего приложения сотрудников банк. На нём перечислялись меры для сокращения валютных счетов с 23 июня, потому что «геополитическая ситуация не позволяет безопасно хранить валюту в банках».
- 7 июня «Райффайзенбанк» объявил, что начнёт брать комиссию 0,2% в месяц за хранение крупных валюты на текущих счетах с 30 июня.
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Не хотят держать деньги безналом, пусть отдают наличкой.
Не для этого банки делали валютные вклады с высокой ставкой. Все продумано уже давно.
Эт точно..
Наличку отдавай, сука!!
При Олеге такой х**ни не было
Ну ты же его прощаешь?)
Да продумали они уже там все
Олег валит, банк пилят, он свой гешефт получит через фонд и т. д.
Снять нельзя хранить. Поставь запятую, гражданин.
При этом снять валюту нельзя, если купил после дня X. Это ли не незаконное обогащение? Загоним Тинькофф в овердрафт. И банки тоже, как сотовые операторы могу в одностороннем порядке условия менять?
если есть санкция ЦБ и форс-мажор, ну и надо смотреть договор... может так выйти, что изменение тарифа оговорено ДВУМЯ сторонами
100 лет говорится, что деньги в банке - не деньги потребителя. Чем быстрее , тем лучше .
Такими темпами, скоро будут сажать за наличие валюты
Лимит всего $1000, какой же пиздец, даже Райф $5000 оставил. Ну то есть неси на биржу, где они никак не застрахованы, и мы их отнимем у тебя как-нибудь по-другому.
Закрываю все свои счета, @Тинькофф, продолжайте, верной дорогой идете.
@Тинькофф RIP
Я знал, что будет плохо, Но не знал, что так скоро (С) Цой
"крупных валюты", " сотрудников банк" - редактор сильно торопился вывести новость в ленту?
Это аутсорсер из ближнего зарубежья Он так и говорит
Эпично!
А тема-то популярной оказалась: первый – Райфф, теперь Тинькофф.
У Райфа остались зачатки совести и они поставили 2,4% годовых, Тинькофф же решил не мелочиться.. Кроме этого в райфе комиссия начинается с суммы свыше 5000. Тинькофф х5 сделал по сравнению с Райфом.
Впрочем, весьма вероятно, что и Райф переобуется. Интересно, когда остальные банки это всё сделают.
Ой, а что случилось ©
Сейчас все сбережения обнулятся и хопа будет "веселый " курс
Меньше 1к комиссии не будет. Но не удивлюсь если потом переобуются
О, айти компания держит планку
Как всегда дно
То есть если слить их в юани, например, то временно прокатит?
Подскажите банк для перехода
Позорище. Прощай!
Я подозревал, что банк покатится на дно, но не подозревал, что с такой огромной скоростью
Надеюсь хоть на брокерских счетах не начнут снимать
так уже половину акций заблокировали, считай отжали
Ну хотя бы валюту на них хранить)
Lol
12% годовых нехило
Минус 12% годовых
Тинькофф вообще забавный банк.. смешные сотрудники, конские комиссии.
1 процент комиссии, а чё не 10? Уроды!
А зачем ТКС избавляться от валюты? Ну потеряют клиенты деньги, банку не всё равно?
Указание ЦБ снижать валютные активы - 100%
Возможно, пассивы? ЦБ чувствует доллар по 200 и мотивирует банки скидывать обязательства по 60
В мае видел такой пост, но тогда слабо верилось. А прошло всего-то 2 недели
Там сложный текст, не всякий поймёт о чём она говорила, но смысл происходящего ОЧЕНЬ важный, возможно самый главный из того, что сейчас происходит в...
Там сложный текст, не всякий поймёт о чём она говорила, но смысл происходящего ОЧЕНЬ важный, возможно самый главный из того, что сейчас происходит в банковской системе.
Попробую объяснить простыми словами, о чём речь и… куда мы идём.
Глава Центрального Банка чётко сказала, что она дала существенные послабления банкам, особенно «санкционным», по их открытой валютной позиции (ОВП). Если раньше банк, грубо говоря, мог иметь ОВП не более 1 мил $, то сейчас ЦБ разрешил иметь любую ОВП. Это сразу даёт возможность банкам покупать валюту у экспортёров на собственную позицию, даже не продавая её через биржу импортёрам.
