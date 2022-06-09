Её суть была в том, чтобы сохранять условия жёсткого контроля до тех пор, пока не снизится инфляция.

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Рубль стал одной из первых« экономических жертв» после начала «военной операции», но вскоре он превратился в «спасательный круг» для ЦБ, пишет Bloomberg.

В марте 2022 года рубль резко упал, но затем начал укрепляться в условиях жёсткого контроля за движением капитала, обвала импорта и притока нефтедолларов. По словам источников, знакомых с работой регулятора в начале кризиса, именно тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина решила использовать это для сдерживания инфляции.

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Стратегия заключалась в том, чтобы сохранять условия жёсткого контроля как можно дольше — даже несмотря на возможные потери бюджета — пока сильный рубль не окажет «достаточное влияние на инфляцию», говорят собеседники.

Кульминация того, что источники называют «манёвром Набиуллиной», может наступить 10 июня — на эту дату запланировано заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке. По мнению некоторых аналитиков, регулятор может снизить ставку до 9,5%.

Стратегия ЦБ отчасти сработала, отмечает агентство: по данным Росстата, на неделе к 3 июня в России вновь наблюдалась дефляция (минус 0,01%). Индекс цен практически не растёт уже три недели. Рубль укрепляется, несмотря на санкции: на 10 июня доллар по курсу ЦБ — 58,39 рублей, евро — 62,10 рублей.

«Стратегия ясна: сначала позвольте рублю укрепиться, чтобы бороться с инфляцией. Но есть загвоздка: эта тактика имеет смысл, если импорт восстановится, и тогда в торговле установится хотя бы относительный баланс. Но импорт ещё не восстанавливается. И это проблема», — отметил бывший замминистра финансов и экс-зампред ЦБ Олег Вьюгин.