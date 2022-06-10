ЦБ снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% — до уровня февраля 2022 года Статьи редакции
Это уже четвёртое снижение ставки с апреля.
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Совет директоров решил снизить ключевую ставку на 150 б.п. — до 9,50% годовых.
Следующее заседание, на котором ЦБ решит снижать ставку или нет, запланировано на 22 июля 2022 года. При принятии решения Банк России будет учитывать фактическую и ожидаемую динамику инфляции, процесс структурной перестройки экономики, а также оценивать риски и реакции на них финансовых рынков.
- 28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку больше чем в два раза — с 9,5% до рекордных 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле регулятор начал её постепенно снижать: сначала до 17%, а затем до 14%, в мае — до 11%.
Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.
- Bloomberg рассказал, что укрепление рубля даже в ущерб бюджету после начала «военной операции» было сознательным выбором ЦБ. Издание предсказывало дату кульминации «манёвра Набиуллиной» — 10 июня, в день заседания по ключевой ставке. По мнению некоторых аналитиков, регулятор может снизить её до 9,5% — это самое вероятное и логичное решение.
Судя по ценам, инфляция теперь в отрыве от процентной ставки ЦБ. Экономика пошла по пи$де.
- Доктор, в последнее время меня сильно, просто маниакально беспокоит состояние российской экономики!
- Hу, что вы, батенька. Hет никакой российской экономики, не существует ее, это всё выдумки, бред! Вы, наверное, водочкой балуетесь?
эльвира сказала что не будет сдерживать инфляцию в ущерб экономики, в текущей ситуации думаю это правильно
На технику многие позиции стали дешевле даже чем до 24 февраля.
Как Росстат посчитает, такая и будет.
Потому что у цб ставка 9,5, а кредит банки дают по ставке 30
Инфляция скакнула в феврале и марте, в апреле 1,5%, в мае вообще дефляция
В мае более низкой инфляции в России еще не было.
Годовая инфляция в марте была 16.6%, в апреле 17.7%, в мае опустилась до 17%.
С начала года накопленная инфляция 11.8%, а что это значит? В 2021 с 1 июня по 31 декабря накопленная инфляция составила 4.75%. Есть все признаки того (по действиям ЦБ РФ), что при убитом спросе, сокращении кредитования и инвестиционной активности, инфляция с июня по декабрь 2022 будет меньше 4.75%, ближе к 3%, следовательно годовая инфляция к декабрю 2022 составит 15%
Ставку необходимо снижать, чтобы восстановить убитый спрос.
Я на примере своего бизнеса чувствую. На ремонт кол-во клиентов и кол-во выездов на замеры для просчета смет не уменьшилось, но вот конверсия упала дико, потому что ремонт часто делают в кредит. Есть страх неопределённости будущего.
зато в других сегментах: дизайн, услуга согласования перепланировки и другие - все ок, там чек много меньше и страха у клиента нет.
и это просто прекрасно, скорее бы
Ну как там, экономика в клочья?))
Всё равно все будут орать про «полный пиздец». На всякий случай скажу, что я не говорю, что всё шоколадно ) но полного пиздеца нет
все отлично.. санкции? какие санкции? я о них даже и не думаю. нам они только на пользу!
Так давайте подождем до конца года и тогда будем делать выводы.
В медицине есть термин такой - период ложного благополучия, когда у человека сразу после отравления определенными агентами проявляются признаки отправления (рвота, колики, диарея), а потом спустя несколько дней начинается видимое улучшение, которое, впрочем, длится недолго и заканчивается всё обычно очень печально.
Вы уверены, что мы пережили всё и сейчас не находимся этом самом периоде ложного благополучия?
P.S. По ссылке статья про этот период во время острой лучевой болезни, потому что там хорошо описано почему этот период вообще появляется.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C)
Все вернулось обратно. Но есть один нюанс...
30к ванек не вернутся
ждем ипотеку на вторичку 9.5% и оживление рынка недвиги в целом
Вот это будет удивление, если спрос не вырастет. Окажется, что у людей нет работы, либо денег на начальный взнос.
@Роман Кондрашкин планируется ли в AzurDrive (https://azurdrive.ru/) снизить платеж за лизинг авто? в мае вы его подняли, ссылаясь на повышение ставки ЦБ, но она снизилась до 9.5%, почему вы не снижаете платеж? стрелочка в обратную сторону не поворачивается или это все же было прикрытие желания навариться как можно больше на своих клиентах?
Ему поебать
Чем будут заниматься банки ?
Валютные счета - комиссия
Рублёвые вклады - ниже инфляции.
Кредиты - не из чего давать, судя по пункту 1-2
Переводы - санкции.
Как чем? Старый добрый грабёж народа.
А как же штрафы за безосновательное обогащение, блокировки счетов, скрытые комиссии и т.п.?
Извините, но повторю свой пост из соседней темы.
Япония -0.10, EU 0, Швеция 0, Израиль 0,75, US 1.00. Даже в Албании (1.00) и Сербии (1.50) ставка меньше.
См. List of countries by central bank interest rates.
Ставка - это кредиты, кредит - это производство, производство - это товар. Если товара много, он соответствует денежной массе, соответственно инфляция маленькая. Если товара мало, начинается инфляция, ставку начинают поднимать, чтоб типа граждане открыли депозиты, то есть начинают стерилизовать наличность. Отсюда следует, что надо развивать промышленность, чтоб было больше товара, а не глушить бизнес высокой ставкой. Или я не прав?
Курс йены 133 за доллар, а рубля около 58. Ну и у кого тут экономика мощнее?
/s
Почему именно производство? Почему не перепродажи? Почему не игра на бирже?
Кредит - это деньги, деньги - это товар, товар - это производство, производство - это рабочие места. Так правильней.
Льготную ипотеку вернут под 6%?
Скорее всего. Надо как то спрос поддержать, очень ёмкая отрасль
IT-шникам под 3% должны сделать)
Ну да стоимость недвиги в баксах будет бить исторические рекорды
Ипотеки с доплатой? (-:
Че там по импорту? Ставка как при рынке, а рынок в совковый превращается
К концу года будет 0%
Обнуление уже было, не путайте.
О, пошла горячая. Учитывая див.доходность по голубым фишкам выше ставки, жизнь налаживается.
А что они будут делать когда нефть будет стоить меньше 80$?))
Продавать зерно, электроэнергию и много чего другого.
Всё сразу подешеветь не может
Сделают рубль по 100
Гораздо перспективнее вопрос, что они будут делать когда нефть станет 170-200?
ждём потанинбанк снижение ставок через 3..2..1 числа с 14 думаю, на выходных новость оформят
а ЦБ вот похоже не доверяет, ни громким заявлениям, ни цифрам Росстата
Валютную правило отменили, ставку понизили, а рубль продолжает укрепляться.
Что бы это значило? Похоже что импорт не восстанавливается.
Ближайшая перспектива - макроэкономическая и финансовая стабильность на фоне пустых прилавков и отсутствия привычных современных товаров на рынке?
Видимо, России светит голландская болезнь в очень тяжелой форме
Прикольно наблюдать как некоторые себя уговаривают, как всё плохо во круг, а другие из параллельного мира поддакивают. Рассказывая про пустые прилавки, унитазы и весь мир.