Именно это «послабление», даёт возможность тому же Газпромбанку, куда приходит экспортная выручка за газ и нефть, не пытаться продавать эту огромную массу валюты в рынок на бирже, где нет соответствующего количества покупателей, а хотя бы временно покупать весь объем поступающей валюты на свою собственную позицию, отдавая экспортёрам рубли на их счета в ГПБ.
Схема такая вполне работает, но есть проблема – банк может сильно проиграть на курсовой разнице, если купленная валюта упадёт к рублю. Так и происходило, когда рубль укреплялся, а доллар падал.
Единственная возможность в этот момент у банков – заняться «переструктурированием» своего баланса, а именно постараться перевести в рублевый активы, свои ранее выданные валютные кредиты. Именно о таком «перестрктурировании» балансов банков и говорит Набиуллина.
Что это означает на практике?
Банки начинают договариваться со своими заёмщиками, которые имели у них валютные кредиты, перевести в рубли. Именно такая смена валюты имеющихся на балансе кредитов, и даст возможность закрывать ОВП, котоая возникает из-за покупки большого объема вновь приходящей валюты.
Куда мы придём, если такие процессы будут непрерывно продолжаться?
Сильно изменятся структуры балансов российских банков и одновременно вырастет денежная масса в стране.
Проясню.
Если раньше валютные депозиты клиентов, были обеспечены валютными кредитами крупных заёмщиков (того же Газпрома, Лукойла и прочих), то теперь постепенно все валютные кредиты заёмщиков будут переведены в рублёвые, а валютные депозиты клиентов будут обеспечены валютой на к/с в западных банках.
По сути, произойдет «девалютизация» кредитных портфелей российских банков, что является вообще то нормой в любой цивилизованной стране. Скажем, в США ни у кого не возникнет даже мысли попросить в банке кредит не долларах США, а скажем в юанях или евро. Так и произойдет и у нас.
Все кредиты постепенно станут выдаваться только в рублях!
А избыток валюты, возникающий из-за профицита по торговому счету, который теперь скапливается на корреспондентских счетах коммерческих банков, будет обеспечивать только валютные счета и депозиты клиентов. Так как к/с на дают банкам никаких доходов, то банки перестанут начислять % по валютным вкладам, а даже наоборот, будут просить комиссию за ведение таких счетов.
Подобная «переструктурирование» балансов банков приведёт кроме всего прочего к нехватке у банков рублёвой ликвидности и к избытку, наоборот валютной ликвидности. Тут на помощь банкам должен прийти ЦБ и предоставлять такую ликвидность, через различные инструменты. Именно о таких «тайных операциях», уже начали поговаривать на рынке, когда ни понимают от куда банки берут рублёвую ликвидность, взамен приходящей валюты.
Теперь это будет нормой.
Но самое главное, такое «переструктурирование» балансов и «девалютизация» кредитных портфелей сразу поднимет реальную денежную массу в стране.
Причем резко! Действительно, если сконвертировать в рубли всю пришедшую валютную выручку экспортеров, то эти рубли вольются в банковскую систему и через банковский мультипликатор значительно увеличат реальную денежную массу.
А рост реальной денежной массы всегда в России приводил к росту ВВП. Чем больше у клиентов денег на счетах, тем больше их желание что-то купить и… идёт рост.
Извините за длинный текст, короче не получилось)
На самом деле отрицательные процентные ставки есть во многих странах (Япония, Швеция, Швейцария, Дания и тд.). В основном чтобы разгонять экономику (чтобы деньги работали) и ускорить безналичные расчеты (не хранить бумагу в зданиях с охраной).
Иначе как гейством это ни назвать.
пидарасы , больше ничего не скажешь
А деньги сеять дайте
А подтверждение достоверности этой информации есть, кроме мутного скрина?
В офф. телеграмме банка есть.
Да. В офф телеграмм канале. И я спросил в поддержке ещё. Подтвердили!