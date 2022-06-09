Финансы
Телевизионный паук например

Путин отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки — долю будет определять правкомиссия Статьи редакции

Сроки продажи — ЦБ.

  • Соответствующий указ президента размещён на официальном сайте правовой информации. Он уже вступил в силу.
  • Теперь долю валютной выручки для обязательной продажи будет определять правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Срок, в который это нужно сделать, установит ЦБ.
  • В феврале 2022 года Владимир Путин обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки, полученной с 1 января 2022 года. Продажа — по рыночному курсу любым законным способом, можно частями, но все 80% нужно было продать за три дня.
  • В мае Минфин разрешил экспортёрам продавать 50% валютной выручки вместо 80%, а ЦБ увеличил сроки продажи до 120 рабочих дней. Министерство объясняло решение стабилизацией курса рубля и «достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем рынке».
  • В июне в Минфине разрешили экспортёрам зачислять валютную выручку на зарубежные счета.

#новость

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81 комментарий
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Георгий Станков

Итак что сильнее, эта новость или 12% годовых на хранение валюты?

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Цкуро Бесцветный

Все-таки -12% годовых это лучше, чем 12 годочков по валютной статье.

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2 комментария
Васисуалий Лоханкин

Похоже все-таки хотят вытянуть курс доллара наверх.
Уж больно невыгодно продавать нефтегаз по 60, когда можно по 80-90.

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Цкуро Бесцветный

Просто уже нет смысла в таком ограничении, безналичный бакс теперь в стране никому не нужен.

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4 комментария
Аркадий

Разрешите свободное обращение валюты среди населения

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Dmitriy

разрешаем

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1 комментарий
Александр Иванов

Оно не запрещено. Купил перед майскими валюту для поездки спокойно.

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7 комментариев
Заходил вчера

какой валюты если санкции на продажу долларов и евро для рф?
самим печатать ее?

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16 комментариев
Алексей Прасковьин

С какой целью?

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Evgeniy Polyakov

вы что забыли в какой стране мы живем?

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1 комментарий
Сергей Галкин

Аркадий... Эх, Аркадий

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ROME

Госдума в среду в третьем чтении приняла закон наделяющий президента правом вводить масштабные ограничения на работу финансовой и банковской системы РФ. Это правда?

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Useforlogin

Да, теперь ЦБ управляется президентом.

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Александр Яковлев

Рубль шорт? )))

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Grigory Kosov

рубль пока не услышал этой новости и торгуется ниже 58
как бы тут не переживали те, кто купил доллары по 120, экспортеры и айтишники, рубль будет укрепляться пока:
1. экспорт/импорт не выровняются;
2. ЕС/сша не снимут запрет на ввоз нала к нам;
3. пока не исчезнут риски хранения безналичной валюты для банков/экспортеров и пр

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Василий Степанофф

я хз, чем они там думали (уже после начала спецоперации разумеется), но надо было газ продавать на наличные. И посмотреть что бы было.

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3 комментария
Salena_ya

Или экспорт сожмется до размеров импорта

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Михаил Иванович

Тем временем на бирже «курс» доллара уже меньше 58 рублей

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Цкуро Бесцветный

на "бирже" "курс" "доллара"

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1 комментарий
Александр Соколов
Теперь долю валютной выручки для обязательной продажи будет определять правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России

то есть каждый месяц могут разные значения выставлять, как душе будет угодно?

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Цкуро Бесцветный

а название комиссии вас не рассмешило? )))

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1 комментарий
Александра Разакова

Тоже не совсем поняла. Как будто речь идёт о гибком регулировании. Может по отраслям, а может просто постоянно менять будут

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Oleg Batischev

инфы нет :) может и каждый день или каждый час :)

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Abaddon

Сними шляпу, это же целый доллар (с)

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Благодарный клуб

Экспортёры: "Мы што для вас шутка"?

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Мирослав Вселюд

Царь хороший, Набиуллина плохая

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Александр Иванов

Скоро за доллар будут бить в морду

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Андрей Геращенко

Михаилу Леонтьеву?

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MEGAtraXXXer666

После ввода комиссий у Тинькоф банка курс поднимут, чтобы сейчас все за копейки продать успели

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Юлия Бабенко

Комиссия не распространяется на Юр лиц

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Василий Степанофф

не думаю, что ради Тинькова опускают курс

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Сергей Иванов

мониторю биржу после новости. сразу после нее рубль упал на 50 копеек, но потом опять продолжил расти)

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Александр Соколов

я последние месяца 2 мониторю - хрен пойми от чего он скачет
санкции вводят, ставки понижают - рубль все равно крепнет

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5 комментариев
Bobrdobr

А шо такое?🤣

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sun sun

Ну что...раньше излишки вывозили и складировали. А теперь чтоб население поимело бакс по 45? Да ни за что! Самим нужен)

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Непрерывный франт

Ну тогда уж не отменил, а делегировал определять % продажи очередной комиссии.

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Александр Голубев

Не могут перерисовать пару на 72-75!?

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Юлия Бабенко

⚡️ Введение высокой комиссии на хранение валюты в «Тинькофф банке» является нарушением интересов клиентов, на такое решение может отреагировать ЦБ — первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.

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Salena_ya

Введение любой комиссии является нарушением интересов клиентов, райфовским клиентам тоже комиссия неинтересна, хоть и в разы дешевле

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Максим Иванов

Позожн курс рубля уронили чтобы пополнить золотом запасы звр сейчас купят и вверх пойдёт. Кто в теме?

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