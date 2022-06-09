Финансы
Телевизионный паук например

Инвесткомпания «Атон» предупредила клиентов о риске блокировки валюты на российских счетах — Forbes Статьи редакции

Это возможно при расширении санкций, но каких именно — неясно.

  • «Атон» разослала своим клиентам письмо с таким предупреждением, рассказал Forbes клиент компании, получивший рассылку. Содержание письма подтвердил ещё один источник, знакомый с документом. В самой компании отказались от комментариев.
  • Копию письма также опубликовал Telegram-канал «Злой финансист». Согласно ей, в случае новых санкций на банковскую систему может произойти «частичная или полная блокировка долларов, евро и других европейских валют». О каких именно санкциях речь, не уточняется.

  • Наиболее безопасной валютой для российских резидентов компания назвала в письме рубли и валюты «дружественных» стран, в частности юани. Покупка активов также может избавить от риска блокировки валюты на счетах.

  • В письме, которое приводит канал, говорится, что часть санкционных рисков уже реализовалась. Например, в начале июня ЕС ввёл санкции против Национального расчётного депозитария (НРД), который после этого приостановил проведение операций в евро. По данным источников Frank Media, на счетах НРД зависли «миллиарды евро» российских банков.
  • По мнению директора по развитию бизнеса Alfa Asset Management (Europe) S.A. Вадима Погосьяна, проблемы с операциями в валюте могут возникнуть, если Россию полностью отключат от SWIFT. В этом случае одним из немногих вариантов её использования останется продажа банку, в котором она хранится, считает эксперт.

#новость #банки

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60 комментариев
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Герман Воронов

Панику нагоняют, чтобы население быстрее дедолларизировалось. А потом ОПА! Курс 120р/бакс

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Артем Голендберг

Так и будет

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Evil Pechenka

270

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Михаил Зеленин

Если население и юрлица не будут скупать валюту, то хоп и доллар станет по 30, потому что сальдо перекошено в разы. И некому этот самый бакс станет скупать

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2 комментария
Извинись

Да когда это кончится. 😭

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Life Expert

Это только начало. Наши поехавшие диктаторы позаботились о том, чтобы оставить нас нищими

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1 комментарий
Salena_ya

И не говорите, сплошной стресс 3 месяца подряд

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Ащьф Лштшфум
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Alex Moren

Тинек спасает вас, дурачки

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Захар Зубко

Есть ещё бкс, райффайзен

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7 комментариев
Захар Зубко

Есть ещё бкс, райффайзен

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6 комментариев
Volodya Agadzhanov

Финам тоже норм, Фридом вместе с ним.

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Rnatery

как?

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Непрерывный франт

Достаточно того, что это просто возможно.
Пора бы уже забыть о валюте, намёки разных источников предельно прозрачные.

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Артем Голендберг

Не забыть, а снять и хранить налом

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5 комментариев
Олег Павлов

Вот что значит заработаться: на полном серьезе прочитал начало заголовка как "Инвестор Антон" :)

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Max Pashkov

Так, кто тут с первого раза правильно прочёл Атон? =)

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Andre Macareno

Тот, кто про них знает?
У них же НПФ есть + они одно время партнерами интерактив брокерс были

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Steve Evets

все, кто не из кружка юных инвесторов, у которых брокер=тинёк

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1 комментарий
Оперативный Кирилл

Я прочитал как Атол ). Фантомные боли от онлайн-кассы ).

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Salena_ya

Да они специально пугают, пронесёт:)

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Повседневный ГОСТ

Пронесёт, в хорошем смысле слова?
Или пронесёт по серьёзному?

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Господин Пятая колонна

Специальная финансовая операция по девалютизации населения.

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Михаил Зеленин

Покупайте золото!

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Повседневный ГОСТ

Ага, особенно через обезличенные счета. Надежно! Инфа 100%

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5 комментариев
ок

Бред полный. Санкции не могут заблокировать валюту на счетах в РФ. Другое дело, что при переводе куда либо они могут быть заблокированы. Не хотят брать на себя лишние риски, поэтому лепят отмазки.

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Dmitry Pasyutin

заблокируют сами банки и скажут что заранее к санкциям готовятся

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Alex Moren

Они не хранятся у нас в банках, это просто циферки на американских счетах.

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1 комментарий
Михаил Зеленин

На счетах РФ валюты быть не может, ибо банки России ее не эмитируют

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3 комментария
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