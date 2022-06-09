Финансы
Телевизионный паук например

«Райффайзенбанк» повысил комиссии за валютные переводы через SWIFT Статьи редакции

Комиссия составит от 2 до 3% от суммы перевода в долларах или евро.

  • С 9 июня 2022 года комиссия составит 3% от суммы перевода в отделении и 2% от суммы перевода через «Райффайзен Онлайн» и услугу «автоплатёж», пишет Frank Media со ссылкой на пресс-службу банка.
  • Решение связано с усилением контрольных мер банков-партнёров, которое «усложняет оформление таких платежей для банка и требует введения новых процедур», объяснили в компании.
  • О повышении комиссии за SWIFT-переводы в долларах и фунтах стерлингов с 6 июня в конце мая сообщил «Тинькофф». 9 июня банк объявил, что до 30 июня отменит комиссию за такие операции: это сделали «для удобства» на фоне введения платы за обслуживание счетов в валюте.

#новость #райффайзенбанк

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35 комментариев
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Ildarkin

У них с тиньком походу спор, кто к концу дня больше пуканов взорвет.

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cepera

А где же Альфа? 😁 Обычно она с Тиньком делила пальмы первенства 😉

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Pushkareva Ekaterina

Под санкциями Альфа, поэтому им смысла нет рыпаться

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Андрей Кустов

альфа под санкциями и из этой гонки временно выбыла

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Сергей Низовцев

Нет ничего более постоянного, чем временное.

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ЯжПрограммист

Скоро все будут под санкциями и будут свои внутренние гонки 🤣

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ilia

Ворвется с ноги когда время придет - она не по маленьку, а сразу с надрывом и гаком вводит дичь)

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Олег Павлов

Можно следить за статистикой по пуканам в онлайне и кидать донаты через свифт?

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Rha

Такое ощущение, что ЦБ сказал банкам: «Можно»

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Пришелец

Настало время косить бабло!

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Повседневный ГОСТ

сказал "Нужно"

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Руслан Абрамов

Грустно, но уже лишь бы остались в России. Нормальный банк.

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s0undwave

У них основная прибыль от России, вроде как, так что вряд ли решат уйти

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Aleksandr Dubrovin

Путинский госкапитализм - идиотов кормим сказками по телевизору, что все хорошо, почти прорвались в рай, а там доллар не нужен; умных доим дикими процентами по всем фронтам.

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Blackrock

Райф частный банк, причем тут госкапитализм ? Или типа сбер попал под санкции и капиталисты в отсутствие конкуренции начали цены ломить?

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Andre Macareno

Шо там по Короне, кстати, жива еще?

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Vsevbox

У райфа большая половина свифтов возвращается с пометкой politic.

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Evgeny Nedosekin

Источник?

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Vsevbox

Сам райф. Я премиум у них оформлял. 2.5 единички для подключения пакета VIP от которого толку нет.

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Evgeny Nedosekin

Ну тогда источник сомнительный, честно сказать.
Даже если предположить, что вы говорите правду, слишком много недосказанности.
Может у вас инициалы схожие с теми людьми, кто в санкционных списках. И подобное.

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Pushkareva Ekaterina

Да нет, просто принимающие банки с другой стороны часто отказывают и деньги возвращаются. Это не только у Райфа сейчас так - перед переводом лучше сразу проверить банк-получатель.

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Andy Avramenko

Скорее банк-корреспондент

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Salena_ya

Да вроде отправляли на днях граждане РФ и одновременно США друг другу рф-сша и всё дошло

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Walter Kovacs

Подскажите как из СНГ валюту получить, чтобы без конских комиссий?

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Татьяна Ларина

Золотая корона, вестерн юнион

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Blackrock

Вестерн же не работает

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Эраст Фандорин

Он же вроде уходит из РФ?

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vlad egorov

Нет

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Аарон Витте

Желтые банки, что с вами?

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new_comment

Дедолларизация экономики идёт по плану.

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Статист

Usdt, busdt через huobi или localbitcoins

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Олег Арматоев

«Решение связано с усилением контрольных мер банков-партнёров, которое «усложняет оформление таких платежей для банка и требует введения новых процедур»
Перевод на русский:
«Боимся, что свифт прикроют вообще и если клиенты после этого начнут обменивать его на рубли, нам с ними нечего будет делать. Для нас это будут фантики, за которые придётся платить реальными деньгами»

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Илья Ефимов

А у Тинькофф процент за Свифт меньше и минимальная по сумме комиссия меньше....Кхе-кхе, рыночек сужается)

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Blackrock

А есть кейсы переводов заграницу системой переводов от ЦБ и какие банки в какой стране осуществляют?

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Salena_ya

Новость обкусанная какая-то. Забыли написать минимальную и максимальную комиссию, $ 60 минимум и $250 максимум в отделении банка, $200 онлайн. Так-то за $150 000 комиссия $ 200 норм

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