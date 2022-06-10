Финансы
Экспертный кубок

Минфин полностью отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки Статьи редакции

По указу Путина долю выручки для продажи должна была определять правкомиссия, но она разрешила ничего не продавать.

  • Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России решила отменить это требование.
  • Указ вступает в силу 10 июня, решение касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта и относится к экспортным контрактам в любой иностранной валюте.
  • 9 июня Путин отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки. Долю для продажи должна была определять правительственная комиссия, сроки — ЦБ.
  • В мае Минфин разрешил экспортёрам продавать 50% валютной выручки вместо 80%, а ЦБ увеличил сроки продажи до 120 рабочих дней. Министерство объясняло решение стабилизацией курса рубля и «достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем рынке».
  • В июне в Минфине разрешили экспортёрам зачислять валютную выручку на зарубежные счета.

#новость #минфин #валюта

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34 комментария
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Кусок Идиотизма

Российские экспортёры могут больше не продавать 50% валютной выручки, потому что ее больше тупо нет хахахахаха

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Юрий Б.
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Dmitry Eliseev

мем, конечно смешной, но ситуация страшная

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Roman Goncharenko

Но российских экспортёров ждёт отрицательная ставка, если не поторопятся продать. Забавная загогулина...

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Дмитрий Разломов

Рубль не остановить)

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John Doe

Как и инфляцию

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Мимопрохожий

Она уже околоноля месяц к месяцу.
Арарат 5* дефлировал по цене на 50% примерно в мае :) это из личных наблюдений за продуктовой корзиной.

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John Doe

Завязывай с наркотиками

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melkiyPadonok

Арарат 5*

Гадость редкостная , даже хуже греческого metaxa

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Сергей Лукьянчиков

Промолчать было выше твоих сил? Или тогда бы не получил вознаграждение за целевой комментарий?

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Cake Show

Опять везде боты мерещатся в несогласных?)

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Жидкий ящик

Очень странно и неожиданно видеть такие новости и такие решения, ей богу, так и ждёшь какого-то подвоха.

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Dmitry Koryas

Подвоха нет, перестарались с регулированием.

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Максим Бережной

ну а устраивают?

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Andrew

"В июне в Минфине разрешили экспортёрам зачислять валютную выручку на зарубежные счета" чтобы ее на этих зарубежных счетах могли снова арестовать из-за старых/новых санкций? Или я чего-то не понимаю и это не прыжок на старые грабли?

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Cake Show

Перекрутили, теперь надо опустить рубль. А импорта нет ха-ха.
Не смешно? Не поняли, да? ЭТО РОССИИИЯ!

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Никита Кашонков

Так ещё надо чтоб вкладчики банков все свои электронные баксы продали из за введённых комиссий на обслуживанию валютных счетов. Это ж так помогает ослаблять рубль.

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Константин Пронин

Пипец. Покупателей доллара просо вы*бли и высушили. Капец аферу провернули, сыграли на поведенческих паттернах (в любой непонятной ситуации покупай бакс).

Браво *уле!

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Dmitry Koryas

ну ИМХО это их проблемы. Покупая валюту - берёшь на себя тот или иной валютный риск. Риск укрепления рубля реализовался, что поделать. 100%-ой гарантии защиты капитала не даёт никто, и уж тем более сегодня когда ЕС отжимает капиталы за неправильную фамилию.

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Марат

бедные олигархи, они отжали, теперь у них отжали, несправедливо

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Val Ten

Ну это не валютные риски, когда тебе комиссию вводят за валютный счёт или когда тебя обязывают например продавать валюту по «прибытию» или когда тебе не разрешают снять ее в бумажках, это вообще все не про риски с валютой)))

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Пришелец

Так а чего аплодировать? Обратно отскочит курс. Так что покупатели доллара в убытке не останутся. Вопрос только, когда в плюс выйдут.

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Salena_ya

Если в Тинькове несколько лет подождать с -12%, то можно выйти с нулем(

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Пришелец

Я про наличный, конечно

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Val Ten

Только что про это подумал))) ещё и списывать хотят ежедневно, чтобы в панике как проклятый бегал, почти как в каршеринге на светофоре

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Alexey Prilovsky

не с нулём, а с тысячей у.е. ☝🏼

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Герман Воронов

А меж тем доллар падает и падает

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Cake Show

Это не доллар падает, это рубль фиктивно растёт)

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Random Dude

Ящитаю рано еще говорить. В 2014 тоже не сразу жмыхнуло.

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Егор Бабушкин

Ну да, зачем брать с экспортеров если можно брать с вкладов населения

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Дмитрий Щукин

Ну, по газу-то по-прежнему идёт 100%-ный обмен валютной выручки, потому что недружественные страны покупают его "за рубли" 🙂

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Apuox

Все равно рубль продолжает укрепляться

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Игорь Пронин

Нам этот ваш доллар нахой не нужон

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Александр Кудин

Да у них паника от курса такого рубля)

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