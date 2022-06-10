Минфин полностью отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки Статьи редакции
По указу Путина долю выручки для продажи должна была определять правкомиссия, но она разрешила ничего не продавать.
- Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России решила отменить это требование.
- Указ вступает в силу 10 июня, решение касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта и относится к экспортным контрактам в любой иностранной валюте.
- 9 июня Путин отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки. Долю для продажи должна была определять правительственная комиссия, сроки — ЦБ.
- В мае Минфин разрешил экспортёрам продавать 50% валютной выручки вместо 80%, а ЦБ увеличил сроки продажи до 120 рабочих дней. Министерство объясняло решение стабилизацией курса рубля и «достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем рынке».
- В июне в Минфине разрешили экспортёрам зачислять валютную выручку на зарубежные счета.
3230 просмотров
Российские экспортёры могут больше не продавать 50% валютной выручки, потому что ее больше тупо нет хахахахаха
мем, конечно смешной, но ситуация страшная
Но российских экспортёров ждёт отрицательная ставка, если не поторопятся продать. Забавная загогулина...
Рубль не остановить)
Как и инфляцию
Она уже околоноля месяц к месяцу.
Арарат 5* дефлировал по цене на 50% примерно в мае :) это из личных наблюдений за продуктовой корзиной.
Завязывай с наркотиками
Арарат 5*
Гадость редкостная , даже хуже греческого metaxa
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Промолчать было выше твоих сил? Или тогда бы не получил вознаграждение за целевой комментарий?
Опять везде боты мерещатся в несогласных?)
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Очень странно и неожиданно видеть такие новости и такие решения, ей богу, так и ждёшь какого-то подвоха.
Подвоха нет, перестарались с регулированием.
ну а устраивают?
"В июне в Минфине разрешили экспортёрам зачислять валютную выручку на зарубежные счета" чтобы ее на этих зарубежных счетах могли снова арестовать из-за старых/новых санкций? Или я чего-то не понимаю и это не прыжок на старые грабли?
Перекрутили, теперь надо опустить рубль. А импорта нет ха-ха.
Не смешно? Не поняли, да? ЭТО РОССИИИЯ!
Так ещё надо чтоб вкладчики банков все свои электронные баксы продали из за введённых комиссий на обслуживанию валютных счетов. Это ж так помогает ослаблять рубль.
Пипец. Покупателей доллара просо вы*бли и высушили. Капец аферу провернули, сыграли на поведенческих паттернах (в любой непонятной ситуации покупай бакс).
Браво *уле!
ну ИМХО это их проблемы. Покупая валюту - берёшь на себя тот или иной валютный риск. Риск укрепления рубля реализовался, что поделать. 100%-ой гарантии защиты капитала не даёт никто, и уж тем более сегодня когда ЕС отжимает капиталы за неправильную фамилию.
бедные олигархи, они отжали, теперь у них отжали, несправедливо
Ну это не валютные риски, когда тебе комиссию вводят за валютный счёт или когда тебя обязывают например продавать валюту по «прибытию» или когда тебе не разрешают снять ее в бумажках, это вообще все не про риски с валютой)))
Так а чего аплодировать? Обратно отскочит курс. Так что покупатели доллара в убытке не останутся. Вопрос только, когда в плюс выйдут.
Если в Тинькове несколько лет подождать с -12%, то можно выйти с нулем(
Я про наличный, конечно
Только что про это подумал))) ещё и списывать хотят ежедневно, чтобы в панике как проклятый бегал, почти как в каршеринге на светофоре
не с нулём, а с тысячей у.е. ☝🏼
А меж тем доллар падает и падает
Это не доллар падает, это рубль фиктивно растёт)
Ящитаю рано еще говорить. В 2014 тоже не сразу жмыхнуло.
Ну да, зачем брать с экспортеров если можно брать с вкладов населения
Ну, по газу-то по-прежнему идёт 100%-ный обмен валютной выручки, потому что недружественные страны покупают его "за рубли" 🙂
Все равно рубль продолжает укрепляться
Нам этот ваш доллар нахой не нужон
Да у них паника от курса такого рубля)