«Манёвр Набиуллиной»: Bloomberg рассказал о стратегии ЦБ по борьбе с инфляцией после начала «военной операции» Статьи редакции
Её суть была в том, чтобы сохранять условия жёсткого контроля до тех пор, пока не снизится инфляция.
Рубль стал одной из первых« экономических жертв» после начала «военной операции», но вскоре он превратился в «спасательный круг» для ЦБ, пишет Bloomberg.
В марте 2022 года рубль резко упал, но затем начал укрепляться в условиях жёсткого контроля за движением капитала, обвала импорта и притока нефтедолларов. По словам источников, знакомых с работой регулятора в начале кризиса, именно тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина решила использовать это для сдерживания инфляции.
Стратегия заключалась в том, чтобы сохранять условия жёсткого контроля как можно дольше — даже несмотря на возможные потери бюджета — пока сильный рубль не окажет «достаточное влияние на инфляцию», говорят собеседники.
Кульминация того, что источники называют «манёвром Набиуллиной», может наступить 10 июня — на эту дату запланировано заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке. По мнению некоторых аналитиков, регулятор может снизить ставку до 9,5%.
Стратегия ЦБ отчасти сработала, отмечает агентство: по данным Росстата, на неделе к 3 июня в России вновь наблюдалась дефляция (минус 0,01%). Индекс цен практически не растёт уже три недели. Рубль укрепляется, несмотря на санкции: на 10 июня доллар по курсу ЦБ — 58,39 рублей, евро — 62,10 рублей.
«Стратегия ясна: сначала позвольте рублю укрепиться, чтобы бороться с инфляцией. Но есть загвоздка: эта тактика имеет смысл, если импорт восстановится, и тогда в торговле установится хотя бы относительный баланс. Но импорт ещё не восстанавливается. И это проблема», — отметил бывший замминистра финансов и экс-зампред ЦБ Олег Вьюгин.
В ЦБ не ответили изданию на запрос о комментарии.
«По данным Росстата наблюдалась дефляция…»
Звучит как новость от ИА Панорама))
И цены не растут совсем.
По сравнению с мартом она однозначно имеется, так что технически росстат правы
Набор в фан-клуб Набиуллиной объявляется открытым
Я начну: только благодаря её усилиям не наступила полная финансовая катастрофа
Сомнительное членство
Коллекционирую её брошки, а на стене висит её портрет в рамке)
Аналитика от Bloomberg уровня бог
У Блумберг есть просто потрясающая аналитика.
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-03-22/niall-ferguson-putin-and-biden-misunderstand-history-in-ukraine-war
по данным Росстата может происходить что угодно, в зависимости от установок
По данным ЛЮБОЙ пропагандонской конторы мира, будь то Bloomberg, ростат, да хоть речь королевы Англии, можно нести любую чушь, чтобы создавать иллюзию "аналитики", а по факту бред, сгруппированный под реалии дня.)))
Эльвира Сахипзадовна - образованная, на госслужбе, она не может прямо так взять, и сказать, без обиняков: "Нам пиз&а, дорогие мои, пиз&ища нам!"
Поэтому и говорит:
"Рубль стал одной из первых «экономических жертв»"
Как текст читаешь? Пишет Bloomberg это, а не она.
Вот хорошо, что про росстат и нерастущие совершенно цены рассказали, а то мне уже чудилось всякое: что почти на всё ценник х2 случился. Но нет! Раз росстат говорит, что это не цены растут, а ₽ охренеть какой крепкий и устойчивый – пойду и буду верить. Зло берёт, ленивые скоты, ей богу.
Кто против - иноагент. Пройти со мной хотите в отделение
,молодой человек?
Хоть обминусуйте меня, но тётке надо Героя России дать. Вытащить в такой полной самого жестокого песеца (зверь такой) ситуации экономику страны с настолько минимальными потерями - это... Это просто wow, мне кажется никто в это не верил, включая саму Набиуллину.
Если это не высший пилотаж во власти, то тогда удивите меня, что. Когда весь мир афигел )
P.S: никто не говорит, что всё прошло без потерь. Потери есть, и оч заметные, в т.ч в ценах. Но соизмеримо ситуации - это самое позитивное, что можно было представить в конце февраля, когда всё началось... И скажите, что не так, или что можно было сделать лучше (как?)
просто я сам чуть-чуть экономист с высшим образованием, я просто фигею от виражей, которые делаются. Не со всеми согласен, многие осуждал изначально, а сейчас смотрю на эффект и осознаю, что чёто я в жизни недопонимаю пока ещё... Сорян за эмоции)
А то, что 300 млрд резервов потеряны, это так, ничего страшного?
Целую неделю не было инфляции. Ебать спасибо нахуй жпг.
.
Странно вы войну операцией называете
Будь война, дело ограничилось бы одной ракетой циркон, а не тонной военных, техники, переговорами, и прочими "сентиментами" РФ власти к ВСУ.
Сейчас перечитал несколько интервью Зеленского, он тоже ни где не говорит слово "война" ... что угодно, только не это
Бизнес идея: брошки от Эльвиры.
Понизили курс валют, чтобы заполнить рынок товаром, сейчас курс будут повышать, чтобы не пострадали российские производители, которым при низком курсе валют не выгодно работать.
Это экономика. Важно регулировать процессы филигранно.
А чем рынок-то наполнился? Если импорт упал в разы?
Пока только филигранно наебуливают физиков - ограничение на снятие валюты, кручение-верчение валютными парами в стиле боженьки, укатывание росфонды под плинтус, фриз иностранных активов из-за Euroclear/НРД. И все это при конской инфляции под 20% годовых, еще видимо ждём официальные отрицательные ставки на валютные депозиты.
Есть вообще какой-то Гудини, который везде подстраховался и вышел чистым из этого океана говна? Я лично почти всем пунктам попал)(хоть успел на вкладе под 20% копеечку забрать)
Чтобы все работало нужен не только товар, но и деньги у населения, чтобы этот товар покупать. А еще неплохо бы, чтобы была вера в то, что если ты сегодня купишь какую-то бесполезную хуету - завтра хватит на гречу.
Это экономика. Важно не творить хуйню, чтобы она могла работать.
Инфляция и фин стабильность - это часть паззла. Другие части паззла - это импорт, потребительская активность и внутреннее произвоство с доступностью финансирования. Это многовекторная штука, и нет решений которые однозначно улучшают ситуацию по всем направлениям.
Возможно, ЦБ оценивает что монетарная ситуация - база для всего остального. Вижу в этом логику.
Но очень хочется понять - что будут делать с другими частями паззла!
...
Разрыв, что происходит борьба РФ с клоуном из КВН)))
Их боялись даже американцы
Вот тут можно отдать должное Команде Набиуллиной. Они реально сделали невозможное. Хотя цены выросли здорово. Наши бизнесмены не способны работать с рентабельностью ниже 100. Надо 100, а лучше 200
При росте цен на продукты, не вижу проявлений сильного рубля.