Предложил компенсировать стоимость бондов деньгами и своими акциями.

Компания сообщила, что предварительно договорилась с комитетом держателей конвертируемых облигаций Yandex N.V. о ключевых условиях выкупа конвертируемых облигаций на сумму $1,25 млрд со ставкой 0,75% и сроком погашения в 2025 году.

Условия такие: за каждые $200 тысяч номинальной стоимости облигаций «Яндекс» выплатит держателям $140 тысяч и 957 акций Yandex N.V класса А. Часть вознаграждений в виде акций может быть выплачена после передачи облигаций, как только позволят регуляторные ограничения.

Если финальные договорённости об условиях сделки будут достигнуты, «Яндекс» намерен подписать соглашение о выкупе с держателями конвертируемых облигаций. После выкупа компания планирует погасить облигации в соответствии с условиями облигационного займа.

Также, согласно предварительным договорённостям, в случае выкупа «Яндексом» бумаг не менее чем у 75% держателей до 30 июня, компания получит право выкупить все остальные облигации на аналогичных условиях до 29 июля 2022 года.

В конце февраля 2022 года Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний из-за санкций.

После этого «Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта, если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства. Но компания тогда отмечала, что пока речь об этом не идёт.