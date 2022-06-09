Финансы
Маша Цепелева

Клиенты «Тинькофф» жалуются на проблемы со снятием валюты — доллары есть только в нескольких банкоматах в Москве Статьи редакции

В банке утверждают, что валюта доступна «пока не во всех банкоматах из-за повышенного спроса».

  • На карте банкоматов «Тинькофф» на 13:40 мск отображается, что доллары можно снять в девяти банкоматах в Москве, в Санкт-Петербурге таких нет. Банкоматов с доступными евро тоже нет.
  • В колл-центре банка рассказали Frank Media, что «не успевают подвозить валюту в банкоматы».
  • В «Тинькофф» подтвердили vc.ru, что не вводили ограничение на выдачу валюты, но «из-за повышенного спроса решают вопрос с оперативным пополнением».
  • Банк объявил, что с 23 июня введёт плату за обслуживание счетов в валюте — 12% годовых от суммы счёта. Это связано с «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России».
  • В ближайшее время комиссию введут и за хранение валюты на брокерских счетах «Тинькофф», она не затронет ценные бумаги.

#новость #тинькофф

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123 комментария
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Дмитрий Скрябин

Тинькофф уже не торт. Совсем оскотинился банк. Сервис стал ужасным. Отвечают спустя час...

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Ware Wow

Забудьте. Это уже давно не Тинькофф, осталось (пока) только название.

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11 комментариев
hakhagmon

он тортом никогда и не был, на банкиру постоянно пишут о не понятно откуда подключенных услугах.

то бабки морозили, пока не подтвердишь их законное получение, то подписки включают при открытии приложения

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Rha

Зачем подвозить валюту, когда мы можем ее воровать ежедневно? Если мы вам ее отдадим, то воровать нечего будет )

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Пришелец

Грамотно подстраховались.

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Philips

Предлагаю ввести подписку на снятие валюты - 12% в год и ещё 12% комиссия за ведение счета. И еще 12% за услугу «узнайте где в банкоматах есть валюта». @Тинькофф не благодарите!

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Gen Tech
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Max

Из какого это фильма?

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2 комментария
Влад

Ахахахахах, бляяя, каждый день про Тинькофф статьи. Еще ни одной хорошей не видел. Такое чувство будто Тинькофф антирекламу закупил на себя, т.к скандальные новости популярнее.

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Maxim Stroganoff

Скорее перестал платить виси за положительные статьи

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1 комментарий
Sergey Vasiliev

А куда вы все побежали снимать? У нас же у каждого есть счет в ЕС и свифт долетает кнопку отправить не успеваешь нажать. Паникеры

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melkiyPadonok

Как мне написали на vc при том на серьёзных щах , есть "специальные специалисты" которые переведут и легализируют в ЕС любую сумму

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6 комментариев
Forgotten Games

А если серьезно, что делать закупившимся на всю котлету мамкиным инвесторам по 100-110 в надежде на байденовские 200?

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8 комментариев
Blackrock

Если нет дороги зачем вам машина?)

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Radna

У многих нету счетов в иностранных банках, вот и обезопасить пытаются свои сбережения.

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Hnorr

Почему было заранее не продумать схему пополнения банкоматов при повышенном спросе? Тем более, что в феврале была подобная ситуация с рублями.
Или они чё, когда принимали решение о вводе комиссии, не задумались, что народ ломанется снимать нал?
Какое неожиданное поведение масс. Кто бы мог подумать, что люди не захотят отчислять проценты банку...

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Тимофей

так они в этот раз подумали и решили вырубить возможность снятия валюты))

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1 комментарий
Поджог Сараев
заранее продумать схему пополнения банкоматов при повышенном спросе

Извините, а зачем?

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2 комментария
lk

а банку не надо чтобы клиенты валюту снимали.
Клиенты либо сейчас все с валютного счета на рублевый перекинуть по дешманскому курсу,
либо в акции забугорные вложатся, которые потом вдруг заморозят, либо оставят на счетах валютных, с которых потом банк будет иметь проценты.
Кому то может повезет и он сможет перевести бабки в др банк, но скорее всего все росбанки "придут" к этому процентодоению.
Значит если очень повезет, то кто то сможет забугор вывести деньги, тем более что Тинькофф уже активно рекламирует про переводы swift. А че потом с этими деньгами будет, в забугорном банке, кто его знает.

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Степан Фадеев

Потому что всё это часть схемы

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Василий Степанофф

в марте стоял по 2 часа. чудом вырвал награбленное

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false

так хипстеры паникуют - еще больше 10 дней, я вот недавно снимал и в мск и краснодаре без очередей и проблемм, зачем держали нал там если могли снять непонятно

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2 комментария
Антон Штадлер

Самый клиентоориентированный банк в мире!

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Dmitry T.

За 12% лучше вывести в крипту, там валюта и то реальнее, нежели в банках рф

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darkAlert

За 9-10% можно

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Old Car Raffle
На карте банкоматов «Тинькофф» на 13:40 мск отображается, что доллары можно снять в девяти банкоматах в Москве

У них валюты нет вообще по России. А это несколько отщепенцев, в которые кто-то внес

В «Тинькофф» подтвердили vc.ru, что не вводили ограничение на выдачу валюты

А поддержка Тинькофф так не думает

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Алексей Волосач

Умело маскируешься, Евгений.

