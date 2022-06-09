Путин отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки — долю будет определять правкомиссия Статьи редакции
Сроки продажи — ЦБ.
- Соответствующий указ президента размещён на официальном сайте правовой информации. Он уже вступил в силу.
- Теперь долю валютной выручки для обязательной продажи будет определять правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Срок, в который это нужно сделать, установит ЦБ.
- В феврале 2022 года Владимир Путин обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки, полученной с 1 января 2022 года. Продажа — по рыночному курсу любым законным способом, можно частями, но все 80% нужно было продать за три дня.
- В мае Минфин разрешил экспортёрам продавать 50% валютной выручки вместо 80%, а ЦБ увеличил сроки продажи до 120 рабочих дней. Министерство объясняло решение стабилизацией курса рубля и «достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем рынке».
- В июне в Минфине разрешили экспортёрам зачислять валютную выручку на зарубежные счета.
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Итак что сильнее, эта новость или 12% годовых на хранение валюты?
Все-таки -12% годовых это лучше, чем 12 годочков по валютной статье.
Похоже все-таки хотят вытянуть курс доллара наверх.
Уж больно невыгодно продавать нефтегаз по 60, когда можно по 80-90.
Просто уже нет смысла в таком ограничении, безналичный бакс теперь в стране никому не нужен.
Разрешите свободное обращение валюты среди населения
разрешаем
Оно не запрещено. Купил перед майскими валюту для поездки спокойно.
какой валюты если санкции на продажу долларов и евро для рф?
самим печатать ее?
С какой целью?
вы что забыли в какой стране мы живем?
Аркадий... Эх, Аркадий
Госдума в среду в третьем чтении приняла закон наделяющий президента правом вводить масштабные ограничения на работу финансовой и банковской системы РФ. Это правда?
Да, теперь ЦБ управляется президентом.
Рубль шорт? )))
рубль пока не услышал этой новости и торгуется ниже 58
как бы тут не переживали те, кто купил доллары по 120, экспортеры и айтишники, рубль будет укрепляться пока:
1. экспорт/импорт не выровняются;
2. ЕС/сша не снимут запрет на ввоз нала к нам;
3. пока не исчезнут риски хранения безналичной валюты для банков/экспортеров и пр
я хз, чем они там думали (уже после начала спецоперации разумеется), но надо было газ продавать на наличные. И посмотреть что бы было.
Или экспорт сожмется до размеров импорта
Тем временем на бирже «курс» доллара уже меньше 58 рублей
на "бирже" "курс" "доллара"
то есть каждый месяц могут разные значения выставлять, как душе будет угодно?
а название комиссии вас не рассмешило? )))
Тоже не совсем поняла. Как будто речь идёт о гибком регулировании. Может по отраслям, а может просто постоянно менять будут
инфы нет :) может и каждый день или каждый час :)
Сними шляпу, это же целый доллар (с)
Экспортёры: "Мы што для вас шутка"?
Царь хороший, Набиуллина плохая
Скоро за доллар будут бить в морду
Михаилу Леонтьеву?
После ввода комиссий у Тинькоф банка курс поднимут, чтобы сейчас все за копейки продать успели
Комиссия не распространяется на Юр лиц
не думаю, что ради Тинькова опускают курс
мониторю биржу после новости. сразу после нее рубль упал на 50 копеек, но потом опять продолжил расти)
я последние месяца 2 мониторю - хрен пойми от чего он скачет
санкции вводят, ставки понижают - рубль все равно крепнет
А шо такое?🤣
Ну что...раньше излишки вывозили и складировали. А теперь чтоб население поимело бакс по 45? Да ни за что! Самим нужен)
Ну тогда уж не отменил, а делегировал определять % продажи очередной комиссии.
Не могут перерисовать пару на 72-75!?
⚡️ Введение высокой комиссии на хранение валюты в «Тинькофф банке» является нарушением интересов клиентов, на такое решение может отреагировать ЦБ — первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
Введение любой комиссии является нарушением интересов клиентов, райфовским клиентам тоже комиссия неинтересна, хоть и в разы дешевле
Позожн курс рубля уронили чтобы пополнить золотом запасы звр сейчас купят и вверх пойдёт. Кто в теме?