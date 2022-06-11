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Аэропорт в Анапе

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 11-14 июня: доллар — 57,78 рубля, евро — 60,97 рубля.

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Курс доллара на рынке Forex на 10:00 мск — 55,85 рубля, евро — 58,72 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,83 рубля.

Что происходит

Росавиация в 18-й раз продлила запрет на полёты в 11 аэропортов России: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Ограничение действует до 18 июня.

В начале июня, после завершения срока краткосрочных вкладов, открытых из-за повышения ключевой ставки до 20%, объём наличных в обращении вырос на 150,4 млрд рублей. Это на 50% выше уровня 2021 года, но в несколько раз меньше, чем в начале марта, пишет РБК.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе страны из Всемирной туристской организации ООН. Россия состояла в ней с 1975 года. Организация занимается развитием международных туристических проектов.

Новости предыдущего дня, 10 июня — здесь.