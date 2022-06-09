На счетах попавшего под санкции НРД зависли «миллиарды евро» российских банков — Frank Media Статьи редакции
К началу июня там находилось около €4,5-7 млрд, размещённых банками и их клиентами, говорят источники.
Российские банки, которые хранили часть валюты для международных расчётов на коррсчетах в Национальном расчётном депозитарии (НРД; входит в группу «Московская биржа»), как и другие российские компании и инвесторы, столкнулись с заморозкой своих операций. Об этом пишет Frank Media.
Близкий к крупному российскому банку источник издания рассказал, что проблемы с валютными расчётами через НРД появились после введения санкций. В конце февраля 2022 года ЕС запретил европейским банкам держать у себя больше €100 тысяч от российских компаний и граждан, а депозитариям — оказывать им услуги по продаже ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля.
Ограничения касались коррсчетов российского депозитария в Euroclear и Clearstream. Коррсчета НРД в европейских банках работали, но расчёты по ним проходили дольше и сложнее, указывает издание. По словам другого источника, знакомого с работой «Мосбиржи», тогда объём «замороженных» средств на коррсчетах НРД составлял около €15 млрд.
Однако Euroclear частично позволял проводить операции, но каждая транзакция рассматривалась отдельно. Это помогло сократить объём «замороженных» денег более чем вдвое, рассказали собеседники. Большую часть средств банки успели забрать или вывести весной, добавил источник.
В итоге к июню сумма сократилась до €7 млрд — она включает деньги как российских банков, так и компаний, рассказал один из собеседников. Другой добавил, что объём «зависших» средств непосредственно банков составляет €4,5 млрд. Ещё один источник рассказал о заморозке «нескольких миллиардов евро». В НРД, «Мосбирже» и ЦБ на момент выхода текста не ответили на запросы издания.
- ЕС ввёл санкции против НРД 3 июня. Они означают заморозку активов депозитария на территории Евросоюза и запрет на проведение операций с НРД для резидентов этих стран, объясняет Frank Media. То есть «замороженные» до этого деньги окончательно заблокированы до снятия санкций или выдачи лицензии на завершение операций.
- По мнению одного из источников, для крупных банков заморозка валюты в НРД «может быть болезненной, но не критичной». Но на средних банках это может отразиться негативно, считает он. Однако управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что санкции против НРД едва ли существенно повлияют на состояние средних и мелких российских банков.
Денег-то у нас полно! У нас мозгов нет)
Заносите пикчу "Сп*здили"
Очередные «зависшие» миллиарды €. Их учат, учат, показывают как оно бывает, но...
Им там в руководстве банков мозги порционно выдают и по графику? Полный мозг никому сразу выдавать не положено?
Специальные финансовые?
Блин.. где мои денюжки 😭
Не много, конечно, но лучше чем ничего. Пойдут Украине на восстановление страны. РФ не смогла распорядиться с умом, Украина найдёт достойное применение!