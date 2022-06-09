Клиенты «Тинькофф» жалуются на проблемы со снятием валюты — доллары есть только в нескольких банкоматах в Москве Статьи редакции
В банке утверждают, что валюта доступна «пока не во всех банкоматах из-за повышенного спроса».
- На карте банкоматов «Тинькофф» на 13:40 мск отображается, что доллары можно снять в девяти банкоматах в Москве, в Санкт-Петербурге таких нет. Банкоматов с доступными евро тоже нет.
- В колл-центре банка рассказали Frank Media, что «не успевают подвозить валюту в банкоматы».
- В «Тинькофф» подтвердили vc.ru, что не вводили ограничение на выдачу валюты, но «из-за повышенного спроса решают вопрос с оперативным пополнением».
- Банк объявил, что с 23 июня введёт плату за обслуживание счетов в валюте — 12% годовых от суммы счёта. Это связано с «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России».
- В ближайшее время комиссию введут и за хранение валюты на брокерских счетах «Тинькофф», она не затронет ценные бумаги.
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Тинькофф уже не торт. Совсем оскотинился банк. Сервис стал ужасным. Отвечают спустя час...
Забудьте. Это уже давно не Тинькофф, осталось (пока) только название.
он тортом никогда и не был, на банкиру постоянно пишут о не понятно откуда подключенных услугах.
то бабки морозили, пока не подтвердишь их законное получение, то подписки включают при открытии приложения
Зачем подвозить валюту, когда мы можем ее воровать ежедневно? Если мы вам ее отдадим, то воровать нечего будет )
Грамотно подстраховались.
Предлагаю ввести подписку на снятие валюты - 12% в год и ещё 12% комиссия за ведение счета. И еще 12% за услугу «узнайте где в банкоматах есть валюта». @Тинькофф не благодарите!
Из какого это фильма?
Ахахахахах, бляяя, каждый день про Тинькофф статьи. Еще ни одной хорошей не видел. Такое чувство будто Тинькофф антирекламу закупил на себя, т.к скандальные новости популярнее.
Скорее перестал платить виси за положительные статьи
А куда вы все побежали снимать? У нас же у каждого есть счет в ЕС и свифт долетает кнопку отправить не успеваешь нажать. Паникеры
Как мне написали на vc при том на серьёзных щах , есть "специальные специалисты" которые переведут и легализируют в ЕС любую сумму
А если серьезно, что делать закупившимся на всю котлету мамкиным инвесторам по 100-110 в надежде на байденовские 200?
Если нет дороги зачем вам машина?)
У многих нету счетов в иностранных банках, вот и обезопасить пытаются свои сбережения.
Почему было заранее не продумать схему пополнения банкоматов при повышенном спросе? Тем более, что в феврале была подобная ситуация с рублями.
Или они чё, когда принимали решение о вводе комиссии, не задумались, что народ ломанется снимать нал?
Какое неожиданное поведение масс. Кто бы мог подумать, что люди не захотят отчислять проценты банку...
так они в этот раз подумали и решили вырубить возможность снятия валюты))
Извините, а зачем?
а банку не надо чтобы клиенты валюту снимали.
Клиенты либо сейчас все с валютного счета на рублевый перекинуть по дешманскому курсу,
либо в акции забугорные вложатся, которые потом вдруг заморозят, либо оставят на счетах валютных, с которых потом банк будет иметь проценты.
Кому то может повезет и он сможет перевести бабки в др банк, но скорее всего все росбанки "придут" к этому процентодоению.
Значит если очень повезет, то кто то сможет забугор вывести деньги, тем более что Тинькофф уже активно рекламирует про переводы swift. А че потом с этими деньгами будет, в забугорном банке, кто его знает.
Потому что всё это часть схемы
в марте стоял по 2 часа. чудом вырвал награбленное
так хипстеры паникуют - еще больше 10 дней, я вот недавно снимал и в мск и краснодаре без очередей и проблемм, зачем держали нал там если могли снять непонятно
Самый клиентоориентированный банк в мире!
