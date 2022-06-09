Инвесткомпания «Атон» предупредила клиентов о риске блокировки валюты на российских счетах — Forbes Статьи редакции
Это возможно при расширении санкций, но каких именно — неясно.
- «Атон» разослала своим клиентам письмо с таким предупреждением, рассказал Forbes клиент компании, получивший рассылку. Содержание письма подтвердил ещё один источник, знакомый с документом. В самой компании отказались от комментариев.
- Копию письма также опубликовал Telegram-канал «Злой финансист». Согласно ей, в случае новых санкций на банковскую систему может произойти «частичная или полная блокировка долларов, евро и других европейских валют». О каких именно санкциях речь, не уточняется.
Наиболее безопасной валютой для российских резидентов компания назвала в письме рубли и валюты «дружественных» стран, в частности юани. Покупка активов также может избавить от риска блокировки валюты на счетах.
- В письме, которое приводит канал, говорится, что часть санкционных рисков уже реализовалась. Например, в начале июня ЕС ввёл санкции против Национального расчётного депозитария (НРД), который после этого приостановил проведение операций в евро. По данным источников Frank Media, на счетах НРД зависли «миллиарды евро» российских банков.
- По мнению директора по развитию бизнеса Alfa Asset Management (Europe) S.A. Вадима Погосьяна, проблемы с операциями в валюте могут возникнуть, если Россию полностью отключат от SWIFT. В этом случае одним из немногих вариантов её использования останется продажа банку, в котором она хранится, считает эксперт.
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Панику нагоняют, чтобы население быстрее дедолларизировалось. А потом ОПА! Курс 120р/бакс
Так и будет
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Если население и юрлица не будут скупать валюту, то хоп и доллар станет по 30, потому что сальдо перекошено в разы. И некому этот самый бакс станет скупать
Да когда это кончится. 😭
Это только начало. Наши поехавшие диктаторы позаботились о том, чтобы оставить нас нищими
И не говорите, сплошной стресс 3 месяца подряд
Тинек спасает вас, дурачки
Есть ещё бкс, райффайзен
Есть ещё бкс, райффайзен
Финам тоже норм, Фридом вместе с ним.
как?
Достаточно того, что это просто возможно.
Пора бы уже забыть о валюте, намёки разных источников предельно прозрачные.
Не забыть, а снять и хранить налом
Вот что значит заработаться: на полном серьезе прочитал начало заголовка как "Инвестор Антон" :)
Так, кто тут с первого раза правильно прочёл Атон? =)
Тот, кто про них знает?
У них же НПФ есть + они одно время партнерами интерактив брокерс были
все, кто не из кружка юных инвесторов, у которых брокер=тинёк
Я прочитал как Атол ). Фантомные боли от онлайн-кассы ).
Да они специально пугают, пронесёт:)
Пронесёт, в хорошем смысле слова?
Или пронесёт по серьёзному?
Специальная финансовая операция по девалютизации населения.
Покупайте золото!
Ага, особенно через обезличенные счета. Надежно! Инфа 100%
Бред полный. Санкции не могут заблокировать валюту на счетах в РФ. Другое дело, что при переводе куда либо они могут быть заблокированы. Не хотят брать на себя лишние риски, поэтому лепят отмазки.
заблокируют сами банки и скажут что заранее к санкциям готовятся
Они не хранятся у нас в банках, это просто циферки на американских счетах.
На счетах РФ валюты быть не может, ибо банки России ее не эмитируют