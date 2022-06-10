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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 107 дня «спецоперации»: «Аэрофлот» заменил Coca-Cola на Pepsi в бизнес-классе, «Точку» продали Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Бизнес-класс «Аэрофлота»

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 10 июня: доллар — 58,39 рубля, евро — 62,1 рубля. В офисах «Сбера» доллар продают по 80,3 рубля, евро — по 89 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи: доллар — 59,35 рублей, евро — 63,30 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 07:42 мск — 55,37 рубля, евро — 58,79 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,7 рубля.

Санкции

Япония опубликовала новый список товаров, которые запрещается поставлять России с 17 июня. В нём самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, локомотивы и другая техника для промышленности.

Что происходит

«Аэрофлот» заменил на рейсах Coca-Cola на Pepsi, выяснил РБК. Напитки теперь будут подаваться не в банках 0,33 л, а в стаканах. С 8 июня вместо шампанского Montaudon Brut (стоит в Европе около €19-23 за бутылку) на борту будет предлагаться просекко Valdobbiadene Superiore Giall’oro Ruggeri (стоит в Европе €10-14 за бутылку). В авиакомпании объяснили изменения сбоями в поставках продукции и логистике.

Московская биржа купила 10% в краудфандинговой платформе «Поток». Сделка оценивается в 15–25 млн рублей. Мосбиржа заменит в акционерах попавший под санкции «Альфа-банк». Компания ожидает от сделки получить «дополнительную экспертизу в области инструментов фондирования малого бизнеса».

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Минцифры хочет усложнить требования к СОРМ. Они должны будут отдельно выделять и сохранять трафик звонков через интернет, геопозиции пользователя, историю браузера. Для этого нужно будет новое оборудование, считают участники рынка.

Региональные провайдеры интернета нашли способ обхода требований к операторам связи. Они создают потребительские интернет-кооперативы, чтобы не ставить системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), не покупать лицензии и не хранить данные.

Банк «Открытие» до санкций против него продал «Точку» «Трасту», выяснил «Ъ». Издание нашло материалы суда, в которых миноритарный акционер оспаривает сделку.

Новости предыдущего дня, 9 июня — здесь.

#новость #днрилнр

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91 комментарий
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Слегка Придурковатый

Хочется похуесосить Минцифры с их инициативой по СОРМ, но как-то уже становится ссыкотно. Сегодня пошутил - а завтра на передовой.

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Dmitry Apartsev

Раньше СОРМ нужен был спецслужбам и именно они вырабатывали требования к этой системе. Теперь же сугубо гражданское министерство бежит впереди паровоза и усложняет жизнь тем, кого как раз должны были бы защищать от избыточных требований других госструктур. Такое министерство можно сразу вливать в министерство внутренних дел или в ФСБ, хоть сэкономим на одном министре.

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Александр Иванов

Ничего плохого не вижу. Послужи Родине, сынок.

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4 комментария
Blackrock

Зеков в армию не берут даже вагнеровцы )

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2 комментария
Peter Pavlenko

Или в местах не столь отдалённых

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Ащьф Лштшфум

Акция. При подключении Интернета терморектальный криптодешифратор в подарок

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2 комментария
Andrei M

Какая "Пепси-кола — вкус свободы", сдурели?
"Байкал хвойный лес" и "Буратино страна дураков" должна быть.

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Юлия Баранова

Буратино страна дураков - идеальный нейминг

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Mikhail Manuylov

Это не бизнес класс, когда тебе напоминают про реальность. Может еще при входе надо, чтобы тебе говорили какой ты старый жирный больной урод?

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1 комментарий
Юрий Б.

Пепси в стакане из 2 л бутылки?

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Andrey Olenin

А в стекле типа вкус лучше? Или просто потому что презентабельнее? Без сарказма, просто серьезно не понимаю

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9 комментариев
Слегка Придурковатый

2,5 л.

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8 комментариев
Garold268

водичку с сахарком размешают и немного красителя кинут вот и все

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Жидкий ящик

⏱ Коротко о главном.

– $/€ вниз: 58,39 и 62,1 ₽
– самосвалы, бульдозеры и пр. пром. техника: Япония запрещает поставки в РФ
– Аэрофлот подаёт на рейсах Coca-Cola не в банках, а стаканах, а вместо шампанского брют – просекко. Ужасы нашего городка объясняют сбоями в поставках
– Мосбиржа за 15-25 млн ₽ получила 10% крауд. платформы Поток и заменила санкционный Альфа-банк
– Минцифры усложняет требования к СОРМ, понадобится больше оборудования
– создание интернет-кооперативов позволяют не ставить оборудование СОРМ и покупать лицензии
– до санкций Открытие продал Точку Трасту. Акционер оспаривает сделку.

