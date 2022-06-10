Курсы валют от ЦБ на 10 июня: доллар — 58,39 рубля, евро — 62,1 рубля. В офисах «Сбера» доллар продают по 80,3 рубля, евро — по 89 рублей.

Япония опубликовала новый список товаров, которые запрещается поставлять России с 17 июня. В нём самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, локомотивы и другая техника для промышленности.

«Аэрофлот» заменил на рейсах Coca-Cola на Pepsi, выяснил РБК. Напитки теперь будут подаваться не в банках 0,33 л, а в стаканах. С 8 июня вместо шампанского Montaudon Brut (стоит в Европе около €19-23 за бутылку) на борту будет предлагаться просекко Valdobbiadene Superiore Giall’oro Ruggeri (стоит в Европе €10-14 за бутылку). В авиакомпании объяснили изменения сбоями в поставках продукции и логистике.

Московская биржа купила 10% в краудфандинговой платформе «Поток». Сделка оценивается в 15–25 млн рублей. Мосбиржа заменит в акционерах попавший под санкции «Альфа-банк». Компания ожидает от сделки получить «дополнительную экспертизу в области инструментов фондирования малого бизнеса».