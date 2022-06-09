«Райффайзенбанк» повысил комиссии за валютные переводы через SWIFT Статьи редакции
Комиссия составит от 2 до 3% от суммы перевода в долларах или евро.
- С 9 июня 2022 года комиссия составит 3% от суммы перевода в отделении и 2% от суммы перевода через «Райффайзен Онлайн» и услугу «автоплатёж», пишет Frank Media со ссылкой на пресс-службу банка.
- Решение связано с усилением контрольных мер банков-партнёров, которое «усложняет оформление таких платежей для банка и требует введения новых процедур», объяснили в компании.
- О повышении комиссии за SWIFT-переводы в долларах и фунтах стерлингов с 6 июня в конце мая сообщил «Тинькофф». 9 июня банк объявил, что до 30 июня отменит комиссию за такие операции: это сделали «для удобства» на фоне введения платы за обслуживание счетов в валюте.
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У них с тиньком походу спор, кто к концу дня больше пуканов взорвет.
А где же Альфа? 😁 Обычно она с Тиньком делила пальмы первенства 😉
Под санкциями Альфа, поэтому им смысла нет рыпаться
альфа под санкциями и из этой гонки временно выбыла
Нет ничего более постоянного, чем временное.
Скоро все будут под санкциями и будут свои внутренние гонки 🤣
Ворвется с ноги когда время придет - она не по маленьку, а сразу с надрывом и гаком вводит дичь)
Можно следить за статистикой по пуканам в онлайне и кидать донаты через свифт?
Такое ощущение, что ЦБ сказал банкам: «Можно»
Настало время косить бабло!
сказал "Нужно"
Грустно, но уже лишь бы остались в России. Нормальный банк.
У них основная прибыль от России, вроде как, так что вряд ли решат уйти
Путинский госкапитализм - идиотов кормим сказками по телевизору, что все хорошо, почти прорвались в рай, а там доллар не нужен; умных доим дикими процентами по всем фронтам.
Райф частный банк, причем тут госкапитализм ? Или типа сбер попал под санкции и капиталисты в отсутствие конкуренции начали цены ломить?
Шо там по Короне, кстати, жива еще?
У райфа большая половина свифтов возвращается с пометкой politic.
Источник?
Сам райф. Я премиум у них оформлял. 2.5 единички для подключения пакета VIP от которого толку нет.
Ну тогда источник сомнительный, честно сказать.
Даже если предположить, что вы говорите правду, слишком много недосказанности.
Может у вас инициалы схожие с теми людьми, кто в санкционных списках. И подобное.
Да нет, просто принимающие банки с другой стороны часто отказывают и деньги возвращаются. Это не только у Райфа сейчас так - перед переводом лучше сразу проверить банк-получатель.
Скорее банк-корреспондент
Да вроде отправляли на днях граждане РФ и одновременно США друг другу рф-сша и всё дошло
Подскажите как из СНГ валюту получить, чтобы без конских комиссий?
Золотая корона, вестерн юнион
Вестерн же не работает
Он же вроде уходит из РФ?
Нет
Желтые банки, что с вами?
Дедолларизация экономики идёт по плану.
Usdt, busdt через huobi или localbitcoins
«Решение связано с усилением контрольных мер банков-партнёров, которое «усложняет оформление таких платежей для банка и требует введения новых процедур»
Перевод на русский:
«Боимся, что свифт прикроют вообще и если клиенты после этого начнут обменивать его на рубли, нам с ними нечего будет делать. Для нас это будут фантики, за которые придётся платить реальными деньгами»
А у Тинькофф процент за Свифт меньше и минимальная по сумме комиссия меньше....Кхе-кхе, рыночек сужается)
А есть кейсы переводов заграницу системой переводов от ЦБ и какие банки в какой стране осуществляют?
Новость обкусанная какая-то. Забыли написать минимальную и максимальную комиссию, $ 60 минимум и $250 максимум в отделении банка, $200 онлайн. Так-то за $150 000 комиссия $ 200 норм