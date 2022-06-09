К началу июня там находилось около €4,5-7 млрд, размещённых банками и их клиентами, говорят источники.

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Российские банки, которые хранили часть валюты для международных расчётов на коррсчетах в Национальном расчётном депозитарии (НРД; входит в группу «Московская биржа»), как и другие российские компании и инвесторы, столкнулись с заморозкой своих операций. Об этом пишет Frank Media.

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Близкий к крупному российскому банку источник издания рассказал, что проблемы с валютными расчётами через НРД появились после введения санкций. В конце февраля 2022 года ЕС запретил европейским банкам держать у себя больше €100 тысяч от российских компаний и граждан, а депозитариям — оказывать им услуги по продаже ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля.

Ограничения касались коррсчетов российского депозитария в Euroclear и Clearstream. Коррсчета НРД в европейских банках работали, но расчёты по ним проходили дольше и сложнее, указывает издание. По словам другого источника, знакомого с работой «Мосбиржи», тогда объём «замороженных» средств на коррсчетах НРД составлял около €15 млрд.

Однако Euroclear частично позволял проводить операции, но каждая транзакция рассматривалась отдельно. Это помогло сократить объём «замороженных» денег более чем вдвое, рассказали собеседники. Большую часть средств банки успели забрать или вывести весной, добавил источник.

В итоге к июню сумма сократилась до €7 млрд — она включает деньги как российских банков, так и компаний, рассказал один из собеседников. Другой добавил, что объём «зависших» средств непосредственно банков составляет €4,5 млрд. Ещё один источник рассказал о заморозке «нескольких миллиардов евро». В НРД, «Мосбирже» и ЦБ на момент выхода текста не ответили на запросы издания.