«Яндекс» предварительно договорился с держателями облигаций об условиях выкупа бумаг Статьи редакции
Предложил компенсировать стоимость бондов деньгами и своими акциями.
Компания сообщила, что предварительно договорилась с комитетом держателей конвертируемых облигаций Yandex N.V. о ключевых условиях выкупа конвертируемых облигаций на сумму $1,25 млрд со ставкой 0,75% и сроком погашения в 2025 году.
Условия такие: за каждые $200 тысяч номинальной стоимости облигаций «Яндекс» выплатит держателям $140 тысяч и 957 акций Yandex N.V класса А. Часть вознаграждений в виде акций может быть выплачена после передачи облигаций, как только позволят регуляторные ограничения.
Если финальные договорённости об условиях сделки будут достигнуты, «Яндекс» намерен подписать соглашение о выкупе с держателями конвертируемых облигаций. После выкупа компания планирует погасить облигации в соответствии с условиями облигационного займа.
Также, согласно предварительным договорённостям, в случае выкупа «Яндексом» бумаг не менее чем у 75% держателей до 30 июня, компания получит право выкупить все остальные облигации на аналогичных условиях до 29 июля 2022 года.
- В конце февраля 2022 года Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний из-за санкций.
- После этого «Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта, если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства. Но компания тогда отмечала, что пока речь об этом не идёт.
Так, давайте уж сразу пояснительную бригаду
Может стоит почитать что-то о принципах работы экономики, а не новости о ней, которые не понимаешь? 😅
может PhD получить еще по экономике, дабы быть допущенным к новостям о ней?)
В натуре, братан, у нас министр обороны налево путает с направо, но ведь воюет жеж
Мои фантазии таковы: развиваться больше нет смысла, деньги не нужны. Но из каждых $200 уже потратили $60, поэтому их вернут фантиками.
В общем, деньги и план у него есть
Как-то так и выглядит потенциальный дефолт
То есть уже закупаться?
Ни в коем случае, закупаться нужно на пике стоимости)
Все время путаю 😞
Яндекс впаривал свои акции сотрудникам, теперь не может, и будет впаривать держателям облигаций.
Очень нужные акции Яндекс вместо денег. Неплохая сделка для Яндекса.
Что это для самой компании значит? Денег на развитие не будет? Постепенная деградация.
Нет, не обязательно. Но по каналу облигаций всё закрыто.
И моё предположение, основанное на новостях: российский бизнес попробуют продать кому-нибудь государственному, так что, да, деградация будет в любом случае