«В сложившейся геополитической ситуации финансовые институты ограничены в возможности надежного хранения иностранной валюты. Прецеденты с недавней блокировкой иностранными контрагентами ценных бумаг клиентов-частных лиц — лишнее тому подтверждение. Суммы, превышающие 1000 у.е в обозначенных валютах, хранят на своих счетах незначительная часть наших клиентов», — добавили в «Тинькофф».