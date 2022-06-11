Новости и тексты на фоне 108 дня «спецоперации»: Росавиация продлила ограничения на полёты до 18 июня Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 11-14 июня: доллар — 57,78 рубля, евро — 60,97 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,83 рубля.
Что происходит
Росавиация в 18-й раз продлила запрет на полёты в 11 аэропортов России: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Ограничение действует до 18 июня.
В начале июня, после завершения срока краткосрочных вкладов, открытых из-за повышения ключевой ставки до 20%, объём наличных в обращении вырос на 150,4 млрд рублей. Это на 50% выше уровня 2021 года, но в несколько раз меньше, чем в начале марта, пишет РБК.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе страны из Всемирной туристской организации ООН. Россия состояла в ней с 1975 года. Организация занимается развитием международных туристических проектов.
Новости предыдущего дня, 10 июня — здесь.
А как же теперь иностранцы смогут посетить праздник огурца в Суздале?
Праздник огурца насильно экспортируют в остальные регионы, заодно и в непризнанные республики разной степени давности.
Сарказм!
совместят с идеями доктора Попова и заодно с туризмом поднимут здоровье нации!
С аэропортами задолбали. Закройте уже до нового года, а откроете - так радость приятней от внезапности.
Многовато было за последнее время внезапностей
Ну то приятная будет
Только летать к тому времени будет неначем.
⏱ Коротко о главном.
– Сенатор от Луизианы: «Дешевле купить кокаин и бегать, чем оплатить топливо»
– глава «Абрау-Дюрсо»: к НГ возможен дефицит вин РФ
– Hyundai остановил реконструкцию бывшего завода General Motors в СПб
– Минцифры тормознуло электронные паспорта — сомнения в окупаемости и достатке чипов
– Дуров анонсировал Telegram Premium. А если бы читал короткие новости – узнал бы от этом на прошлой неделе и время экономил
– $/€ на выходные: 57,78 и 60,97 ₽
– Росавиация продлила запрет на полёты в 11 аэропортов РФ до 18 июня
– объём наличных в обращении вырос на 50% выше уровня 2021-го, но кратно меньше начала марта
– Мишустин вывел РФ из Всемирной туристской организации. Кранты международным тур. проектам РФ.
🎉 Сегодня:
День пивовара в России;
День мебельщика в России;
Общероссийский день рассеянного склероза!
Желаю всем волшебной субботы!
#пишусокращаю
(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)
*ппшшшшш**
Понеслась!
Как раз сегодня есть планы посетить План Б в Ярославле, поздравлю их (-:
Помашите там от меня в сторону улицы Авиаторов, пожалуйста)
Ежели сориентируюсь на местности. Вы живёте на Авиаторов?
Нет, но она меня помнит.
А от меня Красному Перекопу. Хотя... Наверное не стоит туда заезжать. Неспокойное место::-)
И каждый день - День Нервного Срыва
К большому сожалению )-: Но День пивовара частично исправляет ситуацию. (-:
Курс, конечно, восхитительный :L
Великолепный, но есть нюансы (-:
Еще пару раз перенести, и летать будет не на чем