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1 комментарий
John Nash

В техподдержке сообщили, что валюту можно получить в офисе. Банкоматы пополнять не планируют

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Марат

но это же банк без отделений

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1 комментарий
Lukas Dexter

Тинькофф самоликвидируется скоро. Лимиты режут на картах, кэшбэк стал отстой и теперь ещё эти 12% 🙈

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Sergey Selivanovsky

Так это цб урезал комиссию за транзакции во многих магазинах. Вам банк из своего кармана должен платить?)

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John Nash

Может, все не так плохо. Банк договорился с властью, и теперь она его клиент, а мелкие частники стали не нужны

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Adrian Azarov

*картинка с котом хххахха классика*

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Soulis
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Andrei Apanasik
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Сергей И

Ограничений нет, но мы ничего не завозим.

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Ware Wow

В Минск swift из Тинькофф ходит?

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Blackrock

Минск незнаю, Турция Зираат за 2 дня добирается.

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5 комментариев
Антон Кунах

Народ не хочет платить 12%, ничего удивительного в принципе.

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Цкуро Бесцветный

Похоже даже +10% при внесении инвалюты никого не привлекают:

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ivan krapivin

Банкомат с валютой.
Он такой один.

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Mik Petrov

Сначала прикрыли доступ к автоответчику, теперь к налу, Лафа закончилась

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Hnorr

А почему к автоответчику убрали? Он рил перестал работать почему-то

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1 комментарий
Evgeny Voronkov

А где все те люди, которые из поста в пост писали, что Тинькофф Топ?

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Короткий вентилятор

и как они там премьеры, и как они там по 10 лет)

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Виталий Васильев

А снимать не патриотично, продавайте подешевке)

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Станислав

Забыли уточнить, что на сумму от 1000 у.е.

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Иван Петров

Походу все бегут от нового тинькофского налога на деньги

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Непрерывный франт

Ай да Тинькофф банк, ай да сукин сын!
Валюты для снятия нет, за хранение нужно платить. Шах и мат!

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TopoR

Всё лучше и лучше просто :D

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TopoR

Грустно, что вариантов практически нет.
Или пытаться снять ещё что-то в нал, или конвертировать в другие валюты, которые (если правильно понял) ПОКА не попадают под -12% или в рубли и в крипту.
P2P на Бинансе сейчас из USD->USDT менее выгодный, чем USD->RUB->USDT =\

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perc3000

раисия…
банки потихоньку фсе…

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Big Boss

Просто пора от них уходить. Кредитку подал на закрытие. Дебетовку чуть позже закрою. В жопу этот говнобанк

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Keivorit Keivor

Для полноты картины надо их ещё показательно разрезать)

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3 комментария
Пэ Гусев

и куда пойдете, если не секрет?)

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Александр Яковлев

Расходимся

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Abnatop Sky

Не понял шутки йумора - из тинька что, ещё выгребли не всю валюту???

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Виктор Кобелев

чувствую, что скоро этот банк загнётся...

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Vilent

Тиньков ещё как назло всеми силами опустил сегодня курс на минимумы (сарказм)

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Павел Егоров
Это связано с «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России».

<sarcasm>А, фухх, тогда ладно, а то я уже начал что-то подозревать.</sarcasm>

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Юрий Брильков

В Калининграде баксов 0 с мая, смотрел карту каждые несколько дней

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Константин Наумов

Я в своё время дежурил в Европе у банкомата и снимал по чуть-чуть когда люди вносили.

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Эйлин Каупервуд

Получается можно снять валюту? Я думала можно снимать только ту, что купил до апреля.

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Andrew Light

Не, можешь снимать в кэше ток то, что было до 9 марта в лимитах 10 тыщ у.е. А вот по свифту, как мне рекомендовал банк - можно все что есть скидывать на загран счет. Вот только незадача, у Тинькоф евросвифт не работает)) Какое совпадение то)

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1 комментарий
Andrew Light

Кто нибудь пытался снять валюту в рамках лимита ЦБ (т.е. до 10 тыщ у.е.) у банков партнеров Тинькофф, в валюте разумеется?

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lk

я пытался в любом банке снять, нигде в банкомате нет валюты, в нашем городе.

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1 комментарий
Вредный браслет
на 13:40 мск отображается, что доллары можно снять в девяти банкоматах в Москве

Ииии… их нет

Время 14:18 ))

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Александр Петров

Когда название сменят? На "Наебанк", например.

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Василий Степанофф
Банкоматов с доступными евро тоже нет

Вообще-то евро снимать запрещено.
Еще несколько недель назад доллары были во всех банкоматах.

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Юрий

Вообще то уже давно как ЦБ разрешил

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Алексей Романов

Никогда не пользовался их банком и, боже упаси, брокером. Но, Тинькофф, вы - конченные.

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John Rickman

Банк без отделений наносит ответный удар.

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Игрок

Какой шанс что росбанк сольется с тинькофф?

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Диман Дубасов

И попадет под санкции

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Цкуро Бесцветный

0%

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Никита Кашонков

"Никак вы, бл.. не научитесь" Геральт(с)

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Тайгер Вудс пленник

У меня нет долларов насрать

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