{"id":13481,"url":"\/distributions\/13481\/click?bit=1&hash=79d46d60848f9a8576ed1a4d4a05b5a625c668a70ad5d49d81db9fda4a508cb5","title":"\u041a\u0430\u043a \u0441\u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u044d\u043a\u0432\u0430\u0439\u0440\u0438\u043d\u0433\u0435? \u041f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043a\u0430\u0441\u0441\u044b","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Андрей Фролов

Контекст: почему за валютные счета теперь берут комиссию Статьи редакции

Собираем объяснения, из-за чего хранить доллары и евро в банках стало неприятно.

2371 просмотров

Комиссию для физлиц вводят:

  • «Тинькофф» — 1% в месяц от всей суммы на счету, если она больше 1000 у.е., речь о долларах, евро, франках и фунтах стерлингов.
  • «Райффайзенбанк» — 0,2% в месяц от суммы свыше 5000 у.е., те же валюты плюс йены.

Позже «Тинькофф» введёт комиссию за хранение валюты на брокерском счёте, акции это не затронет. Также закроют накопительные счета в валюте.

Чтобы вывести деньги в другие юрисдикции, банк временно отменит комиссию на SWIFT-переводы, также «Тинькофф» обещал доплачивать за перевод наличной валюты в рубли.

Как объясняют

В сложившейся геополитической ситуации финансовые институты ограничены в возможности надежного хранения иностранной валюты. Прецеденты с недавней блокировкой иностранными контрагентами ценных бумаг клиентов-частных лиц — лишнее тому подтверждение.

Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции банка.

«Тинькофф»

Эта мера позволит банку эффективнее управлять средствами в иностранной валюте.

«Райффайзенбанк»

У банков много валюты, на которой нельзя заработать

Об этом писали РБК (в конце мая) и Business FM (в начале июня).

Экспортёры (к ним в том числе относятся поступления за газ и нефть) получают валюту и оставляют её в банках, импортёры её не покупают. Отчисления в фонд резервов по валютным обязательствам выросли по решению ЦБ, а за обмен валюты на внутреннем рынке банки теперь доплачивают (детали у РБК).

Вывести валюту за границу банкам сложно из-за ограничений на движение капитала, говорили эксперты РБК. Также в случае новых санкций счета за рубежом могут быть заблокированы — например, о ненадёжном хранении валюты писал в комментарии «Тинькофф».

Фактически людей заставляют переходить в рубли или в наличную валюту, но купить иностранную валюту можно только по нынешнему, скажем так, не очень справедливому курсу с существенной доплатой к биржевому. Происходит такая тенденция девалютизации российского финансового рынка.

А что вы будете делать с этой иностранной валютой, солить ее, мариновать, держать под подушкой? Непонятно.

Максим Осадчий
начальник аналитического управления «Банка корпоративного финансирования», для BFM

О каких суммах речь: на 1 февраля в российских банках лежало $174,9 млрд от компаний и $90,6 млрд на счетах граждан. С марта эти данные не раскрываются.

Купить рекламу Отключить

Что может быть дальше

Похожие комиссии могут появиться и в других банках.

  • «Все банки, наверное, в ближайший месяц введут аналогичные действия, какие-то процентные ставки, отрицательные ставки по валютным депозитам будут», — инвестор Василий Олейник, эксперт BFM.
  • «[Банки] будут перекладывать издержки на клиентов — например, вводить комиссии за обслуживание долларовых счетов и депозитов», — источник РБК в крупной кредитной организации.

ЦБ обсуждает возможные отрицательные ставки по валютным депозитам юрлиц — чтобы «ускорить девалютизацию активов и пассивов».

Почему так вышло, что валюта не используется

После начала «специальной военной операции» в Украине:

  • Нерезиденты не могут вывести деньги из России с банковских и брокерских счетов.
  • Экспортёры должны продавать часть выручки — 50% к началу июня, с 9 июня процент будет определять правительственная комиссия.
  • Наличную валюту можно получить только в пределах лимитов.
  • Против некоторых российских банков введены санкции, в том числе с запретом на операции с долларами и евро.
  • Более 1000 иностранных компаний перестали работать с Россией, импорт из основных стран-партнёров сильно упал.

#контекст #банки

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
20 комментариев
Написать комментарий...
Andrei Apanasik

Не понимаю отмазки Тинькоффа. Какая связь между теми блокировками и тем, что они теперь хотят поиметь деньги со своих клиентов? По сути, риски бизнеса переложили на них.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Фролов
Автор

Получается, понимаешь!

Ответить
Развернуть ветку
ivan krapivin

Читать голосом Ельцина

Ответить
Развернуть ветку
Alex Gurulli

Слабый "Tone of Voice" бренда - бывает.

Ответить
Развернуть ветку
Богдан Ефремов

Я правильно понимаю, если у меня на Тиньке лежит более 1к долларов, я буду каждый месяц платить за них комиссию в 1%?

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Калинин

Ну нет же! Ваша сумма будет увеличиваться ежемесячно в 0.99 раза!

Ответить
Развернуть ветку
Богдан Ефремов

Вот зря смеётесь. Мы теперь как Швейцария - с отрицательной процентной ставкой. Причины, конечно, абсолютные разные, но кого это волнует?)

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Калинин

Просто надо потерпеть немножко. Когда оставшаяся сумма будет меньше 1000 долларов, списания прекратятся.

Ответить
Развернуть ветку
Короткий вентилятор
Причины, конечно, абсолютные разные

Ну, у нас со Швейцарией и жизнь очень разная)

Ответить
Развернуть ветку
Богдан Ефремов

Я не разбираюсь в банковских тонкостях и потому задаю вопрос в комментариях, так как сам храню в этом банке доллары. Которые, видимо, сейчас пойду пытаться снять. Уже кстати читаю новости, что с этим проблемы

Ответить
Развернуть ветку
Антон Кузнецов

Да, комиссия ежедневная, если все правильно понимаю, то если у тебя счет в 10000 долларов, то каждый день 6-7 баксов будет просто сгорать
Хаха, такой абсурд еще придумать нужно, думаешь - вот оно дно, но тут заходишь в новости и...

Ответить
Развернуть ветку
Богдан Ефремов

Уже предвижу февральские очереди к банкоматам с валютой

Ответить
Развернуть ветку
Ахмед Шахидов

А валюту из банкоматов забрали то

Ответить
Развернуть ветку
Philips

Сегодня 12 процентов, а завтра 12 лет. Избавляйтесь от токсичной валюты. Рубль скоро по 10 за доллар будет, зачем вам эти тлеющие бумажки?!

Ответить
Развернуть ветку
Антон Кузнецов

Раньше выбирали банк, который увеличивает деньги, а теперь выбираем банк, который меньше твоих денег сожжет

Ответить
Развернуть ветку
Александр Тейван

Из тинька на райфайзен евро же можно будет перебросить без комсы?

Ответить
Развернуть ветку
Ахмед Шахидов

Да, процент за свифт пока не берут

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Родной

Банальное изъятие валюты у населения.

Ответить
Развернуть ветку
frostenstein

Это по сути отрицательная процентная ставка. "Ваша валюта слишком убыточна для нас"

Ответить
Развернуть ветку
Никита Ярунин

А что случилось?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
null