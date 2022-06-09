Фактически людей заставляют переходить в рубли или в наличную валюту, но купить иностранную валюту можно только по нынешнему, скажем так, не очень справедливому курсу с существенной доплатой к биржевому. Происходит такая тенденция девалютизации российского финансового рынка.

А что вы будете делать с этой иностранной валютой, солить ее, мариновать, держать под подушкой? Непонятно.