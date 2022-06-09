Контекст: почему за валютные счета теперь берут комиссию Статьи редакции
Собираем объяснения, из-за чего хранить доллары и евро в банках стало неприятно.
Комиссию для физлиц вводят:
- «Тинькофф» — 1% в месяц от всей суммы на счету, если она больше 1000 у.е., речь о долларах, евро, франках и фунтах стерлингов.
- «Райффайзенбанк» — 0,2% в месяц от суммы свыше 5000 у.е., те же валюты плюс йены.
Позже «Тинькофф» введёт комиссию за хранение валюты на брокерском счёте, акции это не затронет. Также закроют накопительные счета в валюте.
Чтобы вывести деньги в другие юрисдикции, банк временно отменит комиссию на SWIFT-переводы, также «Тинькофф» обещал доплачивать за перевод наличной валюты в рубли.
Как объясняют
У банков много валюты, на которой нельзя заработать
Об этом писали РБК (в конце мая) и Business FM (в начале июня).
Экспортёры (к ним в том числе относятся поступления за газ и нефть) получают валюту и оставляют её в банках, импортёры её не покупают. Отчисления в фонд резервов по валютным обязательствам выросли по решению ЦБ, а за обмен валюты на внутреннем рынке банки теперь доплачивают (детали у РБК).
Вывести валюту за границу банкам сложно из-за ограничений на движение капитала, говорили эксперты РБК. Также в случае новых санкций счета за рубежом могут быть заблокированы — например, о ненадёжном хранении валюты писал в комментарии «Тинькофф».
О каких суммах речь: на 1 февраля в российских банках лежало $174,9 млрд от компаний и $90,6 млрд на счетах граждан. С марта эти данные не раскрываются.
Что может быть дальше
Похожие комиссии могут появиться и в других банках.
- «Все банки, наверное, в ближайший месяц введут аналогичные действия, какие-то процентные ставки, отрицательные ставки по валютным депозитам будут», — инвестор Василий Олейник, эксперт BFM.
- «[Банки] будут перекладывать издержки на клиентов — например, вводить комиссии за обслуживание долларовых счетов и депозитов», — источник РБК в крупной кредитной организации.
ЦБ обсуждает возможные отрицательные ставки по валютным депозитам юрлиц — чтобы «ускорить девалютизацию активов и пассивов».
Почему так вышло, что валюта не используется
После начала «специальной военной операции» в Украине:
- Нерезиденты не могут вывести деньги из России с банковских и брокерских счетов.
- Экспортёры должны продавать часть выручки — 50% к началу июня, с 9 июня процент будет определять правительственная комиссия.
- Наличную валюту можно получить только в пределах лимитов.
- Против некоторых российских банков введены санкции, в том числе с запретом на операции с долларами и евро.
- Более 1000 иностранных компаний перестали работать с Россией, импорт из основных стран-партнёров сильно упал.
Не понимаю отмазки Тинькоффа. Какая связь между теми блокировками и тем, что они теперь хотят поиметь деньги со своих клиентов? По сути, риски бизнеса переложили на них.
Получается, понимаешь!
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Слабый "Tone of Voice" бренда - бывает.
Я правильно понимаю, если у меня на Тиньке лежит более 1к долларов, я буду каждый месяц платить за них комиссию в 1%?
Ну нет же! Ваша сумма будет увеличиваться ежемесячно в 0.99 раза!
Вот зря смеётесь. Мы теперь как Швейцария - с отрицательной процентной ставкой. Причины, конечно, абсолютные разные, но кого это волнует?)
Просто надо потерпеть немножко. Когда оставшаяся сумма будет меньше 1000 долларов, списания прекратятся.
Ну, у нас со Швейцарией и жизнь очень разная)
Я не разбираюсь в банковских тонкостях и потому задаю вопрос в комментариях, так как сам храню в этом банке доллары. Которые, видимо, сейчас пойду пытаться снять. Уже кстати читаю новости, что с этим проблемы
Да, комиссия ежедневная, если все правильно понимаю, то если у тебя счет в 10000 долларов, то каждый день 6-7 баксов будет просто сгорать
Хаха, такой абсурд еще придумать нужно, думаешь - вот оно дно, но тут заходишь в новости и...
Уже предвижу февральские очереди к банкоматам с валютой
А валюту из банкоматов забрали то
Сегодня 12 процентов, а завтра 12 лет. Избавляйтесь от токсичной валюты. Рубль скоро по 10 за доллар будет, зачем вам эти тлеющие бумажки?!
Раньше выбирали банк, который увеличивает деньги, а теперь выбираем банк, который меньше твоих денег сожжет
Из тинька на райфайзен евро же можно будет перебросить без комсы?
Да, процент за свифт пока не берут
Банальное изъятие валюты у населения.
Это по сути отрицательная процентная ставка. "Ваша валюта слишком убыточна для нас"
А что случилось?