🎉 Сегодня:
Всемирный день мороженого;
Всемирный день модерна!

Желаю всем замечательного дня!

#пишусокращаю

(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)

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Андрей Мельник

Традиционно - ну, за любителей модерна и мороженное. Кто мы все без этого? Всем клубничный пломбир с чипсами с ананасовым топингом.

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1 комментарий
Трезвый Петя

SupeR! Спасибо!

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1 комментарий
Лысый криптоинвестор
Они должны будут ... сохранять.... историю браузера

Я так понимаю, теперь VPN надо держать включеным (они шифруют весь трафик) всё время для всех сайтов, а не только для заблокированных.

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Петербургский Паша

Так вроде уже везде https.

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1 комментарий
Стэн Виндетта

Напиток «Байкал» — наш ответ «Пепси»⁠⁠

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Андрей Мельник

Натуральный если - даже лучше и вкуснее будет.

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5 комментариев
hakhagmon

Зачем там цифры на наклейке от 1 до 31?

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4 комментария
Варяга

Только натуральный, как в СССР хрен найдешь в магазине.

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Dear Moscow,
Напиток «Байкал» — наш ответ «Пепси»⁠⁠

Помимо «Байкала» ещё много отличных было — «Саяны», «Исинди», «Колокольчик», «Тархун»...

Насыщенные, и заметно менее сладкие на вкус. Мне совершенно неясна популярность напитков пепсико и кока на их фоне.

Из западных Dr. Pepper и Irn-Bru лучше, чем кола/фанта/спрайт. При этом азиатские лимонады лучше и пеппера и брю.

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noname

«Минцифры хочет усложнить требования к СОРМ. Они должны будут отдельно выделять и сохранять трафик звонков через интернет, геопозиции пользователя, историю браузера.»
Когда-нибудь крышка устанет от пароварки.

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Андрей Мельник

Почему то ни вчера, ни сегодня в обзорах не было этой новости. Минцифры откроет цифровые кафедры в 106 ведущих ВУЗах России, в которых дополнительную цифровую специальность смогут получить около 385 тысяч студентов. Вот вроде бы новость должна радовать, и ВУЗы там действительно неплохие, но смущает в из числе наличие, к примеру, Академии русского балета, Гнесинки, ВГИК и ГИТИС.
https://t.me/mintsifry/985

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Слегка Придурковатый

Кафедры при РКН нужно сразу открывать. Лучшие выпускники сразу становятся старлеями.

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5 комментариев
Илья Ефимов

На бумажке опять всё будет красиво, а в итоге всё попилят .так как мощностей и людей не будет.

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1 комментарий
NotFop

Вот когда откроют, тогда и напишут😂

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1 комментарий
Александр Голубев

Особенно гнесинка порадовала. Русская пианистка. Аха.

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1 комментарий
Азамат Салахов

Главное, чтоб Точку не развалили.

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Александр Кудин

В сити-17 практически без изменений

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Skyray

Провайдеры красавчики, хоть немного подорвут пуканы у минцифр.

Вопрос в том, сколько нам всё это будет стоить.

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Александр Иванов

И когда минцифры уберет лазейку.

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S8dAS

Буратино должно быть в стаканах. Или Тархун

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Дмитрий Цапенко

в граненых стаканах

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Андрей Мельник

И шампанское - только "Советское".

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2 комментария
Danial Ray
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- -

Красивое

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Трезвый Петя

С Днём мороженного друзья!

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Юлия Баранова

"Минцифры хочет усложнить требования к СОРМ. Они должны будут отдельно выделять и сохранять трафик звонков через интернет, геопозиции пользователя, историю браузера. Для этого нужно будет новое оборудование, считают участники рынка."

Оборудования и так нет, но жизнь учложнить хочется) И еще следить за всеми как в книге Оруэлла. Почему бы и нет?)

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Александр А.

Мелькала новость, что Сбербанку перекрыли платежи в юанях.

Ничего не путаю?

Если "да" - vc писали об этом?

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hakhagmon

Да

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1 комментарий
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