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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 108 дня «спецоперации»: Росавиация продлила ограничения на полёты до 18 июня Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Аэропорт в Анапе

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 11-14 июня: доллар — 57,78 рубля, евро — 60,97 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 10:00 мск — 55,85 рубля, евро — 58,72 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,83 рубля.

Что происходит

Росавиация в 18-й раз продлила запрет на полёты в 11 аэропортов России: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Ограничение действует до 18 июня.

В начале июня, после завершения срока краткосрочных вкладов, открытых из-за повышения ключевой ставки до 20%, объём наличных в обращении вырос на 150,4 млрд рублей. Это на 50% выше уровня 2021 года, но в несколько раз меньше, чем в начале марта, пишет РБК.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе страны из Всемирной туристской организации ООН. Россия состояла в ней с 1975 года. Организация занимается развитием международных туристических проектов.

Новости предыдущего дня, 10 июня — здесь.

#новость #днрилнр

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19 комментариев
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Николай Белкин

А как же теперь иностранцы смогут посетить праздник огурца в Суздале?

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Прохожий кубок

Праздник огурца насильно экспортируют в остальные регионы, заодно и в непризнанные республики разной степени давности.
Сарказм!

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bravo sierra

совместят с идеями доктора Попова и заодно с туризмом поднимут здоровье нации!

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Добрый хичхакер

С аэропортами задолбали. Закройте уже до нового года, а откроете - так радость приятней от внезапности.

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Любовь Сотникова

Многовато было за последнее время внезапностей

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Добрый хичхакер

Ну то приятная будет

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Pavel Petel

Только летать к тому времени будет неначем.

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Прохожий кубок

⏱ Коротко о главном.

– Сенатор от Луизианы: «Дешевле купить кокаин и бегать, чем оплатить топливо»
– глава «Абрау-Дюрсо»: к НГ возможен дефицит вин РФ
– Hyundai остановил реконструкцию бывшего завода General Motors в СПб
– Минцифры тормознуло электронные паспорта — сомнения в окупаемости и достатке чипов
– Дуров анонсировал Telegram Premium. А если бы читал короткие новости – узнал бы от этом на прошлой неделе и время экономил
– $/€ на выходные: 57,78 и 60,97 ₽
– Росавиация продлила запрет на полёты в 11 аэропортов РФ до 18 июня
– объём наличных в обращении вырос на 50% выше уровня 2021-го, но кратно меньше начала марта
– Мишустин вывел РФ из Всемирной туристской организации. Кранты международным тур. проектам РФ.

🎉 Сегодня:
День пивовара в России;
День мебельщика в России;
Общероссийский день рассеянного склероза!

Желаю всем волшебной субботы!

#пишусокращаю

(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)

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Добрый хичхакер
День пивовара в России

*ппшшшшш**

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Прохожий кубок

Понеслась!
Как раз сегодня есть планы посетить План Б в Ярославле, поздравлю их (-:

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Добрый хичхакер

Помашите там от меня в сторону улицы Авиаторов, пожалуйста)

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Прохожий кубок

Ежели сориентируюсь на местности. Вы живёте на Авиаторов?

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Добрый хичхакер

Нет, но она меня помнит.

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Forgotten Games

А от меня Красному Перекопу. Хотя... Наверное не стоит туда заезжать. Неспокойное место::-)

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Герман Воронов
Общероссийский день рассеянного склероза!

И каждый день - День Нервного Срыва

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Прохожий кубок

К большому сожалению )-: Но День пивовара частично исправляет ситуацию. (-:

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Антон Воробьев

Курс, конечно, восхитительный :L

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Прохожий кубок

Великолепный, но есть нюансы (-:

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Неизвестный Неизвестный

Еще пару раз перенести, и летать будет не на чем

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