За 12% лучше вывести в крипту, там валюта и то реальнее, нежели в банках рф
За 9-10% можно
У них валюты нет вообще по России. А это несколько отщепенцев, в которые кто-то внесВ «Тинькофф» подтвердили vc.ru, что не вводили ограничение на выдачу валюты
А поддержка Тинькофф так не думает
Умело маскируешься, Евгений.
В техподдержке сообщили, что валюту можно получить в офисе. Банкоматы пополнять не планируют
но это же банк без отделений
Тинькофф самоликвидируется скоро. Лимиты режут на картах, кэшбэк стал отстой и теперь ещё эти 12% 🙈
Так это цб урезал комиссию за транзакции во многих магазинах. Вам банк из своего кармана должен платить?)
Может, все не так плохо. Банк договорился с властью, и теперь она его клиент, а мелкие частники стали не нужны
*картинка с котом хххахха классика*
Ограничений нет, но мы ничего не завозим.
В Минск swift из Тинькофф ходит?
Минск незнаю, Турция Зираат за 2 дня добирается.
Народ не хочет платить 12%, ничего удивительного в принципе.
Похоже даже +10% при внесении инвалюты никого не привлекают:
Банкомат с валютой.
Он такой один.
Сначала прикрыли доступ к автоответчику, теперь к налу, Лафа закончилась
А почему к автоответчику убрали? Он рил перестал работать почему-то
А где все те люди, которые из поста в пост писали, что Тинькофф Топ?
и как они там премьеры, и как они там по 10 лет)
А снимать не патриотично, продавайте подешевке)
Забыли уточнить, что на сумму от 1000 у.е.
Походу все бегут от нового тинькофского налога на деньги
Ай да Тинькофф банк, ай да сукин сын!
Валюты для снятия нет, за хранение нужно платить. Шах и мат!
Всё лучше и лучше просто :D
Грустно, что вариантов практически нет.
Или пытаться снять ещё что-то в нал, или конвертировать в другие валюты, которые (если правильно понял) ПОКА не попадают под -12% или в рубли и в крипту.
P2P на Бинансе сейчас из USD->USDT менее выгодный, чем USD->RUB->USDT =\
раисия…
банки потихоньку фсе…
Просто пора от них уходить. Кредитку подал на закрытие. Дебетовку чуть позже закрою. В жопу этот говнобанк
Для полноты картины надо их ещё показательно разрезать)
и куда пойдете, если не секрет?)
Расходимся
Не понял шутки йумора - из тинька что, ещё выгребли не всю валюту???
чувствую, что скоро этот банк загнётся...
Тиньков ещё как назло всеми силами опустил сегодня курс на минимумы (сарказм)
<sarcasm>А, фухх, тогда ладно, а то я уже начал что-то подозревать.</sarcasm>
В Калининграде баксов 0 с мая, смотрел карту каждые несколько дней
Я в своё время дежурил в Европе у банкомата и снимал по чуть-чуть когда люди вносили.
Получается можно снять валюту? Я думала можно снимать только ту, что купил до апреля.
Не, можешь снимать в кэше ток то, что было до 9 марта в лимитах 10 тыщ у.е. А вот по свифту, как мне рекомендовал банк - можно все что есть скидывать на загран счет. Вот только незадача, у Тинькоф евросвифт не работает)) Какое совпадение то)
Кто нибудь пытался снять валюту в рамках лимита ЦБ (т.е. до 10 тыщ у.е.) у банков партнеров Тинькофф, в валюте разумеется?
я пытался в любом банке снять, нигде в банкомате нет валюты, в нашем городе.
Ииии… их нет
Время 14:18 ))
Когда название сменят? На "Наебанк", например.
Вообще-то евро снимать запрещено.
Еще несколько недель назад доллары были во всех банкоматах.
Вообще то уже давно как ЦБ разрешил
Никогда не пользовался их банком и, боже упаси, брокером. Но, Тинькофф, вы - конченные.
Банк без отделений наносит ответный удар.
Какой шанс что росбанк сольется с тинькофф?
И попадет под санкции
0%
"Никак вы, бл.. не научитесь" Геральт(с)
У меня нет долларов насрать