Новости и тексты на фоне 107 дня «спецоперации»: «Аэрофлот» заменил Coca-Cola на Pepsi в бизнес-классе, «Точку» продали Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 10 июня: доллар — 58,39 рубля, евро — 62,1 рубля. В офисах «Сбера» доллар продают по 80,3 рубля, евро — по 89 рублей.
Курсы на закрытии Мосбиржи: доллар — 59,35 рублей, евро — 63,30 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,7 рубля.
Санкции
Япония опубликовала новый список товаров, которые запрещается поставлять России с 17 июня. В нём самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, локомотивы и другая техника для промышленности.
Что происходит
«Аэрофлот» заменил на рейсах Coca-Cola на Pepsi, выяснил РБК. Напитки теперь будут подаваться не в банках 0,33 л, а в стаканах. С 8 июня вместо шампанского Montaudon Brut (стоит в Европе около €19-23 за бутылку) на борту будет предлагаться просекко Valdobbiadene Superiore Giall’oro Ruggeri (стоит в Европе €10-14 за бутылку). В авиакомпании объяснили изменения сбоями в поставках продукции и логистике.
Московская биржа купила 10% в краудфандинговой платформе «Поток». Сделка оценивается в 15–25 млн рублей. Мосбиржа заменит в акционерах попавший под санкции «Альфа-банк». Компания ожидает от сделки получить «дополнительную экспертизу в области инструментов фондирования малого бизнеса».
Минцифры хочет усложнить требования к СОРМ. Они должны будут отдельно выделять и сохранять трафик звонков через интернет, геопозиции пользователя, историю браузера. Для этого нужно будет новое оборудование, считают участники рынка.
Региональные провайдеры интернета нашли способ обхода требований к операторам связи. Они создают потребительские интернет-кооперативы, чтобы не ставить системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), не покупать лицензии и не хранить данные.
Банк «Открытие» до санкций против него продал «Точку» «Трасту», выяснил «Ъ». Издание нашло материалы суда, в которых миноритарный акционер оспаривает сделку.
Новости предыдущего дня, 9 июня — здесь.
Хочется похуесосить Минцифры с их инициативой по СОРМ, но как-то уже становится ссыкотно. Сегодня пошутил - а завтра на передовой.
Раньше СОРМ нужен был спецслужбам и именно они вырабатывали требования к этой системе. Теперь же сугубо гражданское министерство бежит впереди паровоза и усложняет жизнь тем, кого как раз должны были бы защищать от избыточных требований других госструктур. Такое министерство можно сразу вливать в министерство внутренних дел или в ФСБ, хоть сэкономим на одном министре.
Ничего плохого не вижу. Послужи Родине, сынок.
Зеков в армию не берут даже вагнеровцы )
Или в местах не столь отдалённых
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Какая "Пепси-кола — вкус свободы", сдурели?
"Байкал хвойный лес" и "Буратино страна дураков" должна быть.
Буратино страна дураков - идеальный нейминг
Это не бизнес класс, когда тебе напоминают про реальность. Может еще при входе надо, чтобы тебе говорили какой ты старый жирный больной урод?
Пепси в стакане из 2 л бутылки?
А в стекле типа вкус лучше? Или просто потому что презентабельнее? Без сарказма, просто серьезно не понимаю
2,5 л.
водичку с сахарком размешают и немного красителя кинут вот и все
⏱ Коротко о главном.
– $/€ вниз: 58,39 и 62,1 ₽
– самосвалы, бульдозеры и пр. пром. техника: Япония запрещает поставки в РФ
– Аэрофлот подаёт на рейсах Coca-Cola не в банках, а стаканах, а вместо шампанского брют – просекко. Ужасы нашего городка объясняют сбоями в поставках
– Мосбиржа за 15-25 млн ₽ получила 10% крауд. платформы Поток и заменила санкционный Альфа-банк
– Минцифры усложняет требования к СОРМ, понадобится больше оборудования
– создание интернет-кооперативов позволяют не ставить оборудование СОРМ и покупать лицензии
– до санкций Открытие продал Точку Трасту. Акционер оспаривает сделку.
🎉 Сегодня:
Всемирный день мороженого;
Всемирный день модерна!
Желаю всем замечательного дня!
#пишусокращаю
(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)
Традиционно - ну, за любителей модерна и мороженное. Кто мы все без этого? Всем клубничный пломбир с чипсами с ананасовым топингом.
SupeR! Спасибо!
Я так понимаю, теперь VPN надо держать включеным (они шифруют весь трафик) всё время для всех сайтов, а не только для заблокированных.
Так вроде уже везде https.
Напиток «Байкал» — наш ответ «Пепси»
Натуральный если - даже лучше и вкуснее будет.
Зачем там цифры на наклейке от 1 до 31?
Только натуральный, как в СССР хрен найдешь в магазине.
Помимо «Байкала» ещё много отличных было — «Саяны», «Исинди», «Колокольчик», «Тархун»...
Насыщенные, и заметно менее сладкие на вкус. Мне совершенно неясна популярность напитков пепсико и кока на их фоне.
Из западных Dr. Pepper и Irn-Bru лучше, чем кола/фанта/спрайт. При этом азиатские лимонады лучше и пеппера и брю.
«Минцифры хочет усложнить требования к СОРМ. Они должны будут отдельно выделять и сохранять трафик звонков через интернет, геопозиции пользователя, историю браузера.»
Когда-нибудь крышка устанет от пароварки.
Почему то ни вчера, ни сегодня в обзорах не было этой новости. Минцифры откроет цифровые кафедры в 106 ведущих ВУЗах России, в которых дополнительную цифровую специальность смогут получить около 385 тысяч студентов. Вот вроде бы новость должна радовать, и ВУЗы там действительно неплохие, но смущает в из числе наличие, к примеру, Академии русского балета, Гнесинки, ВГИК и ГИТИС.
https://t.me/mintsifry/985
Кафедры при РКН нужно сразу открывать. Лучшие выпускники сразу становятся старлеями.
На бумажке опять всё будет красиво, а в итоге всё попилят .так как мощностей и людей не будет.
Вот когда откроют, тогда и напишут😂
Особенно гнесинка порадовала. Русская пианистка. Аха.
Главное, чтоб Точку не развалили.
В сити-17 практически без изменений
Провайдеры красавчики, хоть немного подорвут пуканы у минцифр.
Вопрос в том, сколько нам всё это будет стоить.
И когда минцифры уберет лазейку.
Буратино должно быть в стаканах. Или Тархун
в граненых стаканах
И шампанское - только "Советское".
Красивое
С Днём мороженного друзья!
"Минцифры хочет усложнить требования к СОРМ. Они должны будут отдельно выделять и сохранять трафик звонков через интернет, геопозиции пользователя, историю браузера. Для этого нужно будет новое оборудование, считают участники рынка."
Оборудования и так нет, но жизнь учложнить хочется) И еще следить за всеми как в книге Оруэлла. Почему бы и нет?)
Мелькала новость, что Сбербанку перекрыли платежи в юанях.
Ничего не путаю?
Если "да" - vc писали об этом?
Да